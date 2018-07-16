Франция ликует!

Вряд ли в ночь с воскресенья на понедельник болельщики сборной Франции могли уснуть. «Соккер.ру» проследил, как французы праздновали победу на ЧМ-2018.
Разумеется, главным местом событий и торжеств стали Елисейские поля. Со стороны могло показаться, что французы вспомнили о старой доброй традиции устраивать революции, поэтому высыпали столь массово на улицы и площади Парижа. Но нет, они стремились поделиться друг с другом счастьем.
Les Champs-Élysées ne désemplissent pas... 🙃 #lequipeCDM pic.twitter.com/rjuh7wHqg0— la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 15 июля 2018 г.
Толпы людей не покидали Елисейские поля с вечера и провели там всю ночь, а из окон люди стали запускать фейерверки.
L'ambiance monte petit à petit sur les Champs-Élysées... 🎆🎆🎆 #lequipeCDM pic.twitter.com/jcvjFD0wqi— la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 15 июля 2018 г.
Власти Парижа быстро сориентировались и устроили иллюминацию для Триумфальной арки, раскрасив ее в цвета французского флага.
L'Arc de Triomphe prend des couleurs..... 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 #lequipeCDM pic.twitter.com/8z2J1N6fdg— la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 15 июля 2018 г.
Не осталась в стороне и Эйфелева башня, которая также получила соответствующую раскраску. К цветам флага там добавили и две звезды, которые теперь будут красоваться на форме сборной Франции, напоминая, что она – двукратный чемпион мира.
Quand la Tour Eiffel veut faire concurrence à L'Arc de Triomphe ! #lequipeCDM pic.twitter.com/GbJ4Qphv0Q— la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 15 июля 2018 г.
Радовались победе сборной французы по всему миру. Например, на другом конце света в Сан-Франциско, где тоже улицы оказались перекрытыми ликующими болельщиками.
Powell Street, rue emblématique de San Francisco avec son cable car, bloquée par les supporters français #FRACRO #CM2018 pic.twitter.com/v7WwTLkSgg— Guillaume Daudin (@GuillaumeDaudin) 15 июля 2018 г.
Но, безусловно, наибольший градус радости был в раздевалке сборной Франции сразу после игры. Туда заглянул президент Франции Эммануэль Макрон, который в вип-ложе едва не сорвал голос, болея и радуясь за команду.
Президент ФИФА Джанни Инфантино, президент России Владимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович составили ему компанию в раздевалке французов. Они поздравили игроков, в ответ получили душ из шампанского и импровизированный концерт прямо на столе.
Putin. Macron. Infantino. Grabar-Kitarovic.— Goal (@goal) 16 июля 2018 г.
There were some big-name visitors in France and Croatia's locker rooms after the #WorldCup final
Credit: @Ruptly pic.twitter.com/EBMkL7011B
Впрочем, не обошлось без дегтя, как это обычно бывает после любых грандиозных событий. В какой-то момент опьяненные победой сборной Франции болельщики, видимо, изрядно перебрав, начали крушить все подряд вокруг. Это было зафиксировано в Париже, Марселе и Лионе. Полицейским отрядам, которые дежурили в усиленном режиме, пришлось изрядно потрудиться, сдерживая безумие толпы.
BREAKING: Violence and riots have broken out in central Paris following France’s 4-2 #WorldCup final win.— BNL NEWS (@BreakingNLive) 15 июля 2018 г.
Developing... pic.twitter.com/waXoUlcdJf
Впрочем, этот негативный аспект любых практически слишком массовых акций стоит оставить в стороне. Французы так и сделали. А утренние газеты, конечно, свои обложки посвятили триумфу сборной. L’Equipe вышла с заголовком «Вечное счастье», разместив фото с «Лужников», где мокрые до нитки, но счастливые футболисты праздную победу.
Интересно, что и иностранная спортивная пресса передовицу посвятила победе сборной Франции, проявив небывалое единство. Оно и понятно – чемпионат мира – главное футбольное событие четырехлетия.
При этом все старались как-то поиграть словами, понимая, что просто констатации факта будет мало. Например, AS в заголовке назвала чемпионат мира «Мундиалем ВАР», намекая на использование видеоповторов впервые на турнире.
El Mundo Deportivo «снимает шляпу» перед сборной Франции и напоминает, что теперь у французов – две звезды.
А издание Sport решило и тут подчеркнуть свою каталонскую патриотичность, разместив на обложке фото Самуэля Умтити и Усмана Дембеле с Кубком мира.
Итальянская La Gazzetta dello Sport не стала критиковать французов за излишне сдержанный футбол, потому что знает в нем толк. Вот и назвала Францию чемпионом «в итальянском стиле».
Их коллеги из Corriere dello Sport, пожалуй, лучше всех скаламбурили, обыграв фамилию главного тренера сборной Франции Дидье Дешама и Елисейские поля. Ведь Дидье в своей фамилии «зашифровал» их – Deschamps - Champs-Élysées.
Посостязаться в охоте за каламбуром может британская The Mirror, которая обыграла расхожее выражение «дежа вю» (Deja Vu), то есть нечто виденное ранее, с «дежа Блю» (Deja Blue).
А в газете Star из французского знают только поцелуи, поэтому их и поместили на обложку, так и назвав ее – «Французский поцелуй». На фото Мбаппе и Погба целуют Кубок мира.
Общеизвестно, что в Англии больше других каламбуры любит The Sun. Она не подкачала и на этот раз, обыграв слово «Невероятные» с прозвищем сборной Франции – «Bleus».
Поэтому на их фоне обложки The Telegraph и португальской A Bola кажутся слишком уж консервативными и простыми.
Чемпионат мира в России подарил массу эмоций и получился одним из самых ярких за всю историю проведения этих турниров. Понятно, что еще долго по всему миру будут идти его отголоски, вестись обсуждения. ЧМ-2018 вошел в историю и принес счастье французским болельщикам и футболистам спустя 20 лет.
Теперь французам можно праздновать два дня подряд:14 и 15 июля!!!!!
Теперь французам можно праздновать два дня подряд:14 и 15 июля!!!!!