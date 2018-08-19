Миллиард и Криштиану. Всё, что нужно знать о трансферах Серии А

19 августа 2018, 16:00

Впервые в истории итальянские клубы за трансферное окно потратили больше миллиарда евро. «Соккер.ру» расскажет о важных и интересных футбольных сделках.

Топ-11 покупок клубов Серии А летом 2018 года

1 место. Криштиану Роналду (117 млн евро, из «Реала» в «Ювентус»). 2 место. Жоау Канселу (40.4 млн евро, из «Валенсии» в «Ювентус»). 3 место. Дуглас Коста (40 млн евро, из «Баварии» в «Ювентус»). 4 место. Раджа Наингголан (38 млн евро, из «Ромы» в «Интер»). 5 место. Леонардо Бонуччи (35 млн евро, из «Милана» в «Ювентус»).

В первой пятерке сразу четыре покупки «Ювентуса». Кроме Роналду, выкупили контракт Косты, подписали правого защитника из Португалии, чтобы Криштиану не было скучно, а также вернули «блудного сына» Бонуччи из «Милана». Только Наингголан сумел разбавить компанию «черно-белых» - из «Ромы» перешел на сторону Спаллетти. Все трансферы интересные, а последние два еще и скандальные. И хватает неожиданных. Вряд ли в январе или даже в мае этого года фанаты «Реала» считали, что Роналду уйдет, да еще и в «Ювентус».

6 место. Маттиа Кальдара (35 млн евро, из «Ювентуса» в «Милан»). 7 место. Фабиан Руис (30 млн евро, из «Бетиса» в «Наполи»). 8 место. Стивен Нзонзи (26.6 млн евро, из «Севильи» в «Рому»). 9 место. Симоне Верди (25 млн евро, из «Болоньи» в «Наполи»). 10 место. Саму Кастильехо (25 млн евро, из «Вильярреала» в «Милан»). 11 место. Хавьер Пасторе (24.7 млн евро, из ПСЖ в «Рому»).

В топ-11 сразу шесть игроков приехали из испанских клубов. Еще четверо – внутренние трансферы, но только переход лидера «Болоньи» Верди в «Наполи» не связан с «Ювентусом». А еще есть Игуаин отдельно ото всех. Перешел в «Милан» за 18 млн евро – цена аренды. Почти всю его зарплату повесили на «россонери». Туринцам еще и подкинут деньжат позже, по факту этот переход тоже в десятке самых дорогостоящих, ведь суммарно сделку оценивают в солидную сумму. «Ювентус» взбудоражил итальянское трансферное лето.

Топ-10 потерь клубов Серии А летом 2018 года

1 место. Алиссон Бекер (62.5 млн евро, из «Ромы» в «Ливерпуль»). 2 место. Жоржиньо (57 млн евро, из «Наполи» в «Челси»). 3 место. Фелипе Андерсон (38 млн евро, из «Лацио» в «Вест Хэм»). 4 место. Лукас Торрейра (30 млн евро, из «Сампдории» в «Арсенал»). 5 место. Жоффри Кондогбиа (25 млн евро, из «Интера» в «Валенсию»).

6 место. Никола Калинич (14.5 млн евро, из «Милана» в «Атлетико»). 7 место. Антонио Баррека (10 млн евро, из «Торино» в «Монако»). 8 место. Карлос Бакка (7 млн евро, из «Милана» в «Вильярреал»). 9 место. Эдер (5.7 млн евро, из «Интера» в «Цзянсу Сунин»). 10 место. Хуан Итурбе (5 млн евро, из «Ромы» в «Пумас»).

Как видите из сумм и имен, даже топ-7 именитых потерь не собрать. А первая четверка прекрасная. Алиссон побыл самым дорогим вратарем мира пару недель. Жоржиньо уже управляет в «Челси». Фелипе Андерсон может усилить «Вест Хэм» в будущем, невзирая на слабый старт «молотобойцев». Как и Торрейра – «Арсенал» не совсем удачно дебютировал.

