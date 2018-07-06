Актер Неймар: трудный путь плаксы к величию

«Соккер.ру» предлагает читателям высказаться о Неймаре. Станет главным футболистом планеты или продолжит дурачиться и уступать в решающий момент?

За величие. Невероятная техничность

4.8 обводки за игру – на ЧМ-18 уступает только Иско, Месси и Этебо, но все уже улетели домой из России.

Одаренный атакующий бразилец часто добьется большего, чем его коллега из Германии или Англии, ведь заокеанскую звезду может выручить техника. Цифрами это описывается просто: у Неймара 2 гола и 1 ассист при спокойной игре на ЧМ-18. 5.8 удара за матч, по 4 созданных для напарников момента, 4.8 удачной обводки (хотя и неудачных по четыре – небрежно включает дриблинг), 85.3 % точных передач, 5.8 заработанного фола. Когда оцениваем голую технику и мастерство, то Неймар – сильнейшая атакующая боевая единица в плей-офф ЧМ-18.

Против. Симуляции и провокации

13 минут 50 секунд – столько времени Неймар провел на земле за четыре игры в России.

Никто не спорит, что Неймара грубо встречают, но сейчас защитники куда бережливее, чем были в 90-х без повторов. Для оценки фолов есть арбитры, но ведь кривляния Жуниора не всегда основаны на боли. Например, на тренировке на днях устроил «розыгрыш» – упал, корчился, а потом смеялся над тем, кто поверил в травму. В Бразилии разве нет сказки о мальчике, который кричал о волке? Театральщиной можно накликать сложную травму в будущем. Неймар не просто симулянт, а еще и наглый актер, обожающий провоцировать. Проблема бразильца, что ему сходит с рук любое непотребное поведение. Но репутация от кривляний и катаний по земле страдает.

За величие. Полный выход из тени

9 созданных моментов против Мексики – 4 удара в створ и 5 пасов под выстрелы напарникам. Тите дает Неймару шанс показать себя.

Бразильцу все вокруг создают условия для развития. Для семьи Неймар – человек, сделавший всех мультимиллионерами, они его на руках носят. Для ПСЖ – суперзвезда, приехавшая во французскую футбольную деревню. Для Бразилии – ключевой игрок атаки в пору, когда нет трио Роналдиньо, Ривалдо и Роналдо. Фирмино, Виллиан, Жезус или Коутиньо игроки очень высокого уровня, но все они не Неймар. Что понятно даже по отношению Тите и фанатов. Жуниору создают идеальные условия для развития, когда говорим о футболе и даже околофутболе. Отсюда один из козырей «десятки» Бразилии на будущее – выпустили из тени Месси, пора блистать.

Против. Малодушие и слезливость

От 6 до 17 раз в год – средний показатель плача для мужчин. У женщин он в три-пять раз выше по разным исследованиям, что обычно связано с гормонами.

Научный факт – чаще плачут мужчины, у которых выше уровень пролактина. Это гормон, влияющий на женскую лактацию, например, а также отражающийся на внешней устойчивости к стрессам. Плакса Неймар ревет не только от боли – фанаты порой объясняют его слезы именно тем, что не переносит боль. Но ведь плакал на пресс-конференциях, после игр, даже победных. А знаете, что еще повышает плаксивость мужчин? Низкий тестостерон. Для мужчины это определяющий поведение и жизнь гормон. У Неймара к 26 годам полно проигранных больших матчей, в которых малодушничал. Или ждал, что спасут другие, или ревел и падал, падал и ревел. Бразильцу не хватает тестостерона, чтобы вести себя иначе? Если не хватит характера – недосчитается кубков.

За величие. Возраст и перспективы

20 командных трофеев к 26 годам – если здоровья хватит надолго, то самый дорогой футболист в истории (222 млн евро за переход) доберется до показателей Иньесты и Дани Алвеса по кубкам.

Представить, что Тухель выигрывает с ПСЖ Лигу чемпионов еще труднее, чем победу Аллегри с «Ювентусом» с третьей попытки, но с Роналду на борту. Также Неймар понимает, что шейхи с ним могут сделать, если еще годик не посидит в Париже. Зато за год выяснил, что из Лиги 1 нужно бежать. Например, обратно в Испанию – или шопоголик Перес, или Месси его приютят. Впереди у бразильца золотые годы, которые совпадут не только с рывками молодых и зеленых, вроде Мбаппе, но и с увяданием живых легенд – Месси и Роналду. Именно Неймару проще всего занять их место в очереди за «Золотыми мячами» и статусом первого футболиста мира.

Против. Алчность и сребролюбие

Около 460 тысяч евро надо заплатить Неймару за один рекламный пост в социальной сети Инстаграм. 34 миллиона рублей за одну картинку.

