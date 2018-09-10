Феноменально! Экс-клубы Роналдо и Месси против Икарди

сегодня, 15:21

«Барселона», «Тоттенхэм», «Интер» и ПСВ будут оспаривать путевки в плей-офф Лиги чемпионов от группы «B». «Соккер.ру» интересуется состоянием команд и особенностями группы.

«Барселона» (3-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Эрнесто Вальверде (Испания).

Главные летние потери: «Барселону» покинули ряд футболистов, среди них есть славные парни, но не из основы. Йерри Мина и Люка Динь перешли в «Эвертон» и принесли в казну каталонцев около 50 миллионов евро, в тот же ливерпульский клуб на правах аренды отправился самый непонятый (ненавидимый) фанатами «Барсы» игрок – Андре Гомеш. Алейш Видаль, Деулофеу, Алькасер, Паулиньо, до свидания! Ушел Андрес Иньеста, это грустно, но тоже не шок, учитывая возраст легенды.

Главные летние приобретения: 125 миллионов евро «Барса» пустила на четыре трансфера: Артур из «Гремио» и Артуро Видаль из «Баварии», Клеман Ленгле из «Севильи» усилил защиту, а самым дорогим новичком стал Малком, которого перехватили у «Ромы».

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : пятикратный победитель - 1991/1992, 2005/2006, 2008/2009, 2010/2011, 2014/2015.

Лидеры команды: Месси, Пике, Бускетс, Суарес.

Слабые места: «Барселона» разучилась выигрывать важные матчи, в последние годы чувствовался недостаток характера и глобальных идей, которые помогут реализовать роскошный кадровый потенциал.

Сильные стороны: у «Барселоны» сейчас самый дорогой состав на планете (1.18 миллиарда евро), подбор игроков, особенно в атаке, впечатляет. Здесь же Месси, который после неудач в прошлом сезоне и на чемпионате мира должен находиться в реваншистском настроении.

Оптимальный состав (4-3-3): тер Штеген – Серхи Роберто, Пике, Умтити, Альба – Бускетс, Ракитич (Видаль), Коутиньо – Месси, Дембеле, Суарес.

Луис Суарес признался, что «Барселону» неимоверно раздражает серия побед «Реала» в Лиге чемпионов, в этом сезоне каталонцы постараются выиграть титул сильнейшей команды Старого Света, наверняка приоритеты «блаугранас» расставлены именно в пользу еврокубка. У «Барсы» мощнейший состав, но случалось, так было в ответной встрече с «Ромой», что на поле оказывалось недостаточно воинов, не было вожака. Приглашение Артуро Видаля – это, в первую очередь, вклад в командный характер, очень нужный и своевременный. «Барселону» следует рассматривать в качестве одного из фаворитов Лиги чемпионов, но многие аспекты деятельности каталонской команды нуждаются в проверке. Будет ли «тащить» Лео Месси? Не боится ли тренер Вальверде побед в больших матчах на поздних стадиях? У «Барсы» есть все для того, чтобы взять главный трофей, но это «все» было и год назад, и два года назад.

Прогноз «Соккер.ру»: выход из группы неизбежен, скорее всего, с первого места, настоящая «мясорубка» начнется в плей-офф, где «Барселоне» предстоит делом доказывать свои амбиции.

«Тоттенхэм» (21-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Маурсио Почеттино (Аргентина).

Главные летние потери: их нет.

Главные летние приобретения: «Тоттенхэм» не провернул ни одного трансфера летом. Просто удивительно, особенно, если учесть, что речь идет о клубе АПЛ .

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : полуфинал 1961/1962.

Лидеры команды: Льорис, Вертонген, Эриксен, Алли, Кейн.

Слабые места: «Тоттенхэм» четко соответствует той культовой фразе из фильма «Залечь на дно в Брюгге». В общем, высот не достигает, победы и титулы – это не для «шпор», это может привести к снижению мотивации лидеров, а тут еще полная пассивность на трансферном рынке. Трудно каждый год настраивать себя на борьбу за третьи-четвертые места.

