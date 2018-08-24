Московское дерби и «Спартак» на юге. 1/16 финала Кубка России ждет!

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. На этой стадии вступают в борьбу клубы РПЛ, и сегодня они узнали своих соперников. «Соккер.ру» комментирует жребий.
Матчи 1/16 Кубка России состоятся 26-27 сентября, клубы РПЛ сыграют против представителей низших дивизионов. Для всех команд элитного класса встречи будут выездными.
«Торпедо» (Москва) – «Динамо» (Москва)
Жертвы «Торпедо»: по дороге к московскому дерби автозаводцы переиграли своих одноклубников из Владимира, ФК «Рязань» и ярославский «Шинник».
Факты
- первая встреча этих команд состоялась 80 лет назад в рамках Кубка СССР, и тогда «Торпедо» одержало победу 3:1.
- сентябрьский матч станет 150-м в противостоянии московских клубов. Команды дважды сражались в рамках Кубка России, выиграв по разу.
- в последний раз сходились на футбольном поле в 2015 году и сыграли 0:0.
- уникальной эту пару делает еще и то обстоятельство, что оба клуба выигрывали Кубок России: «Торпедо» в 1993 году, «Динамо» - в 1995-м.
Кто победит? «Динамо».
«Черноморец» (Новороссийск) – «Спартак» (Москва)
Жертвы «Черноморца»: «Кубань-Холдинг» (станица Павловская), майкопская «Дружба» и ФК «Сочи».
Факты
- «Спартак» второй год подряд стартует в Кубке России в Краснодарском Крае. В 2017 году «красно-белые» в 1/16 финала переиграли «Кубань» благодаря дублю Квинси Промеса.
- «Черноморец» на протяжении восьми лет играл в элитном дивизионе и провел 16 матчей против «Спартака» (2 победы, 2 ничьих, 12 поражений).
- В 1997-м и 1998-м «моряки» переиграли москвичей в двух домашних матчах подряд – 1:0 и 3:1.
Кто победит? «Спартак».
«Волгарь» (Астрахань) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
Жертвы «Волгаря»: «Легион-Динамо» (Махачкала), Машук-КМВ (Пятигорск) и воронежский «Факел».
Факты
- «Волгарь» и «Зенит» играли друг против друга в 1995 году в рамках Первого дивизиона и обменялись домашними победами. По иронии судьбы у астраханского клуба тогда была приставка в названии – «Газпром».
- игры между «Зенитом-2» и «Волгарем» в рамках ФНЛ отличаются бескомпромиссностью и результативностью: ни одной ничьей в шести матчах и по 13 забитых мячей на брата.
Кто победит? «Зенит».
«Балтика» (Калининград) – «Локомотив» (Москва)
Жертвы «Балтики»: «Знамя Труда» (Орехово-Зуево).
Факты
- в составе «Балтики» выступает чемпион России в составе «Локомотива» Алан Касаев.
- до недавнего времени «Балтику» тренировал Игорь Черевченко, который работал главным тренером и в «Локомотиве».
- в семи матчах против «Балтики» железнодорожники ни разу не проиграли: 5 побед и 2 ничьих.
- в сезоне 1999/2000 «Локо» и «Балтика» сошлись в 1/8 финала Кубка России. Москвичи победили и взяли трофей.
Кто победит? «Балтика».
«Авангард» (Курск) – «Краснодар»
Жертвы «Авангарда»: «Динамо» (Брянск).
Факты
- у «Краснодара» и «Авангарда» равные исторические достижения в Кубке России: оба клуба играли в финалах.
- год назад «Авангард» тоже стартовал в Кубке России с победы над брянским «Динамо», а в 1/16 куряне сотворили сенсацию, переиграв ЦСКА.
- в сентябре «Авангарду» предстоит сыграть и с «Краснодаром-2» в рамках ФНЛ, и с главной командой «Краснодара» в Кубке России.
Кто победит? «Авангард».
«Тюмень» – ЦСКА (Москва)
Жертвы «Тюмени»: «Сибирь» (Новосибирск).
Факты
- ЦСКА 11 августа уже играл на тюменском стадионе «Геолог» - против красноярского «Енисея», который принимает в Тюмени своих гостей в начале сезона.
- В 2012 году ЦСКА и «Тюмень» уже играли в Кубке России, армейцы одержали легкую победу 3:0.
- «Красно-синие» и клуб из Тюмени, сменивший несколько названий за время своего существования, никогда не играли вничью: 8 побед ЦСКА и 3 виктории тюменцев.
Кто победит? ЦСКА.
«Тамбов» – «Крылья Советов» (Самара)
Жертвы «Тамбова»: «Калуга».
Факты
- В 1/32 финала после 120 минут матча «Тамбов» - «Калуга» был зафиксирован счет 4:4. Победитель определился в серии пенальти.
- В прошлом сезоне «Крылья Советов» и «Тамбов» играли в ФНЛ и вели борьбу за выход в РПЛ. В итоге волжане завоевали прямую путевку в элиту, а «Тамбов» проиграл ныне несуществующему «Амкару» в стыковых матчах.
- Все четыре встречи между «Крылышками» и «Тамбовом» завершились в пользу команды из Самары. В прошлом сезоне волжане дважды выиграли со счетом 2:0.
