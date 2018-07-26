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Бензема навсегда. Зидан и Роналду подставили «Реал»

26 июля 2018, 17:30

«Соккер.ру» с интересом следит за трансферными вестями из Мадрида. Похоже, что Лопетеги достался форвард Зидана – Карима некем заменить.

Зинедин и Криштиану виноваты не меньше Переса?

Флорентино развесил уши на переговорах с отцом Неймара, словно не понимал, что в 2018 году бразилец переедет в Мадрид только с согласия катарских шейхов, а согласия не будет. По Мбаппе та же история – Килиан заявил, что на 100 % уверен, что новый год встретит игроком ПСЖ, даже взял себе новый номер, «седьмой». Перес также не поверил, что Роналду уедет, не заменил Бензема раньше на форварда, способного определить лицо атаки «Реала» в ближайшие лет пять.

Теперь поздно. К Кариму приценивались покупатели, но даже если оставлять француза, то это будет тот самый Бензема – скандальный за полем, старательный, но неаккуратный при реализации. А Морату давно продали, Альваро скатился к уровню трансфера между лавкой «Челси» и основой «Милана», так что воспитанник клуба не приедет и не спасет. Но спаситель нужен, ведь Зидан своим обожанием Бензема - полезным для голевого эгоизма Роналду, превратил «Реал» в команду одного автора ударов.

У Криштиану по 6.6 удара за  матч, у Бэйла было по 3, у Бензема – по 2, то есть даже в сумме не давали показатель португальца. И хотя валлийские выстрелы эффективнее, чем португальские, вряд ли стоит верить, что Бэйл компенсирует уход Роналду по голам. Тем более, если приедет технарь с пасом Азар, то Гарет останется на правом фланге. Ну или в двойке атаки, ведь такие эксперименты возможны, хоть и не вписываются в обычную тактику Лопетеги.

Зидан, Роналду и Перес вместе подставили тренера Хулена – ему досталась команда, лишившаяся лидера атак и смысла в пребывании Бензема в основе. Причем другого Криштиану в природе нет, а второй Карим не нужен – необходим результативный нападающий.

Клубы потенциальных претендентов не желают их отпускать?

Левандовски уходит из «Баварии», но никак не уйдет. В «Интере» заявили, что Икарди остается, хотя его как раз забрать проще, чем остальных. Аргентинец моложе, у него якобы есть в контракте пункт о 110 миллионах евро официального откупа для «Интера». Хотя вряд ли Мауро является тем, кто сходу начнет тащить «Реал» к победам в Ла Лиге и ЛЧ – чемпионским опытом не обладает. Как и Кейн, хотя в этом случае покупка англичанина невыгодна «Реалу» по цене.

Руководитель «шпор» Леви, поскольку клуб строит стадион, отдаст Харри только за неадекватные деньги, несоразмерные с его талантами. Форвард хороший, но разве есть гарантии, что в «Реале» без Роналду капитану вечных неудачников – сборной Англии, и лидеру вечно не первых – «Тоттенхэма», будет просто себя показать? Кейн может не вписаться в команду с Бэйлом, Иско и Асенсио в группе атаки. Но если искать дальше, то скатываетесь к плохим вариантам.

Есть лишь один отличный форвард для «Реала». Кавани забил в позапрошлом сезоне 49 мячей, а в прошлом 40. Умный нападающий, чувствующий партнеров разного стиля. Но в ПСЖ считают Эдинсона верным клубу, у него отличные личные отношения с руководством, которое не захочет отдавать такого игрока дешево. Перес заплатит 100 и больше миллионов, полученных после ухода Роналду за форварда, которому тридцать один год? Даже если выложит деньги – у ПСЖ нет причин расставаться с уругвайцем, Кавани подходит команде и пригодится.

