Голы и драйв. Лига Наций невероятна!

сегодня, 12:30

Испания уничтожила Хорватию, Россия выстояла в Турции, многие команды успели собрать по две победы. О футбольном веселье – на «Соккер.ру».

Кто выходит в полуфиналы Лиги Наций прямо сейчас?

Отбор Евро-2020 внесет коррективы – полуфиналы в лигах В, С и D не соберут всех победителей групп, однако любопытно глянуть, каким будет десерт, если на первое подали бодрый футбол с голами и упорными матчами в разных дивизионах.

Понятно, что пока у команд разное количество матчей, нужно упоминать фаворитов – вроде сборной Бельгии в ее группе, но если не исключено, что при определенном стечении обстоятельств в группе В может быть финал Россия – Украина, разве есть претензии к интриге?

Возможные полуфиналы

Лига А: Франция – Швейцария (Бельгия крадется); Португалия – Испания.

Лига В: Россия – Дания; Босния и Герцеговина – Украина.

Лига С: Шотландия – Финляндия; Болгария – Черногория (Сербия).

Лига D: Грузия – Люксембург; Косово – Македония.

Вероятные потери и приобретения Лиги А

Поднимутся в классе: Россия, Украина, Босния и Герцеговина, Дания.

Вылетят в Лигу В: Нидерланды, Исландия, Италия, Хорватия.

С текущим положением команд во всех группах можно ознакомиться здесь.

Цифровые показатели первых игровых дней Лиги Наций

46 матчей из 278 уже сыграно, 106 мячей забито – бодро начали, невзирая на то, что в турнире играют соседи по рейтингу ФИФА .

2.3 мяча за матч – не аномальная, но приличная результативность. Начали бодро, чтобы дождаться гола, нужно подождать 41 минуту в среднем или пятнадцать, если смотрите матч Испании и Хорватии.

92 % - показатель лидера по точности передач. Легко догадаться, что речь о сборной Испании. Второе место Бельгии тоже не удивляет - 91 %, а вот Швейцария, Словакия и Уэльс с показателями 89-88 % - это круто. Правда вторых точность пасов не спасла.

42 % владения, 70 % точных передач, 27 перехватов за игру и 20 отборов – Россия показала классику игры вторым номером в Турции. Но в Ростове-на-Дону напомнили, что дома могут сыграть иначе.

70 % времени владели бельгийцы в игре против Исландии. Не удивительно, что Азар и дважды Лукаку расписались на табло в гостевой игре. Сильнее не доминировал никто.

52 удара – лучший показатель после двух матчей. Принадлежит он сборной Беларуси, которая расправилась с Сан-Марино, но в гостях не забила молдаванам, хотя удары, как видите, были. У Люксембурга 48 ударов, у Армении – 40, у Украины – 39. Видно, что не все фавориты сыграли по два матча.

8 голов – рекорд на данный момент. Принадлежит Испании после погрома хорватов, а Люксембург пришел пока вторым, отгрузив 7 мячей соперникам. Нашли, как поднять уровень местного футбола – молодцы и на клубном уровне, и на международном.

5 сэйвов совершил Де Хеа на «Уэмбли». Сразу знаем, как Давид сыграл бы в полуфинале с не чужой для себя Англией, если бы прошел россиян и хорватов. Впрочем, его показатель скромный, а вот у бедного вратаря Лихтенштейна Бюхеля 14 спасений, как и у голкипера Сан-Марино Бенедеттини. Албанец Стракоша тоже налетался – 9 сэйвов.

4 голевые передачи – рекорд Марко Асенсио. Он еще и сам забивал, хотя в зачете бомбардиров пока между Драгуном из Беларуси и Лукаку из Бельгии разницы никакой. И норвежец Йохансен, и датчанин Эриксен – у всех по 2 гола. Но 4 ассиста Марко за две игры с Англией и Хорватией – это круто. Асенсио стал вторым за 10 лет испанцем, который сделал три голевые за игру. Но у Нолито три паса против Лихтенштейна.

6 голов без мяча престижа – худший результат сборной Хорватии в официальной игре. Вчера обновился антирекорд «шашечных», потерпели крупнейшее поражение. Также из-за Лиги Наций исландцы вспомнили кошмарные времена, пропустив 9 голов в двух поединках. Впрочем, в их случае повторение рекорда невозможно. В 1967 году сборная Дании разгромила Исландию со счетом 14:2.

207 передач у Серхио Рамоса за две игры. Понятно, кто король коротких передач в Лиге Наций. Впрочем, Серхио еще и у чужих ворот многое умеет. Забил Хорватии, чему был очень рад. Ждем ответ от полузащитников, которым еще предстоит сыграть вторые матчи турнира в октябре.

