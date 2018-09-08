Самые дорогостоящие трансферы в истории АПЛ

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Покупка Погба - самый дорогой трансфер в АПЛ ? Нет, сразу трое игроков выше, если учитывать футбольную «инфляцию». «Соккер.ру» называет рекордсменов.

До недавнего времени цены трансферов оценивались линейно, и это было ошибкой с точки зрения экономики и математики. Если в 1998 году за человека платили 7 миллионов долларов, то считалось, что он намного дешевле, чем тот, за кого в 2008 году отдали 20. Хотя это лишь интуитивная и неверная оценка «стоимости» денег.

Специалисты пришли к выводу – и доказали это подсчетами, что в футболе «инфляция» куда выше, чем в повседневной жизни. А она ведь влияет на каждого. Например, рубль четыре года назад и рубль сейчас – совершенно разные по возможностям валюты под одной торговой маркой. А поскольку в любой стране с импортом цены привязаны к международным валютам, то арифметика простая.

Одна и та же сумма в рублях тогда и сейчас на самом деле отличается на 240 % - очень ощутимое падение. Проще говоря, если за четыре года пенсионеру или рабочему увеличили выплаты всего в полтора раза, то по факту он стал беднее на 40 %. А если не увеличили – положение ухудшилось почти в два с половиной раза. Наглядно получается.

Сразу понятна идея тех, кто оценивает футбольные трансферы – учитывать, что деньги прибавляют и теряют в цене. Британский фунт не стоит в стороне от международных правил. Поэтому экономисты пересчитали стоимость трансферов АПЛ разных лет. Почему их формуле можно доверять? Потому что математический аппарат единый. Один подход к каждому трансферу, а выводы очень любопытные:

- трансфер Павлюченко в нынешних деньгах это 35.9 млн фунтов, Аршавин – 34 млн, Билялетдинов – 19.95, Смертин – 16.3 млн, Харин – 5.85 млн, а Погребняк – 1.21 млн фунтов. Юрий Жирков оценен заметно выше, в пересчете его покупка обошлась бы сейчас «Челси» в эквивалент современных 41.8 млн фунтов. Но это не самый дорогостоящий россиянин в истории АПЛ . Канчельскис обошелся МЮ в эквивалент 47.8 млн фунтов;

- в нынешних деньгах Эрик Кантона обошелся бы МЮ в 26.6 млн фунтов – солидно за молодого форварда с характером. Конечно, 1.2 млн фунтов, которые отдал Фергюсон, смотрятся веселее и кажутся большей удачей, но и 26.6 млн за будущую легенду и чемпиона – копейки, удачная сделка;

- есть дорогие трансферы, которые теряют в цене со временем. Например, Альваро Мората обошелся недавно «Челси» в 58 млн фунтов – самый дорогой игрок в истории клуба до подписания Кепы, если сравнивать числа, а не стоимость денег. А теперь его трансфер оценивают в 52.5 млн;

- десять игроков в списке оценены выше, чем в 100 тысяч фунтов. То есть задолго до Погба были те, за кого де-факто платили такие деньги в современном эквиваленте. Замыкает список Уэйн Руни – за него в 18 лет МЮ вывалил 103.6 млн современных фунтов;

- молодой Рой Кин – еще одна покупка Фергюсона, это 111.2 млн фунтов. А Эссьен и Фернандо Торрес, оказывается, по факту обошлись «Челси» в 115 млн фунтов каждый, но они не самые дорогие в списке Абрамовича. 26-летний нападающий Дрогба чуточку дороже – 115.7 млн в пересчете, и он лишь на шестом месте в общем рейтинге;

- пятерку открывает неудача МЮ – взяли из «Лацио» Хуана Себастьяна Верона за 26.4 млн фунтов, а по факту это 115.9 млн, то есть один из самыз дорогостоящих неудачных трансферов в истории футбола;

- на четвертом месте оказался Поль Погба. Если его переход в МЮ оценили в клубе в 86 млн фунтов, что позволило пройти отметку в 100 млн евро на те времена, то сейчас уже речь о выброшенных 117.7 млн фунтов – 131.4 млн евро. Огромные деньги, которые французу еще надо отработать;

- Вирджил ван Дейк лишь формально самый дорогой защитник в истории футбола. За него заплатили кучу денег, но если учитывать особенности рынка, то первым до сих пор остается Рио Фердинанд. «Лидс» получил за молодого англичанина 29 млн фунтов, но в нынешних деньгах для футбольного рынка это эквивалент 121.7 млн фунтов. Самый дорогой защитник в истории футбола? Тут надо также оценивать стоимость защитников из Ла Лиги и Серии А, но сумма впечатляет;

- на втором месте одного из троих англичан в первой десятке. Кроме Фердинанда и Руни, есть также Алан Ширер. Оказывается, «Блэкберн» отдал своего лучшего форварда в «Ньюкасл» за 15 млн фунтов в 1996 году, чтобы в новом веке узнать, что в современных реалиях это 125.1 млн фунтов.

Учитывая, что за Кейна любому покупателю придется заплатить или столько, или больше – охотно верим, что Ширера с его голами могли так оценить. Исследователи объясняют – выросли цены на билеты, вырос интерес публики, телевизионные контракты подскочили сильнее, чем инфляция в Великобритании, поэтому суммы трансферов отправились в космос;

- а на первом месте в истории АПЛ по оценке Tottally Money трансфер Андрея Шевченко. В современных деньгах его переход из «Милана» в «Челси» стоил бы 144 миллиона 400 тысяч фунтов. В евро это примерно 161 млн – сумма для десятки самых дорогих трансферов в истории футбола.

Абрамович не пожалел денег, чтобы заполучить партнера по играм в гольф. А вот тренер Моуриньо так и не понял, как пристроить опытного форварда в новой команде. Самый дорогостоящий переход в истории английского футбола оказался неудачным;

- можно даже составить символическую сборную самых дорогостоящих переходов в истории АПЛ . Она очень любопытная, поскольку показательно отличается от той, что построена на оценке «больше сумма – дороже трансфер». Например, Уокер и Менди оказываются не самыми дорогими крайними защитниками в истории футбола. Забавно, что 10 человек из 11 – из двух клубов: