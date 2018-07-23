«Спартак» сыграет в Лиге чемпионов с победителем пары «Базель» - ПАОК

23 июля 2018, 13:07

Сегодня состоится жеребьевка, которая определит соперников российских клубов в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Соккер.ру» держит руку на пульсе.

Лига чемпионов, жеребьёвка 3-го квалификационного раунда

Как следить за жеребьёвкой? На официальном сайте УЕФА и на «Соккер.ру».

Почему это интересно? В борьбу вступают серьезные клубы, часть из которых увидим в основной сетке Лиги чемпионов. В частности, свой путь в ЛЧ начинает московский «Спартак», бронзовый призер чемпионата России.

Процедурные моменты

Квалификации еврокубков протекают по двум не пересекающимся дорожкам: «Путь чемпионов» и «Путь представителей лиг». На первом маршруте между собой соревнуются действующие чемпионы стран с низким рейтингом, не позволяющим получить прямую путевку в основную сетку. По «Пути представителей лиг» идут серебряные и бронзовые призеры чемпионатов с более высоким рейтингом, в том числе здесь выступает полпред РПЛ – московский «Спартак». Нужно отметить, что с этого сезона вступили в действие поправки к формату Лиги чемпионов, и теперь на «Пути представителей лиг» невозможно встретить клубы из Испании, Англии, Италии и Германии – четырех сильнейших первенств Европы. Эти чемпионаты автоматически делегируют по четыре клуба сразу в групповой этап. Во время жеребьевки третьего квалификационного раунда клубы (или пары, если еще не сыграны матчи предыдущего раунда) делятся на сеяные и несеяные. Все очень просто: взяли по шарику из каждой корзины – вот вам и пара для третьего квалификационного раунда.

Путь представителей лиг

На этом этапе к борьбе присоединяются шесть команд: «Спартак» , «Бенфика», «Стандард», «Динамо» (Киев), «Фенербахче», «Славия» (Прага). Еще две команды придут из второго квалификационного раунда, где сразятся между собой «Аякс» и «Штурм», а также «Базель» и ПАОК . Победители пар второго раунда отбора автоматически становятся сеяными в третьем туре, между новоприбывшими командами этот статус распределяется в зависимости от клубного рейтинга. В итоге, имеем следующую картину.

Сеяные

«Аякс» (Нидерланды)/«Штурм» (Австрия)

«Базель» (Швейцария)/ ПАОК (Греция)

«Бенфика» (Португалия)

«Динамо» (Украина)

Несеяные:

«Спартак» (Россия)

«Фенербахче» (Турция)

«Стандард» (Бельгия)

«Славия» (Чехия)

Учитывая, что УЕФА разводит представителей России и Украины в еврокубках, у «Спартака» остается всего три возможных шара из другой корзины на жеребьевке и пять возможных противников: победители австро-голландского и греческо-швейцарского противостояний либо «Бенфика». В связи с новым форматом еврокубков, проигравшие на «Пути представителей лиг» в третьем квалификационном раунде клубы автоматически попадают в групповой этап Лиги Европы, так что без еврокубковой осени «Спартак» точно не останется, но Лига чемпионов, понятно, в разы весомее. К тому же, три клуба из России одновременно в основной сетке главного еврокубка никогда не играли.

Путь чемпионов

На этой стадии в борьбу вступают два клуба: австрийский «Зальцбург» и греческий АЕК . Система та же, что описана выше, только большинство участников третьего квалификационного раунда еще не определены.

Сеяные

«Зальцбург» (Австрия)

«Лудогорец» (Болгария)/«Види» (Венгрия)

«Селтик» (Шотландия)/«Русенборг» (Норвегия)

«Легия» (Польша)/«Спартак» (Словакия)

«Астана» (Казахстан)/«Мидтьюлланд» (Дания)

«Кукес» (Албания)/«Карабах» (Азербайджан)

Несеяные

АЕК (Греция)

БАТЭ (Беларусь)/ ХИК (Финляндия)

«Динамо» (Хорватия)/«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль)

«Шкендия» (Македония)/«Шериф» (Молдова)

ЧФР (Румыния)/«Мальме» (Швеция)

«Црвена Звезда» (Сербия)/«Судува» (Литва)

Команды, которые проиграют на данной стадии, продолжат борьбу в Лиге Европы, где есть свой отдельный «Тракт чемпионов». По нему и пойдут.

Лига Европы

Как следить за жеребьёвкой? На официальном сайте УЕФА и на «Соккер.ру».

