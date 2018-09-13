Как выступят клубы РПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы?

Геркус дал размытый прогноз на выступление «Локо» в ЛЧ, а «Соккер.ру» призывает к конкретике. Оцениваем шансы всех пяти наших команд выбраться из осени в весну в еврокубках.
«Локомотив»
Соперники в Лиге чемпионов: «Порту», «Шальке», «Галатасарай».
Илья Геркус: «Шансы занять высокие места есть. Не то чтобы соперники все проходные, но группа рабочая. Слабости есть у всех команд: они что-то ищут, перестраиваются, и с ними можно играть. Очень тяжело будет играть первый матч - на выезде с „Галатасараем“. Там очень громкий стадион, самый громкий стадион в мире. Плюс соперник будет играть плотно, цеплять, и это все тяжело будет выдержать».
Генеральный директор «Локомотива» затронул важную составляющую, которая нам пригодится при оценке – календарь матчей. Смотрим, в каком порядке «Локомотив» будет играть со своими соперниками.
1 тур. «Галатасарай» - «Локомотив»
2 тур. «Локомотив» - «Шальке»
3 тур. «Локомотив» - «Порту»
4 тур. «Порту» - «Локомотив»
5 тур. «Локомотив» - «Галатасарай»
6 тур. «Шальке» - «Локомотив»
Начинать в Стамбуле действительно сомнительное удовольствие, но разве в Порту или Гельзенкирхене было бы сильно легче? А стартовать так и так на выезде, потому что у российских клубов «северная метка» в личном деле, то есть последние туры групповых этапов наши команды всегда играют на выезде, там, где больше вероятности на хорошую погоду. Вообще, у «Локомотива» такая группа, где можно финишировать на любом месте: с первого по последнее. Но можно сузить. На выезде железнодорожники ни разу не выиграют и наберут максимум 2 очка, так что все будет зависеть от домашних встреч. Одну победу «Локо» добудет в играх против «Галатасарая» или «Порту», если получится выиграть у обоих – просто замечательно, но пугает старт со Стамбула и домашней игры против «Шальке», можно вполне встретить двухраундовую дуэль с «Порту» с нулем очков. А догонять будет сложно. Лучшие шансы набрать очки у команды Семина в турах с третьего по пятый.
Прогноз «Соккер.ру»: 5-6 очков и третье место в группе.
ЦСКА
Соперники в Лиге чемпионов: «Реал», «Рома», «Виктория Пльзень».
1 тур. «Виктория» - ЦСКА
2 тур. ЦСКА - «Реал»
3 тур. «Рома» - ЦСКА
4 тур. ЦСКА – «Рома»
5 тур. ЦСКА - «Виктория»
6 тур. «Реал» - ЦСКА
ЦСКА нужно обязательно стартовать с победы в Чехии, где несколько лет назад армейцы трагично проиграли с двумя удалениями и упустили путевку в Лигу Европы. По большому счету, со спортивной точки зрения армейцы в этой группе борются с «Викторией» за третью строчку, поэтому стартовый матч очень важный. «Реал» и «Рома» далеко впереди по возможностям, поэтому оптимистичный и пессимистичный сценарии рядом: третье место и Лига Европы или четвертое место и завершение еврокубковой кампании. Календарь не то чтобы в пользу ЦСКА, ведь заканчивать придется на «Сантьяго Бернабеу», в то время как «Виктория» будет принимать, возможно, немотивированную «Рому» на своем поле. В общем, надо решать все вопросы в очных схватках с чехами, а если удастся набрать хотя бы очко в четырех поединках против «Реала» и «Ромы» - будет за счастье.
Прогноз «Соккер.ру»: 6 очков и третье место в группе. Две победы над «Викторией» и поражения во всех остальных матчах.
«Зенит»
Соперники в Лиге Европы: «Копенгаген», «Славия», «Бордо».
