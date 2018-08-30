  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 3 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца - - -
ГлавнаяБлогиМагический шар

Жребий Лиги чемпионов: «Локомотив» и ЦСКА узнали соперников

вчера, 17:30

Сегодня групповой этап ЛЧ обретет четкие формы, определятся составы восьми квартетов, в том числе узнают своих соперников «Локо» и ЦСКА. Следите вместе с «Соккер.ру»!

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов 2018/2019

Где? В зале Grimaldi Forum, что в Монако.

Когда? 30 августа, то есть сегодня, в 19:00 по московскому времени.

Как следить? Трансляции будут вестись на официальном сайте УЕФА, телеканалах «Матч!» и «Матч! Футбол 1», «Соккер.ру» проведет традиционный онлайн жеребьевки, следите за обновлениями этой записи.

Проведение жеребьевок Лиги чемпионов и Лиги Европы в разные дни – отличное решение, вот только вечерние часы четверга являются традиционным временем проведения матчей ЛЕ, получается какое-то пренебрежительное отношение от УЕФА ко второму по статусу клубному турниру Европы. И ведь в ходе церемонии в Монако определится не только состав групп новой Лиги чемпионов, но и будут розданы индивидуальные призы за предыдущий розыгрыш. Назовут лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего, вручат награду самому ценному игроку прошедшего сезона, на которую претендуют Роналду, Модрич и Салах, опубликуют символическую сборную. Для нейтрального болельщика все это может оказаться куда интереснее, чем просмотр матчей Лиги Европы. Впрочем, неприятность эту мы переживем, давайте говорить о самом интересном – жеребьевке. Посмотрим-посмотрим, какие группы могут состояться и какие варианты имеются у «Локомотива» и ЦСКА.

Состав участников. По странам

Испания (4): «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Валенсия»

Германия (4): «Бавария», «Шальке-04», «Хоффенхайм», «Боруссия» Дортмунд

Англия (4): «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль»

Италия (4): «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Интер»

Франция (3): «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Лион»

Россия (2): «Локомотив», ЦСКА

Португалия (2): «Порту», «Бенфика»

Нидерланды (2): «Аякс», ПСВ

Украина: «Шахтер»

Бельгия: «Брюгге»

Турция: «Галатасарай»

Чехия: «Виктория»

Швейцария: «Янг Бойз»

Греция: АЕК

Сербия: «Црвена Звезда»

В основной сетке Лиги чемпионов выступят представители 15 национальных ассоциаций. Ровно половина из 32 участников турнира – это команды из Испании, Англии, Италии и Германии, делегировавшие по четыре клуба в Лигу чемпионов.

Состав участников. По корзинам

32 участника групповой стадии разбиты на четыре корзины по восемь команд, которые не смогут встретиться между собой в осенней части турнира. В первую корзину попали действующий победитель Лиги чемпионов «Реал», победитель Лиги чемпионов «Атлетико» и чемпионы шести первенств с высшим рейтингом согласно таблице коэффициентов УЕФА, в том числе «Локомотив». Дальнейшее распределение по корзинам зависит от клубного рейтинга УЕФА.

Корзина 1: «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», ПСЖ, «Локомотив».

Гранд на гранде и грандом погоняет. Кроме «Локомотива», который в клубном рейтинге участников основной сетки Лиги чемпионов шестой с конца. Естественно, все клубы из нижних корзин мечтают получить железнодорожников в соперники. Для ЦСКА такая опция закрыта, так что у армейцев точно будет очень большой клуб в группе.

Корзина 2: «Боруссия» Дортмунд, «Порту», МЮ, «Шахтер», «Бенфика», «Наполи», «Тоттенхэм», «Рома».

Если примерять к российским командам, то лучшие варианты из второй корзины – португальские, «Порту» и «Бенфика». «Дортмунд», МЮ, «Тоттенхэм», «Наполи», «Рома» - это сильно. «Шахтер», напомню, ЦСКА и «Локомотиву» достаться не может.

Корзина 3: «Ливерпуль», «Шальке», «Лион», «Монако», «Аякс», ЦСКА, ПСВ, «Валенсия».

