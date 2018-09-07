Другая сборная России. Знакомимся заново

сегодня, 19:33

Сборная России вернула веру в себя игрой на ЧМ -2018? «Соккер.ру» напоминает, что за два месяца команда Черчесова изменилась до неузнаваемости, и сегодня начнет все сначала.

Ни для кого не секрет, что на время крупных турниров активизируются болельщики, которые в «мирное время» футболом не интересуются. Да-да, это те самые люди, которые сокрушаются, что Александр Головин больше не будет играть за сборную России, так как подписал контракт с «Монако» (и сегодня они увидят подтверждение своим словам). Впрочем, ребят из этой гвардии, которые сегодня решат посмотреть футбол впервые с момента чемпионата мира, все равно ждет масса сюрпризов. Да и не только их! Сборная России изменилась до неузнаваемости под влиянием ряда факторов: ухода ветеранов, травм и тренерских решений. Давайте разбираться вместе, чего ждать от команды Станислава Черчесова в Трабзоне? Хотя бы в смысле кадровых решений.

Акинфеева заменит Лунёв

Игорь Акинфеев, чей сэйв ногой в серии пенальти со сборной Испании еще долго будем вспоминать, прищелкивая языком, не приехал на сентябрьский сбор национальной команды. Пропуск согласован с тренерским штабом, вратарю нужно съездить на плановое медицинское обследование, посмотреть на связки колена, которые Акинфеев дважды рвал. Так или иначе, сборная России осталась без основного вратаря. Благо, ближайший сменщик Игоря к бою готов. Андрей Лунев отлично играет за «Зенит» и не должен тушеваться в матче с Турцией. Как говорит Руслан Нигматуллин, самое время его проверить. Учитывая стабильно качественную игру Андрея за клуб, особенных переживаний из-за вратарской позиции нет. Помимо Лунева, в сборной сейчас Гильерме и Шунин, но против Турции в матче Лиги Наций должен играть именно голкипер «Зенита».

Новый центр обороны

Основная связка центральных защитников на ЧМ -2018 Игнашевич – Кутепов выступила удачно, но распалась моментально. Сергей оказался Сергеем Николаевичем, он повесил бутсы на гвоздь и начал тренерскую карьеру, а Илья отсутствует на этом сборе, ему недавно была удалена паховая грыжа, восстановление займет пару месяцев. По идее, спартаковцы Кутепов и Джикия должны образовывать новый центр обороны сборной России, но на этом сборе, как и в клубе в ближайшие недели, Георгию придется справляться без Ильи. Джикия наверняка выйдет в стартовом составе, он быстро включился в игру, хотя и пропустил полгода, уже выдал несколько качественных матчей за «Спартак». А вот выбор напарника для Георгия будет мучительным. В распоряжении Черчесова Семенов, Нойштедтер и Сорокин. Предположу, что выбор будет сделан в пользу Романа, воодушевленного рождением сына. Он самый опытный из возможных товарищей по центру обороны для Джикии.

Может ли Черчесов вернуться к схеме с тремя центральными защитниками? Не обязательно сборная России сыграет по схеме 4-2-3-1, Станислав Саламович вполне может устроить новый тактический поворот и вернуться к схеме 3-5-2. Даю этому варианту развития событий процентов 20, но в уме держать все-таки нужно. Если будет три центральных защитника, то Нойштедтер расположится по центру, Джикия чуть правее, а левее может сыграть Кудряшов.

Обновление обороны – 80%

Вратарь + четыре защитника – это половина команды. По сравнению с чемпионатом мира оборонительный кластер сборной России изменится, как минимум, на 80%, то есть только один человек из пяти останется при своей позиции. Это Марио Фернандес. В воротах Лунев вместо Акинфеева, пару центрбеков Кутепов – Игнашевич меняем условно на связку Джикия – Нойштедтер, слева не сыграет Жирков, чья международная карьера завершена. На место левого защитника претендуют Рауш и Кудряшов.

Полузащита

В средней линии сохранился хотя бы каркас, но есть две существенные потери. Александр Самедов, как и Юрий Жирков, завершил выступления за сборную, его тезка Головин сейчас травмирован. В таком же состоянии Алан Дзагоев. Готовы играть Зобнин, Черышев, Газинский и Кузяев, которые стали важными персонами на ЧМ -2018. С уходом Самедова из сборной у нас опять образуется дыра на правом фланге атаки, именно эта позиция выглядит наиболее проблемной. Зобнин и Газинский сыграют в опорной зоне, Кузяев расположится чуть «выше» и ближе к атаке, Черышева отправляем налево. А справа кто? Стоцкий, Ионов, Ерохин – это кастинг, идеального кандидата среди них нет. Можно принять более изящное решение: Игоря Смольникова поставить на правый фланг обороны, а Марио Фернандеса, в чьих созидательных способностях сомневаться не приходится, «поднять» в полузащиту.

Атака

Федор Смолов на этот сбор даже не приехал, он адаптируется в «Локомотиве», в то время как главный форвард страны – Дзюба, еще и капитанскую повязку в национальной команде получил. Что ж, пожелаем Артему голов!

Турция против. Подходящий соперник для старта

Ориентировочный состав сборной России на матч против Турции (4-2-3-1): Лунёв – Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов – Газинский, Зобнин – Ерохин, Кузяев, Черышев – Дзюба.