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Как всё испортить в отдельном матче. Рецепт «Краснодара»

18 августа 2018, 21:50

Напряженное противостояние «Краснодара» и «Спартака» имело драматичную развязку. «Соккер.ру» - о парадоксах и впечатлениях.

Болельщики: от поддержки к безобразию

За несколько часов до матча стало известно, что все билеты на прекрасный стадион в Краснодаре проданы. Это обещало невероятную атмосферу, поскольку арена предоставляет для этого все возможности. И по ходу встречи ожидания оправдывались. Публика очень здорово реагировала на происходящее на поле, эмоционально создавала шумовой фон в лучших британских традициях. Даже пускала впечатляющую волну по трибунам. При этом в числе 34 300 болельщиков, которые пришли на игру, доля фанатов «Спартака» была более весомой, чем предполагал гостевой сектор, на который было выделено 3800 билетов.

Это заметно и по шумовой поддержке, и по тому, как на темно-зеленых трибунах стадиона густо были разбросаны люди в красно-белом. До поры это только умиляло. А вот на последних минутах все впечатление испортилось. Раздосадованные пропущенным голом и удалением болельщики «Краснодара» принялись кидать пластиковые бутылки в штрафную Максименко. Отдельные люди на трибунах пытались это остановить, Перейра с поля даже метнул бутылку обратно зрителям, призвав их успокоиться. Но впечатление смазано. И это может быть отражено в протоколе судьи.

«Краснодар»: от превосходства к нулям

На протяжении всего матча не покидало ощущение, что «Краснодар» играет с преимуществом. «Быки» выиграли борьбу за инициативу, теряя ее лишь на непродолжительные отрезки. Команда насытила центр поля, что позволило передавить красно-белых и проводить атаки волнами. Отсюда и обилие голевых моментов, попадание в штангу, шикарно созданные шансы в первой части второго тайма, когда казалось, что гол неизбежен, предголевое состояние витало над штрафной Максименко. А вместо этого – масса упущенных моментов и нули в графе голов и набранных очков. И можно после матча сколько угодно говорить, что «Краснодар» играл лучше. Результат зафиксирован.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 21 (4) – 8 (5)

«Краснодар» подтвердил реноме атакующей команды, которая создает много моментов, диктует свои условия, давит на ворота соперника. «Спартак» даже принял такую модель игры, сделав ставку на эффективность, и это сработало, как видно на табло. Видно это, кстати, и по точности ударов. Конечно, у «Краснодара» было множество таких моментов, которые не заканчивались попаданиями в створ, но были опаснее, чем многие точные удары противника. И это не отменяет, а подтверждает тезис о том, что «Краснодару» нужно что-то делать с реализацией своей красивой игры.

Владение мячом (точность передач): 57,8% (77%) - 42,2% (70%)

Можно было ждать упорной борьбы за контроль над мячом, однако «Спартак» и в этом поединке решил сыграть от ставки на надежность, предоставив «Краснодару» возможность владеть мячом, как он это любит. В определенный момент, когда невпопад действовал Промес, проводя контратаки, когда «быки» начинали критически давить, что вынудило Карреру сменить Фернандо на Тимофеева, Самедова на Ташаева, чтобы как-то освежить среднюю линию и встряхнуть контригру, в эти моменты казалось, что ставка красно-белых проигрышна. Однако подтянули стандарты и сделали то, чего не удалось сотворить в домашней игре с ПАОКом. При этом у «Спартака» и точность передач характерная как раз для контратакующей модели. У краснодарцев с точностью получше, что неудивительно, учитывая компактность в средней линии и слаженный переход в атаку.

Дриблинг (отборы мяча): 3 (18) – 0 (16)

Снова указываем на то, что в чемпионате России обводки не в чести. Даже в контратаках, когда напрашивались индивидуальные действия Промеса, Квинси предпочитал сыграть с партнером или потерять мяч. «Краснодар», поскольку атаковал больше, все же периодически применял обводки. Одну успешную совершил Вандерсон, чья активизация во многом и принесла «Краснодару» мощный отрезок давления во втором тайме, еще две сделал Куэва, который пока не привык, что в РПЛ этим не принято заниматься. Скоро обвыкнется и будет как Промес – чемпионат России крылья состригает.

