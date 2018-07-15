Финал ЧМ-2018: расчетливость и недоразумения

Чемпионат мира 2018 года стал историей! И сделал двукратными чемпионами мира французов. «Соккер.ру» разбирает по горячим следам главную игру турнира.

Франция изначально была фаворитом противостояния с Хорватией. Но по-другому после группового этапа чемпионата мира и быть не могло. Любая команда, которая вышла бы в финал с «французской» части сетки, автоматически становилась бы фаворитом, поскольку «хорватская» часть заметно уступала по уровню. Но в каком бы статусе французы ни были, они не отступали от своей тактики, от своей игры, которая порой вызывала критику, порой – восторги, но всякий раз оказывалась самой эффективной.

Дидье Дешаму удалось заставить играть молодых талантливых звезд так, словно это умудренные опытом и убеленные сединами мастодонты. Хотя в финальном поединке все же нервозность ощущалась. В первом тайме Франция слишком увлеклась акцентом на надежность и почти не атаковала. Шутка ли – при счете 2:1 французы нанесли по воротам соперника всего один удар. Но давайте по порядку.

Франция нарочно отдала инициативу в дебюте встречи, хорваты к этому были готовы, поэтому устроили без стеснения мощный высокий прессинг, делая акцент на фланги. Они подсмотрели, как тяжело было юным Павару и Эрнандесу на флангах обороны в матче с Бельгией в дебюте. Поэтому Хорватия и начала напирать по бровкам.

Особенно лютовал Перишич, который был больше других заряжен по-финальному. Он путал крайних защитников, меняя фланги, прорываясь лично и забрасывая мячи партнерам. Очень неприятные нервозные минуты при всей своей внешней сдержанности переживали в дебюте французы. Хорватия сделала верную ставку и контролировала ситуацию, Франция терпела и ждала шанса.

Она его дождалась только на 18-й минуте – первая атака, которая подошла к штрафной Субашича. И сразу этот же стандарт принес гол – вот она – квинтэссенция игры чемпионской Франции – максимальная эффективность. Кстати, это отличало и сборную России по ходу турнира. Она лучше других использовала свои моменты. Так что россияне оказывались вполне себе в чемпионском тренде.

Первый тайм в целом вышел странным. Там был автогол Манджукича после розыгрыша штрафного французами, был пенальти в ворота Субашича, который Питана назначил после использования видеоповтора очень справедливо – Перишич действительно сыграл рукой. Предварительно он подтвердил статус самого заряженного на борьбу и вездесущего, сравняв счет. Хорватия гонялась сама с собой – со своими ошибками. Французы просто защищались и редко атакуя, минимизируя все риски и осечки.

В перерыве Дешам попросил своих подопечных играть повыше, агрессивнее, жестче. Хотя порой эта жесткость, конечно, оказывалась излишней, поскольку не всегда дисциплинированные и организованные французы поспевали за стремительными хорватами. Даже при этом им удалось закрыть Модрича и Ракитича, те прорывались со своими передачами и ударами только изредка.

Гораздо больше проблем создавал вездесущий Перишич, а также напористый Манджукич, который реабилитировался за автогол, забив курьезный гол в ворота Льориса, совершившего чудовищную для финала чемпионата мира ошибку. Получается, что ровно половина голов была забита немного нелогично, скажем так. Автогол, пенальти, нелепая ошибка вратаря. На счастье Льориса счет к тому времени был 4:1 в пользу его команды, и осечка капитана не подкосила коллектив.

На флангах Дешам выдал подкрепление для Павара и Эрнандеса, попросил опускаться Погба и Канте. Затем вместо Н’Голо на поле вышел Н’Зонзи – высоченный мощный парень, который был уместнее в условиях жесткой борьбы и обилия забросов в штрафную Льориса. Это позволило Погба заиграть повыше, поскольку Гризманн и Мбаппе были слишком отрезаны от остальной команды. Собственно, повышение линии игры Погба позволило ему забить гол.

Вообще, Поль на этом чемпионате мира сыграл очень важную роль серого кардинала, про которого мало говорили, но который выполнял очень много полезной черновой работы, то помогая фланговым защитникам, то поддерживая центральных, то оказывая помощь из глубины в атаку, то непосредственно приходя вперед. Гол Погба – уже из категории заслуженных и логичных.

Как и гол Мбаппе, который свой шанс нашел в контратаке, куда старательно убегал при первой же возможности. Его рывки впечатляли, хотя оказывались не такими яркими, как в поединке с Аргентиной, например. Свою работу он в любом случае выполнил и принял участие в голах.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 7 (6) – 14 (4)

Могло показаться, что французы только и делали, что оборонялись, ничем не отвечая. Однако это – часть прагматичного плана. Да, по общему числу ударов хорваты в два раза опередили французов, однако в створ Франция била гораздо чаще, максимально цепляясь за каждый малейший шанс. Это – класс команды, когда ты не просто опираешься на мастерство и таланты, но и грамотно реализуешь свой потенциал, дисциплинированно выполняя работу и установку.

Владение мячом (точность передач): 34,2% (68%) - 65,8% (83%)

Тут тотальное преимущество Хорватии, однако нас опыт давно научил, что показатели процента владения мячом не отражают игрового превосходства одной из команд. Это лишь говорит о том, соперники используют разные стили. Хотя можно подсмотреть тут признак необычной нервозности для французов. Это низкая точность передач. Обычно даже в контратакующей модели у Франции этот показатель повыше. Но хорваты уж очень здорово работали на перехватах, а французы немного нестабильно действовали в передачах, чуть менее уверенно, чем до этого.

Обводки (отборы): 11 (18) – 7 (23)

Безусловным лидером по отборам стал Брозович, который провел отличный матч в центре поля. Поддержали его и Манджукич с Врсалько – исполнители разных совершенно амплуа и стилей, однако при этом они все бросались в отборы и отрабатывали по полной программе. Им чаще приходилось вступать в отбор, поскольку французы чаще раскручивали контратаки. Что же касается дриблинга, то в нем, конечно, преуспел Мбаппе, совершивший четыре успешные обводки. Хорватам этого явно не хватало.

Французы, пусть и молодые ребята, однако стали мудрее после Евро-2016. Они увидели, как можно выиграть чемпионат, не устраивая при этом ненужных прелюдий, феерий и фестивалей. Наглядный болезненный урок им в финале чемпионата Европы преподнесла сборная Португалии, которую сначала за закрытый стиль игры покритиковали, а потом смирились, признав, что это просто такая эффективная манера.

Вот и французы выбрали свою эффективную манеру, основанную на тотальном подчинении тренерской мысли, на подавлении своих инициатив в пользу командных задач. Ленивый Погба успевает всюду, страдающий от нехватки голов Жиру бодается и мчится в отбор, расчищая пространство для Мбаппе и Гризманна. Сами они вовсю отрабатывают в обороне у своей штрафной. Возможно, за весь сезон в своих клубах эти игроки так рьяно не выполняли столько несвойственных им задач. Вот на это надо обращать внимание.

Хорватии же в какой-то момент не хватило вариативности и глубины. Златко Далич бросал в бой своего стандартного джокера Крамарича, и это все, что он мог предпринять, ожидая, что имеющиеся на поле что-то особенное выжмут из себя. Тогда как у Дешама была масса вариантов как поддержать нужный вектор игры и стиль. Они прошли сложную сетку, доказав свою эффективность.