ЦСКА не встретится с «Ливерпулем» на групповой стадии Лиги чемпионов, а вот «Локомотиву» придется вытащить соперника из этой корзины. Интуитивно кажется, что нужно метить в голландцев, но «Аякс» сейчас в лучшем состоянии за долгое время, да и ПСВ не лыком шит. Будет любопытно, если в соперники железнодорожникам достанется «Монако» с Головиным или «Валенсия» с Черышевым. В трех из восьми команд этой корзины герои ЧМ-2018 в составе сборной России.

Корзина 4: «Виктория», «Брюгге», «Галатасарай», «Янг Бойз», «Интер», «Хоффенхайм», «Црвена Звезда», АЕК.

Из-за наличия в четвертой корзине «Интера», растерявшего за последние годы клубный рейтинг, может образоваться настоящий «квартет смерти». Российским клубам желательно вытащить из этого лукошка «съедобных» соперников, чтобы, как минимум, продолжить весной борьбу в Лиге Европы.

Самый жёсткий и самый слабый квартет

В самом убийственном из возможных сочетаний представителем от четвертой корзины является «Интер», а в самом слабом «Локомотив» представляет первую корзину. Ниже два показательных примера, но вы может набросать и другие варианты.

«Квартет смерти»: «Реал», «Боруссия», «Ливерпуль», «Интер».

«Квартет жизни»: «Локомотив», «Бенфика», ПСВ, «Црвена Звезда».

Идеальный и ужасный жребий для «Локомотива»

Как мы знаем, «Локомотив» не боится сильных соперников, а их президент Илья Геркус только рад встречам с грандами, но с точки зрения перспектив оказаться в плей-офф мы желаем «Локо» легкого жребия, ведь некоторые из возможных вариантов как вилы к шее. Во-первых, не хотелось бы доставать из четвертой корзины «Интер» и «Хоффенхайм» - соперников из топ-чемпионатов, да и без «Галатасарая» лучше обойтись, хотя когда-то команда Семина эпично побеждала в Стамбуле. Было бы здорово избежать «Ливерпуль» из третьей корзины и попасть на португальцев во второй. Такой жребий будет идеальным.

Удачный жребий для «Локо»: «Порту», ПСВ, АЕК или «Бенфика», «Лион», «Янг Бойз».

Ужасный жребий для «Локо»: «Боруссия», «Ливерпуль», «Интер» или «Рома», «Валенсия», «Хоффенхайм».

Идеальный и ужасный жребий для ЦСКА

Для армейцев сложнее собрать проходную группу, ведь, как минимум, будет один топ-соперник из первой корзины, там даже выбирать не приходится. Только если на основании личных предпочтений. Так, ветеран ЦСКА Элвер Рахимич хотел бы, чтобы «красно-синие» сразились с «Барселоной». На самом деле удачливость-неудачливость жребия для армейцев будет зависеть по большей части от соперников из второй и четвертой корзин. Пожелания здесь такие же, как и «Локомотиву».

Удачный жребий для ЦСКА: «Барселона», «Порту», «Виктория» или ПСЖ, «Бенфика», «Црвена Звезда».

Ужасный жребий для ЦСКА: «Реал», «Боруссия», «Интер» или «Атлетико», «Тоттенхэм», «Хоффенхайм».

LIVE

19.00 Начинается жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов в Монако!

19.01 Зал Grimaldi Forum заполнен, вот-вот появятся ведущие церемонии.

19.08 Тем временем в ТВ-трансляции запущен видеоряд с лучшими моментами ЛЧ 2017/18.

19.12 Вручается премия президента УЕФА за вклад в развитие футбола. Награда достается легенде английского футбола Дэвиду Бекхэму.

19.17 На сцене появляются послы финала ЛЧ-2019. Это легендарные Диего Форлан и Кака.

19.21 Награда лучшему вратарю прошлого сезона достается киперу «Реала» Кейлору Навасу.

19.24 На сцену вышел знаменитый бюрократ УЕФА Джорджо Маркетти. Он по традиции объясняет процедуру жеребьевки.

19.29 Итак, началась жеребьевка! Для начала разбросают первую корзину. Достали ПСЖ и отправили его в квартет С.

19.30 Узнают свои группы и другие топ-клубы из первой корзины. «Реал» - G, «Бавария» - E, ничего интересного пока не происходит.

