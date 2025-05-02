Гринвуд и МакТоминэй в команде. Итоги Fantasy за апрель

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Галатасарай. Второе место занимает Real Valencia. Замыкает первую тройку ФК Черная Звезда.
|Команда
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|498
|2
|Real Valencia
|479
|3
|ФК Черная Звезда
|456
|4
|Jnusia
|454
|5
|KWW19
|447
|6
|Саша Местный
|421
|7
|
|419
|8
|ФК Уэска
|411
|9
|
|411
|10
|Maryia
|408
|11
|Uladim
|405
|12
|ИЗУМРУД
|403
|13
|Babcha
|394
|14
|Зенит Москва
|385
|15
|
|383
|16
|Команда БАРСЕЛОНА
|379
|17
|Cucaraha
|363
|18
|САПФИР
|361
|19
|В — 12
|353
|20
|внучата-
|351
|21
|Street Judges
|346
|22
|Rosol
|342
|23
|Команда Drynya
|337
|24
|АЛМАЗ
|329
|25
|Оборванцы из Мадрида
|329
|26
|Пуффендуйцы
|322
|27
|Space Rangers
|320
|28
|Шаровики
|306
|29
|Нищеброды из Мадрида
|302
|30
|Варяг
|302
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.