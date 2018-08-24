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14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 1:1 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
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Московское дерби и «Спартак» на юге. 1/16 финала Кубка России ждет!

вчера, 15:30

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. На этой стадии вступают в борьбу клубы РПЛ, и сегодня они узнали своих соперников. «Соккер.ру» комментирует жребий.

Матчи 1/16 Кубка России состоятся 26-27 сентября, клубы РПЛ сыграют против представителей низших дивизионов. Для всех команд элитного класса встречи будут выездными.

«Торпедо» (Москва) – «Динамо» (Москва)

Жертвы «Торпедо»: по дороге к московскому дерби автозаводцы переиграли своих одноклубников из Владимира, ФК «Рязань» и ярославский «Шинник».

Факты

- первая встреча этих команд состоялась 80 лет назад в рамках Кубка СССР, и тогда «Торпедо» одержало победу 3:1.

- сентябрьский матч станет 150-м в противостоянии московских клубов. Команды дважды сражались в рамках Кубка России, выиграв по разу.

- в последний раз сходились на футбольном поле в 2015 году и сыграли 0:0.

- уникальной эту пару делает еще и то обстоятельство, что оба клуба выигрывали Кубок России: «Торпедо» в 1993 году, «Динамо» - в 1995-м.

Кто победит? «Динамо».

«Черноморец» (Новороссийск) – «Спартак» (Москва)

Жертвы «Черноморца»: «Кубань-Холдинг» (станица Павловская), майкопская «Дружба» и ФК «Сочи».

Факты

- «Спартак» второй год подряд стартует в Кубке России в Краснодарском Крае. В 2017 году «красно-белые» в 1/16 финала переиграли «Кубань» благодаря дублю Квинси Промеса.

- «Черноморец» на протяжении восьми лет играл в элитном дивизионе и провел 16 матчей против «Спартака» (2 победы, 2 ничьих, 12 поражений).

- В 1997-м и 1998-м «моряки» переиграли москвичей в двух домашних матчах подряд – 1:0 и 3:1.

Кто победит? «Спартак».

«Волгарь» (Астрахань) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

Жертвы «Волгаря»: «Легион-Динамо» (Махачкала), Машук-КМВ (Пятигорск) и воронежский «Факел».

Факты

- «Волгарь» и «Зенит» играли друг против друга в 1995 году в рамках Первого дивизиона и обменялись домашними победами. По иронии судьбы у астраханского клуба тогда была приставка в названии – «Газпром».

- игры между «Зенитом-2» и «Волгарем» в рамках ФНЛ отличаются бескомпромиссностью и результативностью: ни одной ничьей в шести матчах и по 13 забитых мячей на брата.

Кто победит? «Зенит».

«Балтика» (Калининград) – «Локомотив» (Москва)

Жертвы «Балтики»: «Знамя Труда» (Орехово-Зуево).

Факты

- в составе «Балтики» выступает чемпион России в составе «Локомотива» Алан Касаев.

- до недавнего времени «Балтику» тренировал Игорь Черевченко, который работал главным тренером и в «Локомотиве».

- в семи матчах против «Балтики» железнодорожники ни разу не проиграли: 5 побед и 2 ничьих.

- в сезоне 1999/2000 «Локо» и «Балтика» сошлись в 1/8 финала Кубка России. Москвичи победили и взяли трофей.

Кто победит? «Балтика».

«Авангард» (Курск) – «Краснодар»

Жертвы «Авангарда»: «Динамо» (Брянск).

Факты

- у «Краснодара» и «Авангарда» равные исторические достижения в Кубке России: оба клуба играли в финалах.

- год назад «Авангард» тоже стартовал в Кубке России с победы над брянским «Динамо», а в 1/16 куряне сотворили сенсацию, переиграв ЦСКА.

- в сентябре «Авангарду» предстоит сыграть и с «Краснодаром-2» в рамках ФНЛ, и с главной командой «Краснодара» в Кубке России.

Кто победит? «Авангард».

«Тюмень» – ЦСКА (Москва)

Жертвы «Тюмени»: «Сибирь» (Новосибирск).