19.35 «Локомотив» последним достали из первой корзины. Чемпион России выступит в группе D.

19.37 Вручают приз лучшему защитнику прошлого сезона. Награду получает оборонец «Реала» Рамос.

19.40 Стартует жеребьевка второй корзины!

19.41 Мгновенно узнает своего соперника из второй корзины «Локомотив». Это «Порту» из Португалии!

19.43 А «Рома» отправляется в группу к «Реалу».

19.44 «Манчестер Юнайтед» попадает в группу к «Ювентусу»! Серьезная пара. Криштиану получает возможность сыграть против своего экс-клуба.

19.45 Пожалуй, самый удобный соперник из второй корзины - «Шахтер» - достается «Манчестер Сити». 

19.46 «Наполи» предстоит проверка ПСЖ! Анчелотти выступит против своей бывшей команды. Интересная дуэль намечается. Ну и «Тоттенхэм» составил компанию «Барсе» в группе В.

19.48 Лучшим хавбеком прошлого сезона становится Лука Модрич.

19.50 Дошло дело до корзины номер три. Там находится ЦСКА.

19.51 Первым достали из третьей корзины «Лион». Он отправился к «Сити» и «Шахтеру».

19.52 А вот и ЦСКА! «Армейцы» отправляются к «Реалу» и «Роме»!

19.53 «Шальке» становится соперником «Локомотива»! Фарфан, Хеведес и спортдир «Локо» со сложной фамилией на «Ш» встретятся со своим экс-клубом!

19.56 Убойная группа С! «Ливерпуль» попадает к ПСЖ и «Наполи». Ну и дела!

19.57 Приз лучшему форварду прошлого сезона получает КриРо.

19.59 Переходим к последней корзине. Сразу же достают «Хоффенхайм» в группу к «Сити», «Лиону» и «Шахтеру».

20.00 Сформирована группа «Локомотива»! Попадает четвертым туда «Галатасарай» (Турция).

20.01 «Янг Бойз» становятся мальчиками для битья в группе Н.

20.02 «Црвена Звезда» разбавила своим скромным присутствием супергруппу С.

20.04 А вот и 4-я команда для группы ЦСКА. Это чешская «Виктория». Неплохой вариант.

20.05 «Интер» загремел в группу к «Барсе» и «Тоттенхэму». Да, непросто будет миланцам выбраться в плей-офф.

20.06 АЕК достается «Баварии». Откровенно проходная группа у мюнхенцев. Можно смело отдыхать до весны.

20.07 На этом жеребьевка группового этапа ЛЧ завершается!

Группы Лиги чемпионов 2018/19
 Группа А  Группа В  Группа С  Группа D
 Атлетико  Барселона  ПСЖ  Локомотив
 Боруссия Д  Тоттенхэм  Наполи  Порту
 Монако  ПСВ  Ливерпуль  Шальке-04
 Брюгге  Интер  Црвена Звезда  Галатасарай
 Группа Е  Группа F  Группа G  Группа H
 Бавария  Ман Сити  Реал  Ювентус
 Бенфика  Шахтер  Рома  Ман Юнайтед
 Аякс  Лион  ЦСКА  Валенсия
 АЕК  Хоффенхайм  Виктория  Янг Бойз

 

