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Лига чемпионов 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
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«Спартак» сыграет в Лиге чемпионов с победителем пары «Базель» - ПАОК

23 июля 2018, 13:07

Сегодня состоится жеребьевка, которая определит соперников российских клубов в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Соккер.ру» держит руку на пульсе.

Лига чемпионов, жеребьёвка 3-го квалификационного раунда

Как следить за жеребьёвкой? На официальном сайте УЕФА и на «Соккер.ру».

Почему это интересно? В борьбу вступают серьезные клубы, часть из которых увидим в основной сетке Лиги чемпионов. В частности, свой путь в ЛЧ начинает московский «Спартак», бронзовый призер чемпионата России.

Процедурные моменты 

Квалификации еврокубков протекают по двум не пересекающимся дорожкам: «Путь чемпионов» и «Путь представителей лиг». На первом маршруте между собой соревнуются действующие чемпионы стран с низким рейтингом, не позволяющим получить прямую путевку в основную сетку. По «Пути представителей лиг» идут серебряные и бронзовые призеры чемпионатов с более высоким рейтингом, в том числе здесь выступает полпред РПЛ – московский «Спартак». Нужно отметить, что с этого сезона вступили в действие поправки к формату Лиги чемпионов, и теперь на «Пути представителей лиг» невозможно встретить клубы из Испании, Англии, Италии и Германии – четырех сильнейших первенств Европы. Эти чемпионаты автоматически делегируют по четыре клуба сразу в групповой этап. Во время жеребьевки третьего квалификационного раунда клубы (или пары, если еще не сыграны матчи предыдущего раунда) делятся на сеяные и несеяные. Все очень просто: взяли по шарику из каждой корзины – вот вам и пара для третьего квалификационного раунда.

Путь представителей лиг

На этом этапе к борьбе присоединяются шесть команд: «Спартак», «Бенфика», «Стандард», «Динамо» (Киев), «Фенербахче», «Славия» (Прага). Еще две команды придут из второго квалификационного раунда, где сразятся между собой «Аякс» и «Штурм», а также «Базель» и ПАОК. Победители пар второго раунда отбора автоматически становятся сеяными в третьем туре, между новоприбывшими командами этот статус распределяется в зависимости от клубного рейтинга. В итоге, имеем следующую картину.

Сеяные

«Аякс» (Нидерланды)/«Штурм» (Австрия)

«Базель» (Швейцария)/ПАОК (Греция)

«Бенфика» (Португалия)

«Динамо» (Украина)

Несеяные:

«Спартак» (Россия)

«Фенербахче» (Турция)

«Стандард» (Бельгия)

«Славия» (Чехия)

Учитывая, что УЕФА разводит представителей России и Украины в еврокубках, у «Спартака» остается всего три возможных шара из другой корзины на жеребьевке и пять возможных противников: победители австро-голландского и греческо-швейцарского противостояний либо «Бенфика». В связи с новым форматом еврокубков, проигравшие на «Пути представителей лиг» в третьем квалификационном раунде клубы автоматически попадают в групповой этап Лиги Европы, так что без еврокубковой осени «Спартак» точно не останется, но Лига чемпионов, понятно, в разы весомее. К тому же, три клуба из России одновременно в основной сетке главного еврокубка никогда не играли.

Путь чемпионов

На этой стадии в борьбу вступают два клуба: австрийский «Зальцбург» и греческий АЕК. Система та же, что описана выше, только большинство участников третьего квалификационного раунда еще не определены.

Сеяные

«Зальцбург» (Австрия)

«Лудогорец» (Болгария)/«Види» (Венгрия)

«Селтик» (Шотландия)/«Русенборг» (Норвегия)

«Легия» (Польша)/«Спартак» (Словакия)

«Астана» (Казахстан)/«Мидтьюлланд» (Дания)

«Кукес» (Албания)/«Карабах» (Азербайджан)

Несеяные

АЕК (Греция)

БАТЭ (Беларусь)/ХИК (Финляндия)

«Динамо» (Хорватия)/«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль)

«Шкендия» (Македония)/«Шериф» (Молдова)

ЧФР (Румыния)/«Мальме» (Швеция)

«Црвена Звезда» (Сербия)/«Судува» (Литва)

Команды, которые проиграют на данной стадии, продолжат борьбу в Лиге Европы, где есть свой отдельный «Тракт чемпионов». По нему и пойдут.

