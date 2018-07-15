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Финал ЧМ-2018: расчетливость и недоразумения

вчера, 21:30
Финал ЧМ-2018: расчетливость и недоразумения

Чемпионат мира 2018 года стал историей! И сделал двукратными чемпионами мира французов. «Соккер.ру» разбирает по горячим следам главную игру турнира.

Франция изначально была фаворитом противостояния с Хорватией. Но по-другому после группового этапа чемпионата мира и быть не могло. Любая команда, которая вышла бы в финал с «французской» части сетки, автоматически становилась бы фаворитом, поскольку «хорватская» часть заметно уступала по уровню. Но в каком бы статусе французы ни были, они не отступали от своей тактики, от своей игры, которая порой вызывала критику, порой – восторги, но всякий раз оказывалась самой эффективной. 

Дидье Дешаму удалось заставить играть молодых талантливых звезд так, словно это умудренные опытом и убеленные сединами мастодонты. Хотя в финальном поединке все же нервозность ощущалась. В первом тайме Франция слишком увлеклась акцентом на надежность и почти не атаковала. Шутка ли – при счете 2:1 французы нанесли по воротам соперника всего один удар. Но давайте по порядку.

Франция нарочно отдала инициативу в дебюте встречи, хорваты к этому были готовы, поэтому устроили без стеснения мощный высокий прессинг, делая акцент на фланги. Они подсмотрели, как тяжело было юным Павару и Эрнандесу на флангах обороны в матче с Бельгией в дебюте. Поэтому Хорватия и начала напирать по бровкам. 

Особенно лютовал Перишич, который был больше других заряжен по-финальному. Он путал крайних защитников, меняя фланги, прорываясь лично и забрасывая мячи партнерам. Очень неприятные нервозные минуты при всей своей внешней сдержанности переживали в дебюте французы. Хорватия сделала верную ставку и контролировала ситуацию, Франция терпела и ждала шанса. 

Она его дождалась только на 18-й минуте – первая атака, которая подошла к штрафной Субашича. И сразу этот же стандарт принес гол – вот она – квинтэссенция игры чемпионской Франции – максимальная эффективность. Кстати, это отличало и сборную России по ходу турнира. Она лучше других использовала свои моменты. Так что россияне оказывались вполне себе в чемпионском тренде. 

Первый тайм в целом вышел странным. Там был автогол Манджукича после розыгрыша штрафного французами, был пенальти в ворота Субашича, который Питана назначил после использования видеоповтора очень справедливо – Перишич действительно сыграл рукой. Предварительно он подтвердил статус самого заряженного на борьбу и вездесущего, сравняв счет. Хорватия гонялась сама с собой – со своими ошибками. Французы просто защищались и редко атакуя, минимизируя все риски и осечки.

В перерыве Дешам попросил своих подопечных играть повыше, агрессивнее, жестче. Хотя порой эта жесткость, конечно, оказывалась излишней, поскольку не всегда дисциплинированные и организованные французы поспевали за стремительными хорватами. Даже при этом им удалось закрыть Модрича и Ракитича, те прорывались со своими передачами и ударами только изредка. 

Гораздо больше проблем создавал вездесущий Перишич, а также напористый Манджукич, который реабилитировался за автогол, забив курьезный гол в ворота Льориса, совершившего чудовищную для финала чемпионата мира ошибку. Получается, что ровно половина голов была забита немного нелогично, скажем так. Автогол, пенальти, нелепая ошибка вратаря. На счастье Льориса счет к тому времени был 4:1 в пользу его команды, и осечка капитана не подкосила коллектив.

На флангах Дешам выдал подкрепление для Павара и Эрнандеса, попросил опускаться Погба и Канте. Затем вместо Н’Голо на поле вышел Н’Зонзи – высоченный мощный парень, который был уместнее в условиях жесткой борьбы и обилия забросов в штрафную Льориса. Это позволило Погба заиграть повыше, поскольку Гризманн и Мбаппе были слишком отрезаны от остальной команды. Собственно, повышение линии игры Погба позволило ему забить гол. 

