Хорватия, ты что творишь?! Остановись!

Сборная Хорватии не оставила камня на камне от пустых англичан и их игры, пусть выиграла только в один мяч, да еще и в овертайме. «Соккер.ру» объяснит, что имеет в виду.

Хорватия в финале – культурный шок

Безусловно, попадание в финал команды, до сих пор не принимавшей участие в решающих схватках чемпионатов мира, это определенный сюрприз, ведь список топ-сборных известен и состоит из тех, кто уже брал «золото» мундиалей. «Шашечные» перед стартом чемпионата мира были во втором эшелоне фаворитов, то есть «выстрела» от них все же можно было ожидать, но вряд ли такого громкого – уже финал, а если возьмут главный трофей?! Можно говорить, что повезло с сеткой плей-офф, но разве в этом виноват Лука Модрич и его партнеры? Команда звезд, где каждый готов таскать рояль, если это нужно для общего блага, шикарна. Сборная Хорватии в плей-офф сыграла три овертайма, дважды судьба выхода в следующий раунд решалась в сериях пенальти, в игре с Англией удалось схватить птицу удачи за хвост в овертайме. Хорваты выбили на пути к финалу Данию, Россию и Англию, в каждом матче они и играли, и сражались. Если даже отдельные персонажи приобрели дурную славу, как-то не получается держать зло на всю команду. Хорватия крутая, она уже шокировала многих, забравшись в финал.

Англия была разгромлена. Не по счёту

Англичане провели позитивный турнир, и не столь важно, как завершится матч за третье место, оценка от этого не изменится. Однако справедливо, что в финал пробилась более вариативная и сбалансированная Хорватия, а не «Три Льва», забросавшие своих соперников на ЧМ-2018 отточенными стандартами. Круто, что Гарету Саутгейту удалось настолько мощно прокачать этот элемент, но сама игра англичан за пределами штрафных/угловых/свободных/аутов далеко не так крута. Вот и в матче с «Шашечными» родоначальники футбола открыли счет в дебюте после шикарного удара Кирана Триппьера со штрафного, да и в дальнейшем напряжение у ворот хорватов возникало исключительно вследствие стандартных положений. Сборной Хорватии потребовалось некоторое время, чтобы нащупать уязвимости противника, и уж тогда понеслись моменты, острые подачи, разрезающие передачи и отборы после высокого прессинга у нервничающих защитников. Пустив пыль в глаза, Англия не продемонстрировала игры, достойной претендента на финал. И статистика вас в этом убедит.

Хорватия vs Англия

Удары (в створ): 22 (7) – 11 (2)

Подавляющее преимущество сборной Хорватии. Двукратное превосходство по попыткам в целом и почти четырехкратное, если говорить о попаданиях в створ. Если не считать удар Триппьера со штрафного, у Англии в основное время был только один качественный момент, чтобы забить еще: Харри Кейн не сумел с двух попыток отправить мяч в ворота мимо Субашича. Но потом на поле царила исключительно Хорватия, которая создавала, била и забивала. Перишич забил закономерный гол в середине второго тайма, вскоре мог вывести свою команду вперед – угодил в штангу, так что для Англии все могло закончиться еще раньше. Хорватия играла в футбол гораздо лучше, помогал прессинг, находились свободные зоны между линиями, как и предполагалось, Хендерсон не справился со своими задачами. Все, что создавала Англия, приходило со стандартов, был даже хороший шанс в дополнительное время, но это оружие не может вечно работать, и покалеченный Манджукич похоронил надежды «Трех Львов» на финал в начале второго овертайма.

Владение мячом: 55% - 45%. Точность передач: 80% - 76%

Эти показатели тоже красноречивы. Хорватия угодила в нокдаун из-за агрессивного дебюта в исполнении англичан и раннего гола, но затем Модрич и Ко взяли нити игры в свои руки – видим преимущество по владению и по качеству работы с мячом. Кстати, сюда еще можно добавить количество невынужденных потерь, у англичан по этому показателю сомнительное преимущество – 14 против 9. Конструктивная игра команды Гарета Саутгейта примитивна и предсказуема, так что эту сборную Англии от предыдущих версий выгодно отличает не так уж и многое – наличие отработанных схем при стандартных положениях и везение. Впрочем, можно заглянуть и с обратной стороны – это не так уж и мало.

Отборы: 18 – 12. Перехваты: 9 – 8. Верховая борьба: 23 – 39.

Никогда не сдающиеся хорваты снова преуспели в отборах, по перехватам почти равенство, а вот подавляющее превосходство англичан в верховой борьбе снова подчеркивает самые сильные качества этой команды: атлетичность и умение господствовать на втором этаже. На том и доехали до полуфинала.

Герой матча. Иван Перишич (Хорватия)

Было заметно, особенно в овертайме, как тяжело давалась игра Ракитичу и особенно Модричу – признанным лидерам сборной Хорватии. Третий овертайм подряд давал о себе знать. В этой ситуации роль лидера взял на себя Иван Перишич, который сравнял счет, мог отметиться дублем в основное время, но вместо этого отдал результативную передачу на Манджукича в овертайме. Гол, штанга, «ассист» - полузащитник «Интера» сыграл ярче всех полуфинальным вечером в «Лужниках».