Но кто выручит «Реал»? Много ли голов забивают Асенсио и Иско? Не их это работа, да и Бэйл, хотя рассчитывает быть лидером, даже при поддержке Азара не сможет составить именно пару в атаке. Нужен наконечник, а пока из тех новостей, которые проходят фильтр правдоподобности, есть только предложение «Валенсии» - забрать Родриго за 80 млн. евро. Лопетеги включил его в состав сборной Испании, где не нашлось места Морате, а Диего Коста был круче обоих

Сейчас у многих клубов центральный нападающий сильнее, чем у «Реала», поскольку у вторых подходящего форварда попросту нет. Даже Бензема без поддержки Роналду и Зидана – плохой центральный форвард для «сливочных».

Перес может долго выбирать и начнет сезон без нападающего?

Васкес как основной нападающий на целый сезон? Слишком даже для команды с молодежью, о которой твердит Перес. Уход Роналду позволяет сделать ставку на снайпера-эгоиста. И хотя понятно, что есть интересный вариант – Кавани может после двух сказочных сезонов за ПСЖ оттрубить пару лет на уровне Суареса в «Барселоне», и затянули – не за горами первые матчи сезона, и не продумали концепцию. Лопетеги понятия не имеет, какой будет его тройка в атаке. Уход Роналду вынуждает интуитивно искать бомбардира, а это может быть ошибкой.

Результативный нападающий нужен, но также важно, чтобы вписался в игру. Вроде бы нужна машина голов, но все продавцы на рынке готовы к отчаянию «Реала» и не заметно, чтобы хотя бы одна из адекватных целей рвалась в Мадрид. Выход найдут – или поставят на Икарди, вынудив «Интер» распрощаться с форвардом, заплатив полную сумму отступных по контракту, или подпишут Левандовски, от которого устали в Мюнхене. Но это жесты отчаянья, ведь бродили безумные идеи вроде подписания Агуэро или Фалькао. Может, Родриго и не худший вариант, хотя бы молод?

Перес начал старую песню о главном. Она о молодых дарованиях и новой команде, но процесс хаотичен. К Лунину приедет Куртуа, а Навас продлит контракт. Эрнандеса хотят отдать в аренду «Ювентусу», чтобы Марсело не убежал к другу Роналду. Ковачичу надоело на лавке, но при этом Винисиус без опыта, а Кроос и Модрич с каждым годом все старше. «Реал» не продумал концепцию жизни без Роналду и Зидана, и это сильнее всего заметно по поискам форварда основы. Многие отказывают Пересу, а тот не готов переплачивать. Кейна «Реал» с учетом современных правил позволить себе не может.

А Кавани – отличный вариант, невзирая на возраст. Но слишком дружен с руководством ПСЖ, чтобы ранить их предательством. Ему и в Париже хорошо живется, рядом с Неймаром и Мбаппе – двумя игроками, которые этим летом публично заявляли, что не уедут в другие клубы, в том числе в мадридский. До Суперкубка Европы три недели, а «Реал» не определился с тем, как компенсировать уход голевого станка из Португалии. Идеальных вариантов нет. На Кейна нет денег, особенно если на прицеле Азар – бельгиец хотя бы твердит о смене клуба и намекает на Мадрид, а Харри молчит.

У «Реала» в списке потенциальных новичков нет одного молодого, готового, подходящего по цене и характеристикам результативного форварда. А в конце сезона в решающих матчах нехватка голов может сказаться! Где бы оказался «Реал» без мяча Роналду в падении через себя «Ювентусу»? Правильно – вне финала ЛЧ. В чемпионатах разных лет его голы тоже выручали, но теперь и Бензема может снова связывать на себе атаки и мазать, и Роналду не спасет. Времени мало, кандидаты в «королевский клуб» взяли паузу. А Кавани, даже если мечтает о «Реале», не убедил пока руководство ПСЖ.

Удивительная ситуация – великому клубу остро нужен форвард, а идеального варианта не существует в природе. Проще говоря, Лопетеги ничего не остается, кроме как оставить Бензема. Отсюда публикация фото, где Хулен идет с Каримом на сборах, положив руку на плечо французу. Но схема с форвардом без голов работала за счет зверской готовности Роналду. Теперь даже приезд Азара – не самого результативного атакующего хавбека в мире, не поможет. Бэйл вечно на пороге лазарета, Асенсио и Иско не стрелки-коллекционеры.

