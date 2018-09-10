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Чешский тест без Дзюбы

сегодня, 10:15

Сборная России успешно прошла проверку Турцией. Впереди – Чехия. «Соккер.ру» готовится к интересному противостоянию.

Текущее состояние

Сразу после успешного чемпионата мира сборная России расслабиться толком не могла – стартовала в ответственном новом турнире Лига Наций. Старт получился более чем удачным – победа над Турцией (2:1) на выезде. Все лидеры хорошо себя проявили. Теперь можно и поэкспериментировать в игре с Чехией, которая уже не несет турнирной нагрузки и целиком товарищеская. Чехи тоже стартовали в Лиге Наций, причем весьма неудачно. Они на своем поле проиграли Украине со счетом 1:2. Тренер Карел Яролим признал, что команда строится только, переживает смену поколений. Сейчас там нет звезд мирового уровня, какими блистали чехи в прошлом. Но Яролим верит, что кто-то из молодых ребят станет в один ряд с Недведом, Чехом, Росицки. Например, шансы есть у главной звезды нынешней сборной Чехии – Патрика Шика. Впрочем, с Россией он чехам не поможет.

История противостояния

В современной истории России и Чехии игр между командами было совсем мало. Всего три. В 2016 году был проведен контрольный матч, в котором чехи оказались сильнее. Причем счет быстро открыл Кокорин, но во втором тайме Росицки и Нецид принесли победу чешской команде. До этого данные соперники встречались на чемпионате Европы 2012 года. Тот матч получился запоминающимся и ярким. Россияне разгромили чехов: на дубль Дзагоева и голы Широкова с Павлюченко чехи ответили только мячом Пиларжа. А первая игра в истории современных России и Чехии случилась на чемпионате Европы 1996 года. Тот матч получился драматичным. После первого тайма Чехия вела со счетом 2:0, затем трижды забили россияне усилиями Мостового, Тетрадзе и Бесчастных. Но Шмицер в конце поединка счет все-таки сравнял. Получается, что все три матча закончились с разным результатом. Сегодня баланс сместится.

Слова

Карел Яролим (главный тренер сборной Чехии):

Мы сожалеем, что уступили украинской сборной в прошлой встрече. Подробно разобрали свои ошибки. У нас не шла игра при владении мячом.

Перед началом ЧМ-2018 сборная России не имела каких-то больших результатов, но на мундиале россияне сплотились и сейчас находятся на подъеме. Учитывая это, мы надеемся показать достойный футбол.

Теодор Гебре Селасси (защитник сборной Чехии):

Мы просматривали последний матч сборной России против Турции. Понимаем, что нас ждет очень тяжелый матч с серьезным соперником. Для нас это будет важная игра, крайне важно реабилитироваться за недавнее поражение от Украины в Лиге Наций.

Исходя из того, что мы видели в последнем матче сборной России, она придерживается командной игры. Конечно, очень выделяется Артем Дзюба. Этого игрока нельзя оставлять одного, за ним постоянно нужно присматривать. Жаль, что он не сыграет с Чехией, — было бы интересно посоперничать с ним. Тем не менее нам точно будет непросто.

Станислав Черчесов (главный тренер сборной России):

Турки поджали нас в концовке прошлой игры, я это заметил. Увы, у нас не было контригры в этот период. В целом я доволен тем, как команда готова к матчу с Чехией. Вроде бы все восстановились.

Что касается моей позиции на счет того, чтобы сборная чаще проводила открытые тренировки с болельщиками, то на больших стадионах люди на трибунах не мешают, на маленьких, если приходит много народу, есть какая-то неорганизованность. По возможности будем делать это. Мы не от кого не закрывались.

Чехи всегда славились хорошими футболистами, некоторые играли у меня в клубах. Это организованная команда, боевитая. Чешский футбол мне всегда нравился.

Матч [с командой Чехии] контрольный. Жизнь заставляет делать перестановки, открывать новые нюансы. Завтра мы стоим под флагом, под гимном, как я всегда говорю. Должна быть игра «от ножа».

Каждый должен проявлять себя, чтобы закрепиться в составе, тем более что ситуация позволяет это делать.

Потери и подход

Чехи в матче с Украиной лишились Шика. Он забил быстрый гол, после чего Чехия пропустила дважды и проиграла. Сам Патрик повредил подколенное сухожилие, поэтому в товарищеском поединке не примет участия. Также есть проблемы со здоровьем у Новака и Петрака. Хотя эти ребята сохраняют надежду на выход на поле в игре с Россией. Не сыграют точно Дарида и Барак – важные для полузащиты исполнители. Учитывая, что по-настоящему больших звезд нет, тренерский штаб сборной Чехии пытается опираться на надежную оборону количеством, поэтому использует расстановку с тремя центральными защитниками. Хотя работает это слабо.

У россиян тоже отсутствует главная звезда – Артем Дзюба после игры с Турцией отправился на обследование, а затем домой. У него выявлено повреждение. Проблемы со здоровьем есть и у Кудряшова, который тоже не сыграет с Чехией. Но наверняка Станислав Черчесов в любом случае планировал ротацию состава после изнурительной игры в Турции, где все к концу очень устали. Плюс контрольных матчей стало меньше – надо больше успеть попробовать. Ждем и от Чехии, и от России нестандартных сочетаний и интересных решений, что, конечно, затруднит прогноз исхода встречи. Самая главная интрига, конечно, в том, насколько эффективна будет игра сборной России без Дзюбы.

Судя по словам из станов команд, встреча получится боевитой. Чехи горят желанием проявить себя и реабилитироваться после проигрыша Украине. Еще одна неудача создаст мощнейшее давление на тренерский штаб Яролима. Поэтому настрой самый мощный. У сборной России мотивация в том, чтобы на поле Ростова-на-Дону перед родными болельщиками не ударить в грязь лицом и не заставить их потерять веру, надежду и любовь, которые после удачного чемпионата мира наполняют сердца российских фанатов.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:05
на евро 12 именно Чехи вышли из нашей группы с первого места, а на евро 16 сыграли боевую ничью 2-2 с хорватами, а также были близки к ничьей с Испанией.

Это очень стойкий коллектив.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:03
Автор преуменьшил силу Чехии. в сборной есть очень сильные защитники, Кадержабек и Селассие, которые играют в Бундеслиге.
Есть Вацлик - вратарь подписавший контракт с Севильей
Есть Янкто, игрок итальянской Сампы.

Их победить не так просто.
Jum13
Jum13
сегодня в 10:58
Ну всё - Заболотный и Полоз готовы раскрыться во всей красе, два самых забивающих нападающих в России
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:29
Вот и есть возможность проявить себя другим, например Заболотный, Рауш......
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