Факты

- ЦСКА 11 августа уже играл на тюменском стадионе «Геолог» - против красноярского «Енисея», который принимает в Тюмени своих гостей в начале сезона.

- В 2012 году ЦСКА и «Тюмень» уже играли в Кубке России, армейцы одержали легкую победу 3:0.

- «Красно-синие» и клуб из Тюмени, сменивший несколько названий за время своего существования, никогда не играли вничью: 8 побед ЦСКА и 3 виктории тюменцев.

Кто победит? ЦСКА.

«Тамбов» – «Крылья Советов» (Самара)

Жертвы «Тамбова»: «Калуга».

Факты

- В 1/32 финала после 120 минут матча «Тамбов» - «Калуга» был зафиксирован счет 4:4. Победитель определился в серии пенальти.

- В прошлом сезоне «Крылья Советов» и «Тамбов» играли в ФНЛ и вели борьбу за выход в РПЛ. В итоге волжане завоевали прямую путевку в элиту, а «Тамбов» проиграл ныне несуществующему «Амкару» в стыковых матчах.

- Все четыре встречи между «Крылышками» и «Тамбовом» завершились в пользу команды из Самары. В прошлом сезоне волжане дважды выиграли со счетом 2:0.

Кто победит? «Крылья Советов».

«Химки» – «Рубин» (Казань)

Жертвы «Химок»: «Текстильщик» (Иваново).

Факты

- в 1/32 финала «Химки» переиграли «Текстильщик» со счетом 3:2, а решающий гол на 90+2 минуте матча забил Игорь Портнягин, экс-форвард «Рубина».

- в рамках Кубка России 2004/2005 «Химки» и «Рубин» сошлись на этой же стадии. По тогдашнему регламенту дуэль состояла из двух встреч, и «Химки» выиграли дома и в гостях – 1:0 и 3:1.

Кто победит? «Рубин».

«Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Енисей» (Красноярск)

Жертвы «Энергии»: «Автофаворит» (Псков), «Псков-747», «Звезда» (Санкт-Петербург), «Чертаново» (Москва).

Факты

- «Великие Луки» прошли самый длинный путь в Кубке России, устранив уже четырех соперников. Команда из Великих Лук стартовала с 1/256 финала.

- Великие Луки – родина Дмитрия Аленичева, главного тренера «Енисея». Аленичев рад, что представился шанс отправиться в командировку в родные края.

Кто победит? «Енисей».

«СКА-Хабаровск» – «Ахмат» (Грозный)

Жертвы СКА: «Луч» (Владивосток).

Факты

- в прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» играл в РПЛ, оба матча с «Ахматом» завершились вничью: 2:2 в Хабаровске и 0:0 в Грозном.

- если вы вдруг пропустили, то сообщаем, что с недавнего времени пост главного тренера дальневосточных армейцев занимает Вадим Евсеев.

Кто победит? «СКА-Хабаровск».

«Нижний Новгород» – «Уфа»

Жертвы «Нижнего Новгорода»: «Челябинск».

Факты

- «Нижний Новгород» - самый молодой участник текущего розыгрыша Кубка России, клубу всего лишь три годика.

- еще два месяца назад футбольный клуб из Нижнего Новгорода, ныне носящий имя города, назывался «Олимпиец».

- год назад «Уфа» и тогда еще «Олимпиец» также играли в 1/16 финала Кубка России. Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии пенальти нижегородцы оказались удачливее.

Кто победит? «Нижний Новгород».

«Сызрань-2003» – «Ростов»

Жертвы «Сызрани»: «Сокол» (Саратов), «Лада-Тольятти», «Ротор» (Волгоград).

Факты

- в 2014 году «Сызрань» переиграла «Ростов», который на тот момент являлся действующим обладателем Кубка России, в 1/16 финала со счетом 3:0.

Кто победит? «Ростов».

«Динамо» (Барнаул) – «Оренбург»

Жертвы «Динамо»: «Новокузнецк» (техническая победа), «Иртыш» (Омск), «Томь» (Томск).

Факты

- барнаульское «Динамо» вышло в 1/16 финала Кубка России впервые в истории.

Кто победит? «Оренбург».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Урал» (Екатеринбург)

Жертвы «Нефтехимика»: КАМАЗ (Набережные Челны), «Зенит-Ижевск», «Мордовия» (Саранск).