А Кариму много лет. Но именно у француза подросли шансы и дальше играть за «Реал». Наверное, потому так нагло ответил на слухи о «Милане» - хотя участник переговоров позже подтвердил их реальность, то есть Карим неправ. А затем форвард и вовсе обозвал президента «Наполи» Де Лаурентиса «психом». Похоже, Бензема так дерзит, поскольку в шаге основы «Реала» Лопетеги. Но найдется ли Кариус на их пути в новом сезоне?  

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
29 июля в 02:41
Кавани... Ему и в Париже хорошо живется, рядом с Неймаром(с)
какая глупость автора!!!
SkiNheD
SkiNheD
28 июля в 15:37
Мы то же стареем, так же и Роналду. Бейл это вообще хрусталь, в каждом втором матче травма и на месяц. А что касается новых звёзд, Пересу это и надо молодые, пиаренные. Не чего не выиграют, значит маркетинговый ход. В каком плане я поддерживаю Перес, но как он прощается со своими легендами это не простительно. Есть такая цитата: когда много трофеев и побед, люди забывают кто царь. Это относиться к Пересу.
Nety-net
Nety-net
28 июля в 05:27
У Реала все ещё есть, лучшая полузащита в мире, супер Кеп, лучший центральный защитник, Марсело, нужен только Повар на место Карвахаля, и норм нап, если Бенз не справиться. А если повезёт со здоровьем Бейла, то вообще идеально, Азар и Повар. Лярды за напов отдавать не обязательно, 1 сезон можно посмотреть что да как.
kiendjin
kiendjin
27 июля в 20:37
амурец:
Перес конечно немного в этом коду не допонял чего то, упустить Роналду и главное Зидана, теперь будет трудновато Лопетеги держать Реал в таком же боевом настроении, ну ладно посмотрим
    Gelious
    Gelious
    27 июля в 18:52
    SkiNheD:
    Это уже давно не секрет, Перес хочет подписать Неймара и Мбаппе. Они молодые и распиаренные, то что нужно Пересу.
    Так ужасно, покупать молодых и распиаренных (а значит маркетинговая прибыль). Особенно когда бренд Реала уже почти догнала барса. Ведь Роналду такой молодой был (33), Бейл так часто в строю (сыграл меньше матчей за Реал, чем пропустил).
    SkiNheD
    SkiNheD
    27 июля в 18:27
    Это уже давно не секрет, Перес хочет подписать Неймара и Мбаппе. Они молодые и распиаренные, то что нужно Пересу.
    Zametka
    Zametka
    27 июля в 16:34
    Уход Роналдо это удар не только по Реалу, но и по имиджу Ла-Лиги. Как бы не верещали любители Испанского чемпионата, что это не только чемпионат Месси и Роналдо, именно игра их клубов привлекает большее внимание.
    На сегодняшний день Реал это эмоционально выжатый лимон...игроки этой команды профессионалы с большой буквы, но какая у них мотивация ?
    В идеале надо менять игру команды, поэтапно вводя новых игроков. Но только не рубить с плеча и не продавать лидеров. Отказываться от услуг Бензема сейчас это глупо, всё равно что отпилить сук на котором сидишь.
    Gerz
    Gerz
    27 июля в 13:05
    Несколько месяцев назад была статья, о том, что любой спонсор может купить Неймара в Реал за 400 лямов просто ради контракта.. а сейчас у Реале нет денег на Кейна?!)) брехня... Азара думаю подпишут, а к Бензема хорошо подошёл Кавани.. и нужен опытный защитник.. единственное, что не ясно, - чего так долго тянут?!...
    Gelious
    Gelious
    27 июля в 10:10
    SkiNheD:
    Бензина некем заменить, шутка года наверно. Как форвард он сдулся и косячит в каждой игре. Кейн тут вопрос заиграет он вообще, английские форварды в Ла Лиги 50 на 50, Кавани уже возраст не тот, как и Левандовский. А про Переса все понятно, купил кого надо они принесли доход и кубки, теперь они постарели. Пора искать замену, замену нашёл осталось их переманить в Реал. Стандартная политика Переса.