Вообще, Поль на этом чемпионате мира сыграл очень важную роль серого кардинала, про которого мало говорили, но который выполнял очень много полезной черновой работы, то помогая фланговым защитникам, то поддерживая центральных, то оказывая помощь из глубины в атаку, то непосредственно приходя вперед. Гол Погба – уже из категории заслуженных и логичных. 

Как и гол Мбаппе, который свой шанс нашел в контратаке, куда старательно убегал при первой же возможности. Его рывки впечатляли, хотя оказывались не такими яркими, как в поединке с Аргентиной, например. Свою работу он в любом случае выполнил и принял участие в голах.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 7 (6) – 14 (4)

Могло показаться, что французы только и делали, что оборонялись, ничем не отвечая. Однако это – часть прагматичного плана. Да, по общему числу ударов хорваты в два раза опередили французов, однако в створ Франция била гораздо чаще, максимально цепляясь за каждый малейший шанс. Это – класс команды, когда ты не просто опираешься на мастерство и таланты, но и грамотно реализуешь свой потенциал, дисциплинированно выполняя работу и установку. 

Владение мячом (точность передач): 34,2% (68%) - 65,8% (83%)

Тут тотальное преимущество Хорватии, однако нас опыт давно научил, что показатели процента владения мячом не отражают игрового превосходства одной из команд. Это лишь говорит о том, соперники используют разные стили. Хотя можно подсмотреть тут признак необычной нервозности для французов. Это низкая точность передач. Обычно даже в контратакующей модели у Франции этот показатель повыше. Но хорваты уж очень здорово работали на перехватах, а французы немного нестабильно действовали в передачах, чуть менее уверенно, чем до этого.

Обводки (отборы): 11 (18) – 7 (23)

Безусловным лидером по отборам стал Брозович, который провел отличный матч в центре поля. Поддержали его и Манджукич с Врсалько – исполнители разных совершенно амплуа и стилей, однако при этом они все бросались в отборы и отрабатывали по полной программе. Им чаще приходилось вступать в отбор, поскольку французы чаще раскручивали контратаки. Что же касается дриблинга, то в нем, конечно, преуспел Мбаппе, совершивший четыре успешные обводки. Хорватам этого явно не хватало.

Французы, пусть и молодые ребята, однако стали мудрее после Евро-2016. Они увидели, как можно выиграть чемпионат, не устраивая при этом ненужных прелюдий, феерий и фестивалей. Наглядный болезненный урок им в финале чемпионата Европы преподнесла сборная Португалии, которую сначала за закрытый стиль игры покритиковали, а потом смирились, признав, что это просто такая эффективная манера. 

Вот и французы выбрали свою эффективную манеру, основанную на тотальном подчинении тренерской мысли, на подавлении своих инициатив в пользу командных задач. Ленивый Погба успевает всюду, страдающий от нехватки голов Жиру бодается и мчится в отбор, расчищая пространство для Мбаппе и Гризманна. Сами они вовсю отрабатывают в обороне у своей штрафной. Возможно, за весь сезон в своих клубах эти игроки так рьяно не выполняли столько несвойственных им задач. Вот на это надо обращать внимание.

Хорватии же в какой-то момент не хватило вариативности и глубины. Златко Далич бросал в бой своего стандартного джокера Крамарича, и это все, что он мог предпринять, ожидая, что имеющиеся на поле что-то особенное выжмут из себя. Тогда как у Дешама была масса вариантов как поддержать нужный вектор игры и стиль. Они прошли сложную сетку, доказав свою эффективность. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus ответил laziale
сегодня в 10:39
laziale:
Если бы не бодание Зидана, могли бы и 2006-ом титул взять.
Бодание Зидана больше история чем Кубом ЧМ.
cska plus
cska plus ответил Слайш
сегодня в 10:37
Слайш:
Я тупо орал когда при награждении зонты держали над всеми, кроме женщины - президента Хорватии ) вот она культура - над путиным держат зонт, над дамой нет ) позорище
Да, это заметили все кто внимательно смотрел.
cska plus
cska plus
сегодня в 10:35
Хорваты получили по заслугам, пусть поорут дальше слава украине.
Storm-Shadow
Storm-Shadow
сегодня в 08:13
Получается, что ровно половина голов была забита немного нелогично, скажем так. Автогол, пенальти, нелепая ошибка вратаря. На счастье Льориса счет к тому времени был 4:1 в пользу его команды, и осечка капитана не подкосила коллектив.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1058157


________________

Что за бред

когда хорваты забили счет стал 1:1
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 07:41
короче ничья будет будет переигровка
французов с победой
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 07:38
так три гола забили хорваты и три фрацузы в итоги победа французов
разве по чесноку?

