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ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

«Быстро зачахнет». Злая реакция на главный трансфер лета

27 июля 2018, 10:05

«Соккер.ру» удивлен, что даже ЧМ-18 не научил радоваться футбольным успехам. Чем Головин заслужил скепсис и злые оценки?

Интерес «Челси» и «Ювентуса» подтвержден официально

Вице-президент «Монако» заявил, что в борьбе за Головина еще были «Ювентус» и «Челси». Публично. Вице-президент. В Италии один из руководителей туринского клуба ответил на вопрос еще во время ЧМ – Головин интересен. Официальные лица делают открытые заявления, а в комментариях читаем «никто за него не боролся».

Что критикам плохого сделал молодой футболист Сашка Головин, что в него настолько не верят? Было дело, ляпнул глупость после Евро-2016 на ехидный вопрос, стыдно ли ему за провал команды Слуцкого. Александру не хватило опыта и мудрости, чтобы ответить техничнее, чем: «За что должно быть стыдно?» С ним провели воспитательную беседу в ЦСКА, позже извинялся.

Через два года на чемпионате мира стал основным. Против саудовцев сыграл шикарно, с Египтом, Испанией и Хорватией каши не испортил, хотя моложе всех из основы. Модрич и Ракитич не вынесли полузащиту России в одни ворота. Головин пробежал немногим меньше многих звезд центра поля в мире, как и Зобнин. Роман говорит, что останется в «Спартаке» - хотя не факт, что это его карьере выгодно. А вот Александр принял решение.

«Затухнет», «потеряется», «выживут из коллектива»

В детстве Головин болел за «Реал», а теперь может почитать такой прогноз от комментатора Генича, болеющего за другой испанский клуб:

ЦСКА очень круто и выгодно оформил трансфер Головина. За Сашу можно только порадоваться!  Но мне почему-то кажется, что Головин там очень быстро зачахнет, и не удивлюсь, если через год он вернётся обратно. По характеру ему там будет непросто. Только допускаю.

По характеру? Россияне не способны адаптироваться в других странах? Мысль для лузеров, особенно после баскетболистов, хоккеистов или живущей в Монте-Карло Исинбаевой. Это как заявлять, что украинскому вратарю Лунину стоило отказать «Реалу» в девятнадцать лет. Какая разница, сколько лет? Предлагают – езжай, пробуй, вернуться в ЦСКА или «Зарю» всегда успеешь. Школа футбола совершенно другая, опыт бесценный.

Да и деньги в жизни спортсмена надо грести, пока гребется, но никого не предавая.  Бывший игрок «армейцев» Пономарев тоже выступил так, словно на дворе 1960 год, Бернабеу предлагает Яшину перейти в «Реал» - а такое было, но тот отказывается, поскольку знает – трансфер исключен из-за политики партии, а безвозвратно покидать родину, как делали Пушкаш и Кошич из Венгрии, не все хотели. Головин не едет к капиталистическим врагам, но вот так говорят:

Боюсь, что он потеряется. Всё-таки там требования другие, не такие, как у нас в России. Там нужно выкладываться в каждой игре обязательно. Сами ребята его могут выжить из коллектива, если Головин не будет отдаваться. У нас можно дурака повалять, забить один голишко, а дальше отдыхать. Так у Саши и было, собственно говоря.

Что за бред? Головину 22 года, в его возрасте даже у Неймара одна игра была яркой, вторая – так себе. Но запоминали только яркие. И какие такие требования в «Монако», где играл тот же Ласина Траоре? Откуда у Пономарева познания о коллективе в «Монако»? Соберутся поляк Глик, хорват Субашич и черногорец Йоветич, каждого из которых Головин поймет без знания языка хотя бы отчасти, и давай Александра из коллектива выживать?

А комментировать пассаж Мостового, что Головину помешает незнание языка, не хочется. Ведь старшему Александру стать легендой «Сельты» не помешали даже скромные возможности бортового компьютера. Но тут и вице-президент «Монако» Вадим Васильев – один из тройки самых сильных российских футбольных менеджеров (еще Грановская и Бабаев), сделал странное предупреждение:

Прошу сразу всех болельщиков не ждать слишком многого от Александра. Адаптация к новому чемпионату, новой стране. Новый язык.

Добрый, но странный комментарий после подписания за 30 млн евро человека, который уже играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы – против МЮ и «Арсенала» оставил хорошее впечатление, уже выступает за сборную – на ЧМ-18 получилось. Головин готов к основе клуба уровня «Монако», если будет рвать и метать на тренировках. Таланта хватает и данных тоже. Не хватает только поддержки соотечественников.

