Квартет счастливой смерти «Црвены Звезды»

сегодня, 15:00

«Црвена Звезда» пробилась в основную сетку Лиги чемпионов впервые за четверть века и попала в группу с ПСЖ , «Наполи» и «Ливерпулем». «Соккер.ру» - о веселом квартете «C».

ПСЖ (7-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Томас Тухель (Германия).

Главные летние потери: парижане окончательно расстались с Гонсалу Гедешем, чей уход в «Валенсию» пополнил казну на 40 миллионов евро, отпустили Юри Берчиче и Хавьера Пасторе. Никто из лидеров Париж не покинул, хотя такие слухи ходили: якобы ФФП возьмет в клещи и придется продавать Мбаппе или Неймара.

Главные летние приобретения: ПСЖ выкупил трансфер Мбаппе, но это чисто технический момент, все договоренности были достигнуты год назад. Сложно не обратить внимания на приход Джанлуиджи Буффона. Хуан Бернат, проведший последние годы в «Баварии», усилил позицию левого защитника, а за молодого защитника Тило Керера «Пари Сен-Жермен» заплатил «Шальке» 37 миллионов евро. Ну, и Чупо-Мотинг теперь тоже в Париже.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : полуфинал 1994/1995.

Лидеры команды: Тиаго Силва, Верратти, Неймар, Мбаппе, Кавани.

Слабые места: отсутствие качественной оппозиции на внутренней арене. У ПСЖ слишком мало встреч с соперниками сопоставимого класса по ходу сезона, а большинство из них – в плей-офф Лиги чемпионов, где уже нельзя ошибаться.

Сильные стороны: в распоряжении Томаса Тухеля блестящий состав, причем уже притертый друг к другу, и сразу несколько игроков, которые могут решать исход матчей в одиночку. Это и Кавани, и Неймар и, конечно же, Мбаппе – новоиспеченный чемпион мира и главная звезда ПСЖ , несмотря на присутствие бразильца, переехавшего в Париж, чтобы выйти из тени Месси.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Буффон (Ареоля) – Менье, Силва, Маркиньос, Бернат – Рабьо, Верратти – Ди Мария, Неймар, Мбаппе – Кавани.

Просто прекрасный квартет для ПСЖ . Сейчас объясню, почему так считаю. Как уже было сказано выше, у парижан на внутренней арене нет достойных соперников, эти поражения в плей-офф Лиги чемпионов часто из-за недостатка опыта матчей повышенного накала. Для команды Томаса Тухеля хорошо, что «Наполи» и «Ливерпуль» будут держать его «Пари Сен-Жермен» в тонусе с осени, хотя, тут и прогореть можно, тем более немецкий тренер продолжает эксперименты и пока даже на 100% не определился со стартовым сочетанием и схемой. Конкуренты могут этим воспользоваться, хотя, в то же время, сам ПСЖ представляет собой загадку для тех же Клоппа и Анчелотти, а наличие суперзвезд Мбаппе и Неймара добавляет не просчитываемых факторов и вистов французскому клубу.

Прогноз «Соккер.ру»: выйдет из группы, но не с первого места.

«Наполи» (15-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Карло Анчелотти (Италия).

Главные летние потери: Маурицио Сарри и Жоржиньо, тренер и полузащитник ушли в «Челси» под ручку. Основной вратарь Пепе Рейна отправился в «Милан».

Главные летние приобретения: Фабиан Руис («Бетис») и Симоне Верди («Болонья») в сумме потянули на 55 миллионов евро, также «Наполи» укрепил вратарскую линию сразу тремя голкиперами, выделяются Алекс Мерет из «Удинезе» и арендованный у «Арсенала» Давид Оспина.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 1/8 финала – 1990/1991, 2011/2012 и 2016/2017.

Лидеры команды: Кулибали, Гамшик, Инсинье, Мертенс.

Слабые места: по кадрам «Наполи» уступает и ПСЖ , и «Ливерпулю», а уход Маурицио Сарри предполагает перестройку.

Сильные стороны: тренер «Наполи» - трехкратный победитель Лиги чемпионов. Карлетто брал «ушастого» дважды с «Миланом» и разок с «Реалом», а неаполитанцы даже в четвертьфинале главного клубного турнира Европы никогда не играли.

Оптимальный состав (4-3-3): Оспина – Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулям – Аллан, Гамшик, Зелински – Кальехон (Верди), Инсинье (Мертенс), Милик.

