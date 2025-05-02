Стали известны даты матчей финалов Пути регионов и Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание матчей финала Пути регионов и ответной игры финала Пути РПЛ Кубка России сезона 2024/2025.
Путь РПЛ. Финал. Второй матч
14 мая (среда)
19:30. ЦСКА (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
Путь регионов. Финал
15 мая (четверг)
20:00. «Спартак» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону)
Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».
Я всё-таки надеюсь на финал Спартак-ЦСКА!!!
Финал Спартак-Зенит историческим не является, надуманное противостояние, созданное искусственно. Впрочем, в финал ещё надо попасть...
Я всё-таки надеюсь на финал Спартак-ЦСКА!!!
Финал Спартак-Зенит историческим не является, надуманное противостояние, созданное искусственно. Впрочем, в финал ещё надо попасть...