«Локомотив» vs «Динамо». Дерби по интересам

сегодня, 17:00

Закончилась международная пауза, ознаменованная победами сборной России и несостоявшимся переходом Терри. «Соккер.ру» приветствует РПЛ , у которой для нас пятничный сюрприз!

«Локомотив» – «Динамо», 7-й тур чемпионата России

Место и время: Москва, « РЖД Арена», 19:30 по московскому времени. Не пропустите!

Турнирная ситуация

К очному матчу в седьмом туре РПЛ московские клубы подошли соседями по турнирной таблице, при этом действующий чемпион даже на строчку ниже «Динамо»: «Локомотив» занимает восьмую строчку после не самого оптимистичного старта чемпионата, а «бело-голубые» делят шестое-седьмое место с ЦСКА , чем могут быть вполне довольны. «Динамо» стало только 14-й по очереди командой в нынешнем сезоне, познавшей горечь поражения, «Спартак» и «Зенит» пока не проигрывали вовсе, а динамовцы уступили как раз «красно-белым». Но поражение от «Спартака» с двух сторон охраняют победы над «Уфой» и «Оренбургом». Начала же сезон команда Дмитрия Хохлова с трех ничьих: против «Арсенала», «Рубина» и «Урала».

«Локомотив», в свою очередь, по два раза победил, проиграл и сыграл вничью. Для чемпиона – ужасный старт, если учесть, что выиграли железнодорожники у «Анжи» и «Крыльев Советов». Махачкалинцы – худшая команда чемпионата на данный момент, волжане тоже наверняка поучаствуют в борьбе за выживание. При этом стартовал «Локо» с нулевых ничьих против «Уфы» и «Спартака», в обоих случаях был ближе к проигрышам. Проиграла команда Семина «Оренбургу» и «Краснодару», и тут дележка очков была бы закономерным исходом, ведь в обоих случаях москвич пропускали в концовках. Но целостная картина вполне справедлива: «Локомотив» стартовал, как середняк, а игра с «Динамо» - последняя проверка сил перед стартом в Лиге чемпионов. Уже во вторник предстоит игра в Стамбуле с «Галатасараем».

Очное противостояние

В советский период за «Динамо» почти трехкратный перевес по числу побед над «Локомотивом», но в чемпионате России все иначе: бывшее «пятое колесо» московской футбольной телеги выигрывает в два раза чаще. В 58 матчах «Локо» одержал 28 побед, остальные 30 поровну поделены между мировыми исходами и успехами «Динамо». Любопытно, что «бело-голубые» ни разу не уступили железнодорожникам в сезоне 2015/2016, по итогам которого отправились кормить троллей в ФНЛ – ничьи 1:1 и 2:2, зато в чемпионской кампании «Локо» динамовцы стали любимым соперником соседей по столице. В первом круге прошлого сезона на « РЖД Арене» хозяева выиграли 3:0 с голами Фернандеша, Алексея Миранчука и Эдера, а по весне в Химках в ворота Антона Шунина влетело четыре мяча, и они остались без ответа. На этот раз Антон Миранчук оформил дубль, по мячу добавили Фарфан и Тарасов.

0:7 по сумме двух встреч. «Динамо» будет мстить? Нужно сказать, что в сезоне 2017/2018 «бело-голубые» классно сыграли против действующего чемпиона: в первом туре отыгрались с 0:2, а в заключительном победили «Спартак» 1:0, не пустив принципиального соперника на второе место и в Лигу чемпионов. Ждет ли «Локомотив» та же участь? Кстати, «Динамо» больше пяти лет не может выиграть у «Локо». Последний успех датирован мартом 2013-го, единственный мяч тогда забил Иван Соловьев, чья карьера вскоре закончилась, толком и начавшись, вместе с переходом в «Зенит». Хотя, глядишь, еще поиграет в РПЛ , сейчас Соловьев выступает за ФК «Сочи», который неподалеку от лидеров в ФНЛ .

Составы и тактика

В РПЛ только у одной команды контроль мяча входит в философию игры – речь о «Краснодаре», еще две готовы играть во владении, но не прочь воспользоваться и другими стратегиями, это «Зенит» и «Спартак». Веду к тому, что «Локомотив» и «Динамо», вероятно, сыграют в знакомую всем тем, кто смотрит матчи чемпионата России, игру. Смысл в том, чтобы подбросить противнику инициативу и взамен выторговать пространство для встречных атак. По идее, «Локомотив» как команда более высокого класса, чемпион страны должен действовать первым номером, но железнодорожники растеряли навыки атакующей игры, забив лишь четыре мяча в шести турах.

У «Динамо» в два раза больше точных попаданий. Опытный Семин не станет подставляться, «Локомотив» сегодня должен предстать строгим и сухим, а исход противостояния будет решаться в середине поля, где обещает завязаться отчаянная борьба между Денисовым и Крыховяком с одной стороны и Соу с Тетте с другой. Расчет будет сделан на прессинг, на компактность, обе команды постараются законсервировать полуфланги, а вот подачи от бровок могут лететь в штрафные, но у защитников с обеих сторон преимущество над форвардами. «Локомотив» постарается сыграть как в прошлом сезоне, когда умудрялся регулярно побеждать, почти всегда играя на ничью. Надежда эта подкрепляется индивидуальным мастерством ряда игроков, в первую очередь Фернандеша и Смолова, который оправился от повреждения и последние дни тренировался без ограничений.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус – Денисов, Крыховяк – Алексей Миранчук, Фарфан, Фернандеш – Смолов.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Шунин – Хольмен, Рыков, Шунич, Рауш – Тетте, Соу – Черных, Панченко, Жоаозиньо – Луценко.

Слова перед игрой

Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива»: «Матч с „Динамо“ принципиален. Даже не потому, что это дерби, а потому, что у „Динамо“ девять очков, а у нас восемь. Уровень игры динамовцев заметно вырос по сравнению с прошлым сезоном. Они хороши как команда, поэтому не стал бы выделять никого из футболистов. Нас ждет непростая и очень серьезная борьба. „Локомотив“ всегда старается играть на победу. Надеемся, что в тренировочной работе мы исправили ошибки прошлого матча. К игре с „Динамо“ нужно подойти в полной боевой готовности».

Константин Рауш, защитник «Динамо»: «Мы помним разгромное поражение, которое потерпели на своем поле. Неприятно так проигрывать. В связи с этим у „Динамо“ высокая мотивация реабилитироваться за тот разгром. Вообще, мы не играли ужасно в той встрече, но „Локомотив“ забил два быстрых гола со штрафных и отлично реализовывал свои моменты. Сейчас мы набрали неплохой ход и не хотим сбавлять, каждая встреча имеет большое значение».

Прогноз «Соккер.ру»: думаю, «Динамо» сумеет, как минимум, не проиграть. Напрашивается ничья без обилия голов или совсем без голов – 0:0 или 1:1.