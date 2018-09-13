Порой и «горожане» - короли!

сегодня, 16:00

У «Манчестер Сити» вряд ли возникнут проблемы с попаданием в плей-офф Лиги чемпионов, а вот за второе место развернется отчаянная борьба. «Соккер.ру» - о группе «F».

«Манчестер Сити» (8-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Хосеп Гвардиола (Испания).

Главные летние потери: среди отпущенных навсегда или на время футболистов нет тех, кто мог бы хотя бы отдаленно считаться потерей для главной команды «Манчестер Сити», а вот травма Де Брюйне – это огромная потеря, пусть и временная.

Главные летние приобретения: ковровых закупок этим летом «горожане» не делали, но трансфер Рияда Мареза за 68 миллионов евро невозможно не отметить.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : полуфинал 2015/2016.

Лидеры команды: Компани, Де Брюйне, Давид Сильва.

Слабые места: «Манчестер Сити», как и любая команда Гвардиолы, уязвима из-за своего стиля, который не прогибается под обстоятельства. «Горожане» играют в открытую, и соперники могут этим воспользоваться, как «Монако» и «Ливерпуль» в предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов.

Сильные стороны: Гвардиола работает в «Сити» третий год, игровой прогресс под руководством Хосепа не может стоять на месте. Игра манкунианцев развивается, прогрессирует, приобретает автоматизм. Стиль и сыгранность, помноженные на качество исполнителей, дают «Ман Сити» немало шансов на успех.

Оптимальный состав (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Компани, Стоунз, Менди – Фернандиньо, Сильва, Де Брюйне – Стерлинг, Сане (Марез), Агуэро (Жезус).

На днях Луис Энрике, новый главный тренер сборной Испании и экс-наставник «Барселоны», сформулировал свою задачу у руля «Красной Фурии» следующим образом: «Мы будем играть в наш футбол, контролировать мяч, но есть глобальная задача стать менее предсказуемыми для противников». Думаю, главная цель Хосепа Гвардиолы должна звучать точно так же. Пеп ни в Мюнхене, ни в Манчестере так и не сумел без Хави, Иньесты и Месси создать машину, которая «тики-такой» сметала бы всех со своего пути, значит, нужно становиться хитрее, прятать карты. Понятно, что «Ман Сити» мало что угрожает на групповом этапе Лиги чемпионов, но вылеты от «Монако» и «Ливерпуля» в предыдущих розыгрышах были болезненными и ценными уроками для Гвардиолы.

Прогноз «Соккер.ру»: первое место в группе без каких-либо проблем, и рискну предположить, что на этот раз «Манчестер Сити» сумеет добраться, как минимум, до полуфинала.

«Шахтёр» (10-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Паулу Фонсека (Португалия).

Главные летние потери: Фред, Бернард и Факундо Феррейра. Продажа Фреда в МЮ пополнила клубную казну на 59 миллионов евро, а вот Феррейра и Бернард ушли свободными агентами.

Главные летние приобретения: Майкон, Фернандо и Жуниор Мораес – сплошь бразильцы. Первые два приехали из Бразилии, а Жуниор перешел из стана основного конкурента по чемпионату Украины, киевского «Динамо»!

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : четвертьфинал 2010/2011.

Лидеры команды: Пятов, Ракицкий, Степаненко, Марлос, Тайсон.

Слабые места: вокруг «Шахтера» нет конкурентоспособной среды, разница между большинством соперников по УПЛ и Лигой чемпионов огромна. А тут еще потеря трех лидеров, от которых зависела конструктивная игра.

Сильные стороны: большая удача, что «горняки» сумели удержать Паулу Фонсеку. Португальский тренер – источник вдохновения для «Шахтера», который под руководством Фонсеки очень качественно провел прошлую кампанию в Лиге чемпионов.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Алан Патрик, Степаненко – Марлос, Тайсон, Коваленко – Жуниор Мораес.

В прошлом розыгрыше «Шахтер» тоже играл в одной группе с «Манчестер Сити», даже сумел переиграть немотивированных «горожан» в последнем туре. Тогда «горняки» вышли из группы со второго места, опередив «Наполи» и «Фейеноорд». На этот раз борьба будет более отчаянной, ведь три команды в равной степени претендуют на попадание в плей-офф в компании «Манчестер Сити»: «Лион» и «Хоффенхайм» тоже хотят поиграть в Лиге чемпионов весной. Не в пользу «Шахтера» не только внутреннее ослабление состава, но и календарь, ведь спаренные встречи предстоит сыграть с командой Гвардиолы, то есть на подарки со стороны фаворита квартета рассчитывать не приходится, а стартовые туры приобретают огромнейшее значение.

Прогноз «Соккер.ру»: думаю, и на этот раз «Шахтер» выйдет в плей-офф, только не Лиги чемпионов, а Лиги Европы. Третье место.

«Лион» (28-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Бруно Женезио (Франция).

Главные летние потери: Мариано Диас и Муктар Диакаби отправились в Испанию, покинули «Лион» еще ряд крепких игроков, но среди них нет звезд, а невосполнимая потеря не состоялась: Набиль Фекир остался в команде.