Почему это интересно? Как минимум потому, что в числе заинтересованных российские клубы: «Уфа» и «Зенит».

Путь чемпионов

Да-да, в Лиге Европы тоже есть свой путь чемпионов. В третьем квалификационном раунде между собой сразятся двадцать команд. Десять из них преодолели второй тур отбора на чемпионском пути в Лиге Европы, среди них и ирландский счастливчик «Корк Сити», получивший в ходе дополнительной жеребьевки автоматическую путевку, так как одной команде не находилось пары. Еще десять клубов «спустятся» из Лиги чемпионов – это будут проигравшие во втором квалификационном раунде, они же будут назначены сеяными. Кроме того, жеребьевка разбита на две группы, здесь не все в общем котле.

Группа 1

Сеяные

«Лудогорец» (Болгария)/«Види» (Венгрия)

ЧФР (Румыния)/«Мальме» (Швеция)

БАТЭ (Беларусь)/ ХИК (Финляндия)

«Шкендия» (Македония)/«Шериф» (Молдова)

«Легия» (Польша)/«Спартак» (Словакия)

Несеяные

«Зриньски» (Босния и Герцеговина)/«Валетта» (Мальта)

«Санта-Колома» (Андорра)/«Валюр» (Исландия)

«Сутьеска» (Черногория)/«Алашкерт» (Армения)

«Дюделанж» (Люксембург)/«Дрита» (Косово)

«Олимпия Любляна» (Словения)/«Крусейдерс» (Северная Ирландия)

Группа 2

Сеяные

«Астана» (Казахстан)/«Мидтьюлланд» (Дания)

«Кукес» (Албания)/«Карабах» (Азербайджан)

«Динамо» (Хорватия)/«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль)

«Црвена Звезда» (Сербия)/«Судува» (Литва)

«Селтик» (Шотландия)/«Русенборг» (Норвегия)

Несеяные

«Корк Сити» (Ирландия)

ТНС (Уэльс)/«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)

«Торпедо» (Кутаиси, Грузия)/«Викингур» (Фарерские острова)

«Спартак» (Юрмала, Латвия)/«Ла-Фиорита» (Сан-Марино)

АПОЭЛ (Кипр)/«Флора» (Эстония)

Основной путь

С третьего квалификационного раунда в борьбу вступают 13 клубов: «Зенит» , «Олимпиакос», «Брага», «Гент», «Фейеноорд», «Рапид», «Риека», «Заря», «Истанбул Башакшехир», «Люцерн», «Сигма», «Брондбю», «Университатя». Также к ним присоединятся 37 победителей второго квалификационного раунда Лиги Европы в рамках основного пути и двое проигравших во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (на пути представителей лиг). Ждем в третьем раунде и «Уфу», которая вступает в борьбу уже в ближайший четверг: у дебютантов еврокубков от России в соперниках по второму туру отбора клуб «Домжале» из Словении. Таким образом, в третьем квалификационном раунде Лиги Европы 52 команды сформируют 26 пар. Во время жеребьевки клубы будут разбиты на пять групп. С учетом большого количества предстоящих и еще не сыгранных противостояний, влияющих на расклад в жеребьевке, посмотрим только на возможных соперников российских клубов.

«Зенит» будет сеяным в первой группе. В числе возможных соперников клуба из Санкт-Петербурга:

«Истанбул Башакшехир» (Турция)

«Тобол» (Казахстан)/«Пюник» (Армения)

«Дунайска Стреда» (Словакия)/«Динамо» (Минск, Беларусь)

«Санкт-Галлен» (Швейцария)/«Сарпсборг» (Норвегия)

«Дандолк» (Ирландия)/ АЕК (Ларнака, Кипр)

Очевидно, наименее предпочтительный вариант – турецкий клуб, который в прошлом году играл в раунде плей-офф Лиги чемпионов и едва не преградил «Севилье», будущему четвертьфиналисту, путь в основную сетку. С любым из победителей четырех представленных пар «Зенит» обязан справляться. Что касается «Уфы», то команда из столицы Башкирии тоже будет сеяной в своей пятой группе, если сумеет пройти «Домжале». Список возможных соперников выглядит так:

«Брондбю» (Дания)

«Университатя Крайова» (Румыния)

«Гонвед» (Венгрия)/«Прогрес» (Люксембург)

«Ягеллония» (Польша)/«Риу Аве» (Португалия)

ЛАСК (Австрия)/«Лиллестрем» (Норвегия)

«Динамо» (Брест, Беларусь)/«Артомитос» (Греция)

Удачи всем нашим клубам на жеребьевке!