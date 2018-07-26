Не «Спартак» и не «Зенит». За кого стоит болеть в РПЛ?

вчера, 15:00

У девяти из десяти фанатов футбола в России есть любимый известный клуб РПЛ , но «Соккер.ру» отмечает маленькую команду, заслуживающую внимания.

Бердыев считает однозначным фаворитом сезона «Зенит», пророчит ему чемпионство с отрывом. У Карреры, Ганчаренко, Мусаева и даже Семака на этот счет могут быть другие мнения – впереди непростой сезон, где много равных соперников. Но если смотреть на РПЛ шире, то в этот раз найдете новичка, который так и просится в закрытый клуб тех, кому вы сопереживаете. Он базируется в четырех тысячах км от Москвы!

Маленькие клубы в России на грани исчезновения

Знаете, как «Кубань» после смерти величают? «Урожаем». Может, сразу «Колхозом» надо было называть? Однако есть причины выглядывать за пределы футбольных столиц – любой провинциальный клуб может сыграть в «Тосно», спешите любить, пока есть кого! Обладатели Кубка России - это частное мероприятие, а когда говорим о бюджетных средствах, то есть другое название – «Амкар».

Конечно, в основе провалов - отсутствие аудита и стратегии от РПЛ , неумелое управление, жизнь не по средствам и вечно предполагаемые фанатами махинации с дотациями. Но минимум семь клубов высшей лиги - «Ростов», «Крылья Советов», «Урал», «Анжи», «Оренбург», «Уфа» и «Арсенал», если поменяется региональная политика, точно умрут. Конечно, «Спартаку», «Локомотиву» и «Зениту» тоже крышка без поддержки частных или государственных компаний. Но все-таки за ними стоит большой капитал.

А кто будет играть, если погибнет весь провинциальный футбол? Чемпионат из восьми или шести клубов для России? Пускай «Енисей» тоже создан и развивается на энтузиазме участников проекта и при поддержке региональных властей, но среди всех маленьких клубов он, пожалуй, самый симпатичный. «Арсенал» и «Уфу» переносим в разряд тех, кто в районе зоны ЛЕ – подросли, а вот «Енисей» - крошка-симпатяга, дебютант высшего общества. Причем со знакомыми людьми на бровке.

Взрослеющий Аленичев на багаже Тихонова

Спартаковцам топить за «Енисей» велено судьбой? Пусть не спешат, ведь неизвестно, как боевитая команда сыграет против «красно-белых». Как минимум у их главного тренера и его помощника Титова есть веские причины по-спортивному зло относиться к Каррере и его «Спартаку». У Аленичева есть зуб на москвичей. Этот факт, но если он скрывал, то неумело. Дмитрий Анатольевич никогда за словом в карман не лез, так что будут и новые комментарии по разным поводам.

Например, наставник советовал Головину выбрать «Монако» - Александр так и поступил. Также рулевой «Енисея» уверен, что «народ повалит на футбол» после ЧМ -18. Может поручиться, что его команда с обновлениями в составе способна показать комбинационный футбол. Даже оценил Роналду и Месси – Криштиану пока лучше. Еще заявил, что не представлял Черчесова наставником сборной России. Похоже, что все Дмитрии Анатольевичи забавные – Аленичев тренирует, но успевает побыть Мостовым на полставки.

А если говорить о серьезных вещах, то «Енисей» постарается не быть как «Амкар» или « СКА -Хабаровск», чтобы не сыграть в ящик. Наверное, от схемы «3-4-1-2» (она же «5-2-3», а не «5-3-2», что любопытно) сразу не отойдут, но будут смотреть по соперникам. Против ЦСКА их хватило надолго, линия атаки хорошо и широко прессинговала, тактически было видно – Аленичев смотрел ЧМ -18 и применяет некоторые фишки в своей команде. Впрочем, с «Енисеем» и раньше работал расторопный тренер, ведь «Крылья Советов» Тихонова тоже поднялись в элиту.

Шутки о багаже Андрея Валерьевича будут актуальными, только если Титов и его начальник возьмут победу с красноярцами, но даже массовое подписание игроков «Амкара» летом не должно запутывать почтенную публику. «Енисей» хочет и умеет играть в атакующий футбол. У них были результативные матчи в ФНЛ , возможна хорошая игра флангами. Не «автобус» - еще одна причина следить за их выступлениями и сопереживать маленькой команде. Если Аленичев хочет в будущем быть серьезным тренером и претендентом на чемпионство, то должен идеально пройти сезон с «Енисеем», чья задача – не вылететь.

