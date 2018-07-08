Редкие «нет» полуфиналов

Круг претендентов на победу на чемпионате мира становится все уже и уже. Их осталось четверо. «Соккер.ру» отмечает, что среди прочего уже сейчас делает этот турнир особенным.

Рекорды и уникальные достижения – это не всегда цифры. Иногда на себя обращают внимание некоторые исторические закономерности, подтверждающиеся или опровергаемые довольно неожиданно. Чемпионат мира в России к полуфинальной стадии собрал несколько таких заметных исторических редкостей, чем среди прочего и примечателен.

Нет никого из «великой тройки»

Вряд ли есть те, кто не знает стран-полуфиналисток чемпионата мира, но напомним, что до этой стадии добрались Франция, Бельгия, Англия и Хорватия. В связи с этим есть неочевидный интересный нюанс. Впервые за всю историю чемпионатов мира в четвертке полуфиналистов не оказалось ни одной сборной из трех великих: Бразилии, Германии и Аргентины. На всех предыдущих мировых первенствах хотя бы одна из этих команд добиралась до полуфинала. А ведь Германия в Россию приезжала как действующий чемпион мира, Бразилия – как безусловный фаворит, а Аргентина – как атакующая армада Лионеля Месси. Все – дома.

Нет традиционных полуфиналистов

Какая команда чаще других бывала в полуфиналах чемпионатов мира? Сборная Германии. У нее их 12 штук. Это абсолютный рекордсмен. Но ее, как мы уже выяснили, на этой стадии нет. Нет и двух других сборных, входящих в тройку по этому показателю. Это Бразилия, которая восемь раз играла в полуфиналах, и Италия, у которой таких полуфиналов семь штук. Итальянцы вовсе не пробились на чемпионат мира, что стало только началом всех последующих сенсаций и рекордных достижений. Самым «опытным» полуфиналистом из оставшихся является Франция. Она в шестой раз будет играть на этой стадии.

Нет последних фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

В прошлом году фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» было четверо. И никто из них не добрался со своими сборными до полуфинала чемпионата мира. Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон вместе со сборной Италии вовсе в Россию не поехал. Бразилец Неймар был ближе остальных к прорыву в четверку лучших сборных со своей командой, но «пентакампеоны» проиграли в четвертьфинале Бельгии (1:2), а Криштиану Роналду и Лионель Месси завершили борьбу уже в 1/8 финала со своими сборными Португалии и Аргентины соответственно. Кстати, в последний и единственный раз никто из четверки лучших в борьбе за «Золотой мяч» не доходил до полуфинала аж в 1962 году. Теми лучшими были итальянец Омар Сивори, испанец Луис Суарес, англичанин Джонни Хейнс и Лев Яшин из СССР.

Нет сборных не из Европы

С полуфинала чемпионат мира превратился в чемпионат Европы. Такое происходит всего лишь в пятый раз в истории. Ранее подобное господство европейцев отмечалось в 1934 году (Италия, Австрия, Германия, Чехословакия), 1966 году (Англия, Германия, Португалия, СССР), 1982 году (Италия, Германия, Польша, Франция) и в 2006 году (Италия, Франция, Германия, Португалия). Обратим внимание, что Германия всякий раз участвовала в этом доминировании Европы. Кроме нынешнего.

Нет прошлых полуфиналистов

Ни одна из сборных, которые играли в полуфинале ЧМ-2014, не дошла до полуфинала ЧМ-2018. Это существенное обновление. Тогда, напомним, полуфиналистами были Бразилия, Нидерланды, Германия и Аргентина. В последний раз подобное обновление случалось 52 года назад. На ЧМ-1962 полуфиналистами были Бразилия, Чехословакия, Чили и Югославия, а уже на ЧМ-1966 – Англия, Германия, Португалия и СССР.

Нет последних чемпионов

И уже совершенно точно понятно, что нынешний чемпионат мира выиграет совершенно новое поколение футболистов. Среди нынешних не будет двукратных и так далее. Поскольку ни один из трех последних победителей чемпионатов мира не добрался даже до полуфинала ЧМ-2018. Италия выигрывала турнир в 2006 году, а на этот даже не попала, Испания выигрывала в 2010 году, а на этом была остановлена Россией в 1/8 финала, Германия выигрывала в 2014 году, а здесь была остановлена Мексикой и Кореей со Швецией еще на групповой стадии.

А можно сюда добавить еще уникальные цифры после четвертьфиналов, которые продемонстрировали сборные на ЧМ-2018, или те рекорды и новинки, которые мы увидели еще раньше на этом удивительном турнире в России. Все больше и больше неповторимых достижений, каждый игровой день приносит сенсации, невероятные эмоции. И ведь список уникальностей может быть продолжен.

Ведь существует вероятность, при которой в финале сыграют два дебютанта решающих матчей чемпионатов мира. Жребий свел в полуфинале Францию и Бельгию, Хорватию и Англию. Лучшим достижением бельгийцев до сих пор было четвертое место на ЧМ-1986, а лучшим достижением хорватов – третье место на ЧМ-1998. То есть если Бельгия и Хорватия выйдут в финал, то это будет стопроцентно уникальный матч, уникальное противостояние. В последний раз такая вероятность к стадии полуфиналов существовала только на ЧМ-2002. И это всего второй раз с 1990 года. В 2002 году полуфиналистами были Турция и Корея, которые проиграли Бразилии и Германии соответственно. А если бы вышли в финал, то он для них был бы первым в истории. Каким может стать для Хорватии и Бельгии.