1 тур. «Копенгаген» - «Зенит»
2 тур. «Зенит» - «Славия»
3 тур. «Зенит» - «Бордо»
4 тур. «Бордо» - «Зенит»
5 тур. «Зенит» - «Копенгаген»
6 тур. «Славия» - «Зенит»
«Зенит» - фаворит своей группы, в каком порядке ни играй против этих соперников, это утверждение останется неизменным. Кого тут бояться? «Копенгаген» из Дании и «Славию» из Чехии? Может быть, «Бордо», который занимает 19-е место из 20-ти в чемпионате Франции? Да, французы провели только четыре тура, но три поражения не скрасить даже случайной победой над «Монако», да и в клубе раздор и шатания. У «Зенита» есть давняя фобия относительно выездных еврокубковых встреч, которая снова проявилась в квалификации этой Лиги Европы, здесь тоже могут случиться осечки в Дании и Франции, не стал бы их исключать, но дома нужно брать 100 % очков, а против «Славии» играть по-хозяйски и на выезде.
Прогноз «Соккер.ру»: 13-14 очков и первое место в группе.
«Краснодар»
Соперники в Лиге Европы: «Севилья», «Акхисар», «Стандард».
1 тур. «Акхисар» - «Краснодар»
2 тур. «Краснодар» - «Севилья»
3 тур. «Стандард» - «Краснодар»
4 тур. «Краснодар» - «Стандард»
5 тур. «Краснодар» - «Акхисар»
6 тур. «Севилья» - «Краснодар»
У «Краснодара» трудная группа, в которой «Севилья» почти наверняка будет первой, а три оставшиеся команды поведут борьбу за вторую путевку в плей-офф. Календарь не в пользу «быков»: тут и старт в Турции, как у «Локомотива», и завершение в Испании, как у ЦСКА. После оглушительного выезда в гости к «Акхисару» можно попасть под «Севилью» на своем поле, и не факт, что потом удастся выправить ситуацию по итогам спаренных матчей против «Стандарда», учитывая, что в последнем туре играть с «Севильей» уже на выезде. Думаю, «Краснодар» выведут дальше только 9 очков в середине турнирной дистанции: в двух матчах против бельгийцев и в домашней игре против турок нужно побеждать. Если перед последним туром путевка в плей-офф не будет оформлена, считай, что она пропала.
Прогноз «Соккер.ру»: 7-9 очков. Это может быть как второе место, так и третье.
«Спартак»
Соперники в Лиге Европы: «Вильярреал», «Рапид Вена», «Рейнджерс».
1 тур. «Рапид» - «Спартак»
2 тур. «Спартак» - «Вильярреал»
3 тур. «Рейнджерс» - «Спартак»
4 тур. «Спартак» - «Рейнджерс»
5 тур. «Спартак» - «Рапид»
6 тур. «Вильярреал» - «Спартак»
«Вильярреал» - фаворит этого квартета. Не слишком здорово играть с испанцами на выезде в последнем туре, впрочем, к этому моменту можно решить все турнирные задачи и сгонять матч за первое место или просто в свое удовольствие. Зато, считаю, удачно, что противостояние с «Глазго» выпало на серединку. Шотландцы могут быть сколько угодно боевитыми и неуступчивыми, но с ними надо брать шесть очков, ведь мы все видели класс команды Стивен Джеррарда в противостоянии с «Уфой». Так уж получается, что ключевой противник «Спартака» - австрийский «Рапид», поэтому желательно начать путь в группе не с поражения, а уж дома нужно переигрывать гостей из Вены и снимать все вопросы. «На бумаге» шансы неплохие, но вы помните, когда в последний раз «Спартак» выходил из группы, занимая одно из двух первых мест? «Проваливания» в Лигу Европы из Лиги чемпионов с третьего места не в счет.
Прогноз «Соккер.ру»: 10-11 очков и второе место.
https://www.youtube.com/watch?v=p0WF1Wvy8x8
Без Терри какая может быть надежда на спартак?
Без Терри какая может быть надежда на спартак?
Рейнгольд вон уже боится говорить, что спартак порвет соперника!
Рейнгольд вон уже боится говорить, что спартак порвет соперника!
Зенит как обычно в группе лидер, а в плей-офф мальчик для битья.
Локомотив - последнее место. С такой игрой шесть поражений и новый антирекорд в Европе.
На Спартак одна надежда.
Зенит как обычно в группе лидер, а в плей-офф мальчик для битья.
Локомотив - последнее место. С такой игрой шесть поражений и новый антирекорд в Европе.
На Спартак одна надежда.