Вместе весело шагать: «Старушка», «мальчишки», «мыши» и «дьяволы»

сегодня, 15:25

«Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Валенсия» взяли в свою компанию «Янг Бойз». «Соккер.ру» - о последней по литере, но не по интересу группе Лиги чемпионов.

«Ювентус» (5-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Массимилиано Аллегри (Италия).

Главные летние потери: Буффон, Игуаин, Маркизио и Асамоа покинули Турин минувшим летом. По именам солидно. На деле же Клаудио и Квадво давно не игроки основы, Джиджи 40 лет, а уход Игуаина стал следствием мощнейшего трансфера «на вход».

Главные летние приобретения: конечно же, первым в списке идет Криштиану Роналду. Это вообще главный трансфер года в мире. Но не стоит забывать, что «Юве» вернул в свои ряды Бонуччи, подписал Канселу и Джана. Трансферная кампания удалась.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : двукратный победитель – 1984/1985 и 1995/1996.

Лидеры команды: Кьеллини, Бонуччи, Пьянич, Роналду.

Слабые места: нет уверенности, что средняя линия «Юве» будет «вывозить» в матчах с равными соперниками. Исполнители в полузащите квалифицированные, но не Кроосы с Модричами. Пьянич, Матюиди, Джан, Хедира и Бентакур вряд ли даже смогут организовать треугольник мощнее того, что был у «Ювентуса» несколько лет назад, когда вместе играли Пирло, Видаль и Погба.

Сильные стороны: состав высокого качества и глубины, сыгранность, пройденные «огонь, вода и медные трубы» вместе с Аллегри, Криштиану Роналду. Опыт поражений на поздних стадиях Лиги чемпионов должен помочь. «Ювентусу» делали больно, но это не сделало его лузером.

Оптимальный состав (4-3-3): Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандро – Хедира, Пьянич, Матюиди – Куадрадо (Бернардески, Дибала), Роналду, Манджукич.

«Ювентус» - один из фаворитов Лиги чемпионов. Это вполне объективная оценка, итальянский клуб действительно может дотянуться до трофея. У «Юве» для этого, кажется, есть все: качественный состав, сильный тренер, грамотное руководство, опыт игры на высоких стадиях Лиги чемпионов, а теперь еще и Криштиану Роналду, пятикратный победитель турнира и многократный лучший бомбардир. «Ювентус» силен, но конкуренцию со стороны других клубов никто не отменял, да и свои проблемы у «бьянконери» имеются. Например, пока Аллегри не может разместить на поле и Роналду, и Дибалу, не все гладко в защите, куда вернулся Бонуччи. Тренерскому штабу придется решить несколько задачек на ходу, чтобы «Ювентус» оказался успешнее «Барселоны», «Реала», «Атлетико», «Баварии», ПСЖ и английских клубов.

Прогноз «Соккер.ру»: есть подозрение, что «Ювентус» выиграет свою группу. Что касается всей Лиги чемпионов, то по весне всякое может случиться. Не удивлюсь, если снова увидим «Старую Синьору» в финале.

«Манчестер Юнайтед» (16-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Жозе Моуриньо (Португалия).

Главные летние потери: Блинд вернулся в «Аякс», Кэррик завершил карьеру, но куда более важной выглядит потеря, которую понес Жозе Моуриньо. Кажется, он утратил веру в свою счастливую звезду.

Главные летние приобретения: Фред из «Шахтера» обошелся в 59 миллионов евро, еще 22 млн МЮ отдал «Порту» за юного Диого Далота.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : трехкратный победитель – 1967/1968, 1998/1999 и 2007/2008.

Лидеры команды: Де Хеа, Валенсия, Погба, Санчес, Лукаку. По крайней мере, все они должны быть лидерами.

Слабые места: Моуриньо. Португалец ищет оправдания, ссорится с игроками, не выжимает максимум из состава. Именно Жозе видится главным сдерживающим фактором «красных дьяволов», вылет от «Севильи» в 1/8 финала предыдущего розыгрыша на его совести.

Сильные стороны: у МЮ очень качественные игроки, состав уровня полуфинала Лиги чемпионов, по суммарной стоимости игроков «Манчестер Юнайтед» уступает только «Ливерпулю», «Реалу», «Манчестер Сити» и «Барселоне».

Оптимальный состав (4-3-3): Де Хеа – Валенсия, Байи, Линделеф, Шоу – Матич, Погба, Фред – Санчес, Лингард (Рэшфорд, Мата), Лукаку.

Я не особенно понимаю нынешний «Манчестер Юнайтед». Великий клуб выпускает на поле тотально трусливую команду, тренер вечно недоволен, а болельщики утешают себя тем, что Моуриньо – гарант стабильности, пусть даже с ним приходится забывать о чисто футбольных удовольствиях, ведь игра часто в стиле «выколи глаз». Раньше Жозе с таким подходом добивался больших побед на регулярной основе, и это все оправдывало, сейчас португалец, как кажется, переживает затянувшийся профессиональный кризис. Пусть и не все с этим согласны. Больше всего обидно, что блестящий кадровый ресурс МЮ , особенно в созидательном секторе, не используется и наполовину. Эта команда могла бы завоевывать сердца, но чаще мучается на поле. Впрочем, это вовсе не приговор: вдруг «красные дьяволы» выплеснут свой потенциал на соперников одному Моуриньо ведомым способом? В любом случае, из группы выходить обязаны, а в играх на выбывание возможно все.