Главные летние приобретения: за Муссу Дембеле «ткачи» отвалили «Селтику» 22 миллиона евро, Н’Домбеле очень удачно подписали, приобрели бельгийского защитника Денайе у своего соперника по группе ЛЧ .

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : полуфинал 2009/2010.

Лидеры команды: Лопеш, Марсело, Фекир, Депай.

Слабые места: нестабильность. «Лион» - команда настроения, которую постоянно бросает из жара в холод, вот и на старте Лиги 1 «ткачи» два матча выиграли и два проиграли. Подопечные Женезио играют ярко, но результат не всегда их друг. К примеру, в плей-офф предыдущего розыгрыша Лиги Европы вылетели от ЦСКА , хотя могли забить с полсотни голов.

Сильные стороны: наверное, это тот случай, когда слабость может обернуться силой и наоборот. По меркам Лиги чемпионов «Лион» силен, в первую очередь, своей непредсказуемостью.

Оптимальный состав (4-3-3): Лопеш – Рафаэль, Марсело, Денайе, Ферлан Менди – Тусар, Н’Домбеле, Ауар – Фекир, Депай, Дембеле (Траоре).

«Лион» - это французский ФК «Голливуд», причем как на поле, так и за его пределами. В прошлом сезоне любимым счетом «ткачей» был 3:2 – не важно, в чью пользу, и выигрывали, и проигрывали с таким результатом. Главное – весело! Нынешний чемпионат тоже начали без компромиссов, а летом новостные ленты подогревала сага с переходом Фекира в «Ливерпуль», который так и не состоялся. Что еще? Да вот на днях тренер Женезио подрался с фанатами на улице. Из опыта знаю, что Лига чемпионов любит прагматиков, ну, или хотя бы те клубы, которые ставят на поток контролируемый хаос. «Лиону» вся эта «болтанка» не принесла вистов.

Прогноз «Соккер.ру»: последнее место в группе. Причины озвучены чуть выше.

«Хоффенхайм» (104-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Юлиан Нагельсманн (Германия).

Главные летние потери: нападающий Марк Ут, забивший в сезоне 2017/2018 17 голов, перебрался в «Шальке», да еще и по свободному трансферу. Это было обидно для «Хоффенайма».

Главные летние приобретения: трудно выделить один или два трансфера из шести состоявшихся. Каждый новичок может выстрелить. Казим Адамс из «Янг Бойз», Биттенкурт и Бельфодиль, Грифо и Бренет, даже юный Нельсон из академии «Арсенала».

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : это дебют «Хоффенхайма» в основной сетке Лиги чемпионов.

Лидеры команды: Бауманн, Вогт, Крамарич, Демирбай, Амири.

Слабые места: у «Хоффенхайма» нет опыта игры в Лиге чемпионов, а это такой турнир, где важен не только командный «экспириенс», но и клубный. «Хоффенхайм» в этом смысле полный неофит.

Сильные стороны: новичкам везет? Преимущества немецкого клуба видятся в оригинальной тактике, неуступчивости и в постоянном желании быть максимально неудобными для противника.

Оптимальный состав (3-5-2): Бауманн – Бичакчич, Вогт, Адамс Нуху – Кадержабек, Демирбай, Биттенкурт, Амири, Шульц – Салаи, Крамарич.

Вряд ли это станет проблемой для «Манчестер Сити», но «Шахтеру» с «Лионом» доставит неудобства схема немецкого клуба, предполагающая наличие на поле трех центральных защитников. Да и вообще Нагельсманн горазд на сюрпризы, вот и Евгений Коноплянка считает, что именно «Хоффенхайм» поведет с «Шахтером» борьбу за вторую строчку в этом квартете. Склонен согласиться с футболистом «Шальке» и сборной Украины, причем обученную и неуступчивую команду из Бундеслиги в прогнозе поставлю выше.

Прогноз «Соккер.ру»: вторая строчка.

Фишки группы

- «F» - единственная в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов группа, в которой нет команды, которая выигрывала главный приз турнира. В каждом из остальных семи квартетов есть, как минимум, по одному такому клубу.

- нас ждет братская дуэль! Бенжамен Менди защищает цвета «Манчестер Сити», а его младший брат Ферлан играет за «Лион». В игре они вряд ли столкнутся, ведь оба левые защитники, но это все равно любопытно.

- этим летом «Манчестер Сити» усилил двоих своих соперников по группе: Денайе перешел из английского клуба в «Лион», а Кайоде подписал полноценный контракт с «Шахтером».

- «Шахтер» и Паулу Фонсека стали первым клубом и тренером, которым удалось переиграть «Манчестер Сити» и Гвардиолу в прошлом сезоне. Это случилось в начале декабря. Португалец после знаменательной победы даже вырядился в костюм Зорро.

- полузащитник «Ман Сити» Фернандиньо снова получил шанс сыграть против «Шахтера», в котором провел 8 лет.

- в группе «F» собраны футболисты из составов четырех лучших команд ЧМ -2018. Францию представляет Набиль Фекир из «Лиона», Хорватию – Андрей Крамарич из «Хоффенхайма», Бельгию – Де Брюйне и Компани из «Манчестер Сити», там же играют англичане Уокер, Стоунз, Стерлинг и Делф. «Шахтер» на чемпионате мира был представлен Тайсоном в рядах сборной Бразилии.

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