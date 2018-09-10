Многофункциональный чемпион мира

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Франция после завоевания чемпионского титула расслабиться не смогла. «Соккер.ру» - о том, что поменялось в жизни французской сборной после ЧМ -2018.

Мощное испытание

Если другие сборные получили возможность обкатать разные варианты состава, начать что-то строить, опробовать себя на старте нового цикла в товарищеских матчах, то французы были брошены в огонь турнирных сражений сразу же. Новомодный турнир Лига Наций устроился так, что в группе 1 элитного дивизиона А пристроились два последних чемпиона мира Франция и Германия, а также Нидерланды – сумасшедшая компания. Причем понятно, что раз три сборные, то в каждый игровой день одна отдыхает или проводит товарищескую встречу.

Но единственными, кто был лишен этой роскоши, оказались французы. Они с интервалом в несколько дней провели встречи Лиги Наций с Германией на выезде и с Нидерландами дома. Очень серьезное испытание, которое французы прошли с честью и показали, что хватки и азарта с завоеванием чемпионского титула не растеряли. Так получилось, что в этих матчах Франция отработала все режимы игры.

Режим глухой обороны

Встреча со сборной Германии получилась очень сухой. Она могла не стать такой, если бы не выдающийся футбол вратаря сборной Франции Альфонса Ареола, который провел одну из лучших игр в карьере. Он не позволил прибавившим в какой-то момент немцам поразить ворота Франции. «Трехцветные» же отрабатывали схему аккуратно обороняющегося строгого механизма. Дешам не стал мудрить и с составом, выпустив оптимальное сочетание при имеющихся ресурсах: Ареола – Павар, Варан, Умтити, Эрнандес – Канте, Погба – Матюиди, Мбаппе, Гризманн – Жиру. Старые знакомые 4-2-3-1, которые у Дешама с его универсальными ребятами работают как часы. Дальше – только штрихи.

Немцы же после провального чемпионата мира горели желанием реабилитироваться, а лучшего способа, чем наказать сразу же новоиспеченного обладателя титула, нет. Французы это понимали, поэтому сыграли в игру с применением автобуса, стреляющего сверхзвуковыми ракетами. Автобус чуть поскрипел, но ворота уберег, а ракеты цель не поразили. Примерно в таком режиме Франция обыграла на чемпионате мира Бельгию. Но там чуть больше повезло. Схема рабочая, проверенная, пусть за нее всегда боязно, когда соперник владеет мячом 60 процентов времени, как это было в данном случае.

Статистика по ударам тоже предсказуемо в пользу Германии: 13 – 8, 6 – 4 по ударам в створ. В целом для игры с такой вывеской маловато ударов вообще, и это – заслуга Франции, избравшей такой сверхрациональный защитный футбол. Причем это не была бессмысленная возня, поскольку обе команды показали отличную культуру паса. У немцев девять из десяти передач достигали цели, а у французов – восемь из десяти.

Режим давления

Но неужели мы имеем дело с самым скучным чемпионом, который способен играть только строго от обороны и на контратаках, имея такой сумасшедший подбор дорогостоящий и невероятно креативных игроков? Матч с Нидерландами в Париже показал, что Франция умеет быть разной. С Германией работал подход анти-Бельгия. С устроившими очередную перестройку Нидерландами, которым не хватает опыта, можно поиграть в силовой манере. Поэтому уже французы выступили в роли доминирующей силы, которая неотвратимо давит и создает проблемы в обороне.

Французские игроки, вышедшие в том же самом составе, что и на матч с Германией удавом обвивали штрафную Силлессена, раскатывая накоротке очень уверенно, грамотно многоходовки и зная, что рано или поздно соперник под таким давлением ошибется. К сожалению для сохранивших добрую память об экс-спартаковце Квинси Промесе, именно он допустил грубую ошибку под этим прессингом, скинув мяч под голевую передачу Матюиди, а вездесущий Мбаппе ее замкнул. Французы добились цели, используя режим давления и контроля мяча, который к тому моменту достигал 65 процентов времени. Голландцы просто не могли поднять головы.

Режим расслабленности

Настоящий чемпион еще должен уметь убивать игры с соперником, которому он показал свое превосходство. Не когда речь идет о равном опасном противнике, как Германия, а когда ты видишь, что оппонент подавлен, он уже пропустил, он зажат. Ты не мчишься уничтожать его, а держишь все под контролем, планомерно подводя игру к финалу без потрясений, ошибок, нервотрепки и шансов для неприятеля, что главное. Так умела играть «Барселона», чемпионская Германия, чемпионская Испания – есть немало примеров.

Играть в таком режиме – великая наука, на самом деле, показатель большой командной солидности и зрелости. И вот тут Дешам себе сделал пометочку – Франция так не смогла. В какой-то момент она слишком расслабилась, чтобы проморгать отрезок, на котором Нидерланды прибавили в скорости. Это случилось с начала второго тайма. Дешам, кстати, понял это быстрее своих футболистов, выпустив Менди для встряски. И она случилась – Бенжамен здорово оживил игру. Однако пока он вкатывался, голландцы счет сравняли. Хотя по первому тайму и намеков на эту возможность не было.

Режим форсажа

Зато опробовали очередной важный режим – когда нужно резко отреагировать на неожиданно изменившиеся условия, вернуться в игру и добиться результата. Засекайте: прошло восемь минут после пропущенного мяча, а Франция уже снова вела в счете. Тот самый Менди выдал отличный пас на Жиру, который четко опередил защитника и забил долгожданный гол, которого на чемпионате мира так и не случилось. В нужный момент там забивали другие, а тут Жиру оказался резче и расторопнее защитников.

В этом суть командного футбола – не так важно, чья нога последней коснулась мяча, главное, чтобы мяч потом оказался в воротах. Франция смогла по заказу прибавить и дожать, пусть и допустила более открытый футбол с обоюдными моментами. В такой некомфортной обстановке тоже нужно уметь играть. И французы сумели. В результате процент владения мячом в их пользу оказался на уровне 55, ударов они нанесли 15 против 7, причем 8 раз попали в створ, а голландцы лишь дважды. И у обеих команд почти девять передач из десяти в среднем оказывались точными. Блестящая статистика.

Почему-то нынешнюю Францию модно упрекать в отсутствии зрелищности при ее ресурсах. А на самом деле подопечные Дешама показали, что умеют работать в разных стилях, в разных режимах при одном составе, при одной расстановке. Этот большой ресурс уходит как раз на грамотное распределение сил, задач. Мы имеем дело с универсальным чемпионом, который сыграет так, как нужно сыграть именно против конкретного соперника. Это команда-хамелеон, которая не меняет своей структуры, но умело варьирует манеру игры. Именно поэтому французы стали чемпионами и показывают, что готовы доводить работу над режимами до совершенства, играя и переключая их с олимпийским спокойствием, без суеты. Вот это «без суеты» и лишних движений – признак больших профессионалов.