Но дальше идут не такие броские и дорогие трансферы. Почти все самые ценные и заметные сделки произошли между клубами Серии А, когда кто-то терял игрока уровня Наингголана или Бонуччи – в пользу будущего конкурента. Ну, и Буффона вспомним - чемпионат Италии потерял легенду. А еще Маркизио ушел после 25 лет в «Ювентусе», тоже знаковая фигура и символ верности.

Интересные факты об итальянских трансферах лета 2018 года

- 1.14 млрд евро отдали на новичков - больше клубов Серии А этим летом потратили только в АПЛ . Бундеслиге и Ла Лиге подобные траты сейчас не по плечу;

- поскольку лишь в Англии нашли больше, 1.42 млрд евро на новых игроков, то не удивительно, что самые дорогие продажи итальянцев за рубеж – в английские клубы;

- итальянцы обновили собственный рекорд. В прошлом году отдали 957 млн евро за все трансферы, а сейчас на 183 млн евро больше;

- получается, рекорд поставили бы и без подписания Роналду в «Ювентус» за 117 млн евро, миллиард покорялся даже без португальца, но его приход активизировал всех участников дивизиона;

- в Серии А ни один клуб не сыграл на рынке так, как «Тоттенхэм» - абсолютно у каждого были трансферы этим жарким летом;

- выросла рыночная стоимость составов всех участников Серии А. Кадровый набор новичка «Эмполи» стал дороже всего на 1.2 млн евро, а заявка чемпиона «Ювентус» на 32 млн евро по оценкам Transfermarkt, были ведь и продажи, не только покупки;

- 14 лет подряд в Серии А больше тратят на новичков, чем получают. В этот раз побили рекорд сезона 2008/09, когда разница составила 237 млн евро убытков, а теперь 319 млн – впечатляет. Откуда деньги? Телеправа, спонсоры и надежда, что народ придет смотреть на Роналду;

- 14 игроков подписал Мончи в «Рому» - спортивный директор, который специализируется на покупках подешевле и продажах подороже заманил в Рим Нзонзи, Пасторе, Клюйверта, Дефрела, Шика, Ольсена, Корича и многих других;

- «Рома» продала игроков почти на 125 млн евро, причем заметную часть получили за двух игроков – Алиссона и Наингголана. Отдали всего двух человек из основы, а купили целую команду, где большинство – до 23 лет. Трансферная кампания в стиле Мончи.

Сборная молодых талантов трансферного лета

(4-3-3): Ляфон («Фиорентина», 19 лет) – Вильетти («Дженоа», 19 лет), Марлон («Сассуоло», 22 года), Беттелла («Аталанта», 18 лет), Димарко («Интер», 20 лет) - Руис («Наполи», 22 года), Мандрагора («Удинезе», 21 год), Корреа («Лацио», 23 года) - Кастильехо («Милан», 23 года), Мартинес («Интер», 20 лет), Клюйверт («Рома», 19 лет).

Как видите, в Серии А начали ценить молодежь. Причем рядом с Клюйвертом, Мартинесом и Ляфоном в этом составе еще могли оказаться Ньянг, Шик, Фавилли, Чорич и арендованный «Интером» Бальде – ему всего 23 года. Средний возраст многих клубов немного упал.

Символическая сборная дорогих покупок клубов Серии А

(4-3-3): Перин («Ювентус») - Канселу («Ювентус»), Бонуччи («Ювентус»), Кальдара («Милан»), Лаксальт («Милан») - Нзонзи («Рома»), Наингголан («Интер»), Руис («Наполи») – Дуглас Коста («Ювентус»), Роналду («Ювентус»), Игуаин («Милан»).