вот за что мы любим эту вида спорта
ждем через четыре года
Ябугара
Ябугара
сегодня в 06:13
Французы не бегали, как угорелые хорваты, а раз за разом продумывали выигрышные варианты. Футбол - не только про ноги, мастерство распасовки и быстроту реакции, но и про умение пользоваться домашними наработками. Франция доказала свою состоятельность, заслуженно победили.
SkiNheD
SkiNheD
сегодня в 04:14
Поздравляем голубых петухов с кубком ЧМ.
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 00:47
Францию с чемпионством.....

А респект сборной Хорватии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Великий Князь
Великий Князь ответил Zen-Aku
вчера в 23:41
Zen-Aku:
Молодцы французы заслужили. Хорваты тоже красавцы мужики!
Не наши, а ваши)
donbeter
donbeter
вчера в 23:31
Дешам вовремя вмешался в игру заменами! Казалось, что хорваты во втором тайме вот-вот дожмут Францию, как это сделали с Англией! Но Дидье вовремя убрал выдохшегося канте, потом матьюди и пешехода жиру! А вот Саутгейту не хватило смелости влезть так в игру, за что и поплатился голом Перишича, который назревал в том матче минут 10-15 по ходу игры
spartach n1
spartach n1
вчера в 23:21


spartach n1
spartach n1
вчера в 23:19
удав
удав
вчера в 22:53
сегодня фортуна покинула хорватов.первый гол -автогол после штрафного ,который и назначать то не за что было, а второй с сомнительного пенальти (попадание мяча в руку ситуацию не меняло т.к. дальше бы он попал просто в другого игрока хорватов без всякого обострения
Слайш
Слайш
вчера в 22:49
Я тупо орал когда при награждении зонты держали над всеми, кроме женщины - президента Хорватии ) вот она культура - над путиным держат зонт, над дамой нет ) позорище
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 22:38
Молодцы французы заслужили. Хорваты тоже красавцы мужики!
ndedov
ndedov
вчера в 22:29
Поздравляем
laziale
laziale ответил Nazi
вчера в 22:27
Nazi:
Все по делу автор, респект!!! Франция всегда играла в романтический футбол и всегда оставалась в проигрыше: 82, 86, 06... Только в 98 Эме Жаке допер, что так нельзя и сыграл прагматично, в итоге первая звезда! А теперь Дидье Дешам, профукав финал Евро 16 тоже поумнел и выиграл вторую звезду! К сожалению романтический футбол Франции времен Мишеля Платини не приносил результат. А прагматичный приносит. Вот и все дела! :)
Если бы не бодание Зидана, могли бы и 2006-ом титул взять.
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 22:22
Францию вели судьи ,это понятно,плюс невезение ,команда на турнире была одна ,т.е две Хорваты и наши
bbb370
bbb370
вчера в 22:19
Хорватам не повезло. Дурацкий автогол и совершенно нелепый пенальти. По игре они превосходили французов или, по крайней мере, не уступали. Удачи им в дальнейшем.
Nazi
Nazi
вчера в 22:07
Все по делу автор, респект!!!

Франция всегда играла в романтический футбол и всегда оставалась в проигрыше: 82, 86, 06...

Только в 98 Эме Жаке допер, что так нельзя и сыграл прагматично, в итоге первая звезда!

А теперь Дидье Дешам, профукав финал Евро 16 тоже поумнел и выиграл вторую звезду!

К сожалению романтический футбол Франции времен Мишеля Платини не приносил результат. А прагматичный приносит. Вот и все дела! :)
venоm
venоm
вчера в 21:53
))
JackNorz
JackNorz
вчера в 21:52
Сборную Африканского континента с победой!
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