Кто победит? «Крылья Советов».
«Химки» – «Рубин» (Казань)
Жертвы «Химок»: «Текстильщик» (Иваново).
Факты
- в 1/32 финала «Химки» переиграли «Текстильщик» со счетом 3:2, а решающий гол на 90+2 минуте матча забил Игорь Портнягин, экс-форвард «Рубина».
- в рамках Кубка России 2004/2005 «Химки» и «Рубин» сошлись на этой же стадии. По тогдашнему регламенту дуэль состояла из двух встреч, и «Химки» выиграли дома и в гостях – 1:0 и 3:1.
Кто победит? «Рубин».
«Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Енисей» (Красноярск)
Жертвы «Энергии»: «Автофаворит» (Псков), «Псков-747», «Звезда» (Санкт-Петербург), «Чертаново» (Москва).
Факты
- «Великие Луки» прошли самый длинный путь в Кубке России, устранив уже четырех соперников. Команда из Великих Лук стартовала с 1/256 финала.
- Великие Луки – родина Дмитрия Аленичева, главного тренера «Енисея». Аленичев рад, что представился шанс отправиться в командировку в родные края.
Кто победит? «Енисей».
«СКА-Хабаровск» – «Ахмат» (Грозный)
Жертвы СКА: «Луч» (Владивосток).
Факты
- в прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» играл в РПЛ, оба матча с «Ахматом» завершились вничью: 2:2 в Хабаровске и 0:0 в Грозном.
- если вы вдруг пропустили, то сообщаем, что с недавнего времени пост главного тренера дальневосточных армейцев занимает Вадим Евсеев.
Кто победит? «СКА-Хабаровск».
«Нижний Новгород» – «Уфа»
Жертвы «Нижнего Новгорода»: «Челябинск».
Факты
- «Нижний Новгород» - самый молодой участник текущего розыгрыша Кубка России, клубу всего лишь три годика.
- еще два месяца назад футбольный клуб из Нижнего Новгорода, ныне носящий имя города, назывался «Олимпиец».
- год назад «Уфа» и тогда еще «Олимпиец» также играли в 1/16 финала Кубка России. Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии пенальти нижегородцы оказались удачливее.
Кто победит? «Нижний Новгород».
«Сызрань-2003» – «Ростов»
Жертвы «Сызрани»: «Сокол» (Саратов), «Лада-Тольятти», «Ротор» (Волгоград).
Факты
- в 2014 году «Сызрань» переиграла «Ростов», который на тот момент являлся действующим обладателем Кубка России, в 1/16 финала со счетом 3:0.
Кто победит? «Ростов».
«Динамо» (Барнаул) – «Оренбург»
Жертвы «Динамо»: «Новокузнецк» (техническая победа), «Иртыш» (Омск), «Томь» (Томск).
Факты
- барнаульское «Динамо» вышло в 1/16 финала Кубка России впервые в истории.
Кто победит? «Оренбург».
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Урал» (Екатеринбург)
Жертвы «Нефтехимика»: КАМАЗ (Набережные Челны), «Зенит-Ижевск», «Мордовия» (Саранск).
Факты
- у «Нефтехимика» и «Урала» богатая история противостояния (11 матчей), а их единственная встреча в Кубке России двадцатилетней давности завершилась крупной победой клуба из Татарстана – 5:0.
Кто победит? «Нефтехимик».
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Арсенал» (Тула)
Жертвы «Сахалина»: «Благовещенск», «Зенит» (Иркутск).
Факты
- ФК «Сахалин» основан в 2004 году, а его домашний стадион называется «Спартак».
- тульскому «Арсеналу» «посчастливилось» отправиться в самый дальний выезд для клубов РПЛ в 1/16 финала нынешнего Кубка России. Расстояние между Тулой и Южно-Сахалинском – почти 9500 километров.
Кто победит? «Сахалин».
«Чайка» (Песчанокопское) – «Анжи» (Махачкала)
Жертвы «Чайки»: СКА (Ростов-на-Дону), «Спартак» (Владикавказ), «Армавир».
Факты
- «Чайка» представляет село Песчанокопское в Ростовской области, население составляет порядка 10 тысяч человек. И к ним приедет клуб РПЛ!
- свое название клуб получил от фамилии основателя – Ивана Платоновича Чайки.
- победитель пары «Чайка» - «Анжи» выходит на лучшую команду из дуэли «Черноморец» - «Спартак».
Кто победит? «Чайка».
Играют на классе, рвут их имамов,
Ну, а мы на трибуне их точно поддержим,
И споем мы Багаму маму.
Играют на классе, рвут их имамов,
Ну, а мы на трибуне их точно поддержим,
И споем мы Багаму маму.
Или соккер что то знает? Можно ставочки заряжать?
Или соккер что то знает? Можно ставочки заряжать?
ЛЧ уже "слили", ЛЕ тоже не за горами...
Надо же пободаться за место в "пятёрке" в РПЛ!!!! =D =D =D
ЛЧ уже "слили", ЛЕ тоже не за горами...
Надо же пободаться за место в "пятёрке" в РПЛ!!!! =D =D =D
все логично
все логично
Логично вести отсчет от предыдущего воплощения.
Логично вести отсчет от предыдущего воплощения.