Лига Европы

Как следить за жеребьёвкой? На официальном сайте УЕФА и на «Соккер.ру».

Почему это интересно? Как минимум потому, что в числе заинтересованных российские клубы: «Уфа» и «Зенит».

Путь чемпионов

Да-да, в Лиге Европы тоже есть свой путь чемпионов. В третьем квалификационном раунде между собой сразятся двадцать команд. Десять из них преодолели второй тур отбора на чемпионском пути в Лиге Европы, среди них и ирландский счастливчик «Корк Сити», получивший в ходе дополнительной жеребьевки автоматическую путевку, так как одной команде не находилось пары. Еще десять клубов «спустятся» из Лиги чемпионов – это будут проигравшие во втором квалификационном раунде, они же будут назначены сеяными. Кроме того, жеребьевка разбита на две группы, здесь не все в общем котле.

Группа 1

Сеяные

«Лудогорец» (Болгария)/«Види» (Венгрия)

ЧФР (Румыния)/«Мальме» (Швеция)

БАТЭ (Беларусь)/ХИК (Финляндия)

«Шкендия» (Македония)/«Шериф» (Молдова)

«Легия» (Польша)/«Спартак» (Словакия)

Несеяные

«Зриньски» (Босния и Герцеговина)/«Валетта» (Мальта)

«Санта-Колома» (Андорра)/«Валюр» (Исландия)

«Сутьеска» (Черногория)/«Алашкерт» (Армения)

«Дюделанж» (Люксембург)/«Дрита» (Косово)

«Олимпия Любляна» (Словения)/«Крусейдерс» (Северная Ирландия)

Группа 2

Сеяные

«Астана» (Казахстан)/«Мидтьюлланд» (Дания)

«Кукес» (Албания)/«Карабах» (Азербайджан)

«Динамо» (Хорватия)/«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль)

«Црвена Звезда» (Сербия)/«Судува» (Литва)

«Селтик» (Шотландия)/«Русенборг» (Норвегия)

Несеяные

«Корк Сити» (Ирландия)

ТНС (Уэльс)/«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)

«Торпедо» (Кутаиси, Грузия)/«Викингур» (Фарерские острова)

«Спартак» (Юрмала, Латвия)/«Ла-Фиорита» (Сан-Марино)

АПОЭЛ (Кипр)/«Флора» (Эстония)

Основной путь

С третьего квалификационного раунда в борьбу вступают 13 клубов: «Зенит», «Олимпиакос», «Брага», «Гент», «Фейеноорд», «Рапид», «Риека», «Заря», «Истанбул Башакшехир», «Люцерн», «Сигма», «Брондбю», «Университатя». Также к ним присоединятся 37 победителей второго квалификационного раунда Лиги Европы в рамках основного пути и двое проигравших во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (на пути представителей лиг). Ждем в третьем раунде и «Уфу», которая вступает в борьбу уже в ближайший четверг: у дебютантов еврокубков от России в соперниках по второму туру отбора клуб «Домжале» из Словении. Таким образом, в третьем квалификационном раунде Лиги Европы 52 команды сформируют 26 пар. Во время жеребьевки клубы будут разбиты на пять групп. С учетом большого количества предстоящих и еще не сыгранных противостояний, влияющих на расклад в жеребьевке, посмотрим только на возможных соперников российских клубов.

