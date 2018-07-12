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Хорватия, ты что творишь?! Остановись!

вчера, 00:55
Хорватия, ты что творишь?! Остановись!

Сборная Хорватии не оставила камня на камне от пустых англичан и их игры, пусть выиграла только в один мяч, да еще и в овертайме. «Соккер.ру» объяснит, что имеет в виду.

Хорватия в финале – культурный шок

Безусловно, попадание в финал команды, до сих пор не принимавшей участие в решающих схватках чемпионатов мира, это определенный сюрприз, ведь список топ-сборных известен и состоит из тех, кто уже брал «золото» мундиалей. «Шашечные» перед стартом чемпионата мира были во втором эшелоне фаворитов, то есть «выстрела» от них все же можно было ожидать, но вряд ли такого громкого – уже финал, а если возьмут главный трофей?! Можно говорить, что повезло с сеткой плей-офф, но разве в этом виноват Лука Модрич и его партнеры? Команда звезд, где каждый готов таскать рояль, если это нужно для общего блага, шикарна. Сборная Хорватии в плей-офф сыграла три овертайма, дважды судьба выхода в следующий раунд решалась в сериях пенальти, в игре с Англией удалось схватить птицу удачи за хвост в овертайме. Хорваты выбили на пути к финалу Данию, Россию и Англию, в каждом матче они и играли, и сражались. Если даже отдельные персонажи приобрели дурную славу, как-то не получается держать зло на всю команду. Хорватия крутая, она уже шокировала многих, забравшись в финал.

Англия была разгромлена. Не по счёту 

Англичане провели позитивный турнир, и не столь важно, как завершится матч за третье место, оценка от этого не изменится. Однако справедливо, что в финал пробилась более вариативная и сбалансированная Хорватия, а не «Три Льва», забросавшие своих соперников на ЧМ-2018 отточенными стандартами. Круто, что Гарету Саутгейту удалось настолько мощно прокачать этот элемент, но сама игра англичан за пределами штрафных/угловых/свободных/аутов далеко не так крута. Вот и в матче с «Шашечными» родоначальники футбола открыли счет в дебюте после шикарного удара Кирана Триппьера со штрафного, да и в дальнейшем напряжение у ворот хорватов возникало исключительно вследствие стандартных положений. Сборной Хорватии потребовалось некоторое время, чтобы нащупать уязвимости противника, и уж тогда понеслись моменты, острые подачи, разрезающие передачи и отборы после высокого прессинга у нервничающих защитников. Пустив пыль в глаза, Англия не продемонстрировала игры, достойной претендента на финал. И статистика вас в этом убедит.

Хорватия vs Англия

Удары (в створ): 22 (7) – 11 (2)

Подавляющее преимущество сборной Хорватии. Двукратное превосходство по попыткам в целом и почти четырехкратное, если говорить о попаданиях в створ. Если не считать удар Триппьера со штрафного, у Англии в основное время был только один качественный момент, чтобы забить еще: Харри Кейн не сумел с двух попыток отправить мяч в ворота мимо Субашича. Но потом на поле царила исключительно Хорватия, которая создавала, била и забивала. Перишич забил закономерный гол в середине второго тайма, вскоре мог вывести свою команду вперед – угодил в штангу, так что для Англии все могло закончиться еще раньше. Хорватия играла в футбол гораздо лучше, помогал прессинг, находились свободные зоны между линиями, как и предполагалось, Хендерсон не справился со своими задачами. Все, что создавала Англия, приходило со стандартов, был даже хороший шанс в дополнительное время, но это оружие не может вечно работать, и покалеченный Манджукич похоронил надежды «Трех Львов» на финал в начале второго овертайма.

Владение мячом: 55% - 45%. Точность передач: 80% - 76%

Эти показатели тоже красноречивы. Хорватия угодила в нокдаун из-за агрессивного дебюта в исполнении англичан и раннего гола, но затем Модрич и Ко взяли нити игры в свои руки – видим преимущество по владению и по качеству работы с мячом. Кстати, сюда еще можно добавить количество невынужденных потерь, у англичан по этому показателю сомнительное преимущество – 14 против 9. Конструктивная игра команды Гарета Саутгейта примитивна и предсказуема, так что эту сборную Англии от предыдущих версий выгодно отличает не так уж и многое – наличие отработанных схем при стандартных положениях и везение. Впрочем, можно заглянуть и с обратной стороны – это не так уж и мало. 