Пресс-атташе поколения Мбаппе и отличное чувство юмора

Еще одна причина поддержать именно их – позиционирование клуба в социальных сетях. После вчерашнего «подписания» нового фаната Варламова «Енисею» надо подарить Илье бутылку вина из одуванчиков - известный блогер и путешественник надел футболку со своей фамилией из другой рекламной акции. «Енисей» сделал две подставные формы и представил их, словно новые футболки на сезон в РПЛ . Заявили, что на основной форме будет принт с красотами края, а на выездном комплекте – головы львов:

Не все догадались, что это шутка, но знайте на будущее - за всеми похожими проделками в «Енисее» стоит их пресс-атташе Станислав Меркис, которому 21 год. «Маленький губастый мальчик», как величал его тренер Талалаев, учился в деревенской школе в 200 км от Красноярска, а теперь ведет страничку «Енисея» (раньше неофициальную, а теперь официальную). Придумал немало приятных фишек, чтобы о клубе заговорили. Правильное решение приняли те, кто его нанял. В отличие от Газзаева, пресс-атташе даже слово держит – побрил голову, когда проиграл пари о выходе в РПЛ .

Конечно, благодаря хорошим шуткам в Твиттере «Енисей» не сохранит прописку в элите, зато они намного веселее в Сети, чем «Спартак» с «тающими шоколадками». Новичок лиги не стал невероятно популярным клубом даже в России – да и не мог, но выбрал правильную линию поведения. И в ФНЛ , и в РПЛ нужны команды, которые рекламируют себя ненавязчиво и с юмором. В отличие от ребят из «Зенита», «Енисей» ведет себя скромнее, а ему это идет. Даже легкие шутки, вроде комментария о составе ЦСКА на товарищескую игру с красноярцами:

А где Игнашевич и братья Березуцкие? https://t.co/i0pZhM8VFY — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 21 июля 2018 г.

Вправду, а где Игнашевич и Березуцкие? Ну и переделать эмблему «Енисея» после ребрендинга «Ювентуса» было отличной идеей:

Также на втором языке Мутко поддержали Петра Тена после того, как защитник порвал «кресты»:

На матч #ЕнисейРотор игроки вышли в футболках в поддержку защитника Петра Тена, который получил тяжелую травму — разрыв «крестов» и мениска. pic.twitter.com/R3xemWuSto — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 сентября 2017 г.

А когда в «Барселоне» допускали переход в Лигу 1 или в другой чемпионат после отделения Каталонии, в «Енисее» предложили известному клубу вступить в ряды ФНЛ . Неплохо, пускай нечто подобное уже делали, когда пригласили Широкова в клуб на «контракт», написанный от руки:

Узнали, что «Барселона» может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ !#вФНЛништяк pic.twitter.com/daWClimswb — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 октября 2017 г.

Если парень, который лишь немножко старше Мбаппе, но уже представляет клуб РПЛ в качестве официального голоса, не зазнается – конечно, будет и критика фанатов, а также недовольные комментарии и сообщения, то «Енисей» останется в памяти как клуб, в котором умеют удачно пошутить, невзирая на угрюмого в работе главного тренера.

За пределами поля веселые, а в игре как боевитый середняк?

По матчам против «Анжи» - тем более, они оказались бессмысленными, но по товарищеским поединкам судить не стоит. Если проанализировать традиционный подход Аленичева и его опыт борьбы за выживание, то можно сделать вывод, что «Енисей» будет играть широко и плотно. Ошибок в защите хватит, чтобы Юрченко не скучал, но и ударить смогут – даже ЦСКА не проиграли. При самом благоприятном раскладе из «Енисея» получится нечто вроде «Мордовии» Семина – крепкая неуступчивая команда.

Коллектива Аленичева может не хватить надолго, но один боевитый сезон должны выдать. В РПЛ почти не осталось команд, которые могут с уверенностью считаться аутсайдерами – или наоборот, их стало 11 штук, так что «Енисей» изначально попробуют пригвоздить к последнему месту. Но что им терять? Спортивному директору «Енисея» Денису Петровскому на днях исполнилось 34 года. Аленичеву всего сорок пять, что для тренера немного. И хотя состав у команды опытный – в РПЛ выбрались с одним молодым игроком в основе, речь о молодом проекте во всех смыслах.

Хочется верить, что мастерское поведение в Сети и грамотная подача «Енисея» будут сопряжены с толковым руководством и четкой тренерской работой. Каждый год погибают российские клубы, любая команда без мощного спонсора-монополиста рискует – у молодежки «Анжи» не хватило денег для выкупа забронированных билетов, так что открытому «Енисею» желаем завидной для футбольной провинции стабильности. Пусть даже стартовать придется в Тамбове, а не дома, нельзя опускать руки.