Семикратный чемпион Италии нужен «Зениту»

вчера, 12:30

«Соккер.ру» понимает, что свободный агент с коллекцией «Скудетто» получил массу предложений. Но «Зениту» нужно постараться – Семаку нужен думающий хавбек.

Семаку обещали новичка

Трансферное окно в России закроется в полночь с 31 августа на 1 сентября, осталось менее трех дней до конца дедлайна. А у «Зенита» ни одного подписания. В новейшей истории такого не было. Даже в начале девяностых появлялись хотя бы свободные агенты. Зато все помнят, что в прошлом сезоне Манчини потратил намного больше 100 млн евро - с учетом стоимости трансферов, подъемных и зарплат.

А Сергею Богдановичу предлагают работать с теми, кто есть. Правильная позиция, ведь «Зенит» не играет в Лиге чемпионов, даже в составе с Луневым, Ивановичем, Паредесом и Дзюбой является одним из фаворитов РПЛ . Однако Семак, как ребенок на день рождения, ждет подарок от нового спортивного директора клуба Хавьера Рибалты. Тренер говорил о трансферах в каждую полевую линию, но сейчас будет рад хотя бы одному новичку.

Орлов подтвердил слухи

В современном футбольном мире информацию спрятать сложно. Многие «слухи», даже если их активно опровергают – правда. Но бывают непродуктивные переговоры, есть игры агентов. Но когда Орлов говорит, что «Зенит» предложил Маркизио контракт – а сделал это лично Рибалта, работавший на «Ювентус», то сомневаться в информации нет причин. Как нет причин сомневаться, что Семак просил купить не Клаудио.

Сейчас почти во всех ведущих клубах России тренеров о новичках не спрашивают. Каррера, Семин, Мусаев и Семак не одобряют трансферы – открыто и косвенно подтверждали, что такой функции не имеют. Только у Ганчаренко есть право голоса, как молоко за вредность, ведь может рассчитывать только на молодых и дешевых. А вот «Зенит» трансферной стратегии не имеет, три подряд проваленных сезона и команда «Халки врассыпную» изменила реноме клуба.

Звезды не спешат в «Зенит»

Особенно молодые, тот же Лаксальт нашел себе «Милан». В «Зенит» не пойдет никто, кто хочет играть в Лиге чемпионов, а не ждать путевку минимум на сезон. Сразу отсеиваются все амбициозные и молодые футболисты. Среди россиян никто лучше Нобоа в центре полузащиты рядом с Паредесом не сыграет. А кто отработает заметно - тот же Зобнин или Головин, оба петербуржцам отказали.

Получается, что у Рибалты небогатый выбор при поисках замены Нобоа. Причем ставка должна быть экономически продуманной, в отличие от скупки половины состава «Ростова» и аргентинского десанта – двух параллельных акций Сарсании и Манчини. В каком-то смысле новый спортивный директор должен работать как Штоффельсхаус в «Локомотиве» - выискивать не молодых, не идеальных, но известных, как Фарфан или Крыховяк.

«Зенит» подходит Маркизио

Санкт-Петербургу будет сложно конкурировать с Севильей, Валенсией, Монте-Карло и Лиссабоном, если новый клуб выберет жена Маркизио. Роберта Синополи – бойкая итальянка, даже публично гневно комментировала решение Аллегри выставить Клаудио в запас. Рассуждала в стиле пассажа Моуриньо об уважении. Именно из-за ее слов поняли, что у Аллегри конфликт с парнем, который 25 лет жизни посвятил «Ювентусу», еще до 2020 года и окончания контракта.

Туринцы отпустили Маркизио как свободного агента. Значит, он сразу получил предложения из США и Китая. В Италии за другие клубы играть не мог по определению, так что сейчас полузащитнику стоит выбрать. Если хочет в ЛЧ – надо к Черышеву или Головину, ведь в ПСЖ его вряд ли ждут. Там и так не знают, как от ряда игроков избавиться. А если жене нравится Севилья – согласится на предложение одноименной команды. Хотя вряд ли Маркизио с учетом многочисленных проблем с коленями, стоит в почти 33 года думать о топ-5.

Причем его должно интересовать не только место в основе. Клаудио надо подумать о роли в команде. В России Маркизио получит не меньше денег, чем в любом из названных выше городов, но именно в «Зените» будет шанс выиграть трофеи и стать героем, а по подвигам хавбек соскучился. Спорная игра Краневиттера, травма Нобоа, наличие Паредеса, с которым можно составить дуэт, Дзюба в качестве адресата передач – Маркизио может заиграть в «Зените» даже в 32 года, причем наличие Дзюбы не мешает стать Жулиано или Халком по важности.