Отборы: 18 – 12. Перехваты: 9 – 8. Верховая борьба: 23 – 39.

Никогда не сдающиеся хорваты снова преуспели в отборах, по перехватам почти равенство, а вот подавляющее превосходство англичан в верховой борьбе снова подчеркивает самые сильные качества этой команды: атлетичность и умение господствовать на втором этаже. На том и доехали до полуфинала.

Герой матча. Иван Перишич (Хорватия)

Было заметно, особенно в овертайме, как тяжело давалась игра Ракитичу и особенно Модричу – признанным лидерам сборной Хорватии. Третий овертайм подряд давал о себе знать. В этой ситуации роль лидера взял на себя Иван Перишич, который сравнял счет, мог отметиться дублем в основное время, но вместо этого отдал результативную передачу на Манджукича в овертайме. Гол, штанга, «ассист» - полузащитник «Интера» сыграл ярче всех полуфинальным вечером в «Лужниках».

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Все комментарии
Next18
Next18 ответил Правдин Семён
вчера в 22:54
Правдин Семён:
Не считая отдельных.......негодяев,Хорватия хороша в этом чемпионате.Техника,тактика,физика-всё шикарно.
Вами называемый негодяй закрыл наглухо свою зону в защите и сыграл суперклассно. А эта истерика толпы - это истерика политически долбанутых созданий. Такое впечатление что после вылета России, нужно было на чем то пары выпустить. Терпеть не могу истеричек
Dudikoff
Dudikoff ответил Vad1986
вчера в 12:40
Vad1986:
Так Голландия уже несколько раз выходили в финал чм, чем вам не маленькая страна （41 т.км.кв）, еще меньше чем Хорватия, но как вы говорите, большая команда.
В Голландии население в четыре раза больше. Тут вообще нечего сравнивать
Vad1986
Vad1986
вчера в 12:21
Франция возьмет турнир, было видно уже до начала чм, что эта сборная самая сбалансированная, плюс громадная фора по функционалу, один день оьдыха лишний, плюс, хорваты сыграли один лишний матч на доп время. Да и, что уж греха таить, Франция по игрокам выше класса на голову, одими Модртчами и Ракитичами чм не выиграть.
Beyond Infinity
Beyond Infinity ответил Правдин Семён
вчера в 12:19
Хотя бы извинился, это точно.
Vad1986
Vad1986 ответил Roman73
вчера в 12:18
Roman73:
С футбольной точки зрения неважно славяне хорваты или нет, католики или православные, любят или не любят нас, надо быть объективными. Это Большая Команда Маленькой Страны ! с 78 года я мечтаю, чтобы в финале сыграла команда из маленькой страны с хорошим футболом. Мечта моя сбылась ! Хорваты выиграли у сильного, решительного соперника. Ещё два года назад они заслуживали, но не одолели упёртую Португалию. Этот полуфинал был ярче и качественнее вчерашнего. Слава Хорватии !
Так Голландия уже несколько раз выходили в финал чм, чем вам не маленькая страна （41 т.км.кв）, еще меньше чем Хорватия, но как вы говорите, большая команда.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Beyond Infinity
вчера в 11:58
Эти извинения ничего не стоят.Но хорошо, что извинился. В другой раз думать будет.
mars6791
mars6791 ответил ХайнZ
вчера в 11:30
ХайнZ:
Странно, что россияне привет Украине считают чем-то обидным для себя. Должно быть стыдно за это. Хорваты же круты! Даже если продуют в финале.
Ну такое приветствие сродни гитлеровскому приветствию. А так же считается что люди с такими приветствиями, как раз таки ненавидят россиян. Так что большой вопрос про стыдобу, и думать надо немного прежде чем громогласно приветствовать .
egoos
egoos
вчера в 10:38