Сильные стороны: с другой стороны, «Тоттенхэм» - неимоверно сыгранная и управляемая команда, пережившая в этом составе и под руководством этого тренера все болезни роста и развития. Это преимущество «шпор».

Оптимальный состав (4-3-1-2): Льорис – Триппьер, Санчес, Вертонген, Роуз – Дайер, Дембеле, Алли – Эриксен – Лукас Моура (Сон), Кейн.

«Тоттенхэм» за счет сыгранности и верности лидеров может стать новым «Атлетиком», тренер, опять же, аргентинец, вот только Чоло Симеоне с «матрасниками» начал с побед в Лиге Европы и Кубке Короля, потом «отжал» у «Реала» с «Барсой» чемпионство и дважды выводил свою команду в финал Лиги чемпионов. Его соотечественник подобным похвастать пока не может. Нынешний сезон должен стать откровением для «шпор»: либо выигрывают вместе, либо расходятся. В прошлом розыгрыше «Тоттенхэм» вылетел после противостояния с «Ювентусом», в котором играл лучше. Можно сказать, не хватило опыта плей-офф. Как и год назад, у лондонцев сложная группа, но Кейна и Ко это не должно пугать. «Тоттенхэм» должен использовать свое превосходство в сыгранности, да и чисто по классу «шпоры» выше двух соперников по квартету.

Прогноз «Соккер.ру»: ждем «Тоттенхэм» в плей-офф, а там придется доказывать, как и «Барселоне», что произошедшее год назад в соперничестве с итальянским клубом было ошибкой.

ПСВ (39-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Марк ван Боммел (Нидерланды).

Главные летние потери: Сантьяго Ариас («Атлетико») и Джошуа Бренет («Хоффенхайм»).

Главные летние приобретения: Эрик Гутьеррес, Анхелиньо, Дензел Думфрис.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : победа 1987/1988.

Лидеры команды: Лосано, Бергвейн, Люк де Йонг.

Слабые места: что касается возможностей состава, ПСВ не может тягаться ни с одним из своих соперников по группе. А у тренера нет опыта самостоятельной работы на таком уровне.

Сильные стороны: ПСВ ничто не тяготит: можно просто в удовольствие играть против именитых противников, и будь, что будет. И да, хотя ван Боммел только начинает свой тренерский путь, зная характер Марка, без эмоционального заряда его подопечные не останутся.

Оптимальный состав (4-3-3): Зут – Думфрис, Шваб, Виргевер, Хосе «Анхелиньо» Тасенде – Хендрикс, Перейро, Росарио – Лосано, Бергвейн, де Йонг.

Голландские клубы и так превратились в темных лошадок, ведь не всегда пробиваются в еврокубки, а за местной лигой следят единицы. Тяга к молодежи и частому обновлению составов тоже дает о себе знать, а в ПСВ этим летом еще и главный тренер сменился. И бывший, и настоящий – персоны известные, вот только если тренерский стиль Филлипа Коку, выигравшего три чемпионата Нидерландов за пять лет, успели изучить, то Марк ван Боммел на новом поприще – пока загадка. Так или иначе, Коку укатил тренировать «Фенербахче», а его экс-партнер по сборной, поработав годик с юношами ПСВ , принял главную команду. В чемпионате клуб из Эйндховена стартовал с четырех уверенных побед, но в Лиге чемпионов ждут соперники совершенно иного уровня.

Прогноз «Соккер.ру»: будет закономерно, если ПСВ финиширует последним в квартете. Если выше – значит, сотворит сенсацию со знаком «плюс».

«Интер» (63-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Лучано Спаллетти (Италия).

Главные летние потери: «Интер» раздал и распродал много игроков (общая сумма – 90 миллионов евро), но никого нельзя отнести в категорию потерь.

