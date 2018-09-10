Огонь горит! Россия снова порадовала болельщиков

сегодня, 22:08

Оказывается, товарнякам не обязательно быть скучными! Сборная России переиграла Чехию со счетом 5:1, и «Соккер.ру» считает, что сейчас не грех смешать эмоции с аналитикой.

Каркас и мироощущение

Чемпионат мира действительно стал мощнейшим зарядом уверенности для парней в футболках сборной России. Раскрепостились даже те, кто не имеет отношения к мундиалю, а подъехали в команду Черчесова сейчас, чтобы сыграть в товарищеских матчах. Вот сколько человек из стартового состава на ЧМ -2018 вышли в основе против Чехии? Однозначно Фернандес, Черышев не во всех матчах появлялся на поле с первых минут, но по уровню влияния на результат – тоже основной, Газинский и Кузяев претендовали на одну позицию в старте, сыграли примерно поровну. То есть три позиции и четыре человека, а многие их партнеры даже не были в заявке. Это не относится к Луневу, Семенову и Ерохину, но Нойштедтер, Рауш, Ионов и Заболотный не ездили на чемпионат мира, а сегодня разрывали Чехию. Да, у соперников тоже не было ряда ключевых игроков, но сейчас хочется оценить качественную игру «полуторного» состава сборной России и отличный результат в отрыве от действий противника, да и не Гибралтар же играл против нас, в конце концов.

Черчесов признался в интервью, что активный старт планировался, хотя вряд ли тренерский штаб мог запланировать три гола к исходу получаса игры. Ошибки чехов вкупе с прессингом, своевременными вертикальными передачами в переднюю линию и эффективной игрой форвардов на линии офсайда привели к счету 3:0 в пользу нашей команды за 29 минут игрового времени. А ведь были еще классные комбинации на подступах к штрафной площади, быстрые розыгрыши с обязательным выводом на удар, то есть нельзя сказать, что крупный счет обусловлен только ошибками соперников и тем, что все залетело. Сборная России выглядела действительно круто! И чем это объяснять, как не сформировавшимся на этапе подготовки и во время чемпионата мира стилем и обретенной вместе с результатами уверенностью. В распоряжении Черчесова уже есть рабочий механизм, функционирование которого не нарушается сменой запчастей. Понятная форма управления игрой вкупе с новым мироощущением, которое появляется у каждого, кто надевает футболку сборной, приносит сладкие плоды. Надеюсь, это не случайность и не совпадение.

Внешний вид

Полностью поддерживаю решение Станислава Черчесова полностью отдать второй сентябрьский матч Андрею Луневу, хотя думалось, что будет политическое решение, и сегодня по тайму сыграют Гильерме и Шунин. Поймал себя на мысли, что этот матч действительно был «контрольным, а не товарищеским», как любил подчеркивать Черчесов на этапе подготовки к чемпионату мира, когда он допускал много странных кадровых решений. Вот сейчас все четко: на следующем сборе вернется Акинфеев, значит, нужно максимально дать практику его ближайшему сменщику. Шунин и Гильерме и так опытные вратари, да и, возможно, в следующий раз оба останутся за бортом сборной, а если кто-то и приедет, то только в качестве третьего номера во вратарском цеху. Стоит ли тратить на это игровые минуты? Мой ответ – нет.

Что касается полевых игроков, то здесь, как понимаю, некоторые основные игроки получили отдых. Те же Зобнин и Джикия постоянно играют в «Спартаке», отыграли по 90 минут против Турции, и не было смысла грузить их по полной программе. Оборона предстала в экспериментальном составе, а определяющим для игры был квартет Газинский – Кузяев – Ерохин – Черышев. Эти парни в курсе требований Черчесова, они плюс Марио Фернандес делали игру, а остальные ее дополняли. Отлично это получилось у Ионова и Заболотного. Впрочем, Антон даже с учетом сегодняшнего гола и заработанного пенальти не обязательно останется в обойме, ведь его конкурентами скоро будут Дзюба, Кокорин, Смолов и Чалов, а вот Ионов сыграл очень важный для себя матч. Позиция правого игрока атаки в сборной России – проблемная, и Алексей выиграл этот этап кастинга.

Принципы

Сборной России нравится прессинг, нравится быстрая игра, команда Черчесова не боится жесткости и готова постоять за себя. Чехию ведь просто задушили активной игрой в отборе, при этом бросается в глаза, что передняя тройка игроков – форвард и вингеры, очень внимательно работают по офсайдной линии, всегда нацелены убежать. Сегодня это получилось у Ионова и Заболотного, в матче с Турцией Артем Дзюба выловил мяч, поймав линию последнего защитника. Совпадение? Не думаю. Наверняка этому компоненту уделяется пристальное внимание. Сборная России ставит на резкость, на встречные атаки, на кратчайшие маршруты доставки мяча к чужим воротам. И это отличный план действий.

Жгите так всегда!

Действительно, за два года ожидания чемпионата мира у нас уже сформировалась фобия перед товарищескими матчами. Скучно, однообразно, а часто еще и грустно. Сегодня сборная России показала, что все может быть и по-другому. Заполненная «Ростов Арена», мощная игра, великолепный счет. Недовольные есть? Недовольных нет. Ну, разве что вы болели за соперников сборной России или не на тех поставили. Понятно, что невозможно всегда выигрывать по 5:1, но на днях была игра в Трабзоне, где наши парни терпели почти весь второй тайм, охраняя минимальный победный счет. Но даже это было хорошо, ведь по-футбольному все было правильно: видели цель и шли к ней, движение по этому маршруту не всегда усыпано лепестками роз, но это понятный процесс. Сегодня получилось разорвать чехов – и замечательно! Будем радоваться, будем ждать октябрьских матчей и новых заруб в Лиге Наций. Главный итог завершившего сбора: сборная России не растеряла багаж лояльности, заработанный во время чемпионата мира, и даже сумела пополнить его двумя победами – одной важной и одной красивой. Продолжаем в том же духе!