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Стали известны даты матчей финалов Пути регионов и Пути РПЛ Кубка России

вчера, 13:24

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание матчей финала Пути регионов и ответной игры финала Пути РПЛ Кубка России сезона 2024/2025.

Путь РПЛ. Финал. Второй матч

14 мая (среда)

19:30. ЦСКА (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

Путь регионов. Финал

15 мая (четверг)

20:00. «Спартак» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)

Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:33
будет интересно
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:57
Интересно, РФС опубликовал и всем стало известно. А в сетке игр Зенита эта дата на этот матч, ЦСКА - Зенит, давно уже стоит.)
Capral
Capral
вчера в 13:49
Спартаку задачу облегчает домашнее поле, потому что игра в Ростове была бы значительно трудней. Но Ростов сейчас в неплохой форме, а значит ждём интересной игры.
Я всё-таки надеюсь на финал Спартак-ЦСКА!!!
Финал Спартак-Зенит историческим не является, надуманное противостояние, созданное искусственно. Впрочем, в финал ещё надо попасть...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 13:37
Жаль не смогу попасть на игру с Ростовом. Если Спартак пройдёт в финал, то постараюсь, хотя и там надо, что-то придумывать будет, учитывая, что работаю в этот день
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:28
В финале от Зенита отлетим в этот раз, ну если Ростов не даст жару как уже давал нам в кубке
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:28
Хорошие пары и должны получится хорошие и результативные матчи...
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