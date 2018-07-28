​Обновленный «Спартак» и сюрпризы от Карреры

вчера, 21:52

Массимо пытался удивить «Оренбург», но не сумел. В дождливой игре фаворит принял подарок соперника, и «Соккер.ру» резюмирует сложный старт «Спартака».

Как выступили новички?

В основе вышел двадцатилетний голкипер, новый центральный защитник и молодой правый вингер – три изменения в старте позволяют оценить свежие лица в составе Карреры, а четвертый новичок вышел на замену.

Александр Максименко (20 лет, вратарь). Третий голкипер по статусу после того, как травма помешала его тезке Селихову подготовиться к сезону, оказался в старте. Каррера не поставил на Реброва, но Артем уже должен привыкать – репутацию в среде фанатов «Спартака» последними выступлениями создал не лучшую. А Максименко сыграл спокойно. Не очень высокий вратарь хорошо сложен, выбирает максимально простые решения и даже в выносах левой ногой старается действовать осторожно. Если его коллега Фролов допустил роковую ошибку вечера, то Максименко сыграл без помарок. И почти без вступлений в игру.

Самуэль Жиго (24 года, центрбек). Новичок оказался в основе, провел немало матчей на сборах вместе с Боккетти, пока Кутепов играл за сборную. Будет конкурентом Илье. Как одним словом описать минусы и плюсы Самуэля? Французский защитник смелый. Жиго оказался рядом с вратарем «Оренбурга», когда тот легонько столкнулся со своим оборонцем и выпустил мяч из рук (не от столкновения, сказалась дождливая погода и мокрый мяч). В результате на счету Жиго первый гол «Спартака» в сезоне. В обороне сыграл не так ловко – было несколько мелких ошибок, а в основном Самуэль передавал мяч Боккетти для начала атак.

Александр Ломовицкий (20 лет, полузащитник). Ломовицкий наигрывался на сборах, был знаком с напарниками, но чувствовалось, что опытные спартаковцы ему не доверяют. На Ломовицкого слишком мало играли, хотя когда впервые удачно получил мяч на фланге – заработал соперникам сразу две желтых карточки и опасный штрафной. Если характеризировать Ломовицкого, то можно смело заявить – пока сыроват. Смотрелся легковесно, чему поспособствовал стиль «Оренбурга», встречали резко.

Александр Ташаев (24 года, полузащитник). Ломовицкого правильно выпустили в старте – заслужил сборами. Хотя изначально было понятно, что оба Александра пришли, чтобы со временем заменить третьего – Самедова. Ташаев появился, когда защитники «Оренбурга» заметно устали, как и их соперники. Бывший динамовец сразу показал, чем отличается от Ломовицкого – опытом и смелостью. Этот Александр искал путь к чужим воротам, готов был пробивать, обыгрывать. Ташаев может заиграть в «Спартаке», взрывных работающих вдоль боковой линии – не обязательно на фланге, иногда и на полуфланге, этому составу и не хватает.

Цифровое измерение поединка «Спартак» - «Оренбург»

Стиль «Спартака» и его соперника можно описать цифрами. Они в этот раз показательные, хотя привычно требуют пояснений и контекста.

66 % на 34 % - разница по владению мячом. «Спартак» получил мяч и мог с ним играться без особых проблем, поскольку в фазе обороны команда Владимира Федотова поначалу играла глубоко. Не прижимались к воротам, но и не старались играть в пас. «Спартаку» отдали мяч.

18 (5) – 4 (1) – удары и точные попадания. Как видите, «Спартаку» было сложно пропустить по такой игре, ведь Максименко один раз увидел мяч после чужого удара, хотя даже его вспомнить сложно. Игра была без ворот, но контролировала поединок одна команда. Правда, создать почти ничего не смогла.

12 выносов у Жиго и Боккетти из 15 командных. У «Оренбурга» такая же общая цифра, что намекает на низкое качество футбола в этот вечер. «Спартак» был тяжеловат, и даже когда можно было начать атаку, выбирали банальное решение – лупили, куда подальше.

86 % точных пасов у «Спартака». Вряд ли в РПЛ будет много соперников, позволивших москвичам так легко развивать атаки и так часто отдавать мяч без прессинга. Но даже при такой игре из 522 точных пасов только 14 (2.6 %) – под удар. Комбинационного футбола у чужих ворот было мало.

Тактические оценки «Спартака»

1. Спартак представил «4-3-3». Модель выбрали широкую, Зе Луиш играл лишь чуть выше вингеров, а Глушаков и Зобнин страховали Фернандо по обе руки. Причем не ради обороны, а скорее во имя диспетчерских функций бразильца. Физически он в лучшем состоянии, чем на старте прошлого сезона. Но в этой схеме куда важнее, что Промеса снова видят левым вингером. Пока получилось не очень, Квинси сыграл средне.

2. Не спешите нахваливать физику хозяев. Рианчо – новый наставник «Спартака», не дилетант, чтобы оставить подопечных свежими к старту. Дебют поединка скорее был эмоциональным ответом на шумные трибуны – фанаты хорошо поддержали «красно-белых». «Оренбург» и отжал спартаковцев от своих ворот, и перешел к редким атакам. На одном дыхании «Спартак» не играл, да и не мог – надо набирать под квалификацию ЛЧ , а не сразу показать все, на что способны.