Факты

- у «Нефтехимика» и «Урала» богатая история противостояния (11 матчей), а их единственная встреча в Кубке России двадцатилетней давности завершилась крупной победой клуба из Татарстана – 5:0.

Кто победит? «Нефтехимик».

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Арсенал» (Тула)

Жертвы «Сахалина»: «Благовещенск», «Зенит» (Иркутск).

Факты

- ФК «Сахалин» основан в 2004 году, а его домашний стадион называется «Спартак».

- тульскому «Арсеналу» «посчастливилось» отправиться в самый дальний выезд для клубов РПЛ в 1/16 финала нынешнего Кубка России. Расстояние между Тулой и Южно-Сахалинском – почти 9500 километров.

Кто победит? «Сахалин».

«Чайка» (Песчанокопское) – «Анжи» (Махачкала)

Жертвы «Чайки»: СКА (Ростов-на-Дону), «Спартак» (Владикавказ), «Армавир».

Факты

- «Чайка» представляет село Песчанокопское в Ростовской области, население составляет порядка 10 тысяч человек. И к ним приедет клуб РПЛ!

- свое название клуб получил от фамилии основателя – Ивана Платоновича Чайки.

- победитель пары «Чайка» - «Анжи» выходит на лучшую команду из дуэли «Черноморец» - «Спартак».

Кто победит? «Чайка».

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AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 11:27
Пускай футболисты рвут бесконечности,
Играют на классе, рвут их имамов,
Ну, а мы на трибуне их точно поддержим,
И споем мы Багаму маму.
Гражданиннн
Гражданиннн
сегодня в 11:15
Соккер все результаты знает. С Вангой контактируют походу
KURUM
KURUM
вчера в 22:33
Все из головы..
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
вчера в 21:33
Вперед ЦСКА за 22-ым трофеем!
Davibomzhey
Davibomzhey
вчера в 21:29
В пердив зенит, в пердив!!!
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 19:38
    Dominators
    Dominators
    вчера в 18:34
    Какой финал ,если Спартак пройдет Черноморец ,дальше его ждет встреча с Чайкой . Наивный чукотский юноша Чайку Спартаку не пройти .
    parallels
    parallels
    вчера в 17:44
    а что в списке делает сызрань? её же летом расформировали. или воскресили?
    parallels
    parallels
    вчера в 17:43
    заранее стыдно за спартак!
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
    вчера в 17:00
    В смысле кто победит? А где аргументы?
    Или соккер что то знает? Можно ставочки заряжать?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 16:13
    Кто победит??? Если так складно рассуждать, то на ЧМ должны были бы победить Бразильцы). Так и в Кубке, кто Победит))??? Никто не знает, кто Победит.).
    амурец
    амурец
    вчера в 16:06
    toshkanchik07:
    в девяти матчах против «Балтики» железнодорожники ни разу не проиграли: 5 побед и 2 ничьих. Это как?)
    ну такой вот автор
    борька
    борька
    вчера в 16:03
    Финал Чайка- Ростов!
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
    вчера в 15:59
    Почти по всем позициям согласен кроме одной. СпаМ привычненько "сольётся".
    ЛЧ уже "слили", ЛЕ тоже не за горами...
    Надо же пободаться за место в "пятёрке" в РПЛ!!!! =D =D =D
    kts
    kts
    вчера в 15:56
    Чайка возьмет кубок. Однозначно.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 15:40
    toshkanchik07:
    в девяти матчах против «Балтики» железнодорожники ни разу не проиграли: 5 побед и 2 ничьих. Это как?)
    2 матча в уме))

    все логично
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 15:39
    ФК НН не настолько молод. Уже была команда с идентичным названием.

    Логично вести отсчет от предыдущего воплощения.
    toshkanchik07
    toshkanchik07
    вчера в 15:38
    в девяти матчах против «Балтики» железнодорожники ни разу не проиграли: 5 побед и 2 ничьих. Это как?)
    spartak kursk
    spartak kursk
    вчера в 15:38
    Финал Спартак-Авангард всё ещё возможен..........
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