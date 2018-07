Франция ликует!

Вряд ли в ночь с воскресенья на понедельник болельщики сборной Франции могли уснуть. «Соккер.ру» проследил, как французы праздновали победу на ЧМ-2018.

Разумеется, главным местом событий и торжеств стали Елисейские поля. Со стороны могло показаться, что французы вспомнили о старой доброй традиции устраивать революции, поэтому высыпали столь массово на улицы и площади Парижа. Но нет, они стремились поделиться друг с другом счастьем.

Толпы людей не покидали Елисейские поля с вечера и провели там всю ночь, а из окон люди стали запускать фейерверки.

Власти Парижа быстро сориентировались и устроили иллюминацию для Триумфальной арки, раскрасив ее в цвета французского флага.

Не осталась в стороне и Эйфелева башня, которая также получила соответствующую раскраску. К цветам флага там добавили и две звезды, которые теперь будут красоваться на форме сборной Франции, напоминая, что она – двукратный чемпион мира.

Радовались победе сборной французы по всему миру. Например, на другом конце света в Сан-Франциско, где тоже улицы оказались перекрытыми ликующими болельщиками.

Но, безусловно, наибольший градус радости был в раздевалке сборной Франции сразу после игры. Туда заглянул президент Франции Эммануэль Макрон, который в вип-ложе едва не сорвал голос, болея и радуясь за команду.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, президент России Владимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович составили ему компанию в раздевалке французов. Они поздравили игроков, в ответ получили душ из шампанского и импровизированный концерт прямо на столе.