Главные летние приобретения: пожалуй, главный трансфер не состоялся: очень хотели Луку Модрича, но были слишком наивны. Зато взяли Раджу Наингголана, Лаутаро Мартинеса, Шиме Врсалько и Кейта Бальде. Подписали де Врея и Квадво Асамоа свободными агентами. «Интер» серьезно усилился.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : трехкратный победитель - 1963/1964, 1964/1965, 2009/2010.

Лидеры команды: Ханданович, Икарди, Шкриньяр, Перишич, наверняка Наингголан подтянется в эту компанию.

Слабые места: «Интер» разучился побеждать, да и в еврокубках не частый гость. «Нерадзурри» предстоит справиться с этим диссонансом: нынешняя команда представляет великий клуб, который неудачно провел последние годы. А еще Спаллетти нужно время, чтобы внедрить в состав «Интера» всех летних новичков, команда в некотором хаосе.

Сильные стороны: отлично, что удалось удержать лидеров и качественно усилиться. «Интер» взял ключевого игрока прошлогоднего полуфиналиста Лиги чемпионов, крепких игроков из «Атлетико» и «Ювентуса», которые недавно играли в финалах главного евротурнира. Это инъекция необходимого опыта, так необходимого сегодняшнему «Интеру».

Оптимальный состав (4-2-3-1): Ханданович – Врсалько (Д’Амброзио), Миранда (де Врей), Шкриньяр, Асамоа – Брозович, Весино – Перишич, Политано (Мартинес), Наингголан – Икарди.

Прогноз «Соккер.ру»: вангую место ниже «Барсы» и «Тоттенхэма» и переход в Лигу Европы.

«Интер» только набирает мощь, путевка в Лигу чемпионов была завоевана в драматичном матче против «Лацио» в заключительном туре Серии A, но выступление в престижном турнире – отличное подспорье, вот и классных футболистов удалось пригласить. Но только откровений от «Интера» прямо сейчас ожидать не приходится, успехи в Европе придут, если «нерадзурри» продолжат следовать текущему вектору. Нужно окрепнуть, набраться командного опыта и, возможно, дождаться Диего Симеоне через годик-другой.

Фишки группы

- в группе «B» выступают представители трех сильнейших лиг, согласно рейтингу коэффициентов УЕФА : «Барселона» от Испании, «Тоттенхэм» от Англии и «Интер» от Италии.

- три из четырех клубов выигрывали Кубок чемпионов. В сумме девять побед на всех: «Барселона» (5), «Интер» (3), ПСВ (1). И лишь «Тоттенхэм» не становился сильнейшим клубом Старого Света.

- Бразилец Роналдо, тот который Зубастик и Феномен, поиграл в своей карьере за «Барселону», «Интер» и ПСВ .

- Гарету Бэйлу тоже будет интересен этот квартет. За «Тоттенхэм» валлиец играл, а против «Интера» и «Барселоны» проводил памятные матчи. В ворота «нерадзурри» оформлял хет-трик в Лиге чемпионов еще в составе английского клуба, а «Барселоне» забивал победный мяч в финале Кубка Короля за «Реал», когда обежал оппонента по широкой дуге, перепрыгивая препятствия, выставленные в технических зонах.

- в группе «B» найдете призеров чемпионатов мира: есть чемпионы Умтити, Дембеле и Льорис, серебряные медалисты Ракитич, Брозович, Перишич и Врсалько, а также бронзовые бельгийцы Алдервейрелд, Вертонген и Дембеле. В «Тоттенхэме» достаточно англичан, ставших четвертыми на мундиале, в том числе обладатель «Золотой бутсы» ЧМ -2018 Харри Кейн.

- говорят, путь в сборную Аргентины для Икарди закрывал Месси. У двух соотечественников появилась возможность выяснить на футбольном поле, кто круче.

- в составе трех из четырех клубов есть голландские вратари. Но если Зут основной в ПСВ , то Силлессен в «Барселоне» и Ворм в «Тоттенхэме» не носят первых номеров. У «Интера» вратаря из Нидерландов нет, зато есть защитник Стефан де Врей.

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