    И на кого же заменить? Кто умеет и на ворота нацеленным быть. и в подыгрыше играть (таковы ведь требования к форвардам у Реала). Кто достаточно молодой и показал свой уровень в ЛЧ?
    Gelious
    Gelious
    27 июля в 10:08
    Олег Гусов:
    Зидан и Роналду подняли Королевский Клуб до такой вершины , которая для других мировых клубов недостижимы ,как минимум , в этом столетии !!! А если кто-то и подставил Реал , то это Самодур Перес , который придерживаясь принципа "куда он нахрен денется " потерял в одночасье Лучшего Футболиста Мира и Тренера , которые за три последних года принесли три Кубка ЛЧ !!! Это фантастика !!! И эта фантастика , боюсь , начала сносить башку Пересу , который возомнил себя тем , кем в действительнсти не является ! Возможно , уход Роналду и Зидана , вернут президента Реала с небес на землю ! Если в новом сезоне не будет титулов , то уход таких ключевых игроков , как Марсело , Кроос , Модрич и других станет неизбежен и команда может посыпаться. Звезд, , привыкших ежегодно завоевывать международные трофеи высшей пробы , вряд ли устроит неразбериха в перестраиваемом , по непонятным лекалам , Реале !
    Откуда ж вы все это берете. Как круто у вас и вам подобным всегда. Когда у Реала что-то плохо - это Флорентино виноват. Когда хорошо, то это заслуга всех, кроме Флорентино. И ничего, что именно он Зидана затягивал сначала в структуру клуба, а затем и в тренеры, когда в совете были против. И ничего, что он Роналду 9 лет в клубе удерживал. Это Перес виноват что ли, что налоговая ополчилась на Роналду? Или что они так навыигрывали, что КриРо с ЗиЗу нужен просто уже новый вызов? Уход через сезон Модрича и Марсело как ключевых игроков? А вы возраст их через год прикиньте. Их в любом случае уже надо будет начинать выводить из состава.
    Gelious
    Gelious
    27 июля в 10:03
    "Сейчас у многих клубов центральный нападающий сильнее, чем у «Реала»" - да-да, видели мы этих "сильнее" уже в ЛЧ не один год.
    arsen09
    arsen09
    27 июля в 08:40
    Олег Гусов:
    Зидан и Роналду подняли Королевский Клуб до такой вершины , которая для других мировых клубов недостижимы ,как минимум , в этом столетии !!! А если кто-то и подставил Реал , то это Самодур Перес , который придерживаясь принципа "куда он нахрен денется " потерял в одночасье Лучшего Футболиста Мира и Тренера , которые за три последних года принесли три Кубка ЛЧ !!! Это фантастика !!! И эта фантастика , боюсь , начала сносить башку Пересу , который возомнил себя тем , кем в действительнсти не является ! Возможно , уход Роналду и Зидана , вернут президента Реала с небес на землю ! Если в новом сезоне не будет титулов , то уход таких ключевых игроков , как Марсело , Кроос , Модрич и других станет неизбежен и команда может посыпаться. Звезд, , привыкших ежегодно завоевывать международные трофеи высшей пробы , вряд ли устроит неразбериха в перестраиваемом , по непонятным лекалам , Реале !
    Ну все рано или поздно уходят ! Роналдо и Зидан сами понимали что возможно в следующем сезоне останутся без трофеев и ушли на волне успеха !
    arsen09
    arsen09
    27 июля в 08:37
    Уход португальца благотворно скажется на игре Бензема.
    Нуржан Оразбай
    Нуржан Оразбай
    27 июля в 08:24
    Если бы Перес прошлом году сдержал слово и увеличил зарплату Роналду, таково бы не было, единственный виновник никто иной как Перес, а насчет напа думаю подошел бы Икарди
    SkiNheD
    SkiNheD
    27 июля в 06:00
    Бензина некем заменить, шутка года наверно. Как форвард он сдулся и косячит в каждой игре. Кейн тут вопрос заиграет он вообще, английские форварды в Ла Лиги 50 на 50, Кавани уже возраст не тот, как и Левандовский. А про Переса все понятно, купил кого надо они принесли доход и кубки, теперь они постарели. Пора искать замену, замену нашёл осталось их переманить в Реал. Стандартная политика Переса.