«Зенит» будет сеяным в первой группе. В числе возможных соперников клуба из Санкт-Петербурга:

«Истанбул Башакшехир» (Турция)

«Тобол» (Казахстан)/«Пюник» (Армения)

«Дунайска Стреда» (Словакия)/«Динамо» (Минск, Беларусь)

«Санкт-Галлен» (Швейцария)/«Сарпсборг» (Норвегия)

«Дандолк» (Ирландия)/АЕК (Ларнака, Кипр)

Очевидно, наименее предпочтительный вариант – турецкий клуб, который в прошлом году играл в раунде плей-офф Лиги чемпионов и едва не преградил «Севилье», будущему четвертьфиналисту, путь в основную сетку. С любым из победителей четырех представленных пар «Зенит» обязан справляться. Что касается «Уфы», то команда из столицы Башкирии тоже будет сеяной в своей пятой группе, если сумеет пройти «Домжале». Список возможных соперников выглядит так:

«Брондбю» (Дания)

«Университатя Крайова» (Румыния)

«Гонвед» (Венгрия)/«Прогрес» (Люксембург)

«Ягеллония» (Польша)/«Риу Аве» (Португалия)

ЛАСК (Австрия)/«Лиллестрем» (Норвегия)

«Динамо» (Брест, Беларусь)/«Артомитос» (Греция)

Удачи всем нашим клубам на жеребьевке!  

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Все комментарии
cpartak60
cpartak60
23 июля в 21:13
isakkobelini86:
думаю в этом году впервые в истории мы увидим три наших клуба на групповой стадии ЛЧ
хорошо бы!!!да только кони не рады будут!!неадекватные!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
23 июля в 21:10
Как все сложно ...
Похоже Спартак так и не поймет с кем играть и как обычно 0-7 будет.
isakkobelini86
isakkobelini86
23 июля в 16:18
думаю в этом году впервые в истории мы увидим три наших клуба на групповой стадии ЛЧ
cska-78
cska-78
23 июля в 16:11
Ragnar_Lodbrok:
Ну так Базель сильный клуб
Хряки говорили что слабый, когда ЦСКА играл с ними в прошлом сезоне! Вот и глянем, что они покажут с ними!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
23 июля в 15:11
«спартак» сыграет НЕ в Лиге чемпионов с победителем пары «Базель» - ПАОК

а в третьем квалификационном раунде Л/Ч с победителем пары «Базель» - ПАОК

Что бы сыграть в Л/Ч надо еще пройти квалификацию, что спартаку еще не удавалось cделать.
борька
борька
23 июля в 15:05
Команды все три равные, победит тот, кто этого больше захочет!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
23 июля в 15:01
Ну так Базель сильный клуб
Фата лист
Фата лист
23 июля в 14:49
Так и где результаты жеребьевки? Раньше лучше были статьи.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
23 июля в 14:42
Если пупсики не пройдут победителя пары Базель - ПАОК, то в Лиге Чемпионов делать нечего!
Beekeeper
Beekeeper
23 июля в 14:36
AmIIIeR89:
Базель регулярно играет в ЛЧ, причем неплохо, у Спартака точно будут проблемы
Ну спартак вроде усилился, может и не будет проблем.
ФК_БОГОТОЛ
ФК_БОГОТОЛ
23 июля в 14:30
С Зенитом все ясно, там у него соперников нет! Он пройдет в группу Лиги Европы! Вот за Уфу боязно. Тосно всех подвел. Ни себе, ни людям. Кубок взяли и самоликвидировались, лишив тем самым Россию гарантированного участника на групповой стадии. Теперь Уфе отдуваться нужно за них. Слов нет...
spartak kursk
spartak kursk
23 июля в 14:26
Ключевая фраза:Спартак сыграет в отборе Лиги Чемпионов.

Всё остальное зависит только от Спартака.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
23 июля в 13:59
Базель регулярно играет в ЛЧ, причем неплохо, у Спартака точно будут проблемы
vyishenka
vyishenka
23 июля в 13:58
После Тосно не самые опасные соперники.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
23 июля в 13:58
Зенит - Санкт-Галлен
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
23 июля в 13:57
Замутили так, что .... Кто такое задумал с крепкого бодуна был.
Lu4nik
Lu4nik
23 июля в 13:50
опять Базель...
LOpp
LOpp
23 июля в 13:44
«Лудогорец» (Болгария)/«Види» (Венгрия)

этот матч и в ЛЧ будет и в ЛЕ.
cska-78
cska-78
23 июля в 13:18
goodbyegoodboy
goodbyegoodboy
23 июля в 13:14
У Зенита в ЛЧ "Путь балаболов"? Или понторезов?
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