Как всё испортить в отдельном матче. Рецепт «Краснодара»

18 августа 2018, 21:50

Напряженное противостояние «Краснодара» и «Спартака» имело драматичную развязку. «Соккер.ру» - о парадоксах и впечатлениях.

Болельщики: от поддержки к безобразию

За несколько часов до матча стало известно, что все билеты на прекрасный стадион в Краснодаре проданы. Это обещало невероятную атмосферу, поскольку арена предоставляет для этого все возможности. И по ходу встречи ожидания оправдывались. Публика очень здорово реагировала на происходящее на поле, эмоционально создавала шумовой фон в лучших британских традициях. Даже пускала впечатляющую волну по трибунам. При этом в числе 34 300 болельщиков, которые пришли на игру, доля фанатов «Спартака» была более весомой, чем предполагал гостевой сектор, на который было выделено 3800 билетов.

Это заметно и по шумовой поддержке, и по тому, как на темно-зеленых трибунах стадиона густо были разбросаны люди в красно-белом. До поры это только умиляло. А вот на последних минутах все впечатление испортилось. Раздосадованные пропущенным голом и удалением болельщики «Краснодара» принялись кидать пластиковые бутылки в штрафную Максименко. Отдельные люди на трибунах пытались это остановить, Перейра с поля даже метнул бутылку обратно зрителям, призвав их успокоиться. Но впечатление смазано. И это может быть отражено в протоколе судьи.

«Краснодар»: от превосходства к нулям

На протяжении всего матча не покидало ощущение, что «Краснодар» играет с преимуществом. «Быки» выиграли борьбу за инициативу, теряя ее лишь на непродолжительные отрезки. Команда насытила центр поля, что позволило передавить красно-белых и проводить атаки волнами. Отсюда и обилие голевых моментов, попадание в штангу, шикарно созданные шансы в первой части второго тайма, когда казалось, что гол неизбежен, предголевое состояние витало над штрафной Максименко. А вместо этого – масса упущенных моментов и нули в графе голов и набранных очков. И можно после матча сколько угодно говорить, что «Краснодар» играл лучше. Результат зафиксирован.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 21 (4) – 8 (5)

«Краснодар» подтвердил реноме атакующей команды, которая создает много моментов, диктует свои условия, давит на ворота соперника. «Спартак» даже принял такую модель игры, сделав ставку на эффективность, и это сработало, как видно на табло. Видно это, кстати, и по точности ударов. Конечно, у «Краснодара» было множество таких моментов, которые не заканчивались попаданиями в створ, но были опаснее, чем многие точные удары противника. И это не отменяет, а подтверждает тезис о том, что «Краснодару» нужно что-то делать с реализацией своей красивой игры.

Владение мячом (точность передач): 57,8% (77%) - 42,2% (70%)

Можно было ждать упорной борьбы за контроль над мячом, однако «Спартак» и в этом поединке решил сыграть от ставки на надежность, предоставив «Краснодару» возможность владеть мячом, как он это любит. В определенный момент, когда невпопад действовал Промес, проводя контратаки, когда «быки» начинали критически давить, что вынудило Карреру сменить Фернандо на Тимофеева, Самедова на Ташаева, чтобы как-то освежить среднюю линию и встряхнуть контригру, в эти моменты казалось, что ставка красно-белых проигрышна. Однако подтянули стандарты и сделали то, чего не удалось сотворить в домашней игре с ПАОКом. При этом у «Спартака» и точность передач характерная как раз для контратакующей модели. У краснодарцев с точностью получше, что неудивительно, учитывая компактность в средней линии и слаженный переход в атаку.

Дриблинг (отборы мяча): 3 (18) – 0 (16)

Снова указываем на то, что в чемпионате России обводки не в чести. Даже в контратаках, когда напрашивались индивидуальные действия Промеса, Квинси предпочитал сыграть с партнером или потерять мяч. «Краснодар», поскольку атаковал больше, все же периодически применял обводки. Одну успешную совершил Вандерсон, чья активизация во многом и принесла «Краснодару» мощный отрезок давления во втором тайме, еще две сделал Куэва, который пока не привык, что в РПЛ этим не принято заниматься. Скоро обвыкнется и будет как Промес – чемпионат России крылья состригает.

Ари: от куража к провалу

Перед игрой мы говорили о том, что у «Краснодара» с уходом Смолова образовались проблемы в атаке. Хотя и с ним они тоже, конечно, были. Однако в этом матче стало понятно, что при таком настрое и форме Ари переживать за нападение не стоит. Форвард выиграл массу единоборств, постоянно напрягал оборону «Спартака», создавал угрозу, заставлял на себе фолить, лез напролом и отчаянно сражался. Чтобы все испортить в итоге. Да, можно пенять ему за упущенные моменты, но он сам доводил их до остроты. А вот оставление команды в меньшинстве по глупости – это серьезная такая ложка дегтя к старательно проведенному матчу. Сначала картинное падение на ровном месте, потом удар головой защитника. Это ведь гарантированная красная карточка, особенно перед носом арбитра. Ари не мог этого не знать, но пошел на такой бездумный шаг.

Рассинхрон в обороне

Ко всему прочему «Краснодар» еще не может никак найти своей игры в защите. Заключительная часть второго тайма показала, почему «быки» вынуждены придерживаться принципа о том, что лучшая оборона – это нападение. Потому что защитники команды далеки от взаимопонимания и слаженности. И лучше в таких условиях с помощью более мощной полузащиты и атаки держать мяч подальше от ворот Крицюка. Даже это не уберегало от ошибок на ровном месте, которые, по счастью, «Спартаком» не использовались. И все же на стандарте оборона «быков» дала сбой. Свои единоборства в этом эпизоде проиграли без вариантов оба центральных защитника. Тут еще работать и работать. Тут, кстати, на контрасте стоит сказать слова похвалы в адрес Джикии и Жиго, которые во многом сдерживали тот самый мощный напор много атакующего «Краснодара».

Болельщики «Спартака» могут быть довольны победой, но вряд ли их радуют последние тенденции в игре команды, которая не демонстрирует лихой атакующей игры, стремится действовать от обороны. Даже после эмоционального вылета от ПАОКа не было сделано выводов, красно-белые не вышли рвать на груди тельняшки в битве с «Краснодаром». Возможно, это привело бы к большим проблемам в этой встрече, однако наверняка остались бы довольны в случае успеха те, кто за «стеночки, забегания, спартаковский дух» - вот это вот все.