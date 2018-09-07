  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:00 Закончился первый тайм Логотип АзербайджанАзербайджан 0:0 Логотип КосовоКосово - - -
21:45 сегодня Логотип ИталияИталия -:- Логотип ПольшаПольша - - -
21:45 сегодня Логотип ТурцияТурция -:- Логотип РоссияРоссия - - -
21:45 сегодня Логотип АлбанияАлбания -:- Логотип ИзраильИзраиль - - -
21:45 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ЧерногорияЧерногория - - -
21:45 сегодня Логотип ФарерыФареры -:- Логотип МальтаМальта - - -
21:45 сегодня Логотип ЛитваЛитва -:- Логотип СербияСербия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 88’ Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) 1:1 Логотип Египет (до 21)Египет (до 21) - - -
21:45 сегодня Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип БельгияБельгия - - -
ГлавнаяБлогиКомандный дух

Другая сборная России. Знакомимся заново

сегодня, 19:33

Сборная России вернула веру в себя игрой на ЧМ-2018? «Соккер.ру» напоминает, что за два месяца команда Черчесова изменилась до неузнаваемости, и сегодня начнет все сначала.

Ни для кого не секрет, что на время крупных турниров активизируются болельщики, которые в «мирное время» футболом не интересуются. Да-да, это те самые люди, которые сокрушаются, что Александр Головин больше не будет играть за сборную России, так как подписал контракт с «Монако» (и сегодня они увидят подтверждение своим словам). Впрочем, ребят из этой гвардии, которые сегодня решат посмотреть футбол впервые с момента чемпионата мира, все равно ждет масса сюрпризов. Да и не только их! Сборная России изменилась до неузнаваемости под влиянием ряда факторов: ухода ветеранов, травм и тренерских решений. Давайте разбираться вместе, чего ждать от команды Станислава Черчесова в Трабзоне? Хотя бы в смысле кадровых решений.

Акинфеева заменит Лунёв

Игорь Акинфеев, чей сэйв ногой в серии пенальти со сборной Испании еще долго будем вспоминать, прищелкивая языком, не приехал на сентябрьский сбор национальной команды. Пропуск согласован с тренерским штабом, вратарю нужно съездить на плановое медицинское обследование, посмотреть на связки колена, которые Акинфеев дважды рвал. Так или иначе, сборная России осталась без основного вратаря. Благо, ближайший сменщик Игоря к бою готов. Андрей Лунев отлично играет за «Зенит» и не должен тушеваться в матче с Турцией. Как говорит Руслан Нигматуллин, самое время его проверить. Учитывая стабильно качественную игру Андрея за клуб, особенных переживаний из-за вратарской позиции нет. Помимо Лунева, в сборной сейчас Гильерме и Шунин, но против Турции в матче Лиги Наций должен играть именно голкипер «Зенита». 

Новый центр обороны

Основная связка центральных защитников на ЧМ-2018 Игнашевич – Кутепов выступила удачно, но распалась моментально. Сергей оказался Сергеем Николаевичем, он повесил бутсы на гвоздь и начал тренерскую карьеру, а Илья отсутствует на этом сборе, ему недавно была удалена паховая грыжа, восстановление займет пару месяцев. По идее, спартаковцы Кутепов и Джикия должны образовывать новый центр обороны сборной России, но на этом сборе, как и в клубе в ближайшие недели, Георгию придется справляться без Ильи. Джикия наверняка выйдет в стартовом составе, он быстро включился в игру, хотя и пропустил полгода, уже выдал несколько качественных матчей за «Спартак». А вот выбор напарника для Георгия будет мучительным. В распоряжении Черчесова Семенов, Нойштедтер и Сорокин. Предположу, что выбор будет сделан в пользу Романа, воодушевленного рождением сына. Он самый опытный из возможных товарищей по центру обороны для Джикии. 

Может ли Черчесов вернуться к схеме с тремя центральными защитниками? Не обязательно сборная России сыграет по схеме 4-2-3-1, Станислав Саламович вполне может устроить новый тактический поворот и вернуться к схеме 3-5-2. Даю этому варианту развития событий процентов 20, но в уме держать все-таки нужно. Если будет три центральных защитника, то Нойштедтер расположится по центру, Джикия чуть правее, а левее может сыграть Кудряшов. 

Обновление обороны – 80% 

Вратарь + четыре защитника – это половина команды. По сравнению с чемпионатом мира оборонительный кластер сборной России изменится, как минимум, на 80%, то есть только один человек из пяти останется при своей позиции. Это Марио Фернандес. В воротах Лунев вместо Акинфеева, пару центрбеков Кутепов – Игнашевич меняем условно на связку Джикия – Нойштедтер, слева не сыграет Жирков, чья международная карьера завершена. На место левого защитника претендуют Рауш и Кудряшов. 

Полузащита

В средней линии сохранился хотя бы каркас, но есть две существенные потери. Александр Самедов, как и Юрий Жирков, завершил выступления за сборную, его тезка Головин сейчас травмирован. В таком же состоянии Алан Дзагоев. Готовы играть Зобнин, Черышев, Газинский и Кузяев, которые стали важными персонами на ЧМ-2018. С уходом Самедова из сборной у нас опять образуется дыра на правом фланге атаки, именно эта позиция выглядит наиболее проблемной. Зобнин и Газинский сыграют в опорной зоне, Кузяев расположится чуть «выше» и ближе к атаке, Черышева отправляем налево. А справа кто? Стоцкий, Ионов, Ерохин – это кастинг, идеального кандидата среди них нет. Можно принять более изящное решение: Игоря Смольникова поставить на правый фланг обороны, а Марио Фернандеса, в чьих созидательных способностях сомневаться не приходится, «поднять» в полузащиту. 

Атака 

Федор Смолов на этот сбор даже не приехал, он адаптируется в «Локомотиве», в то время как главный форвард страны – Дзюба, еще и капитанскую повязку в национальной команде получил. Что ж, пожелаем Артему голов! 

Турция против. Подходящий соперник для старта 

Ориентировочный состав сборной России на матч против Турции (4-2-3-1): Лунёв – Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов – Газинский, Зобнин – Ерохин, Кузяев, Черышев – Дзюба. 

По сравнению с матчами чемпионата мира Черчесов не может рассчитывать на шесть человек основного состава: Акинфеева, Кутепова, Игнашевича, Жиркова, Самедова и Головина. Кроме того, нет в сборной Смолова и Дзагоева, которые начинали ЧМ-2018 в стартовом составе, но потом по разным причинам играли меньше. Это совсем другая команда, хотя в прежней форме и символике. И хочется верить, с тем же характером.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Матч ТВ» в прямом эфире покажет игру Россия - Чехия
Сегодня, 16:02 8
У Нойштедтера родился сын
Сегодня, 14:46 3
В «Черноморце» не планируют проводить матч со «Спартаком» в Сочи
Вчера, 16:17 2
Промежуточные итоги РПЛ: лидерство «Зенита» и большие проблемы «Анжи»
Вчера, 16:00Степан Шереметьев в блоге РПЛ11
В Санкт-Петербурге открыли памятник Казаченку
Вчера, 15:22 15
Матч «Черноморец» - «Спартак» может пройти в Сочи
Вчера, 14:24 13
Обсудить
Все комментарии
МКС
МКС
сегодня в 19:47
Удачи нашим, Сборная СССР ни разу не проиграла, надеюсь и молодежь не посрамит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100