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Жозе устал. И скоро уйдёт

вчера, 17:41

Сезон еще не начался, а в жалобах Моуриньо уже можно утонуть. «Соккер.ру» не удивлен, что английские букмекеры считают Жозе первым кандидатом на отчисление из АПЛ.

Страшные коэффициенты и возможные преемники

Жозе Моуриньо может похвастаться сомнительным лидерством. В сводках британских букмекеров португальский тренер «Манчестер Юнайтед» считается первым кандидатом на увольнение среди всех менеджеров Английской Премьер-Лиги. У Моуриньо неровные отношения с руководством клуба, он считает, что ему задолжали новичков, жалуется, что футболисты слишком долго отдыхают после чемпионата мира, не верит в своих игроков. Ворох проблем, ореол которых окружает Жозе, действительно заставляет задуматься о его ближайшем будущем. Кроме того, нужно напомнить, что двукратный победитель Лиги чемпионов ни разу не задерживался в одном клубе дольше трех лет, а у руля МЮ раздраженный всем вокруг Моуриньо готовится начать свой третий сезон. Время расставания приближается?

Наравне с неверием в продолжение плодотворного сотрудничества португальца и манкунианцев знатоки всякого рода коэффициентов предлагают кандидатов на смену Моуриньо и обозначают их шансы. С наиболее высокой вероятностью, по мнению британских букмекеров, на «Олд Траффорд» переедет менеджер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, которого не смог вытащить этим летом из Лондона сам Флорентино Перес. В списке также присутствуют Зинедин Зидан, Антонио Конте, Карло Анчелотти, недавно приступивший к работе с «Наполи», Массимилиано Аллегри и легенда «Манчестер Юнайтед», а ныне глава сборной Уэльса Райан Гиггз. Уступит ли Жозе Моуриньо тренерский мостик кому-то из них или сумеет взять себя в руки?

«Отвратительная предсезонка»

Моуриньо не скрывает своего недовольства, говоря о подготовке к новому сезону:

Это очень плохая предсезонка. Организация в США потрясающая, как и условия, но у меня нет игроков, чтобы выставить боеспособные составы против «Милана», «Ливерпуля», «Реала». Это хорошо только для молодых игроков и тех, кто хочет завоевать свой шанс: для Байи, Перейры, Шоу. После чемпионата мира все игроки приезжают в разное время и разном состоянии. Повторюсь, это очень странная предсезонная подготовка. Мы в этом не виноваты. Конечно, игроки, принимавшие участие в чемпионате мира, должны отдохнуть, но их отсутствие на тренировках раздражает, к старту сезона у них не будет должного тонуса и восприятия командной игры. Нам будет очень сложно, и если честно, я немного боюсь.

Слова Жозе вводят в состояние недоумения. Разве португалец впервые попадает в такую ситуацию, он никогда не тренировал клубы после крупных турниров? Возможно, масштаб кадрового бедствия для МЮ в этот раз действительно выше нормы, но какой здесь вообще может возникнуть повод для причитаний? Тренеры больших клубов должны быть готовы к подобным ситуациям, вот и все. И прямо сейчас мучается не один Моуриньо, но слышно только его. Конструктивного решения этой проблемы нет. Что может предложить Жозе? Не проводить чемпионаты мира, так как у него на носу новый сезон АПЛ, не вызывать в сборные парней из его команд, не предоставлять футболистам отдых, или, может быть, клуб должен был закупить новый состав классных и готовых к тренировкам игроков, чтобы португальцу было кого кем играть в товарищеских турнирах? Еще можно предложить Моуриньо встать у руля клуба ФНЛ: оттуда никто не ездит на чемпионаты мира, можно рассчитывать на полноценную предсезонку с полной обоймой футболистов. Отличный выход!

Жозе унижает собственных игроков

Моуриньо демотиривует. Бросает пренебрежительные фразы о своих же футболистах, дает понять, что выпадающие на их долю шансы во время предсезонной подготовки – не более чем стечение обстоятельств и следствие отсутствия ряда лидеров. Какая будет мотивация у игроков, рвущихся в основной состав, если они понимают: этого тренера не переубедить, его взгляд зашорен предрассудками. А иногда, складывается ощущение, и ленью. Жозе и раньше-то не был особенным поклонником молодых талантов, а сейчас и вовсе не хочется с ними возиться, ему подавай только сформировавшихся игроков. В «Челси» он не разглядел Де Брюйне, Лукаку и Салаха, сейчас готов отпустить Марсьяля, а там, глядишь, и время издеваться над Рэшфордом наступит. Постоянные разговоры о трансферах подчеркивают шаткое положение отдельных игроков, хотя иногда Жозе играет в благодушного хозяина и, словно собакам кость, бросает комплименты: «Байи – замечательный парень, командный игрок. Именно поэтому он до сих пор с нами». Эрик прямо обозначил свои приоритеты, человек хочет играть в основе, а Жозе даже в похвале указывает на место.

