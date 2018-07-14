Приехали! Успех Англии – большая случайность

Кубок не вернется «домой», а они возвращаются. «Соккер.ру» не спешит восторгаться сборной Англии, ведь она не заслужила «бронзу» ЧМ-18 сильнее, чем мощная Бельгия.

Саутгейт – тренер с достойным поведением

Заслужил уважение. Заставил неудачников верить, что команда доберется до полуфинала на турнире серьезных сборных. А ведь именно игрок Саутгейт был тем, кто не реализовал решающий пенальти в полуфинале домашнего для англичан Евро-96. Немец Кепке переиграл Гарета, это был удар для острова и последний такой шанс.

Через двадцать два года в России молодой тренер, назначенный случайно, как и хорватский Далич, исправился. Для начала Англия предала модель «4-4-2» и все вариации. Сыграла в три защитника, чем подстраховалась. В тройке Уокера, Стоунза и Магуайра нет заводилы, вроде Гранквиста или Игнашевича. Янг и Триппьер - не великие латерали, но впятером справлялись.

А чтобы компенсировать атакующий пробел, в центре оказался Лингард. Прекрасное решение, атакующий игрок порадовал культурой паса, которой у Хендерсона и Алли нет. В результате и пенальти заработали, и Кейн козырнул везением. К тренеру Гарету нет вопросов – сделал, что мог. Без тактических уловок сборная сырых игроков не вышла бы в полуфинал.

Теперь в стильной жилетке Саутгейт причислен к лику хрестоматийных англичан вместе с актерами Хиддлстоуном, Лори и Камбербетчем. Тренер Гарет обошелся без печального зонтика, дождь из слез нагрянул в Англии после полуфинала, а не раньше, как обычно.

У англичан много средних исполнителей

Может, среди англичан и затесался будущий великий футболист. Но пока таких нет, а средних игроков хватает. Хендерсон - это не второй Джеррард. Джордану двадцать восемь, на год старше, чем Канте. Достаточно к фамилии француза добавить еще две – Каземиро и Бускетса, чтобы понять место англичанина в иерархии профессии. Оценки Джордана за ЧМ-18 справедливо ниже, чем у Зобнина.

Или возьмите Уокера - переоцененный защитник, обуза обороны. Англия допустила 22 удара от Хорватии, семь штук пришлись в створ. Оборона Акинфеева с тем же соперником грубо ошиблась лишь трижды! Магуайра хвалят, что вчерашний игрок второй лиги забил Швеции на ЧМ? Молодец, но это не защитник для «Барселоны» и «Ювентуса». В матче против Хорватии было заметно, что никакого преимущества в индивидуальном мастерстве у Англии нет.

Хорваты оказались как минимум того же уровня. Даже капитан Кейн пока не прошел проверку великим клубом с невероятным давлением окружающих - например, «Реалом», чтобы ставить себя по статусу в один ряд с Модричем и его покером из «ушастых» за пять лет. Кейн - это не машина. Пиковое ускорение Харри на ЧМ уступает рывку вратаря Пикфорда, с Лукаку можно вообще не сравнивать.

Получается, Кейн сыграл как увалень, в которого удачно попадал мяч и которому повезло с пенальти? Скорее всего, получит «Золотую бутсу», но не обязательно будет назван лучшим центрфорвардом турнира. Может, Алли стоит 200 миллионов евро? Нет, талантливый хулиган, не более. И Стерлинг без Де Брюйне, Силвы и Фернандиньо не тот, что привыкли из-за заклинаний Гвардиолы.

Неудачи в еврокубках помешали Англии на ЧМ

Откуда возьмется финальный опыт у команды Саутгейта? МЮ только благодаря юности «Аякса» привез в Англию еврокубок. Будь в соперниках «Атлетико» или «Севилья» - Жозе проиграл бы финал ЛЕ, как Клопп до него. Многие кивают на темп и календарь в Англии, объясняя провалы тамошних клубов в Европе. Но кого волнуют их проблемы? Да, у британцев загруженный календарь. Но именно поэтому физически к Стоунзу, Янгу и Лингарду нет никаких вопросов. Только Алли и Кейн отработали ниже своих обычных скоростей.

Тут вопрос темпа в решающих матчах. «Тоттенхэм» уступил «Ювентусу» в ЛЧ – оказались командами разного класса, даже когда итальянцы сыграли скверно. Привязанность английских игроков к клубам, где понятия не имеют о больших трофеях – проблема сборной. Те же представители «горожан» не так давно сливали сезоны «Лестеру» и «Челси», чемпионам на один раз.

Даже Хорватия оказалась опытнее в этом плане. «Львы» так вообще повторить путь «Ливерпуля» Клоппа не смогли. Не у всех хорватов были финалы еврокубков, но у британцев подобный опыт лишь у тех, кто не смог перекрыть общий вес Врсалько, Ракитича, Модрича и Манджукича. Янг, Рэшфорд и Хендерсон играли в свежих финалах, но не были на первых ролях.