11 причин, почему Головин не зачахнет в «Монако»

1. Жардим – отличный тренер. 2. «Монако» распродал всю основу полузащиты. 3. По силе монегаски второй клуб Франции. 4. Головин сыграет в ЛЧ – будет шанс одним матчем влюбить в себя фанатов. 5. У клуба российские владелец и менеджеры – Александр им не чужой. 6. Молодые быстрее учат языки, Сарри в Лондоне будет труднее, чем Головину в плане адаптации. Парочку раз сгоняет в ФИФУ или «Доту» с народом – уже свой в коллективе.

7. Фалькао в атаке. В составе «Монако» проще стать автором голевой передачи, чем в ЦСКА, Радамель – топ-форвард. 8. Жизнь в шикарном городе с новой зарплатой – в три-четыре раза выше, чем у Гинера. Неплохая мотивация развиваться и ждать нового трансфера в Серию А или АПЛ. 9. Старательность. На поле не филонил, порой даже слишком агрессивен и увлечен игрой. 10. В Лиге 1 неграмотно защищаются, атаковать проще, чем в РПЛ. 11. У «Монако» подходящая для Головина схема и стиль игры.

Плюс Александр спасает ЦСКА. Одним переходом зарабатывает клубу денег на полгода существования. И если злую реакцию фанатов «Спартака» или «Зенита» можно понять – из их составов редко уезжают в видные клубы, то почему остальные словно желают Головину провала? Зачем писать, что потом вернется к Гинеру за 5 млн евро? Он не Жо – не пьет, не гуляет, не Муса – не такой робкий, не Жирков – не настолько замкнутый.

Конечно, Александру надо адаптироваться, заявить о себе в коллективе, показаться на поле. Но разве плохо дрался за ЦСКА? Зачем Головину стелить соломку, когда Александр даже не пробовал упасть? «Монако» подписал не Неймара, а центрального полузащитника, который молодой и зеленый, но талантливый и боевитый. Российский хавбек пришел в клуб, где умеют развивать игроков. Пришел после того, как продали всех основных полузащитников Жардима.

Моутинью и Фабиньо уехали в АПЛ, Лемар, игравший выше них, но уже не на фланге – в «Атлетико». Как можно не ждать от Головина многого, если ждут многого от Кейта? 23-летний сенегалец из «Лацио» в прошлом сезоне без особой адаптации собрал приличные голевые показатели в Лиге 1. А в атаке Головин будет связан с Фалькао. Радамель не мешал напарникам забивать голы, но на любой умный пас ответит грамотно.

Наконец, у «Монако» есть Жардим – один из самых недооцененных тренеров мира. Но время португальца еще придет. Он уже был в полуфинале Лиги чемпионов, уже выигрывал чемпионат Франции при богатом ПСЖ, в прошлом сезоне уверенно опередил все остальные клубы Лиги 1 и, в отличие от «Челси», сыграет с «Монако» в главном клубном турнире. Головина ждут прекрасные поединки, с ним будут работать отличные специалисты, будет жить в княжестве, куда съезжаются миллионеры, чтобы отдохнуть и развлечься!

Головин – современный молодой человек, играет в компьютерные игры, торчит в сети, у него с детства есть страничка, за отдельные сообщения на которой сейчас будет немножко неловко, как всем бывшим детям его поколения, когда увидят архивные записи. Но Александр готов к вызову, причем выбирал между двумя отличными вариантами. Пошел в «Монако», где ему расчистили путь в стартовый состав продажами всех полузащитников основы.

Дайте выйти на поле, сыграть хотя бы полгода, подучить французский. А потом учтите, куда Головин попал. «Монако» только за последние годы выпустил в свет Мбаппе, Лемара, Фабиньо, Конголо, Мейте, Менди, Бернарду Силву, Бакайоко, Каррильо, Сен-Максимена, Марсьяля, Кондогбиа, Курзава, Карраско, Абденнура, а чуть раньше Хамеса для «Реала» и «Баварии» готовили. 16 фамилий, неплохой список, правда?

Уйди Головин в «Ювентус» или «Челси», скепсис об игровой практике был бы уместным. А «Монако» всегда нужны новые игроки и нет отряда из Пьянича, Канте, Азара и других звезд в центре поля. Головин усилит «Монако» и заиграет. Пора ломать стереотипы, что российские игроки не растут, сделав заявку на прогресс. Один Черчесов нормально на дорожку высказался: «Я рад, что он сделал этот непростой шаг, надеюсь, воспользуется своим шансом».

Головин – единственный за тридцать лет очень молодой российский игрок, получивший серьезный вызов. Даже к уровню Лиги 1 и «Монако» не стоит придираться, поскольку эта команда в большинстве случаев переиграет и «Зенит», и «Спартак», и «Локомотив», и ЦСКА при личной встрече. Головин пошел учиться, может оказаться со временем еще выше. Сарри ведь будет за ним приглядывать, и Абрамович не забудет.