Неймар понимает, что мало зарабатывает, и его это волнует. Нет, не шутка, ведь по одной из оценок в 2017 году «поднял» около 40 млн евро, тогда как Месси заработал в два раза больше, а Роналду – почти в два с половиной. По футболу придраться к Неймару можно, но проще критиковать бразильца за то, как подает и ведет себя. Короля формирует свита, а свита у Неймара странная. Его сын-блондин в силу возраста не может отвечать за свои поступки, даже если разбалован. Жены у Неймара нет, девушке-актрисе изменял, что становилось причиной разрывов перед новым примирением. Мама и папа бразильца похожи на тех, кто пользуется славой и богатством ребенка, но не воспитывали в нем человека с подходом Роналду – победить любой ценой. Да и сам Неймар, мягко говоря, помешан на деньгах, раз несколько раз заявлял, что в «Барселоне» ему мало платили.

Мнение читателей. Неймар станет великим или останется у подножья трона?

Застрял в чистилище для будущих легенд и тех, кого вычеркнут из списков. Причем не имеет оправданий на случай провала. Великому Роналдо мешали травмы и склонность к полноте по медицинским показателям. Великому Роналдиньо – любовь к женщинам и гулянкам. Неймар намного профессиональнее, его стартовые позиции лучше, чем были у Роналду на заре карьеры в «Реале» - там молодой симулянт, которому нужно было доказать право на статус вожака, пришел в испанский клуб, много лет не игравший в финалах ЛЧ.

У Роналду соперником был юный Месси, но португалец сравнял счет по «Золотым мячам». А в ближайшие годы у Неймара не будет равного по пиару конкурента его возраста. Но не исключено, что подленькое согласие на переход в ПСЖ прошлым летом подписало бразильцу тот же приговор, что и видным игрокам, уехавшим в Китай. Неймар пока не доказал, что ему футбол и грандиозные победы в нем в роли вожака важнее денег и славы. Слишком часто плывет по течению из долларов и евро. Из ПСЖ ведь тоже сбежит за еще большими деньгами, не только из-за футбола.

Даже в сборной Бразилии нередко поступал эгоистично. Сегодня играет 90-й матч, забил невероятные 57 голов. Но за почти восемь лет Неймар в одиночку не выиграл для «селесао» ни один матч против большого соперника в решающий момент. Лишь 19 голов в официальных играх. Неплохо для 34 матчей, но мало для величия. Уникальный случай – главная звезда фаворита, игру на которого выстроил Тите, всю международную карьеру устраивал фестивали в товарняках. Неймару двадцать шесть, а ведет себя, словно до сих пор считается вторым Робиньо. Напомнить, как закончил старый?

Жуниор сильнее, чем предыдущие «новые Пеле», но у него слишком много безвольных поражений и матчей спустя рукава. Четыре года в «Барселоне» – три провала в ЛЧ, каталонцы упустили исторический шанс на финал против «Реала». Восемь лет в сборной – по факту одни разочарования. У боевитой сборной Чили, не доехавшей до России, две победы над Аргентиной в финалах, у немцев – еще одна, в Бразилии. Но почему не Неймар заставлял Месси плакать? В основном не играл – с Германией и Парагваем, а потом вообще «Барселона» не пустила на Кубок Америки 2016, Неймар тогда выбрал Олимпиаду.

Выиграл ее, но не стал единолично главным на турнире, пускай и забил последний пенальти в серии с немцами. Так что сегодня определяющая для форварда игра против Бельгии. Но не спешите записывать Неймара в будущие герои. Лукаку прав, перед нами не только и не столько чистый актер, но и выдающийся футболист. Но нет правила в футболе, что если Жуниор лучше всех в ПСЖ и Бразилии – ждите триумф. У Роналду и Месси раньше было именно так, в великие для форвардов вечера их команды побеждали сложных оппонентов.

Неймар все умеет и все может, но пока не доказал делом, что единолично главный в сборной и ее безусловный лидер. Бразилец пока как украшение роскошной женщины в желтом платье. С ним лучше, но уверенным красоткам не страшно без ювелирных изделий и даже одежды. Ожерелье с бриллиантами, когда переводим на разговор о настоящих ценностях – кусок металла и вчерашний графит. Неймар блестит давно, но пока есть сомнения, что перед нами золотой медалист чемпионата мира и лучший его игрок.

Хотя после вылета Роналду и Месси может им стать – Роналдо прав. Сегодня многое решится для феноменально популярного футболиста. С бельгийцами Неймар пройдет проверку на прочность и характерность. Дурачиться и доминировать над теми, кто по умолчанию слабее, давно умеет. А как покажет себя в сложном мужском официальном бою?