Англичане по настырности в решающий момент слили одному Перишичу, которому даже игра за незаметный в Европе «Интер» не помешала стать героем, ведь вокруг него были опытные мастера с большими финалами, привыкшие к давлению. А на Англию чуть надавили – осталось «бей-беги», сидящее в подкорке.

Англичане выехали на календаре и репетиторах

Английские вратари десятилетиями не выходили из списка безнадежных. Даже основные в сборной Джеймс, Симен и Харт не великие, пусть и добротные. Джо играл в отборе, а потом так достал Саутгейта ментальной слабостью, что голкипера в последний момент заменили. Пикфорда выбрали среди равных конкурентов, ведь оказалось, что Джордан не боится допустить ошибку. «Эвертон» провел слабый сезон, зато их вратарь наработался, отражая удары Лукаку и компании.

Средние игроки Англии натасканы бельгийцами и прочими звездами АПЛ! Поэтому представители «Трех львов» переиграли Тунис и Панаму, прошли Колумбию по пенальти и Швецию благодаря своевременным голам и вратарю. А в первом же бою с игроками основы «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» уступили в овертайме, создав за всю игру один момент у ворот Субашича, за исключением удара со штрафного от Триппьера.

А единственный элитный соперник за весь турнир – Бельгия, обыгрывала Англию резервным составом. Британцы испугались выходить на Бразилию – безропотно приняли поражение от Янузая, их есть в чем упрекнуть. Англия Саутгейта не попадет в историю как команда, которая удивила мир. Они стали первыми в истории, кто проиграл Хорватии в полуфинале.

Британцы выжали максимум из «народной команды»

Серьезно ждали, что парень, который раньше выступал в сотом дивизионе и сидел под домашним арестом – речь о Варди, сможет сыграть в овертайме грамотнее Манджукича? Марио представлял в последние годы три команды – «Баварию», «Атлетико» и «Ювентус». У этих банд пять финалов ЛЧ из пяти последних. А потолок Варди - «Лестер». Пожалуй, требовать большего, чем полуфинал, от футболистов пошиба Пикфорда, Триппьера и Магуайра было бы наглостью. Вся тройка не так давно представляла Чемпионшип!

А Деле Алли три года назад был лучшим игроком третьей по счету лиги. Мбаппе в таком же возрасте становился чемпионом Франции. Так что четвертое место, если у мощной Бельгии хватит совести привезти домой медаль, нужно будет назвать огромным успехом этой Англии. За «бронзу» Саутгейту надо выписывать один из орденов империи. Лучший тренер «трех львов» со времен Майка Бассетта совершил настоящий прорыв.

Благодаря тактике, настрою и календарю заставил подтанцовку главных звезд АПЛ – там в первой десятке героев давно и стабильно минимум девять иностранцев, сыграть достойно. Сборная Англии не перестала быть командой неудачников, но у этих неудачников появились злость и характер. Впрочем, злость не равна рациональности французов, а также не равна мотивации и настрою хорватов. Упустить такой шанс, сражаясь с хорватами, которые финишировали в отборе ниже Исландии – неудача.

Англичане не вернулись в список элитных сборных

Вряд ли у них будет шанс повторить успех на Евро-2020. Немцы с испанцами будут брать реванши, а Бельгия и Франция никуда не денутся. Не говоря о втором эшелоне, где теперь еще и Италия с Голландией. Англичане должны быть благодарны простым, как шутка Алли с игрушечным синим петушком на тренировке, ребятам. Команда тех, кто три года назад мог играть даже в третьей лиге, добралась до полуфинала ЧМ.

Чудо, стечение обстоятельств и награда за труд. Достигли вершины – права на «бронзу». Причем есть шанс, ведь все в курсе, что матч за третье место никогда не показывает силу участников. Лишь демонстрирует, кто проще пережил удар обухом по голове в полуфинале. Англичане, учитывая пролетарское естество этой команды, откуда даже Руни убрали, чтобы не мешал звездностью, вполне могут обыграть бельгийцев, переваривающих минимальное поражение от Франции.

Но даже «бронза» не заставит поверить, что Англия могла выстоять против Бразилии. Средняя команда, прыгнувшая намного выше головы из-за краха фаворитов – только так их можно оценивать. Англичане сражались достойно, но хотя бы до пенальти с волевой Хорватией, как сборная России, не дотянули. Учитывая, что в Великобритании сильно переоценивают класс своих футболистов, как российских дома недооценивают, не факт ведь, что успех Англии стоит котировать выше рывка команды Черчесова.

Испания и Хорватия как соперники намного сложнее Колумбии и Швеции. Так что британцам крупно повезло из-за поражения от Бельгии в группе и краха Германии в борьбе за победу в группе. А если нарвутся сегодня на разъяренную основу «красных дьяволов» – ничего не смогут поделать. Англичане не такие мастеровитые, как бельгийцы, не настолько талантливые, как французы, и не дико волевые, как хорваты. Мартинес прав – им нечем удивлять.

Получается, англичане и не могли стать чемпионами мира. По важным пунктам уступают сборным Франции, Бельгии, даже Хорватии. Англичанам крупно повезло, «бронза» будет огромной удачей и случайностью, на что так богат этот чемпионат.