Ари: от куража к провалу

Перед игрой мы говорили о том, что у «Краснодара» с уходом Смолова образовались проблемы в атаке. Хотя и с ним они тоже, конечно, были. Однако в этом матче стало понятно, что при таком настрое и форме Ари переживать за нападение не стоит. Форвард выиграл массу единоборств, постоянно напрягал оборону «Спартака», создавал угрозу, заставлял на себе фолить, лез напролом и отчаянно сражался. Чтобы все испортить в итоге. Да, можно пенять ему за упущенные моменты, но он сам доводил их до остроты. А вот оставление команды в меньшинстве по глупости – это серьезная такая ложка дегтя к старательно проведенному матчу. Сначала картинное падение на ровном месте, потом удар головой защитника. Это ведь гарантированная красная карточка, особенно перед носом арбитра. Ари не мог этого не знать, но пошел на такой бездумный шаг.

Рассинхрон в обороне

Ко всему прочему «Краснодар» еще не может никак найти своей игры в защите. Заключительная часть второго тайма показала, почему «быки» вынуждены придерживаться принципа о том, что лучшая оборона – это нападение. Потому что защитники команды далеки от взаимопонимания и слаженности. И лучше в таких условиях с помощью более мощной полузащиты и атаки держать мяч подальше от ворот Крицюка. Даже это не уберегало от ошибок на ровном месте, которые, по счастью, «Спартаком» не использовались. И все же на стандарте оборона «быков» дала сбой. Свои единоборства в этом эпизоде проиграли без вариантов оба центральных защитника. Тут еще работать и работать. Тут, кстати, на контрасте стоит сказать слова похвалы в адрес Джикии и Жиго, которые во многом сдерживали тот самый мощный напор много атакующего «Краснодара».

Болельщики «Спартака» могут быть довольны победой, но вряд ли их радуют последние тенденции в игре команды, которая не демонстрирует лихой атакующей игры, стремится действовать от обороны. Даже после эмоционального вылета от ПАОКа не было сделано выводов, красно-белые не вышли рвать на груди тельняшки в битве с «Краснодаром». Возможно, это привело бы к большим проблемам в этой встрече, однако наверняка остались бы довольны в случае успеха те, кто за «стеночки, забегания, спартаковский дух» - вот это вот все.