Клаудио не вожак и не лидер

Отдайте мяч Маркизио, тогда все будет в порядке? Никогда такого не было. Клаудио ценили за верность, за уровень. Но это классический пример футболиста, который в силу обстоятельств не добрался до максимума. Файзулин из «Ювентуса» - умеет все и даже больше, но редко играл на пиковом уровне в силу различных обстоятельств. Маркизио никогда не отличался характером, никогда не козырял физикой. Пожалуй, решить главную проблему «Зенита» может только в одном случае.

Если окажется, что уровень РПЛ сейчас такой, что даже битый-перебитый двенадцатый игрок «Ювентуса» в почти 33 года может одним решением за игру абсолютно все изменить. Ведь после ухода Данни так и не нашли управляющего игрой не постоянно, а точечно и ловко. Все попытки приписать Паредесу подобное амплуа нелепы. Леандро нацелен на количество передач под удары, а не на их качество. Маркизио же будет стоять, стоять, а потом решит исход матча – это если говорим об идеальном сценарии.

Аргентинец заметно уступает Клаудио в тонкости решений. Пусть у итальянца есть проблема – после травм «крестов» не каждый может вернуться на пик формы, если в «Зените» месяцами ждали Данни после очередной травмы, то позволить себе свободного агента с зарплатой Ивановича, который на два года старше, чем Маркизио, клуб вполне может. Изначально Семак ставил на Шатова как плеймейкера – слова Орлова, а теперь оказалось, что только Ерохин видит напарников хотя бы на уровне Паредеса.

Итальянец вряд ли будет новым Данни, поскольку не ставит на интенсивную игру, он часть работающей конструкции, а не ее двигатель. Это серьезный минус Маркизио. Такого игрока себе могут позволить «Манчестер Сити», ПСЖ , «Ювентус» - команды, где игра в целом поставлена и он нужен для ротации. Но в «Зените» Семака хавбек Нобоа заиграл, поскольку тащил команду и добавлял к игре лидерские качества. Маркизио в Турине так не поступал, разве что изредка в молодости.

Итальянец добавит класса

Помните, как Семак играл за «Зенит»? Не всегда в основе, приехал доигрывать. Но дважды стал чемпионом России. Тот «Зенит» был составлен из опытных мастеров, а Сергей Богданович на своем примере знает о цене таких людей. Отсюда и возвращение Анюкова в первую команду. Нужен класс! А для успешных позиционных атак – одного из сложнейших элементов в футболе, уровня Кузяева, Ерохина, Шатов и Паредеса мало. Дзюба часто без мяча, голы выжимают с боями, и это лучший намек, что Сергея Богданович не капризничает, когда ждет подписание на флажке.

«Зенит» точно не прикупит десять человек за три дня. Но Маркизио надо дожимать, если никого лучше не нашли. Особенно с учетом статуса свободного агента. Клаудио может занять место в тройке в центре, причем его роль легко меняется, ведь Кузяев и Ерохин играют по-разному. Если Далер наберет форму и подменит Нобоа, то Дзюба получит в итоге трио Кокорин, Маркизио и Дриусси для поддержки. Но тут важно отметить, что Клаудио не был ключевым и атакующим в «Ювентусе». А в «Зените» ему точно разрешат играть выше и острее. Понятно, что атакующий вариант подходит для средних соперников, но всегда есть Краневиттер, когда будет нужен чистый разрушитель.

Впрочем, Клаудио только смотрится легковесно, и по перехватам, и по отборам всегда был хорош. Плюс «Зениту» остро не хватает чемпионов по классу. У Маркизио 15 титулов с «Ювентусом», два финала Лиги чемпионов и 7 чемпионских званий. На семь больше, чем у «Зенита» в последние годы. Если существует малейшая вероятность, что можно заманить в РПЛ игрока с таким послужным списком – нужно действовать. Никого моложе, того же класса и мечтающего играть за «Зенит» по стоимости одной зарплаты не найти. Конечно, итальянец ближе к «Валенсии» или «Монако», сам не мечтает о РПЛ .

Вот только многие не смотрят на все предложения глазами Маркизио. Ни в Лиге 1, ни в Примере не будет большой звездой. Учитывая, что Аллегри явно ущемил самолюбие Клаудио, Рибалте и Семаку надо взыграть на эгоизме итальянца. Надо предложить право выбора идеальной позиции в центре поля. «Зениту» нужен высококлассный игрок, а Маркизио нужен клуб, который имеет шанс на чемпионство на большом заполненном стадионе. «Севилья», «Монако» или «Спортинг» - другие по смыслу проекты. Если вспомнить, как Клаудио понизили в статусе в «Ювентусе», то лучший для него выход – ярко сверкнуть в Санкт-Петербурге.