Нигеры против белоснежек. Посмотрим чьё кунг-фу лучше.
Alex12357
Alex12357
вчера в 10:10
Хорватия-молодцы!Хорватия творит футбольную историю без участия ФИФА ,в отличии от России!!!
rawer
rawer
вчера в 09:19
я думал Англия учла урок с Колумбией что надо добивать соперника пока игра идет, опять упустили момент увеличить счет, хорваты молодцы в который раз отыгрались, пусть лучше они выиграют чм чем французы
Beyond Infinity
Beyond Infinity ответил Правдин Семён
вчера в 09:17
Я знаю, что совершил ошибку. Я сделал это непреднамеренно. Еще раз бы хотел извиниться перед русским народом", - Вида))
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 08:37
Не считая отдельных.......негодяев,Хорватия хороша в этом чемпионате.Техника,тактика,физика-всё шикарно.
Ваша совесть
Ваша совесть
вчера в 08:29
Остановится, но после выигранного финала)))
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 07:53
игроки из Серии А сделали этот турнир
Garrincha-Makelele
Garrincha-Makelele
вчера в 07:36
Игроки серии А зарешали, а некоторым кажется серия А слабым чемпионатом в сравнении с АПЛ в несколько раз
Ver
Ver ответил makerdream
вчера в 07:26
makerdream:
ВИДА МОЛОДЕЦ!!! ТАЩИТ! СЛАВА УКРАИНЕ! ХРВАТСКА ВПЕРЕД
Если парень носит косу и зовется Вида, это дети очень плохо, этот парень пид...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 07:20
Французы остановят!
Ver
Ver ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 07:15
Ragnar_Lodbrok:
Хорваты заслуживают победы на этом ЧМ
Что значит заслуживают? Французы не хуже, наши тоже заслуживают, но чемпион должен быть один и это решит финал...
vinyardrip
vinyardrip ответил makerdream
вчера в 06:11
makerdream:
ВИДА МОЛОДЕЦ!!! ТАЩИТ! СЛАВА УКРАИНЕ! ХРВАТСКА ВПЕРЕД
    vinyardrip
    vinyardrip ответил van pedro
    вчера в 06:08
    van pedro:
    Ещё раз говорю, если Хорватия возьмёт ЧМ, Золотой мяч получит Лука Модрич, без вариантов..
    Не получит. Без вариантов.. Хотя да, после чм было бы вполне себе честно
    vinyardrip
    vinyardrip ответил van pedro
    вчера в 06:07
    van pedro:
    До чего же крутой этот Перишич, как его ещё не увели из Интера?
    А че, звони гному, пусть позовет, хотя он вроде на лизуна не похож))
    vinyardrip
    vinyardrip ответил d_fincher
    вчера в 06:06
    d_fincher:
    Мы могли быть на их месте, если бы не наш пижон Смол. И прошли бы Англию.
    Сомневаюсь. Наши молодцы, но не настолько
    ndedov
    ndedov
    вчера в 06:02
    Молодцы
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 04:29
    Мы могли быть на их месте, если бы не наш пижон Смол. И прошли бы Англию.
    Dudikoff
    Dudikoff
    вчера в 03:09
    Ещё до начала чемпионата поставил деньги на Францию, но, блин, пусть победит Хорватия
    kingoffam
    kingoffam
    вчера в 02:01
    Да вообще как-то до лампочки Украина....
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответил makerdream
    вчера в 01:39
    Сомневаюсь что ты хорват, больше похож на жителя провинции украины
    van pedro
    van pedro
    вчера в 01:36
    До чего же крутой этот Перишич, как его ещё не увели из Интера?
    Сливки общества
    Сливки общества
    вчера в 01:33
    А еще очень хочется Ребича в Баварию)) Надеюсь, Ковач заманит его в Мюнхен хд
    Сливки общества
    Сливки общества
    вчера в 01:31
    Хорваты хотя бы умеют в позиционную игру, чего не скажешь об англичанах с любимым бей-беги.
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