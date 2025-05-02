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Гринвуд и МакТоминэй в команде. Итоги Fantasy за апрель

вчера, 12:31

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Галатасарай. Второе место занимает Real Valencia. Замыкает первую тройку ФК Черная Звезда.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 ФК Галатасарай 498
2 Real Valencia 479
3 ФК Черная Звезда 456
4 Jnusia 454
5 KWW19 447
6 Саша Местный 421
7
Твердосплавцы
419
8 ФК Уэска 411
9
Сборная Украины
411
10 Maryia 408
11 Uladim 405
12 ИЗУМРУД 403
13 Babcha 394
14 Зенит Москва 385
15
Игорь Болдырев Март 2024
383
16 Команда БАРСЕЛОНА 379
17 Cucaraha 363
18 САПФИР 361
19 В — 12 353
20 внучата- 351
21 Street Judges 346
22 Rosol 342
23 Команда Drynya 337
24 АЛМАЗ 329
25 Оборванцы из Мадрида 329
26 Пуффендуйцы 322
27 Space Rangers 320
28 Шаровики 306
29 Нищеброды из Мадрида 302
30 Варяг 302

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Символическая сборная апреля 2025

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Источник: soccer.ru
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Варвар7
Варвар7
вчера в 13:57
Поздравляю победителей и призёров!!!
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