«Не команда, а набор игроков». Моуриньо травит МЮ

Моуриньо не в ладах с Вудвордом

Натянутые отношения между вице-президентом МЮ Эдом Вудвордом и Жозе Моуриньо являются секретом Полишинеля. Этим летом команду пополнили полузащитник Фред и крайний защитник Диого Далот, кроме того, «красным дьяволам» удалось договориться с Феллаини о новом контракте. Зимой команду пополнил Алексис Санчес. Но Моуриньо все равно недоволен и не стесняется выражать свое недовольство:

Я бы хотел подписать еще двух новичков. Но вряд ли получу двоих. Хорошо, если одного. Еще несколько месяцев назад я предоставил клубу список из пяти игроков, которые меня интересуют, теперь я жду, кого из них удастся подписать. Если не получится, мы продолжим бороться и верить в тех, кто у нас есть.  

Еще один укол в адрес своих футболистов, причем во всех без разбора, из слов Моуриньо можно сделать вывод, что нынешний состав МЮ – второй сорт, за редким исключением. Прозвучало и более сильное высказывание, где Жозе намекает, что в сезон он взял бы с собой только 30% футболистов, с которыми вынужден работать на летнем сборе. Педагог из вас так себе, Жозе Феликсович. Эд Вудворд этих взглядов менеджера не разделяет и не собирается тратить большие деньги на усиление состава, тем более далеко не все предыдущие покупки, сделанные по просьбе Моуриньо и для Моуриньо, принесли ожидаемую отдачу. А Жозе уже требует свежей крови.

Поведение Моуриньо – плохо для футбола и для бизнеса

С негативным влиянием Моуриньо внутри команды и клуба все вроде бы понятно, но Жозе не ограничивается только этим. «Манчестер Юнайтед» участвует в Международном Кубке чемпионов, проводит матчи с другими видными европейскими командами в США. Игра с «Ливерпулем» на «Мичиган Стэдиум» собрала почти 108 тысяч зрителей. Чтоб об этом думает Моуриньо? Вот послушайте:

На месте болельщиков я бы не стал тратить свои деньги на билет, чтобы посетить такой матч. Меня впечатляет страсть, которую американцы испытывают к футболу и к спорту вообще, поэтому я считаю, что они заслуживают большего. Увидеть лучших игроков, сильнейшие составы, а не вот это.