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Все комментарии
VIC2
VIC2
19 августа в 18:56
А мне "Спартак" почти понравился!
Почему почти, потому что только один гол забил,
хотя в обороне не сидел, как Сёмин против Тихонова сегодня в Самаре
украб украл укроп
украб украл укроп
19 августа в 18:02
борька:
Кубанцы в очередной раз показали свой рабский характер. В матчах с москалями и газтрубой, кубанцы если будут выигрывать 3-0, все равно сольют матч, , у них заложен ген раба, они перед этими командами в панике трясутся!
газовую трубу то как раз обыгрывают частенько и кабинет, вот спам да беда, но там лапочкин
украб украл укроп
украб украл укроп
19 августа в 17:59
Kooks:
Удача собирает с Краснодара дивиденты, за кредит выданный в матче с Уфой, в предидущем туре. Да и вообще, Краснодар провер первый яркий матч в этом сезоне. Вспомните, как он в первых трех турах еле по полю ходил, ещё и 6 очков умудрился насобирать.
это дивиденды? тогда со свиней за их купленный на юбилей симонянки ушастик надо вообще в фнл вылететь
wingback
wingback
19 августа в 16:49
А где цифры скока федун занёс судейке?
Kooks
Kooks
19 августа в 13:04
Удача собирает с Краснодара дивиденты, за кредит выданный в матче с Уфой, в предидущем туре. Да и вообще, Краснодар провер первый яркий матч в этом сезоне. Вспомните, как он в первых трех турах еле по полю ходил, ещё и 6 очков умудрился насобирать.
D.vil
D.vil
19 августа в 12:10
Меня умиляют некоторые!) У самих рыльце в пушку, но про этику, про колхоз и т.п. рассуждают)))
Вы сначала прекратите по крышам лазить, беспорядки заграницей устраивать, файеры жечь, как что против на личности переходить, а потом уже рассуждайте!) Тоже мне культурная столица;)))
ckori
ckori
19 августа в 11:34
donbeter:
Спартаковцам ли говорить об ЭТИКЕ?!болелов краснодара и Ари можно понять после такого. Можно, порассуждать о этике, плеваться в деревню, колхоз и т.д., а вот завтра полетят шарфы на поле - это тоже этика, наверное, только столичная!
Выходит жена Мамаева очень даже и права!Деревня,она и есть деревня!
ckori
ckori
19 августа в 11:31
Я ждал как только выпустят Зе Луиша,Краснодару конец!Так и получилось,а вообще 0-0 было бы хорошо!Но Кр-р это команда невезучая,иметь преимущества и не забить!Ну как говорится-что получилось!Теперь понятно,что ничего хорошего у них не будет в эом сезоне.Буде лихорадить.
rawer
rawer
19 августа в 11:17
Отскочили как цска в чемпионские годы, там мог счет быть больше если бы "Алекс" который играл в обороне Краснодара забил)
ekliziast
ekliziast
19 августа в 10:57
60spartak na cska:
ты всю грязь к себе греби а не от себя!!
    ekliziast
    ekliziast
    19 августа в 10:34
    AmIIIeR89:
    А перед игрой все комменты тут были такие - наконец-то атакующая команда, а не автобус, выйдем на поле покажем супер класс. Вышли - обкакались, все в норме
    Если выиграли-это обкакались , то пусть всегда так обкакиваются.За то Гинер будет героически работать с судьями , в этом деле , ему нет равных.
    ivany4
    ivany4
    19 августа в 10:31
    AmIIIeR89:
    А перед игрой все комменты тут были такие - наконец-то атакующая команда, а не автобус, выйдем на поле покажем супер класс. Вышли - обкакались, все в норме
    Перед игрой - ожидания, после игры - аналитика.
    Ты не обращал внимание на то что пишут твои коллеги перед вашей игрой?))
    Beekeeper
    Beekeeper
    19 августа в 10:07
    Матч не смотрел не знаю как играли, но по статистике и по комментариям видно, что спартак отскочил :)
    Посмотрел Обзор матча 10 минутный и стояло ясно, что Краснодар сами виноваты свои моменты нужно использовать, Ари вообще на ровном месте красную заработал, зачем так нужно было делать? вопрос. Удачи Быкам в следующих матчах, только не с ЦСКА :)
    MAUS
    MAUS
    19 августа в 09:42
    donbeter:
    Спартаковцам ли говорить об ЭТИКЕ?!болелов краснодара и Ари можно понять после такого. Можно, порассуждать о этике, плеваться в деревню, колхоз и т.д., а вот завтра полетят шарфы на поле - это тоже этика, наверное, только столичная!
      denmig
      denmig
      19 августа в 09:37
      AmIIIeR89:
      Ну для вас любая победа коней позорная, и только ваши триумфальные, заслуженные и красочные. Если конечно, не брать во внимание вечные позорища в квалификациях еврокубков
      Ваше место пердифф !
      orbit22rus
      orbit22rus
      19 августа в 09:02
      ОлегаТэ:
      Ну что ж, хоть одна из двух ставок Федуна сработала: Голощёков как ни пыжился, а ЦСКА остановить так и не смог; но вот Лампочкин против Краснодара отработал "добротно", наверняка даже премию от "колхоза" получит...
      А ставки Леннорыча работают? Или там все нормально?
      D.vil
      D.vil
      19 августа в 08:53
      У Краснодара появилась игра!) Значит придут и голы!!!))) В этой конкретно игре, не фартило(( Перекладина, крестовина, Максименко где-то вытащил((