26 матчей подряд не проигрывает сборная Испании. Это самая длительная серия в современном футболе на уровне сборных. После поражения на Евро-2016 от Италии собрали мощную серию, омраченную только серией пенальти против сборной России, но официальный результат той игры – ничья. Какого монстра удалось вымотать и сломать!

9 команд в 16 группах стартовали с двух побед на старте. Составы групп равные, соперники из одних корзин для отборочных раундов, но когда заменили обычные «товарняки» на официальные игры – Украина, Босния и Герцеговина, Грузия, Финляндия и Болгария решили не терять возможность забронировать себе место в полуфиналах своих дивизионов на случай, если так можно будет получить путевку на Евро. Россия, как и Бельгия, Шотландия, Португалия, Швейцария и Дания, тоже может стартовать с двух побед.

Самые примечательные матчи нового турнира

Уэльс – Ирландия – 4:1. Великолепная игра валлийцев, которые еще не знали, что за датчан сыграет Эриксен, а не блогеры. Британская разборка закончилась для Ирландии плачевно.

Турция – Россия – 1:2. Лучший первый тайм России в официальном матче за долгое время, плюс шикарная игра Лунева и даже «спецэффекты» - блестки на поле, убранные в перерыве. Было круто, но помним об ответном матче – турки разозлились после голов Черышева и Дзюбы.

Швейцария – Исландия – 6:0. С нетерпением ждем матчей дерзких швейцарцев против бельгийцев, а пока выяснили, кто будет аутсайдером в группе. Исландцы только выехали из России – сразу погорели. Шесть разных игроков сборной мира из Швейцарии забили им по голу. Пора звать Карпина в сборную Исландии?

Англия – Испания – 1:2. Скандал, где повторы в Лиге Наций? В будущем появятся, а пока Де Хеа пропустил чистый гол – неудачно упал с мячом, его не трогали. Но взятие ворот не засчитали. Зато надо отдать должное и Давиду, и испанцам – они сыграли так, как будто это был полуфинал ЧМ . И выиграли на «Уэмбли»!

Швеция – Турция – 2:3. Луческу обыграл на выезде команду из числа героев чемпионата мира. Казалось, что голы Исаака и Классона сломают гостей, но затем шведы показали, что без Гранквиста проблемы в защите не только у «Краснодара». Крутой камбэк – с дублем Акбабы на 88-й и 92-й минутах!

Португалия – Италия – 1:0. Матч примечательный тем, что португальцы без Роналду доказали – итальянцы снова ошиблись с главным тренером. Великая футбольная держава испытывает кризис идей, Манчини не справляется.

Испания – Хорватия – 6:0. Хотя исландцы тоже вчера проиграли крупно, они в финале ЧМ не играли, в отличие от хорватов. Далич зря так себя превозносил – рекордное поражение в истории «шашечных» случилось после шикарной игры Асенсио. Энрике начал успешно.

Лига Наций решает главную проблему «товарняков»

Рейтинг матча Турция – Россия оказался намного выше, чем у любого из предыдущих товарищеских матчей этих же команд. Отклик больше, ведь игра официальная. А раз Луческу подарил Черчесову еще и волевую выездную победу турецкой сборной над Швецией, то в группе стало жарко – в России «Тре Крунур» нужна только победа.

Хотя есть и глобальный вывод для всех сборных. Во-первых, Лига Наций получается круче отбора на Евро, ведь здесь сильные играют с сильными, а слабые – с равными. Во-вторых, это лига мести. Матчи Испании против Хорватии и Англии – команд, которые они прошли бы без вмешательства России на ЧМ -18, еще раз доказали, что команда Черчесова не написала свою чемпионскую историю, зато переписала чужую.

Президент испанской федерации сплоховал – увольнение Лопетеги подкосило его сборную. Но Луис Энрике показал, что не случайно эта команда не проигрывала 26 матчей подряд. Россия своей ничьей лишила мир вероятного финала Франция – Испания. И правильно сделала, ведь спустя два месяца в новом турнире Лига Наций вымученная «Красной Фурией» победа над Англией и разгром Хорватии показали, что в футболе не бывает мелочей.

Даже если ты сама Испания, то для победы нужны свежесть, настрой и уважение к соперникам. Идея Лиги Наций лишает национальные европейские команды проблемы поиска мотивации – товарищеских матчей становится намного меньше, а вот официальные в новом турнире пока радуют. Старт шикарный, а через месяц ждем домашние игры России против Швеции и Турции.

Неплохой шанс выйти в высшую лигу, но будет сложно, ведь игра в Стокгольме показала, что команды Андерссона и Луческу забивающие и непредсказуемые.