Окей, Жозе, чтобы показывать американцам сильнейшие составы, нужно играть в Штатах матчи АПЛ. Международный Кубок чемпионов – коммерческий турнир, который приносит прибыль и популярность МЮ и другим европейским клубам. Было бы это не выгодно, не участвовали бы. И если потребитель готов платить за товар, то зачем его переубеждать? Впрочем, логика вообще теряется в поведении Моуриньо. Складывается ощущение, что человек просто устал от своей работы, но боится признаться в этом даже самому себе.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 03:43
Да МЮ давно не тот. 1/8 лч потолок. О чемпионстве апл и речи нет.
Димон Юханов
Димон Юханов
сегодня в 01:30
Почему нет статей подобных про Клопа и Гвардиолу . Сколько на трансферы лысый в том году выпросил ? Одни игроки обороны чего стоят ? А Клоп все не может остановиться в этом году . Но к Клопу вопросов нет. Человек пахал и без вливаний год . Затем вывел команду на вершину самого престижного турнира . Теперь он требует то , что он по праву заслужил - усиление состава . Моуриньо вывел МЮ из такой тресины . Взял ЛЕ,2 место в чемпионате. Такого успеха не было с времён Ферги . А Гвардиола что ? Гвардиола что ? Если бы не купили ему состав , то МС боролся за 4-5 место в чемпионате . А из группы в лч вряд ли вышли вообще. Гвардиол,а в данный момент, подыскивал работу в ла лиге
Димон Юханов
Димон Юханов
сегодня в 01:12
Моуриньо не устал и не уходит . Человек занимается работой . Даже статью не стал читать . Заголовок 56ьный . Моуриньо всегда остаётся профессионалом , просто любит привлекать внимание. Всем это нравится , особенно журналистам . Как тренера , я его понимаю . Пока другие клубы усиливаются , МЮ продаёт игроков . Нужны приобретения , о чем он и пытается достучаться . Но его никто не слышит . С него просто потом будут требовать результат . Это справедливо , но помимо этого и красивой , атакующей игры , которую данные игроки ( не все , но большинство) показывать не в состоянии.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил yudin_duda
вчера в 23:33
yudin_duda:
"Случайный чемпион" ох сколько же клоунов на сокере развелось..
А что Португалия не случайно выиграла ЧЕ? Случайно, я хоть не люблю Францию, но Франция была намного достойнее стать Чемпионом Европы чем Португалия.
yudin_duda
yudin_duda ответил Caniggia
вчера в 21:52
"Случайный чемпион" ох сколько же клоунов на сокере развелось..
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:19
Бросать надо Мауру клубную карьеру и возглавить. наконец, сборную Португалии. Она хоть и чемпион Европы (случайный), но по сути никакущая.
ᅠ
ответил lobsterdam
вчера в 20:45
lobsterdam:
откуда у начинающих "журналистов" столько смелости, гонора и понтов писать неуклюжие и откровенно посредственные и изобилующие штампами (физрук, середняк и т.п.) комментарии о выдающихся персонах современности?
Откуда у безликих инет-пользователей появилась уверенность, что они могут судить частное мнение других людей?
lobsterdam
lobsterdam ответил
вчера в 20:38
ᅠ:
Заглянул в Википедию: Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе... Сегодняшний Жозе - середняк как тренер. Его воспринимают топовым именно потому, что «сам португалец придерживается такого же мнения о себе». Он был хорош в Порту, прекрасен в Челси первого своего прихода, а вот начиная с Интера дела пошли всё хуже и хуже - он перестал развиваться, посчитал себя особенным и забил на своё развитие. Если десять лет назад он воспринимался лучшим тренером мира, наравне с Гвардиолой, то теперь проигрывает и Конте, и Клоппу, и Почеттино. Да что там, Черчесов автобусы уже лучше выстраивает... Моуриньо либо на покой пора, либо за ум браться, а то следующим его клубом станет максимум любимый Порту.
откуда у начинающих "журналистов" столько смелости, гонора и понтов писать неуклюжие и откровенно посредственные и изобилующие штампами (физрук, середняк и т.п.) комментарии о выдающихся персонах современности?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:30
автор явно "неравнодушен" к ЖМ, это - выражаясь его же (автора) языком - секрет Полишинеля. Зачем браться за перо? Не можешь писать - не пиши! Таков девиз для начинающих графоманов!
yudin_duda
yudin_duda
вчера в 19:48
5 финалов, 3 кубка. Лучший результат после ухода САФа, конечно он скоро уйдет))
Viduka
Viduka
вчера в 19:12
Почему бы не пригласить Блана? Вроде не чужой для МЮ человек, с подходящим тренерским стилем и умением работать как с большими игроками, так и с молодежью. По-моему, идеальный вариант.
starche
starche
вчера в 18:54
Вечный нытик.
Медив
Медив
вчера в 18:25
Повыдергивали многие его фразы из контекста. Причем даже не автор статьи. Все выдержки из его послематчевых интервью на крупных зарубежных ресурсах пестрели в основном негативными комментариями Мавра. Хотя если просмотреть его пресс-конференции - ничего там сверхкрамольного нет. И точно там нет постоянного нытья. Немного позитива, немного негатива, большинство его комментов - нейтральные.
ᅠ
вчера в 18:20
Заглянул в Википедию: Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе...
Сегодняшний Жозе - середняк как тренер. Его воспринимают топовым именно потому, что «сам португалец придерживается такого же мнения о себе». Он был хорош в Порту, прекрасен в Челси первого своего прихода, а вот начиная с Интера дела пошли всё хуже и хуже - он перестал развиваться, посчитал себя особенным и забил на своё развитие.
Если десять лет назад он воспринимался лучшим тренером мира, наравне с Гвардиолой, то теперь проигрывает и Конте, и Клоппу, и Почеттино. Да что там, Черчесов автобусы уже лучше выстраивает...
Моуриньо либо на покой пора, либо за ум браться, а то следующим его клубом станет максимум любимый Порту.
Yuri Krugov
Yuri Krugov
вчера в 18:17
Он ведь "особенный", не ждите от Моуринью чего-то "обычного", пора бы привыкнуть)
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 18:04
Моуриньо уходит? Зенит готовится сделать предложение.
The Dark Knight
The Dark Knight
вчера в 17:57
С несколькими моментами не совсем согласен, во первых, воспринимать все фразы Моуриньо в прямом смысле не стоит, он сложный человек, у многих его высказываний есть двойное дно и скрытый подтекст. Второе, это то, что нет почти никаких гарантий того, что заменив Жозе кем-то другим, МЮ выиграет. Он всё ещё даёт хорошие результаты во внутреннем чемпионате и кубках, а также Манчестер Юнайтед всё ещё более-менее неплохо играет. Кстати говоря, эти два момента подтверждаются, если посмотреть на все три сыгранных на Международном Кубке Чемпионов чемпионов матчей МЮ - одна победа в серии пенальти над Миланом (ничья в основное время), одно разгромное поражение от Ливерпуля и одна победа с минимальной разницей над Реалом.
The Dark Knight
The Dark Knight
вчера в 17:47
Интересная статья, со многим согласен.
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