Жозе устал. И скоро уйдёт

вчера, 17:41

Сезон еще не начался, а в жалобах Моуриньо уже можно утонуть. «Соккер.ру» не удивлен, что английские букмекеры считают Жозе первым кандидатом на отчисление из АПЛ .

Страшные коэффициенты и возможные преемники

Жозе Моуриньо может похвастаться сомнительным лидерством. В сводках британских букмекеров португальский тренер «Манчестер Юнайтед» считается первым кандидатом на увольнение среди всех менеджеров Английской Премьер-Лиги. У Моуриньо неровные отношения с руководством клуба, он считает, что ему задолжали новичков, жалуется, что футболисты слишком долго отдыхают после чемпионата мира, не верит в своих игроков. Ворох проблем, ореол которых окружает Жозе, действительно заставляет задуматься о его ближайшем будущем. Кроме того, нужно напомнить, что двукратный победитель Лиги чемпионов ни разу не задерживался в одном клубе дольше трех лет, а у руля МЮ раздраженный всем вокруг Моуриньо готовится начать свой третий сезон. Время расставания приближается?

Наравне с неверием в продолжение плодотворного сотрудничества португальца и манкунианцев знатоки всякого рода коэффициентов предлагают кандидатов на смену Моуриньо и обозначают их шансы. С наиболее высокой вероятностью, по мнению британских букмекеров, на «Олд Траффорд» переедет менеджер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, которого не смог вытащить этим летом из Лондона сам Флорентино Перес. В списке также присутствуют Зинедин Зидан, Антонио Конте, Карло Анчелотти, недавно приступивший к работе с «Наполи», Массимилиано Аллегри и легенда «Манчестер Юнайтед», а ныне глава сборной Уэльса Райан Гиггз. Уступит ли Жозе Моуриньо тренерский мостик кому-то из них или сумеет взять себя в руки?

«Отвратительная предсезонка»

Моуриньо не скрывает своего недовольства, говоря о подготовке к новому сезону:

Это очень плохая предсезонка. Организация в США потрясающая, как и условия, но у меня нет игроков, чтобы выставить боеспособные составы против «Милана», «Ливерпуля», «Реала». Это хорошо только для молодых игроков и тех, кто хочет завоевать свой шанс: для Байи, Перейры, Шоу. После чемпионата мира все игроки приезжают в разное время и разном состоянии. Повторюсь, это очень странная предсезонная подготовка. Мы в этом не виноваты. Конечно, игроки, принимавшие участие в чемпионате мира, должны отдохнуть, но их отсутствие на тренировках раздражает, к старту сезона у них не будет должного тонуса и восприятия командной игры. Нам будет очень сложно, и если честно, я немного боюсь.

Слова Жозе вводят в состояние недоумения. Разве португалец впервые попадает в такую ситуацию, он никогда не тренировал клубы после крупных турниров? Возможно, масштаб кадрового бедствия для МЮ в этот раз действительно выше нормы, но какой здесь вообще может возникнуть повод для причитаний? Тренеры больших клубов должны быть готовы к подобным ситуациям, вот и все. И прямо сейчас мучается не один Моуриньо, но слышно только его. Конструктивного решения этой проблемы нет. Что может предложить Жозе? Не проводить чемпионаты мира, так как у него на носу новый сезон АПЛ , не вызывать в сборные парней из его команд, не предоставлять футболистам отдых, или, может быть, клуб должен был закупить новый состав классных и готовых к тренировкам игроков, чтобы португальцу было кого кем играть в товарищеских турнирах? Еще можно предложить Моуриньо встать у руля клуба ФНЛ : оттуда никто не ездит на чемпионаты мира, можно рассчитывать на полноценную предсезонку с полной обоймой футболистов. Отличный выход!

Жозе унижает собственных игроков

Моуриньо демотиривует. Бросает пренебрежительные фразы о своих же футболистах, дает понять, что выпадающие на их долю шансы во время предсезонной подготовки – не более чем стечение обстоятельств и следствие отсутствия ряда лидеров. Какая будет мотивация у игроков, рвущихся в основной состав, если они понимают: этого тренера не переубедить, его взгляд зашорен предрассудками. А иногда, складывается ощущение, и ленью. Жозе и раньше-то не был особенным поклонником молодых талантов, а сейчас и вовсе не хочется с ними возиться, ему подавай только сформировавшихся игроков. В «Челси» он не разглядел Де Брюйне, Лукаку и Салаха, сейчас готов отпустить Марсьяля, а там, глядишь, и время издеваться над Рэшфордом наступит. Постоянные разговоры о трансферах подчеркивают шаткое положение отдельных игроков, хотя иногда Жозе играет в благодушного хозяина и, словно собакам кость, бросает комплименты: «Байи – замечательный парень, командный игрок. Именно поэтому он до сих пор с нами». Эрик прямо обозначил свои приоритеты, человек хочет играть в основе, а Жозе даже в похвале указывает на место.

«Не команда, а набор игроков». Моуриньо травит МЮ

Моуриньо не в ладах с Вудвордом

Натянутые отношения между вице-президентом МЮ Эдом Вудвордом и Жозе Моуриньо являются секретом Полишинеля. Этим летом команду пополнили полузащитник Фред и крайний защитник Диого Далот, кроме того, «красным дьяволам» удалось договориться с Феллаини о новом контракте. Зимой команду пополнил Алексис Санчес. Но Моуриньо все равно недоволен и не стесняется выражать свое недовольство:

Я бы хотел подписать еще двух новичков. Но вряд ли получу двоих. Хорошо, если одного. Еще несколько месяцев назад я предоставил клубу список из пяти игроков, которые меня интересуют, теперь я жду, кого из них удастся подписать. Если не получится, мы продолжим бороться и верить в тех, кто у нас есть.

Еще один укол в адрес своих футболистов, причем во всех без разбора, из слов Моуриньо можно сделать вывод, что нынешний состав МЮ – второй сорт, за редким исключением. Прозвучало и более сильное высказывание, где Жозе намекает, что в сезон он взял бы с собой только 30% футболистов, с которыми вынужден работать на летнем сборе. Педагог из вас так себе, Жозе Феликсович. Эд Вудворд этих взглядов менеджера не разделяет и не собирается тратить большие деньги на усиление состава, тем более далеко не все предыдущие покупки, сделанные по просьбе Моуриньо и для Моуриньо, принесли ожидаемую отдачу. А Жозе уже требует свежей крови.

Поведение Моуриньо – плохо для футбола и для бизнеса

С негативным влиянием Моуриньо внутри команды и клуба все вроде бы понятно, но Жозе не ограничивается только этим. «Манчестер Юнайтед» участвует в Международном Кубке чемпионов, проводит матчи с другими видными европейскими командами в США . Игра с «Ливерпулем» на «Мичиган Стэдиум» собрала почти 108 тысяч зрителей. Чтоб об этом думает Моуриньо? Вот послушайте:

На месте болельщиков я бы не стал тратить свои деньги на билет, чтобы посетить такой матч. Меня впечатляет страсть, которую американцы испытывают к футболу и к спорту вообще, поэтому я считаю, что они заслуживают большего. Увидеть лучших игроков, сильнейшие составы, а не вот это.