    амурец
    амурец
    27 июля в 02:45
    Перес конечно немного в этом коду не допонял чего то, упустить Роналду и главное Зидана, теперь будет трудновато Лопетеги держать Реал в таком же боевом настроении, ну ладно посмотрим
    Олег Гусов
    Олег Гусов
    26 июля в 22:59
    Зидан и Роналду подняли Королевский Клуб до такой вершины , которая для других мировых клубов недостижимы ,как минимум , в этом столетии !!!
    А если кто-то и подставил Реал , то это Самодур Перес , который придерживаясь принципа "куда он нахрен денется " потерял в одночасье Лучшего Футболиста Мира и Тренера , которые за три последних года принесли три Кубка ЛЧ !!! Это фантастика !!!
    И эта фантастика , боюсь , начала сносить башку Пересу , который возомнил себя тем , кем в действительнсти не является !
    Возможно , уход Роналду и Зидана , вернут президента Реала с небес на землю ! Если в новом сезоне не будет титулов , то уход таких ключевых игроков , как Марсело , Кроос , Модрич и других станет неизбежен и команда может посыпаться.
    Звезд, , привыкших ежегодно завоевывать международные трофеи высшей пробы , вряд ли устроит неразбериха в перестраиваемом , по непонятным лекалам , Реале !
    nba05
    nba05
    26 июля в 22:49
    bublikyo:
    Надеюсь, с Лопатеги выйдет так как с Вальверде(за исключением позора в Риме). Незвездный тренер приходит в топ клуб, у которого увели звезду(Неймар,Роналду), все пророчат ему провал и увольнение, а он назло критикам берет золотой дубль.
    Вполне может такое быть
    Гром 222
    Гром 222
    26 июля в 21:22
    Идеальным вариантом был бы Мбаппе, лет на 13 мог стать лидером, денег бы сэкономил млны
    Артём Сальников
    Артём Сальников
    26 июля в 20:55
    Идеального варианта не существует в природе? Кто-то забывает о существовании Смолова, готового играть бесплатно
    ᅠ
    26 июля в 20:41
    Deuced:
    Кейн им нужен даже больше чем Азар, лучше кандидата не найти.
    Кейн для Реала не очень подходит. Типичный английский центральный нападающий со своими плюсами и минусами. К первым относится мощь, умение играть головой, выносливость...А ко вторым, в частности, отсутствие гибкости в игре, которая в Испании очень ценится.
    ᅠ
    26 июля в 20:38
    Думается мне, Реалу нужно рискнуть и сделать ставку на неизвестного форварда. Мбаппе же тоже не родился таким, и Кейна Арсенал выгнал когда-то не увидев в нём ничего. Явно есть у скаутов Реала на прицеле толковые форварды, которые неизвестны пока миру - самое время открывать новые таланты.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    26 июля в 19:44
    Опять Реал, опять Багров и снова паника ))) Роналду ушел, все пропало )))) ДА фиг там было! У Реала состав мощнейший. Справятся. Как было всегда.
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    26 июля в 19:36
    Легенда 9 ))))))))
    Nazi
    Nazi
    26 июля в 19:10
    Пусть берут каванишку, на здоровье!
    борька
    борька
    26 июля в 19:03
    У нас свободны , Дзюба, Кокорин, Смолов! Выбирай!
    Спавятся с игройуспешно!
    Deuced
    Deuced
    26 июля в 18:24
    Кейн им нужен даже больше чем Азар, лучше кандидата не найти.
    bublikyo
    bublikyo
    26 июля в 17:46
    Надеюсь, с Лопатеги выйдет так как с Вальверде(за исключением позора в Риме). Незвездный тренер приходит в топ клуб, у которого увели звезду(Неймар,Роналду), все пророчат ему провал и увольнение, а он назло критикам берет золотой дубль.
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