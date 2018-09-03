Экс-врач «Спартака»: «Не стоит винить Дзюбу в травме Жиго»

Бывший врач сборной России и «Спартака» Юрий Васильков рассказал о травме крестообразной связки колена Самуэля Жиго, которую защитник получил в матче против «Зенита».

Жиго будет готов в двадцатых числах февраля, через 5,5 месяцев, если все будет сделано по правилам искусства. Раньше выпускать нет смысла, особенно учитывая, что в январе у нас пауза. Травма тяжелая, она нуждается в оперативном лечении и длительном реабилитационном периоде. Я встречал игроков на Западе, которых выпускали через 4,5 месяца, и у них были большие проблемы с оперированным суставом. Природу тут не обманешь. Не он первый, не он последний. Эпидемия травм происходит из-за скоростей, борьбы, результатов, денег. Очки достаются очень дорого.

Матч был очень трудный, он напоминал физическую борьбу. В таких играх всегда нужны носилки и врачи. Получалось, что кость на кость. Винить Дзюбу в травме Жиго не стоит, сам по себе этот парень никого обижать не будет. Повреждение — досадная случайность: Самуэль зафиксировал стопу, а Артем его немного повел на поворот. Разрыв передней крестообразной связки происходит при глубоком сгибании или при повороте. К тому же, Жиго еще не вошел в баланс с командой. В составе «Спартака» он провел всего-ничего и не совсем притерся, а тут с таким двухметровым слоном встретился.

Для «Спартака» эта потеря – маленький пожар. Придется кроить команду. У нас тоже такое было: Романцев подумает, сигарету выкурит – кого-то из дубля притащит, кого-то – из запаса. Трагедии не случилось, но, если еще один защитник вылетит, она произойдет. Каррере надо думать, играть эту шахматную партию без шахмат.