Жребий Лиги чемпионов: «Локомотив» и ЦСКА узнали соперников

вчера, 17:30

Сегодня групповой этап ЛЧ обретет четкие формы, определятся составы восьми квартетов, в том числе узнают своих соперников «Локо» и ЦСКА . Следите вместе с «Соккер.ру»!

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов 2018/2019

Где? В зале Grimaldi Forum, что в Монако.

Когда? 30 августа, то есть сегодня, в 19:00 по московскому времени.

Как следить? Трансляции будут вестись на официальном сайте УЕФА , телеканалах «Матч!» и «Матч! Футбол 1», «Соккер.ру» проведет традиционный онлайн жеребьевки, следите за обновлениями этой записи.

Проведение жеребьевок Лиги чемпионов и Лиги Европы в разные дни – отличное решение, вот только вечерние часы четверга являются традиционным временем проведения матчей ЛЕ , получается какое-то пренебрежительное отношение от УЕФА ко второму по статусу клубному турниру Европы. И ведь в ходе церемонии в Монако определится не только состав групп новой Лиги чемпионов, но и будут розданы индивидуальные призы за предыдущий розыгрыш. Назовут лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего, вручат награду самому ценному игроку прошедшего сезона, на которую претендуют Роналду, Модрич и Салах, опубликуют символическую сборную. Для нейтрального болельщика все это может оказаться куда интереснее, чем просмотр матчей Лиги Европы. Впрочем, неприятность эту мы переживем, давайте говорить о самом интересном – жеребьевке. Посмотрим-посмотрим, какие группы могут состояться и какие варианты имеются у «Локомотива» и ЦСКА .

Состав участников. По странам

Испания (4): «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Валенсия»

Германия (4): «Бавария», «Шальке-04», «Хоффенхайм», «Боруссия» Дортмунд

Англия (4): «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль»

Италия (4): «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Интер»

Франция (3): «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Лион»

Россия (2): «Локомотив», ЦСКА

Португалия (2): «Порту», «Бенфика»

Нидерланды (2): «Аякс», ПСВ

Украина: «Шахтер»

Бельгия: «Брюгге»

Турция: «Галатасарай»

Чехия: «Виктория»

Швейцария: «Янг Бойз»

Греция: АЕК

Сербия: «Црвена Звезда»

В основной сетке Лиги чемпионов выступят представители 15 национальных ассоциаций. Ровно половина из 32 участников турнира – это команды из Испании, Англии, Италии и Германии, делегировавшие по четыре клуба в Лигу чемпионов.

Состав участников. По корзинам

32 участника групповой стадии разбиты на четыре корзины по восемь команд, которые не смогут встретиться между собой в осенней части турнира. В первую корзину попали действующий победитель Лиги чемпионов «Реал», победитель Лиги чемпионов «Атлетико» и чемпионы шести первенств с высшим рейтингом согласно таблице коэффициентов УЕФА , в том числе «Локомотив». Дальнейшее распределение по корзинам зависит от клубного рейтинга УЕФА .

Корзина 1: «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», ПСЖ , «Локомотив».

Гранд на гранде и грандом погоняет. Кроме «Локомотива», который в клубном рейтинге участников основной сетки Лиги чемпионов шестой с конца. Естественно, все клубы из нижних корзин мечтают получить железнодорожников в соперники. Для ЦСКА такая опция закрыта, так что у армейцев точно будет очень большой клуб в группе.

Корзина 2: «Боруссия» Дортмунд, «Порту», МЮ , «Шахтер», «Бенфика», «Наполи», «Тоттенхэм», «Рома».

Если примерять к российским командам, то лучшие варианты из второй корзины – португальские, «Порту» и «Бенфика». «Дортмунд», МЮ , «Тоттенхэм», «Наполи», «Рома» - это сильно. «Шахтер», напомню, ЦСКА и «Локомотиву» достаться не может.

Корзина 3: «Ливерпуль», «Шальке», «Лион», «Монако», «Аякс», ЦСКА , ПСВ , «Валенсия».

ЦСКА не встретится с «Ливерпулем» на групповой стадии Лиги чемпионов, а вот «Локомотиву» придется вытащить соперника из этой корзины. Интуитивно кажется, что нужно метить в голландцев, но «Аякс» сейчас в лучшем состоянии за долгое время, да и ПСВ не лыком шит. Будет любопытно, если в соперники железнодорожникам достанется «Монако» с Головиным или «Валенсия» с Черышевым. В трех из восьми команд этой корзины герои ЧМ -2018 в составе сборной России.

Корзина 4: «Виктория», «Брюгге», «Галатасарай», «Янг Бойз», «Интер», «Хоффенхайм», «Црвена Звезда», АЕК .

Из-за наличия в четвертой корзине «Интера», растерявшего за последние годы клубный рейтинг, может образоваться настоящий «квартет смерти». Российским клубам желательно вытащить из этого лукошка «съедобных» соперников, чтобы, как минимум, продолжить весной борьбу в Лиге Европы.

Самый жёсткий и самый слабый квартет

В самом убийственном из возможных сочетаний представителем от четвертой корзины является «Интер», а в самом слабом «Локомотив» представляет первую корзину. Ниже два показательных примера, но вы может набросать и другие варианты.

«Квартет смерти»: «Реал», «Боруссия», «Ливерпуль», «Интер».

«Квартет жизни»: «Локомотив», «Бенфика», ПСВ , «Црвена Звезда».