Поделиться
Другие материалы по теме
В третьем раунде Кубка Лиги сыграют «Ливерпуль» и «Челси»
Вчера, 23:10 8
Между жизнью и смертью. Группы новой Лиги чемпионов
Вчера, 21:35Александр Чистяков в блоге Магический шар24
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
Вчера, 20:01 229
Московское дерби и «Спартак» на юге. 1/16 финала Кубка России ждет!
24 августаАлександр Чистяков в блоге Магический шар18
Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России
24 августа 122
Результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы
06 августа 55
Обсудить
Все комментарии
radist_21
radist_21
вчера в 21:17
П-ец обоим.
борька
борька
вчера в 21:12
Всем коандам повезло, что будут играть, радовать болельщиков,а выиграетсильнейшийклуб!
Угадали!
Это - Локомотив!
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 20:58
Группа С пожалуй самая жесткая
valt134
valt134
вчера в 20:52
Паровозникам грех жаловаться. А вот с ЦСКА посложнее.
MAUS
MAUS
вчера в 20:37
Армейская душа:
Спартаку тоже повезло, но никак не пойму - в какой он группе?
как бы цска дома хоть очко взять с Викторией!
Эх , Игорь- бежать нужно было в Европу с этого корыта!
MAUS
MAUS
вчера в 20:33
eleven LC:
Реал,Рома,ЦСКА,Виктория Здесь Реал и Рома на 99% выйдут!
кони все порвут!
MAUS
MAUS
вчера в 20:33
iNels:
катастрофический нефарт у коней. 3 гранда в группе, которые коням так и не покорились))
ну вот теперь посмотрим что и как будут петь поняшки!
MAUS
MAUS
вчера в 20:31
Питермен:
А пупсики в какой корзине, не могу найти?
ищи лучше корзину с пернатыми))))
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 20:28
Уефа издевается над цска ?! Уже влетали от Виктории и опять ?
МКС
МКС
вчера в 20:16
Jum13:
А ты оптимист! )))
Было бы обратное, давно бы сдох, а так покопчу еще небо.
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 20:15
абажди
Jum13
Jum13
вчера в 20:14
МКС:
Весной узнаешь.
А ты оптимист! )))
makerdream
makerdream
вчера в 20:13
Локомотиво все равно не светит ниче
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 20:11
Удачи ЦСКА и Локомотиву!
ст_прапорщик
ст_прапорщик
вчера в 20:10
Барса, ПСВ, Принтер! Хм...
makerdream
makerdream
вчера в 20:08
шахтер в плей-оф а цска и локо в ЛЕ , приятного просмотра
boom4321
boom4321
вчера в 20:08
Реал этот год уже не в состоянии проплатить, поэтому и Криштиану ушел. Посмотрим на лч в этом сезоне. Группа С самая веселая
МКС
МКС
вчера в 20:08
Армейская душа:
Спартаку тоже повезло, но никак не пойму - в какой он группе?
Весной узнаешь.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:07
Реал, Рома, конечно без вариантов, а вот 3 место должно быть за ЦСКА, даже обновлённым составом!!!
Jum13
Jum13
вчера в 20:07
Во - нормальная группа!
МКС
МКС
вчера в 20:07
    denmig
    denmig
    вчера в 20:06
    Коням как обычно везет!
    makerdream
    makerdream
    вчера в 20:06
    Локомотивам повезло
    Messi Forever1
    Messi Forever1
    вчера в 20:06
    Apsny:
    А смысл это пихать во все будто это прям такое особенное, которое может что-то да эдакое делать что можно восхищаться всегда и постоянно, пафосно это все выходит.
    А ну а смысл искать заговоры там где их быть не может ? Ты видишь мои тараканы , но на свои огромные ты не замечаешь . Я не пихаю его по любому поводу , если вижу что у игрока есть этот ГЕН то говорю о нем . И да он особенный , футбол Барселоны никому и никогда не удавалось показать , столько выиграть за 10 летия никто никогда не могу . Ген Барсы, это особое понимание футбола которому не каждому дано . Вотхави к примеру недавно сказал что у Рабье есть ген Барсы, и что над ним тоже смеяться надо ? давно кстати заметил что ты больше болельщик Мессии чем Барсы . постоянно их критикуешь , и бездарями называешь когда они без Мессии выиграть не могут
    Заратустра
    Заратустра
    вчера в 20:05
    Коням все напихают. Даже Пльзень.
    вхсо 111
    вхсо 111
    вчера в 20:05
    Вроде не плохие группы у наших, Реал конечно вне конкуренции, посмотрим.
    Удачи нашим клубам в ЛЧ!
    neomessi
    neomessi
    вчера в 20:05
    У Барсы хорошая группа
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 20:05
    Реал,Рома,ЦСКА,Виктория
    Здесь Реал и Рома на 99% выйдут!
    Армейская душа
    Армейская душа
    вчера в 20:05
    MALOVAR:
    Локо везунчики
    Спартаку тоже повезло, но никак не пойму - в какой он группе?
    abrek123
    abrek123
    вчера в 20:05
    ABC группы огонь..
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100