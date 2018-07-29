«Реал» без усилений. Дерзкий план

29 июля 2018, 10:00

Лопетеги, кажется, решил, что звезды ему не нужны. «Соккер.ру» интересно, не рухнет ли мир, если «Реал» не усилится топовым новичком.

Время идет, а трансферных бомб «Реал» все не взрывает. Испанские СМИ грешным делом начали думать, что их и не будет. Возникли разговоры о дерзком плане нового главного тренера Хулена Лопетеги, который якобы вообще не будет никого подписывать на замену Криштиану Роналду, а сделает ставку на «коллективного КриРо» в виде Бэйла, Асенсио и Иско. Идея интересная. У нее независимо от реализации будут как сторонники, так и противники.

За. Атака получит новую мотивацию

Любой приходящий в «Реал» в последние годы знал, что не будет первым номером точно, что нужно отталкиваться только от Роналду, который царь и бог Мадрида. Все остальные - максимум вторые номера. Теперь же в «Реале» возникает ситуация, когда первого номера нет. И это должно подстегнуть того же Бэйла, который буквально ерзал от невозможности закрепиться в качестве лидера и основного игрока. Попытаются воспользоваться ситуацией и Иско с Асенсио - внутренняя конкуренция всегда идет на пользу. К тому же в последние сезоны победы «Реала» в Лиге чемпионов несколько снизили общий уровень мотивации. А тут получается новый вызов без кардинального перестроения в составе по именам.

Против. Болельщики не поймут отсутствия звезд

Но «Реал» - это бренд, это статус. На звездах в Мадриде многие годы держится все. Новый подход вызовет недоумение как минимум. Покуда вокруг все презентуют звездных новичков, «Реал» не привык стоять в стороне и изыскивать внутренние резервы. Даже не столько со спортивной точки зрения, сколько с маркетинговой, экономической. Появление Азара, Кейна, Алли или кого-то другого из известного всем списка претендентов взорвало бы обстановку вокруг «Реала» и вернуло мадридцев в орбиту акул рынка.

За. Лопетеги повысит авторитет в случае успеха

Попытка Лопетеги сделать ставку на тех, кто есть в его распоряжении, понятна. Он привык раскрывать внутренние резервы, открывать что-то новое, развивать таланты. Наиболее ярко это проявилось в «Порту». Это его манера игры, которая не подразумевает закупку звезд. Если такой подход сработает в «Реале», то Лопетеги можно назвать топ-тренером для топ-клуба, который имеет свой стиль и манеру. Болельщики сменят подозрительность на благодарность, если кто-то из воспитанников «Реала» по-настоящему себя проявит под крылом Лопетеги. К тому же Хулену не очень хочется отсвечивать громкими сделками. Ведь появление в команде того же Азара сместит всеобщий акцент вокруг «Реала» на Эдена, придется так или иначе выстраивать работу вокруг этого звездного новичка. Сейчас же у Лопетеги руки более свободные.

Против. Лопетеги подставляется

Но всем понятно, чья голова полетит первой, если вдруг этот план тренера не удастся. Лопетеги обвинят во всех грехах, назовут самонадеянным, глупым, а минимум - неопытным для того, чтобы работать в «Реале». Хулен своей идеей сам закладывает под себя мину, которая может рвануть, если мадридцы не оправдают ожиданий, а они всегда по отношению к «Реалу» завышенные. Лопетеги мог махнуть рукой и потребовать мощного звездного усиления, тогда возможные неудачи списывались бы на перестройку, адаптацию. А тут он сам отказывается от статусных новичков, возможно, подталкивая к пропасти себя.

За. Выход игроков на новый уровень

Отсутствие новых вливаний топовых футболистов должно заставить тех, кто есть в составе, выходить на новый уровень, добиваться прогресса. «Реал» - большая махина, механизм, который не прощает отсутствие роста, если ты не Бензема, конечно. Тут возвращаемся к особенности Лопетеги, который именно на раскрытии талантов и специализируется. В системе «Реала» много молодых талантливых ребят, которым нужна только практика. Возможно, в конце сезона мы будем говорить с восхищением о тех, кого сегодня на слуху нет.

Против. Большой риск упустить время

В чемпионате Испании конкуренция в борьбе за верхние строчки очень высока. Здесь нельзя допускать ни малейшей осечки. Даже разрыв в два-три очка может тянуться очень долго и оказаться в конечном счете неотыгрываемым. Если в «Реале» поймут, что ставка Лопетеги на своих не сработала, может оказаться слишком поздно. Ведь для осознания потребуется время, осечки, которыми будут пользоваться конкуренты, создавая отрывы.

За. Сохранение перспективных футболистов

«Реалу» не раз приходилось расставаться с молодыми игроками, а потом жалеть об этом или даже совершать обратные покупки втридорога. Эта манера ведения работы на рынке многих раздражает и намекает на то, что в клубе просто неспособны разглядеть настоящие таланты, раскрыть их - для этого нужно сначала их потерять, а потом переплачивать за своих же воспитанников, судорожно возвращая. С подходом, который предлагает Лопетеги, этот риск минимален. Тот же Асенсио явно не захочет менять обстановку, если будет понимать, что в «Реале» на него рассчитывают. И прямо на «Сантьяго Бернабеу» можно стать великой звездой, не уходя, чтобы вернуться.

Против. «Хрустальные» лидеры

В высоком уровне Бэйла, Иско, в величайшем потенциале Асенсио никто не сомневается. Но делать ставку на одного только Гарета очень тяжело, учитывая, что еще не было сезонов, которые он провел бы на высоком уровне без спадов и без вылетов из-за травм. А ведь признаком незыблемости лидерства Роналду или Месси в «Барселоне» было то, что они пахали весь сезон без вынужденных пропусков практически. То есть ставка на Бэйла - это ставка в надежде на то, что ломающийся через раз игрок вдруг в этом сезоне не сломается. Весьма хрупкая надежда. Что же касается лидерства Иско и Асенсио, то они не привыкли к такому статусу, им придется пройти определенные этапы созревания в подобном ранге, а это тоже сопряжено с риском.

В целом задумка сделать ставку на своих и не усиливаться звездами для «Реала» дерзка и интересна, за этим как минимум будет любопытно наблюдать. Лопетеги в случае реализации такого подхода возьмет на себя риск. А степень его оправданности покажет сезон.