Идеальный и ужасный жребий для «Локомотива»

Как мы знаем, «Локомотив» не боится сильных соперников, а их президент Илья Геркус только рад встречам с грандами, но с точки зрения перспектив оказаться в плей-офф мы желаем «Локо» легкого жребия, ведь некоторые из возможных вариантов как вилы к шее. Во-первых, не хотелось бы доставать из четвертой корзины «Интер» и «Хоффенхайм» - соперников из топ-чемпионатов, да и без «Галатасарая» лучше обойтись, хотя когда-то команда Семина эпично побеждала в Стамбуле. Было бы здорово избежать «Ливерпуль» из третьей корзины и попасть на португальцев во второй. Такой жребий будет идеальным.

Удачный жребий для «Локо»: «Порту», ПСВ , АЕК или «Бенфика», «Лион», «Янг Бойз».

Ужасный жребий для «Локо»: «Боруссия», «Ливерпуль», «Интер» или «Рома», «Валенсия», «Хоффенхайм».

Идеальный и ужасный жребий для ЦСКА

Для армейцев сложнее собрать проходную группу, ведь, как минимум, будет один топ-соперник из первой корзины, там даже выбирать не приходится. Только если на основании личных предпочтений. Так, ветеран ЦСКА Элвер Рахимич хотел бы, чтобы «красно-синие» сразились с «Барселоной». На самом деле удачливость-неудачливость жребия для армейцев будет зависеть по большей части от соперников из второй и четвертой корзин. Пожелания здесь такие же, как и «Локомотиву».

Удачный жребий для ЦСКА : «Барселона», «Порту», «Виктория» или ПСЖ , «Бенфика», «Црвена Звезда».

Ужасный жребий для ЦСКА : «Реал», «Боруссия», «Интер» или «Атлетико», «Тоттенхэм», «Хоффенхайм».

LIVE

19.00 Начинается жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов в Монако!

19.01 Зал Grimaldi Forum заполнен, вот-вот появятся ведущие церемонии.

19.08 Тем временем в ТВ-трансляции запущен видеоряд с лучшими моментами ЛЧ 2017/18.

19.12 Вручается премия президента УЕФА за вклад в развитие футбола. Награда достается легенде английского футбола Дэвиду Бекхэму.

19.17 На сцене появляются послы финала ЛЧ -2019. Это легендарные Диего Форлан и Кака.

19.21 Награда лучшему вратарю прошлого сезона достается киперу «Реала» Кейлору Навасу.

19.24 На сцену вышел знаменитый бюрократ УЕФА Джорджо Маркетти. Он по традиции объясняет процедуру жеребьевки.

19.29 Итак, началась жеребьевка! Для начала разбросают первую корзину. Достали ПСЖ и отправили его в квартет С.

19.30 Узнают свои группы и другие топ-клубы из первой корзины. «Реал» - G, «Бавария» - E, ничего интересного пока не происходит.

19.35 «Локомотив» последним достали из первой корзины. Чемпион России выступит в группе D.

19.37 Вручают приз лучшему защитнику прошлого сезона. Награду получает оборонец «Реала» Рамос.

19.40 Стартует жеребьевка второй корзины!

19.41 Мгновенно узнает своего соперника из второй корзины «Локомотив». Это «Порту» из Португалии!

19.43 А «Рома» отправляется в группу к «Реалу».

19.44 «Манчестер Юнайтед» попадает в группу к «Ювентусу»! Серьезная пара. Криштиану получает возможность сыграть против своего экс-клуба.

19.45 Пожалуй, самый удобный соперник из второй корзины - «Шахтер» - достается «Манчестер Сити».

19.46 «Наполи» предстоит проверка ПСЖ ! Анчелотти выступит против своей бывшей команды. Интересная дуэль намечается. Ну и «Тоттенхэм» составил компанию «Барсе» в группе В.

19.48 Лучшим хавбеком прошлого сезона становится Лука Модрич.

19.50 Дошло дело до корзины номер три. Там находится ЦСКА .

19.51 Первым достали из третьей корзины «Лион». Он отправился к «Сити» и «Шахтеру».

19.52 А вот и ЦСКА ! «Армейцы» отправляются к «Реалу» и «Роме»!

19.53 «Шальке» становится соперником «Локомотива»! Фарфан, Хеведес и спортдир «Локо» со сложной фамилией на «Ш» встретятся со своим экс-клубом!

19.56 Убойная группа С! «Ливерпуль» попадает к ПСЖ и «Наполи». Ну и дела!

19.57 Приз лучшему форварду прошлого сезона получает КриРо.

19.59 Переходим к последней корзине. Сразу же достают «Хоффенхайм» в группу к «Сити», «Лиону» и «Шахтеру».

20.00 Сформирована группа «Локомотива»! Попадает четвертым туда «Галатасарай» (Турция).

20.01 «Янг Бойз» становятся мальчиками для битья в группе Н.

20.02 «Црвена Звезда» разбавила своим скромным присутствием супергруппу С.

20.04 А вот и 4-я команда для группы ЦСКА . Это чешская «Виктория». Неплохой вариант.

20.05 «Интер» загремел в группу к «Барсе» и «Тоттенхэму». Да, непросто будет миланцам выбраться в плей-офф.

20.06 АЕК достается «Баварии». Откровенно проходная группа у мюнхенцев. Можно смело отдыхать до весны.

20.07 На этом жеребьевка группового этапа ЛЧ завершается!