Зачем писать гадости, когда уместны добрые пожелания и похвала? Заметили, оценили, взяли в крутой футбольный университет. Все у Головина получится, от чего выиграет и репутация новых российских футболистов, и сборная России, где через пару лет Александр должен быть главным человеком.

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свиноспартач
свиноспартач
18 августа в 10:26
пропал парниша
OLESOCC
OLESOCC
02 августа в 16:40
Головин? Не, не знаю ...
Завтра
Завтра
31 июля в 13:35
"«Соккер.ру» удивлен, что даже ЧМ-18 не научил радоваться футбольным успехам. Чем Головин заслужил скепсис и злые оценки?"

Чем заслужил?
Существованием самого большого количества неадекватных болельщиков кое-какого клуба из Москвы, которые никого из остальных 15 команд РПЛ не уважают от слова совсем и стараются вылить на всех как можно больше грязи.
Больше ничем!
pomor45
pomor45
30 июля в 21:26
Генич не злопыхает, а просто не верит в приживаемость наших современных футболистов в Европе. Он имеет на это основание в виде многочисленных примеров. Не стоит так распалятся в его адрес. Время всё расставит по местам. Уверен, что все будут только рады, если Головин прервёт эту злополучную череду неудачных переходов наших футболистов в европейские клубы.
lobsterdam
lobsterdam
30 июля в 09:04
Petr Makovenko:
злопыхатели и зависники... Александр наша надежда!!!
да ты, чувак, в Монте-Карло проживаешь? Ну-ну!
lobsterdam
lobsterdam
30 июля в 09:00
учил-учил английский как говорил его батюшка, а теперь все коту под хвост: надо осваивать лягушачье грассирование. Надо полагать, что выбор правильный, основанный на деловых связях двух евроменеджеров (цска и монако). А вообще-то это практически один клуб, если кому-то неизвестно. Но Монако - городишко не из дешевых для жизни, это вам не трущобы ливерпуля.
Hypnoz
Hypnoz
29 июля в 10:57
Кто сказал, что он сыграется с Фалькао ? Для начала, надо на поле выйти )). У меня прогноз другой, думаю Жардим не в курсе, кто такой Головин. Будет играть за Серкль Брюгге, во втором бельгийском дивизионе.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
29 июля в 07:23
Сане - Удачи от всей души! Учись и дерзай в элитной француской школе!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
29 июля в 01:53
Лучше чахнуть в монте-карло, чем парить зад в российском помойном чемпе.
sir-5
sir-5
28 июля в 18:41
Да пусть тявкают! Я хоть и против переходов футболистов в другие чемпионаты(надо расти со своими клубами и сборной),но раз уж случилось,то-УДАЧИ! Тем более,что материальная составляющая уже сейчас для него-новая высота,как мы понимаем из слухов. И не важно,какому клубу принадлежал игрок.Ну а нытьё и зависть-это практически национальная черта.Скорее несчастью посочувствуют,чем удаче.
КАМЮ
КАМЮ
28 июля в 16:15
На каждый роток не накинуть платок.
Вот если бы вангисты рискнули своими деньгами - поставили против, я бы понял.
А так - "мели Емеля, твоя неделя"
scikuni
scikuni
28 июля в 16:07
еврей еврею помог, может должок из 90х остался, им наплевать кто бы там был головин или дзагоев какой
Petr Makovenko
Petr Makovenko
28 июля в 10:34
Serg_Diamond:
Не надо выдумывать, никому помочь с выбором они не собирались, потому что они написали свои "зачахлые" и "выжившие" комментарии уже после того, как Головин принял решение)))
да уж!
С "умным " видом надувают щеки и несут ахинею " иксперты " так их!!!
Petr Makovenko
Petr Makovenko
28 июля в 10:30
злопыхатели и зависники... Александр наша надежда!!!
Правдин Семён
Правдин Семён
28 июля в 08:36
Статья средняя,много повторов и надуманных доводов.Но в целом Горин прав--надо желать удачи Саше.Речь не только о нем,но и об имидже российских игроков.
Фата лист
Фата лист
27 июля в 21:26
yasukuni:
Я поверю, когда ты, милейший, предъявишь скан страницы Коррере делла Серра или Гадзетта делла Спорт. Я по-итальянски читаю, не волнуйся. А до тех пор - мели, Емеля, твоя неделя. Я же заметкам Соккера, СовСпорта и С-Э НЕ верю.


