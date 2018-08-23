Пингвиненок, выздоравливай! Кем «Зенит» заменит Нобоа?

вчера, 17:10

Кристиан Нобоа порвал крестообразные связки и выбыл из строя на полгода. «Соккер.ру» ищет варианты замены ключевого игрока, каким эквадорец стал при Сергее Семаке.

Роль Нобоа в «Зените»

Роберто Манчини талантов Нобоа не разглядел, да и не особенно стремился изучить возможности полузащитника, поэтому у итальянца Кристиан сначала не играл полгода, а на весеннюю часть сезона поехал в «Рубин» к Курбану Бердыеву, где доказал, что по-прежнему является исполнителем высокого класса по меркам РПЛ . Сергей Семак с Нобоа играл еще в чемпионском «Рубине» и логично, что доверил опытному и ответственному бойцу место в середине поля рядом с Паредесом. Идеальная связка полузащитников для схемы 4-2-3-1, скажу больше, сильнейшая в чемпионате России, разве что Игорь Денисов с Гжегошем Крыховяком споются. У Леандро и Кристиана прекрасное видение поля, отличный первый пас, наличие двух таких хавбеков дает прекрасную возможность децентрализации начала атак, кроосо-модричевская система, если хотите.

Паредес больше работал по вертикальной оси, Нобоа перекрывал центр поля по горизонтали, шили крест-накрест, подключая к своим маневрам по необходимости Кузяева или Эрнани. Кристиан по сравнению с Леандро был больше ориентирован на оборону, именно на плечах таких ответственных парней и держатся игровые системы. Не хочу сказать, что Нобоа в одиночку был системообразующим футболистом «Зенита», но одним из – наверняка. Железное место в основе, большой объем качественной работы с мячом и без мяча, высокая точность передач. В матчах с «Арсеналом» и «Рубином» именно Нобоа по сумме статистических показателей становился самым полезным игроком «Зенита». И теперь он потерян почти на весь нынешний сезон. Это серьезный удар по команде, но точно не смертельный. Тем более, трансферное окно еще открыто, впрочем, есть варианты замены и за счет внутренних резервов.

Схема игры в центре поля и доступные полузащитники

Сергей Семак не станет перестраивать игровую модель, значит, увидим новых игроков в рамках схемы 4-2-3-1, которая предполагает треугольник полузащитников в центре поля, обращенный двумя вершинами к своим воротам. Этими двумя вершинами были Паредес и Нобоа, теперь одну из башен придется сменить другим полуоборонительным сооружением. На позиции центрального атакующего полузащитника Семак использовал уже трех футболистов: Эрнани, Кузяева и Ерохина. А еще есть Краневиттер, который по основной специализации опорник и конкурировал с Нобоа за место в стартовом составе. Не будем забывать и о Магомеде Оздоеве, который пока не получал полноценных шансов при Семаке. Таким образом, на три позиции в центре поля у «Зенита» шесть футболистов. Но подходит ли кто-то из них на роль идеального напарника для Паредеса?

Александр Ерохин. Начнем с самого неочевидного варианта. Ерохин – футболист, ориентированный на атаку, универсальный, его Сергей Семак видит скорее в качестве опции игры на фланге, нежели на ответственной позиции в глубине. Проблема Александра в большом количестве брака, он нервничает под давлением, не является мастером длинных передач, так что его переучивание станет большим и вряд ли удачным экспериментом.

Магомед Оздоев. В этом сезоне провел на поле десять минут в концовке выездного матча против минского «Динамо». Здесь все банально: мастерство Оздоева не позволяет ему претендовать на попадание в стартовый состав «Зенита», и травма Нобоа ничего в этом отношении не поменяет.

Эрнани. Сергей Семак видит Эрнани ближе к атаке, но в первых матчах под руководством Мирчи Луческу в «Зените» бразилец играл одного из опорных хавбеков в схеме 4-2-3-1. Тогда получалось не очень, но Эрнани возмужал за время командировки в «Сент-Этьен», прибавил в тактической грамотности, а если говорить о модельной характеристике без привязки к амплуа, именно бразилец больше всего похож на Нобоа. Но с ним, конечно же, придется поработать, минусом может стать отсутствие игрового хладнокровия, которое присуще Кристиану и служило уместным балансиром в его дуэте с Паредесом.

Далер Кузяев. Универсал и профессионал, который может сыграть на любой позиции в полузащите, что уже не раз доказывал делом. При этом предпочитает располагаться на центральной оси, хотя его не раз смещали на фланги. Уверен, Кузяев сможет полноценно заменить Нобоа и составить сильную связку с Паредесом, другое дело, готов ли Сергей Семак задвинуть Далера в середину поля, пожертвовав его атакующими талантами? Правда, в атаке свиту Дзюбы могут составить Мак, Шатов, восставший Дриусси и завершающий восстановление Кокорин, так что даже логично найти Кузяеву серьезную роль в глубинах полузащиты.

Матиас Краневиттер. На самом деле, аргентинец должен являться первым выбором на осиротевшую после травмы Нобоа позицию, ведь он опорный хавбек по основной специализации. Вот только можно ли в полной мере доверять Матиасу? Пока он этого не доказал. Высокий процент брака в передачах, хрупкое для жесткой борьбы в опорной зоне телосложение, недостаток рвения – это все про Краневиттера. И в действительности, если даже после «крестов» Нобоа аргентинец не может занять место в стартовом составе, то от него логично избавиться.

Мистер X. Не исключено, что до конца лета «Зенит» обновит полузащиту, избавившись от плевел и подписав ценное зернышко. Лишними могут стать Оздоев и Краневиттер, а ценным приобретением – человек, который вольется в команду и позволит «Зениту» не почувствовать потерю Нобоа. Например, Клаудио Маркизио, которого слухи отправляют в Санкт-Петербург. Вот это будет по-настоящему сильный ход.