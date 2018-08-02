Салаги. 10 самых молодых футболистов РПЛ

вчера, 20:37

Отдав почести ветеранам, можно поговорить и о молодежи. «Соккер.ру» нашел в заявках клубов Российской Премьер-Лиги десятку самых юных футболистов.

10 место. Михаил Тихонов («Крылья Советов»)

Возраст: 20 лет (17 июля 1998 года).

Список открывает Михаил Андреевич Тихонов, недавно справивший свой 20-й день рождения. Молодой полузащитник всегда там, где его знаменитый отец: Миша играл за молодежную команду «Краснодара», пока Андрей Валерьевич помогал Олегу Кононову, потом отправился за отцом в «Енисей» и дальше – в «Крылья Советов». В общей сложности за красноярцев и самарцев принял участие в десяти матчах ФНЛ . Любопытно, случится ли дебют Михаила в РПЛ в нынешнем сезоне? Для этого его на поле должен выпустить папа, и это может стать событием какого-нибудь тура.

9 место. Ярослав Ивакин («Арсенал»)

Возраст: 20 лет (22 июля 1998 года).

Ивакин дебютировал за «Арсенал» в последнем туре прошлого сезона, выйдя на пару минут в матче против чемпионского «Локомотива». Миодраг Божович поощрил талантливого парня за старательность. Олег Кононов доверил Ярославу уже десять минут в игре с «Динамо» в первом туре нового сезона, а с учетом дефицита игроков в «Арсенале» у молодого полузащитника наверняка будут новые шансы себя проявить. Его мечта – играть на высшем уровне, а пример Ярослав берет не со звезд мирового футбола, а со своих старших товарищей по команде – Берхамова и Чаушича.

7-8 место. Иван Игнатьев («Краснодар»)

Возраст: 19 лет и 6 месяцев (6 января 1999 года).

Иван Игнатьев засветился в «Краснодаре» еще по ходу прошлого сезона, когда был травмирован Федор Смолов. Молодой форвард забил парочку мячей, особенно запомнился его мяч в ворота «Ахмата» в компенсированное время второго тайма благодаря которому «быки» вырвали победу в Грозном 3:2. Мурад Мусаев собирается использовать Игнатьева в нынешней кампании, пожалуй, игрового времени у Ивана должно стать даже больше с учетом выступлений «Краснодара» в Лиге Европы (в прошлом сезоне еврокубков, можно сказать, не было). В матче с «Рубином» Игнатьев вышел на последние 15 минут, но результативными действиями не отметился. Тем не менее, это уже игрок обоймы клуба РПЛ , причем клуба из лидерской группы.

7-8 место. Сергей Ерёменко («Спартак»)

Возраст: 19 лет и 6 месяцев (6 января 1999 года).

Массимо Каррера пока не доверял место на поле Сергею Еременко, но игру со « СКА -Хабаровском» полузащитник провел на скамейке запасных, всегда готовый подменить Фернандо – его конкурента по позиции на поле. Поговаривают, что на днях в «Спартаке» станет одним Еременко больше: старший брат Сергея, Роман, должен присоединиться к «красно-белым» стараниями Марко Трабукки. Дисквалификация экс-полузащитника ЦСКА истекает в октябре, но за два месяца до этого он уже может официально тренироваться с командой. До этого знаменательного события остались считанные дни.

6 место. Идрис Умаев («Ахмат»)

Возраст: 19 лет и 6 месяцев (15 января 1999 года).

Иван Игнатьев, который упомянут выше, дважды становился лучшим бомбардиром молодежного первенства, а вот Идрис Умаев в прошлом чемпионате дублирующих составов забил 17 мячей – тоже солидный показатель. Весной Идрис регулярно включался в заявку на матчи главной команды, в этом чемпионате ждем его дебюта и, конечно, желаем голов.

5 место. Яка Бийол ( ЦСКА )

Возраст: 19 лет и 5 месяцев (5 февраля 1999 года).

Дебютный матч Бийола за ЦСКА принес ему трофей – Суперкубок России. Хавбек оставил приятное впечатление, у него хорошие перспективы вырасти в качественного игрока. Игровая практика в том или ином количестве у словенца в любом случае будет, учитывая кадровую ситуацию в армейском клубе. Не успел начаться сезон, а уже выбыли из строя Алан Дзагоев и Хетаг Хосонов, так что в следующей встрече Бийол с большой долей вероятности окажется в стартовом составе.

4 место. Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Возраст: 18 лет и 7 месяцев (16 декабря 1999 года).

Шапи уже привлекался к матчам за первую команду «Краснодара», год назад, в 17 лет, даже забивал в квалификации Лиги Европы, но сейчас от Сулейманова ждем прорыва, хотя отвоевать место под солнцем будет нелегко – конкуренция в атаке «быков» серьезная. Но ведь никто и не говорил, что будет легко, правда?

3 место. Еркебулан Сейдахмет («Уфа»)

Возраст: 18 лет и 6 месяцев (4 февраля 2000 года).

Казахский Месси перешел в «Уфу» в начале календарного года и стал первым игроком, родившимся в 2000-е, кому довелось сыграть в Премьер-Лиге. Опыт Сейдахмета в чемпионате России измеряется двумя матчами, но это только пока, в «Уфе» верят, что Еркош сможет реализовать свой талант и еще всем покажет, что сравнения с Месси не напрасны.

2 место. Илья Скроботов («Зенит»)

Возраст: 18 лет (6 июля 2000 года).

Один из ярчайших моментов прошлого сезона для «Зенита» и его болельщиков состоялся в концовке домашнего матча с «Динамо». При счете 1:1 на 88-й минуте встрече на поле появился юный защитник Скроботов, а спустя всего несколько мгновений он уже оказался в объятиях партнеров, так как забил в ворота принципиальных соперников победный мяч. Сергей Семак не собирается упускать талантливого Илью из поля зрения, надеемся снова увидеть Скроботова на поле.

1 место. Гамид Агаларов («Анжи»)

Возраст: 18 лет (16 июля 2000 года).

Отец Гамида – Руслан Агаларов, рекордсмен по количеству матчей за «Анжи» и бывший тренер, дядя Камиль тоже играл за махачкалинцев. Никакого давления на ребенка! Между тем, Гамид дебютировал за «Анжи» в стартовом туре нынешнего сезона, заменив на 80-й минуте матча с «Уралом» Амира Мохаммада.