Маурицио Сарри строил-строил и, наконец, построил, но теперь он в «Челси», а Карло Анчелотти должен доказать, что он по-прежнему сильный и вдумчивый тренер, а не только заслуженный дядька, который решает все вопросы похлопываниями по плечам и анекдотами. После двух побед над «Лацио» и «Миланом» на старте Серии A «Наполи» вдруг жутковато проиграл с крупным счетом «Сампдории», и есть ощущение, что это не последний такой срыв. Но Лига чемпионов – кубковый турнир, эти соревнования Анчелотти всегда любил больше, посмотрим, не остыли ли чувства. На самом деле, даже выход из группы станет мини-подвигом для неаполитанцев, ведь для этого придется оставить за бортом ПСЖ или «Ливерпуль». Напомню, в прошлом розыгрыше «Наполи» занял третье место в группе с «Манчестер Сити», «Шахтером» и «Фейеноордом». Нынешний подбор соперников куда серьезнее.

Прогноз «Соккер.ру»: как и в прошлом году, «Наполи» останется третьим и ринется покорять Лигу Европы.

«Ливерпуль» (14-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Юрген Клопп (Германия).

Главные летние потери: Кариуса отпустили в «Бешикташ». Все плакали. От счастья. Главной потерей следует считать уход Эмре Джана на правах свободного агента в «Ювентус», но «Ливерпуль» подготовился к расставанию с немецким турком.

Главные летние приобретения: «красные» шикарно усилились: в списке новичков вратарь Алиссон, полузащитники Фабиньо и Наби Кейта, а также ловкий Джердан Шакири из утонувшего «Сток Сити».

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : пятикратный победитель - 1976/1977, 1977/1978, 1980/1981, 1983/1984, 2004/2005.

Лидеры команды: ван Дейк, Хендерсон, тройка нападающих в полном составе – Салах, Мане Фирмино. Держим вакансию для Алиссона.

Слабые места: не вижу очевидных слабых мест у «Ливерпуля». Конечно, можно вспомнить о таком типичном качестве как нестабильность, но вдруг с углублением состава и с ним будет покончено?

Сильные стороны: сильный тренер, отличный состав, поступательное развитие команды и игрового стиля. Финалист предыдущего розыгрыша постарается выступить не хуже, чем сезоном ранее.

Оптимальный состав (4-3-3): Алиссон – Арнольд, Гомес (Ловрен), ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Милнер (Фабиньо), Кейта – Салах, Мане, Фирмино.

«Ливерпуль», добравшийся до финала Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018, хочет повторить это достижение снова с одним маленьким изменением – победить в финале. У «красных» вполне состоятельная команда для такой задачи, прошлый сезон был очень полезным в плане опыта, а Юрген Клопп уже дважды уступал в финалах ЛЧ , но ждет третьего шанса. Группа «Ливерпулю» выпала непростая, финалист при жеребьевке попал в третью корзину, что обеспечило двух серьезных соперников, но думается, именно «Ливерпуль» не испытает проблем с выходом в плей-офф, а вот ПСЖ может сцепиться с «Наполи» за вторую строчку.

Прогноз «Соккер.ру»: уверенное первое место в группе.

«Црвена Звезда» (82-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Владан Милоевич (Сербия).

Главные летние потери: Неманья Радоньич уехал в «Марсель» в обмен на 12 миллионов евро, форвард Александр Пешич решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии, Дамьен Ле Таллек решил поиграть на родине.

Главные летние приобретения: Ричмонд Боаки вернулся в «Црвену Звезду» из Китая, куда уезжал в начале года, причем сербы хорошо заработали на этой «афере». Горан Чаушич пополнил ряды белградской команды и казну своего бывшего клуба тульского «Арсенала» на 1 миллион евро.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : победитель 1990/1991.

Лидеры команды: Бабич, Крститич, Милиаш, Боаки.

Слабые места: команда без опыта в Лиге чемпионов и с одним из самых слабых составов среди 32-х участников основной сетки. А вокруг монстры!

Сильные стороны: отсутствие страха и невыполнимых задач.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Попович (Борьян) – Стойкович, Бабич, Дегенек, Родич – Милиаш (Йовичич), Йованчич – Срнич, Эбесилио, Кафу – Боаки.



Бояться «Црвене Звезде» нечего, выйдя в групповую стадию, белградцы уже совершили прорыв, теперь могут просто кайфовать от матчей с «Ливерпулем», ПСЖ и «Наполи», которые посетят Сербию. Никто не распнет «Црвену» даже за шесть поражений, но каждое набранное очко будет огромной радостью и сенсацией. Для «Звезды» само участие в Лиге чемпионов, куда они забрались впервые с начала 90-х, когда брали главный трофей, уже является наградой.

Прогноз «Соккер.ру»: последнее место в группе ничуть не расстроит «красно-белых».

Фишки группы