      Надеюсь Лапочкина больше не увижу в играх Краснодара!)
      ОлегаТэ
      ОлегаТэ
      19 августа в 08:49
      Ну что ж, хоть одна из двух ставок Федуна сработала: Голощёков как ни пыжился, а ЦСКА остановить так и не смог; но вот Лампочкин против Краснодара отработал "добротно", наверняка даже премию от "колхоза" получит...
      orbit22rus
      orbit22rus
      19 августа в 08:49
      Вот у коней бомбит-то...С чего бы это вдруг? С левых пеналей, удалений или честных и справедливых баннеров в поддержку Еременко? Этичные и справедливые нашлись, ога.
      spartach n1
      spartach n1
      19 августа в 08:40
      Несчастные кони в такую депрессию впали от нашей победы,хуже чем от своего 13-го места ))
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
      19 августа в 08:29
      ivany4:
      А Спартаку и не надо рвать на груди тельняшки! Спартак вышел и сыграл свою игру на которую он способен на данный момент. Мастерство бьет азарт. Всех КБ с победой! Автор делай правильные выводы.))
      А перед игрой все комменты тут были такие - наконец-то атакующая команда, а не автобус, выйдем на поле покажем супер класс. Вышли - обкакались, все в норме
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
      19 августа в 08:27
      donbeter:
      Спартаковцам ли говорить об ЭТИКЕ?!болелов краснодара и Ари можно понять после такого. Можно, порассуждать о этике, плеваться в деревню, колхоз и т.д., а вот завтра полетят шарфы на поле - это тоже этика, наверное, только столичная!
      Ты забываешь про коронную фишечку всех болельщиков Спартака - лицемерие. Для них повернутся спиной к команде на трибунах, бросать шарфы и орать "пи..ец позорище" - в пределах нормы
      donbeter
      donbeter
      19 августа в 08:19
      MAUS:
      Бутылки на поле - это ЭТИКА! Откуда колхозу знать об этом, сегодня бутылки, завтра стробоскопы! Тьфу, деревня!
      Спартаковцам ли говорить об ЭТИКЕ?!болелов краснодара и Ари можно понять после такого. Можно, порассуждать о этике, плеваться в деревню, колхоз и т.д., а вот завтра полетят шарфы на поле - это тоже этика, наверное, только столичная!
      Лягушка Голиаф
      Лягушка Голиаф
      19 августа в 08:11
      AmIIIeR89:
      Ну для вас любая победа коней позорная, и только ваши триумфальные, заслуженные и красочные. Если конечно, не брать во внимание вечные позорища в квалификациях еврокубков
      Вечные позорища - это рекорд Петухеева и 4х4. А как ещё называть ваши победки, как не позорными? Вчера судейка левое удаление придумал, на позапрошлой игре пенку придумал и справедливый гол не увидел. Это не позорные победы?
      П.Пар
      П.Пар
      19 августа в 08:08
      AmIIIeR89:
      Ну для вас любая победа коней позорная, и только ваши триумфальные, заслуженные и красочные. Если конечно, не брать во внимание вечные позорища в квалификациях еврокубков
      Ты не путай меня с другими. Я вроде бы, ни о ЦСКА, ни о Локо или других командах и их победах никогда уничижительно не отзывался. И мне, ещё раз пишу, если ты с первого раза не понял, мне нас рать, кто как победил. Важна победа, а не пересуды диванных футбольных экспертов.
      борька
      борька
      19 августа в 08:03
      Кубанцы в очередной раз показали свой рабский характер. В матчах с москалями и газтрубой, кубанцы если будут выигрывать 3-0, все равно сольют матч, , у них заложен ген раба, они перед этими командами в панике трясутся!
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
      19 августа в 08:01
      П.Пар:
      Позорная??? А победы позорными не бывают. Победа это победа, с любым счётом и любой ценой. Победа это 3 очка и шаг на пути к чемпионству. А проигравшая команда, как бы красиво она не играла, это лузер, не получивший ни одного очка. Футбол не театр, где важна игра актёров. Футбол это спорт, где главное это выигрыш
      Ну для вас любая победа коней позорная, и только ваши триумфальные, заслуженные и красочные. Если конечно, не брать во внимание вечные позорища в квалификациях еврокубков
      ABir
      ABir
      19 августа в 06:38
      Атакующий футбол Спартак ещё покажет. А сейчас 3 очка в копилке и первое место в турнирной таблице отчетливо говорят о квалификации и классе команды
      П.Пар
      П.Пар
      19 августа в 06:24
      -Хостинский-:
      Отскочил Спартак, Позорная победа, Быки Красавцы, показали офигенный футбол.
      Позорная??? А победы позорными не бывают. Победа это победа, с любым счётом и любой ценой. Победа это 3 очка и шаг на пути к чемпионству. А проигравшая команда, как бы красиво она не играла, это лузер, не получивший ни одного очка. Футбол не театр, где важна игра актёров. Футбол это спорт, где главное это выигрыш
      atur72
      atur72
      19 августа в 05:35
      Краснодар - команда с душком
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