еще интервью Аллегри есть, где он говорит, что смотрел несколько игр Головина.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
27 июля в 19:47
Faustello:
Интересно вернётся в конюшню по аренде следующим летом или уже в это зимнее окно? Знаем мы Ленорыча )))
Долго думал чтобы это написать?
Иван Пойлов
Иван Пойлов
27 июля в 19:32
UrAn54:
Еще интересней будет, если Монако в ЛЧ попадет в одну группу к Локо или ЦСКА, ну, или к Спартаку, если тот пробьётся.
лучше к цска)) отблагодарит клуб голом)
UrAn54
UrAn54
27 июля в 19:21
Иван Пойлов:
Как будто у нас много российских игроков сейчас играют в европе..... Надо поддержать наоборот, а тут сразу началось.... Головин такой и зачахнет, Санька вперёд!! Тот же Генич, Мостовые и другие псевдо эксперты хаяли и не верили в сборную России перед чемпионатом мира, а потом ой, а, у........... Я даже буду теперь смотреть матч 11 августа в 18.00 Нант - Монако, думаю на замену его точно выпустят, а потом посмотрю 18 августа в 21.00 Монако - Лиль, хоть я и не люблю Французский чемпионат, а вы стонать дальше будете) ))
Еще интересней будет, если Монако в ЛЧ попадет в одну группу к Локо или ЦСКА, ну, или к Спартаку, если тот пробьётся.
Кирилл Сергеев
Кирилл Сергеев
27 июля в 18:04
Желаю удачи,все у него получится,уже молодец,что согласился
The Dark Knight
The Dark Knight
27 июля в 17:22
Хорошая аналитика высказываний по трансферу Головина и про Монако.
ᅠ
27 июля в 17:06
Интересно, будет ли статья-опровержение самих себя на Соккере, если-таки мрачные прогнозы по Головину сбудутся? Автор слишком уж категоричен, а ведь предпосылок для того, чтобы Головин не заиграл поболее будет, чем для радужных перспектив.
Red-blue oldhorse
Red-blue oldhorse
27 июля в 17:03
Удачи и здоровья Саша! На ЧМ 2022- ты главный!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
27 июля в 15:48
Головин - сильная личность, верю, что он сможет преодолеть все трудности, не "зачахнет" там и никто его из команды не "выживет"!)) Монако - не Гондурас, там очень много русских живет)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
27 июля в 15:43
zamsb:
Господин Горин! Вы не передёргивайте. Никто в отношении Головина не писал никаких гадостей. Люди только высказывали свои предположения и догадки, и то с целью как то помочь Головину принять правильное решение. Решение естественно Головин принимать будет сам как и то, к какому совету прислушиваться, а к какому нет.
Не надо выдумывать, никому помочь с выбором они не собирались, потому что они написали свои "зачахлые" и "выжившие" комментарии уже после того, как Головин принял решение)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
27 июля в 15:38
Y.N.W.A.:
Вот это бамбалейро у автора. Плюрализм мнений автору не знаком?
Эти "плюралисты" от слова "плюй!" заплевали и загадили уже всё! Неужели нельзя просто порадоваться за соотечественника и поддержать его на этом сложном для него этапе?!
ProTest_85
ProTest_85
27 июля в 15:32
mikysss:
Конкретно Голова не виноват и не при чем, просто практика показала, что все кто отправился в гейропу после евро-2008, больше сезона не продержались и сели на лавку, а кто-то чипсы пошел рекламировать. Вот и вся причина скепсиса, но ни как не зависть и тому подобное. Удачи парню, лишь сам стремился и не ленился
Ой-ой-ой, как-будто в России нету... "этих". А то, что кто-то пошел чипсики рекламировать... Так это его проблемы.
ProTest_85
ProTest_85
27 июля в 15:25
Зачахнет или нет - зависит непосредственно от самого Александра. Как таковой, конкуренции у него в Монако не будет. И не надо тут заговоров искать. Европейцы - прагматики, вываливать 30 лямов евриков, чтобы садить игрока на лавку - они точно не будут. Если он хорошо играет - стабильное место в основе, возможность показать себя в хорошей лиге и заявить о себе на всю Европу.
Иван Пойлов
Иван Пойлов
27 июля в 15:15
Как будто у нас много российских игроков сейчас играют в европе..... Надо поддержать наоборот, а тут сразу началось.... Головин такой и зачахнет, Санька вперёд!! Тот же Генич, Мостовые и другие псевдо эксперты хаяли и не верили в сборную России перед чемпионатом мира, а потом ой, а, у........... Я даже буду теперь смотреть матч 11 августа в 18.00 Нант - Монако, думаю на замену его точно выпустят, а потом посмотрю 18 августа в 21.00 Монако - Лиль, хоть я и не люблю Французский чемпионат, а вы стонать дальше будете) ))
LinkReal
LinkReal
27 июля в 14:37
Почему то "Движение вверх" вспомнилось: "За себя и за Сашку!))))
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