Прогноз «Соккер.ру»: из группы «Манчестер Юнайтед» выйдет, но только следом за «Ювентусом». Если ничего не изменится в команде и клубе, в плей-офф может сыграть два матча, как и в сезоне 2017/2018.

«Валенсия» (69-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Марселино Гарсия Тораль (Испания).

Главные летние потери: за 40 миллионов евро продали Жоао Канселу «Ювентусу», но португалец предыдущий сезон отыграл в «Интере» на правах аренды. Значимых потерь по сравнению с сезоном, в котором ковалась долгожданная путевка в Лигу чемпионов, «Валенсия» не понесла.

Главные летние приобретения: выкупили трансферы Гонсалу Гедеша и Жоффри Кондогбиа, пригласили Мурильо, Диахаби, Гамейро, Васса, Батшуайи и Черышева. Можно сказать, «летучие мыши» укрепились системно, они готовы к напряженному лигочемпионскому графику.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : дважды финалист – 1999/2000 и 2000/2001.

Лидеры команды: Паулиста, Гайя, Парехо, Родриго.

Слабые места: нет опыта в Лиге чемпионов и звезд первой величины, в отличие от «Ювентуса» и МЮ . Много крепких футболистов, но все они «второй эшелон».

Сильные стороны: раз нет индивидуального превосходства, ставка на командную игру. Марселино – толковый тренер, а «Валенсия» - обученная, управляемая команда.

Оптимальный состав (4-4-2): Нето – Пиччини, Паулиста, Гарай (Диахаби), Гайя – Солер (Мина), Парехо, Кондогбиа, Гедеш (Черышев, Васс) – Родриго, Гамейро (Батшуайи).

«Валенсия» ужасно начала этот сезон – с двух ничьих и поражения, 17-е место после трех туров в Ла Лиге. Это не так чтобы страшно, но что будет, когда команда начнет разрываться между внутренней ареной и Лигой чемпионов? Пока далека от порядка оборонительная линия «летучих мышей», хотя Гарсия Тораль во главу угла ставит организацию действий защиты и контратакующую игру. Ну а главная проблема «Валенсии» в рамках этой группы – сила противников. «Ювентус» и МЮ могут банально задавить тоже небезупречную команду из Леванта авторитетом и кадрами.

Прогноз «Соккер.ру»: левантийцы поборются за выход из группы, дадут бой «Ювентусу» и МЮ на «Месталье», но все же останутся третьими.

«Янг Бойз» (52-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Герардо Сеоане (Швейцария).

Главные летние потери: Казим Нуху Адамс, ведущий защитник, перешел в «Хоффенхайм», который тоже играет в Лиге чемпионов.

Главные летние приобретения: Мохамед Камара, Улиссес Гарсия, Сандро Лаупер. На все про все потрачено 2 миллиона и 300 тысяч евро.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : полуфинал 1958/1959.

Лидеры команды: Мбабу, Ассале, Соу, Оаро.

Слабые места: у «Янг Бойз» и близко нет тех возможностей, что у «Ювентуса» с «Манчестер Юнайтед», да и «Валенсия» тоже очень далеко. Это клубы из других лигочемпионских дивизионов.

Сильные стороны: вера в себя и полное отсутствие страха ошибиться. За поражения «Янг Бойз» никто не будет корить, а положительные результаты будут делать бернских парней героями.

Оптимальный состав (4-4-2): фон Балмос – Мбабу, Вютрих, фон Берген, Бенито – Фасснахт, Саного, Соу, Сулеймани – Оаро, Ассале (Нгамалеу).

«Янг Бойз» - точно не подарок, но очень уж сильны соперники. Эта группа вообще претендует на титул «квартета смерти», но швейцарцы рассчитывают, что их смерть не будет быстрой и безболезненной. Впечатляет тот факт, что у «Янг Бойз» очень стабильный состав, четкая схема, команда играет как по накатанной, без взлетов и падений, а в чемпионате Швейцарии клуб из Берна стартовал с шести побед. Добавляем сюда мотивацию для каждого молодого футболиста, коих в клубе с говорящим названием хватает: игры против МЮ , «Ювентуса» и «Валенсия» - это витрина, с которой можно себя хорошо продать и уехать в сильный чемпионат.

Прогноз «Соккер.ру»: из-за бесстрашия могут блеснуть в парочке матчей и даже повлиять на финальный расклад сил в группе, но сами останутся последними.

Фишки группы

- встречи с бывшими. Их будет много. Роналду против МЮ , Погба против «Ювентуса», Мата и Канселу против «Валенсии».

- у МЮ , «Валенсии» и «Ювентуса» 9 участий в финалах Лиги чемпионов на троих за последние 20 лет. Впечатляет! Правда, побед гораздо меньше – только две, и обе на счету манкунианцев.

- удивительное рядом: если «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» встречаются друг с другом в еврокубках, то одна из команд обязательно добирается до финала. Это правило безотказно срабатывало шесть раз, начиная с Кубка УЕФА 1976/1977.

- «Ювентус» и «Валенсия» никогда не сходились на футбольном поле.

- у одного Криштиану Роналду столько же Кубков чемпионов, как и всех команд в этой группе: МЮ выигрывал трижды (один раз с КриРо в составе), «Ювентус» два раза, «Валенсия» и «Янг Бойз» такими достижениями похвастаться не могут.

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