3. Часто сбивались на поперечные передачи. Вот это – провал в тактике «Спартака», из 608 пасов хозяев от силы два десятка были обостряющими. Вместо полезных вертикальных передач часто делали много горизонтальных, поперек поля почти без продвижения вперед. «Оренбург» получал время, чтобы перестраиваться, закрывать атакующих игроков «Спартака». Тактика игры без плеймейкера – было заметно, что важная именная функция не реализована, позволяла сопернику качественно применять бесконтактный прессинг.

4. Фланги «Спартака» остаются слабым местом. В защите, конечно же. Даже скромных атак «Оренбурга» хватило, чтобы удивиться, как Комбаров допускает привычные позиционные ошибки, даже находясь у угла своей штрафной. А Ещенко начинает не хватать дыхания. Андрей – один из самых самоотверженных и старательных у «Спартака», но напоминает Жиркова. Юрий выше классом как футболист, но двум ветеранам не хватает свежести, оба играют аритмично. Вот и получается, что у «Спартака» не закрыты две пробоины в схеме. Дождутся соперников с яркими вингерами – будут проблемы.

5. Со стандартами у «красно-белых» печаль. У своих ворот «Спартак», в принципе, играет верно – часто оказываются на правильных позициях и плотно держат соперников. Но не мешают при подачах делать навесы с ударами по воротам. Максименко сегодня сыграл четко, но будут соперники сильнее, чем «Оренбург». Кроме того, даже оборона новичка РПЛ без проблем справлялась с тем, что «Спартак» грешным делом называл правильным розыгрышем стандартного положения. Будь то штрафной или угловой – не получилось. Причем нельзя заявить, что здесь есть какие-то скрытые резервы. Разве что навесы Самедова, ведь Зе Луиш, Жиго и Боккетти располагались правильно.

Игрок матча. Роман Зобнин («Спартак»)

Единственный у «Спартака», кто вошел в сезон, поскольку не выходил из предыдущего благодаря мосту из ЧМ -18. Заслуженный мастер спорта появлением в основе напомнил, что не только у француза Канте двенадцать легких. 92 % точных передач – показатель мирового уровня, три удара по чужим воротам, очень хороший выбор позиции – помогал команде, даже не вступая в прямой отбор. Пусть Жиго забил единственный мяч вечера, скорее Зобнин впечатлил вовлеченностью в игру. Сильный хавбек во всех смыслах.

«Спартак» потерял бы очки без ошибки Фролова?

Не хватало изобретательности, хотя Карреру, конечно же, устроил результат. Но если бы вратарь «Оренбурга» не допустил ошибку – нули могли сохраниться до конца. Прямо перед чужими воротами у хозяев было много брака и странных решений. Новичок лиги мог отобрать очки у москвичей на радость «Зениту». Но в том, что у команды Карреры не все получается, ничего страшного – по одному матчу нельзя делать выводы.

Впрочем, болельщикам «Спартака» могло не понравиться, что команда переносит минусы прошлого сезона в этот. По-прежнему не оставляет ощущение, что словно не хватает двенадцатого игрока – парня с тонкими решениями и пасами, вроде Ханни, только смелее и резче. Кроме того, по-прежнему фланговые защитники «Спартака» в атаке убедительнее, чем в защите, хотя даже у чужих ворот принимают банальные решения.

Каррере надо подумать о вертикальных связях – Зобнина и правого вингера, Глушакова и Промеса, а не Комбарова. И Фернандо с Зе Луишем, ведь если бы Глушаков убедительнее уводил за собой тех, кто заслонял мяч от форварда, то мог пройти один из пасов. «Спартаку» определенно повезло с голом. Ведь если оценивать строго – а иначе кандидатов в чемпионы оценивать нельзя, то за полтора часа сами создали один очень хороший (удар Зе Луиша), но ноль железных моментов.

У Фролова четыре сэйва, но дважды это были банальные попытки. «Спартак» еще наберет, но слова Федуна о переборе в составе можно оспаривать. Количественно людей хватает, но качественно, когда говорим о игроках с оригинальными решениями, еще один человек не помешал бы. Вот только есть проблема – тонкому мастеру паса в тактике «4-3-3» нет места. А Глушаков остался капитаном, то есть покупку своего Иньесты и игру Фернандо и Зобнина глубже не рассматривают.

Возможно, первый же матч обозначил проблему «Спартака»? Команда может оказаться слишком предсказуемой для защитных соперников. Играют широко, аккуратно, но скучновато. Надежда лишь на то, что наберут мастера голов и будут вытаскивать матчи, как это делали раньше Промес, Луис Адриано и даже Глушаков дальними ударами. Но для минимальных побед надо так относиться к каждой игре в обороне, как в чемпионском сезоне. Очень трудно набирать по три очка с помощью успехов 1:0, ведь будут и те, кто озадачит защиту «Спартака».