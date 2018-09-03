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Экс-врач «Спартака»: «Не стоит винить Дзюбу в травме Жиго»

сегодня, 10:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший врач сборной России и «Спартака» Юрий Васильков рассказал о травме крестообразной связки колена Самуэля Жиго, которую защитник получил в матче против «Зенита».

Жиго будет готов в двадцатых числах февраля, через 5,5 месяцев, если все будет сделано по правилам искусства. Раньше выпускать нет смысла, особенно учитывая, что в январе у нас пауза. Травма тяжелая, она нуждается в оперативном лечении и длительном реабилитационном периоде. Я встречал игроков на Западе, которых выпускали через 4,5 месяца, и у них были большие проблемы с оперированным суставом. Природу тут не обманешь. Не он первый, не он последний. Эпидемия травм происходит из-за скоростей, борьбы, результатов, денег. Очки достаются очень дорого.

Матч был очень трудный, он напоминал физическую борьбу. В таких играх всегда нужны носилки и врачи. Получалось, что кость на кость. Винить Дзюбу в травме Жиго не стоит, сам по себе этот парень никого обижать не будет. Повреждение — досадная случайность: Самуэль зафиксировал стопу, а Артем его немного повел на поворот. Разрыв передней крестообразной связки происходит при глубоком сгибании или при повороте. К тому же, Жиго еще не вошел в баланс с командой. В составе «Спартака» он провел всего-ничего и не совсем притерся, а тут с таким двухметровым слоном встретился.

Для «Спартака» эта потеря – маленький пожар. Придется кроить команду. У нас тоже такое было: Романцев подумает, сигарету выкурит – кого-то из дубля притащит, кого-то – из запаса. Трагедии не случилось, но, если еще один защитник вылетит, она произойдет. Каррере надо думать, играть эту шахматную партию без шахмат. 

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Все комментарии
Крейсер
Крейсер
сегодня в 12:11
Bekelman55:
теперь статью посвятят этому событию ?
Естественно.
А чему надо посвящать статьи? Динамо? Чтобы их прочитало 8 человек и 4 человека написали комментарии?

Очень хорошо про такие моменты сказал Михаил Борзыкин.
Его часто обвиняют, что он "проспартаковский" эксперт и подавляющее большинство выпусков на его канале - о Спартаке.
На что он резонно заметил: "Представьте, что вы торгуете на рынке яблоками. К вам подходят люди и 7 из 10 человек спрашивают апельсины. В определённый момент ты понимаешь, что людей намного больше интересуют апельсины, а вовсе не яблоки. В журналистике примерно так же. Пишут о том, что больше всего интересует людей. А поскольку Спартак самая популярная команда страны и новости про неё интересуют не только самих спартаковцев, но и представителей других команд, то выпусков на тему Спартака больше. ".
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 12:08
гей в него врезался не раз ,но это другая история
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 12:06
Винить Дзюбу не стоит ,согласен,но отрицать тот факт что нанес травму он это смех.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 11:46
Alista:
Нечего к полену приставать.
Так Паредас на другом краю поля играл...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 11:43
ВЦСПС 1:
Действительно причем? То то я смотрю Артемка как циркуль весь матч играл.
Зато скорее всего будет в очередной раз признан лучшим игроком тура - ведь Федя Чалов со своим хет-триком не конкурент Заслуженному Мастеру Спорта...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:38
В ТРАВМЕ ЖИГО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВИНОВАТ КАРЕРА - ОН ЕГО ВЫПУСТИЛ НА ПОЛЕ,
А ЕСЛИ БЫ НА ЛАВКЕ ОСТАВИЛ, ТО ЭТОТ ЖИГА БЫ СКАКАЛ СЕЙЧАС КАК ЗАЙЧИК И В УС НЕ ДУЛ !
НУ ДА ЛАДНО, ГЛУШАК ЕМУ БАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОПИШЕТ, ПРИНЕСЁТ ЕЩЁ ПОЛЬЗУ СПАРТАКУ ЭТОТ ЖИГА, НУ УЖ ГЛУШАКОВУ ТОЧНО !
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 11:38
Abverin:
Причем здесь Дзюба, если гей в него врезался?
Действительно причем? То то я смотрю Артемка как циркуль весь матч играл.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 11:37
Да, за Звинит много геев играет
cska plus
cska plus
сегодня в 11:33
Ещё немного и экс-врач спартака расскажет новые подробности их жизни хрюшек.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:31
    Alista
    Alista
    сегодня в 11:24
    Аксинья:
    Представляю - со всего маху об двухметровое полено...
    Нечего к полену приставать.
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 11:15
    Представляю - со всего маху об двухметровое полено...
    Abverin
    Abverin
    сегодня в 11:04
    Причем здесь Дзюба, если гей в него врезался?
    ndedov
    ndedov
    сегодня в 11:01
    Просто был игровой момент и все. согласен.
    Bekelman55
    Bekelman55
    сегодня в 10:58
    теперь статью посвятят этому событию ?
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