Пять сделок «Ювентуса» - клуб работает над усилением, ведь последний титул дался нелегко, да и ЛЧ пока не выигрывали. Еще три сделки «Милана», по одному трансферу «Ромы», «Наполи» и «Интера» - вот такой получилась сборная дорогих покупок. Этот состав в плей-офф ЛЧ выбрался бы без проблем.

Переход Роналду - не самый дорогой трансфер лета

Думаете, что знаете ответ на вопрос о самом дорогом трансфере лета? Ошибаетесь. 117 млн евро – огромные для футбола деньги. Дороже новым клубам обошлись только два бразильца – Неймар и Коутиньо, а также один француз. Но именно Килиан Мбаппе – самый дорогой трансфер этого лета. Ведь «Монако» получил 135 млн евро от ПСЖ без учета миллионов, заплаченных за годичную аренду.

Хотя если помнить, сколько Роналду лет – через полгода 34 будет, то решение «Ювентуса» можно назвать уникальным. В первой десятке самых дорогих трансферов в истории только две похожие ставки. Доселе самым ценным немолодым игроком мира был Гонсало Игуаин – в Турин его забрали за 94 млн евро, когда аргентинцу уже было 29 лет. Как видите, привычек чемпионы Италии не меняют.

Роналду + «Ювентус» = сплошная выгода

Главный сорвавшийся трансфер. Лука Модрич в «Интер»

Агент хорвата честно заявил – Лука будет доигрывать в Италии, уже решено, жена согласна, которая тоже раньше вела его дела. Так что Модрич будет в Серии А. «Интер» силами хорватской диаспоры убедил вице-чемпиона мира переехать в Милан. Но Перес отказался, хотя полузащитник долго убеждал его отпустить прямо сейчас, а не через год.

Пожалуй, если бы Спаллетти получил еще и Модрича, то с учетом времени, которое Аллегри потратит, чтобы «Ювентус» наиграл новичков, и с учетом желания Анчелотти насолить туринцам – у Карло зуб на чемпионов, можно было помечтать даже о настоящей интриге. Но Модрич остался в «Реале», и не исключено, что пожалеет.

Самый важный вывод из трансферного лета

Факт, что у «Фиата» есть 20 млн евро в год, чтобы отстегивать Роналду – автомобильная компания будет платить большую часть зарплаты португальца, не стал сенсацией. Даже сама ставка Криштиану на клуб, где стареющим легендам рады, не удивляет. А вот что по-настоящему важно – приезд форварда привлек внимание даже к матчам, вроде «Кьево» - «Ювентус».

А еще важнее, что покупки круче, чем продажи за рубеж. Серия А не стала донором для других лиг, и это принципиально на пути развития. Даже когда Лаксальт долго был под прицелом «Зенита» - нашел вариант с «Миланом». Причем «Дженоа» одобрил трансфер в клуб, который предложил меньше, чем российский. А еще показательна тактика ведущих команд Серии А, когда шла речь о расставании с лидерами.

В числе самых ценных игроков лиги по разным версиям всегда будут Икарди, Дибала, Милинкович-Савич, Пьянич, Кулибали, Инсинье, Дуглас Коста, Игуаин, Иммобиле, Алекс Сандро, Шкриньяр, Наингголан, Федерико Кьеза, Перишич и Доннарумма. Ни один из них летом за пределы Италии не уехал. Получается, что 1.14 млрд евро потратили, чтобы стать еще мощнее, не отдав ключевых исполнителей на большинстве позиций.

Серия А получила импульс, который может привести к скачку зрелищности и всплеску интереса к новой лиге, где даже Криштиану Роналду будет непросто. Зато вчера португалец увидел разницу между Ла Лигой и Серией А – у своих ворот итальянские защитники работают намного плотнее и жестче, чем испанские, оставляющие пустые зоны. Даже опытному игроку за 117 млн евро будет интересно взламывать ворота 19 команд, которые усилились почти на 900 млн евро, если вычесть траты «Ювентуса» и оставить только тех, с кем будет воевать Роналду.