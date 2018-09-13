Как выступят клубы РПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы?

сегодня, 20:00

Геркус дал размытый прогноз на выступление «Локо» в ЛЧ , а «Соккер.ру» призывает к конкретике. Оцениваем шансы всех пяти наших команд выбраться из осени в весну в еврокубках.

«Локомотив»

Соперники в Лиге чемпионов: «Порту», «Шальке», «Галатасарай».

Илья Геркус: «Шансы занять высокие места есть. Не то чтобы соперники все проходные, но группа рабочая. Слабости есть у всех команд: они что-то ищут, перестраиваются, и с ними можно играть. Очень тяжело будет играть первый матч - на выезде с „Галатасараем“. Там очень громкий стадион, самый громкий стадион в мире. Плюс соперник будет играть плотно, цеплять, и это все тяжело будет выдержать».

Генеральный директор «Локомотива» затронул важную составляющую, которая нам пригодится при оценке – календарь матчей. Смотрим, в каком порядке «Локомотив» будет играть со своими соперниками.

1 тур. «Галатасарай» - «Локомотив»

2 тур. «Локомотив» - «Шальке»

3 тур. «Локомотив» - «Порту»

4 тур. «Порту» - «Локомотив»

5 тур. «Локомотив» - «Галатасарай»

6 тур. «Шальке» - «Локомотив»

Начинать в Стамбуле действительно сомнительное удовольствие, но разве в Порту или Гельзенкирхене было бы сильно легче? А стартовать так и так на выезде, потому что у российских клубов «северная метка» в личном деле, то есть последние туры групповых этапов наши команды всегда играют на выезде, там, где больше вероятности на хорошую погоду. Вообще, у «Локомотива» такая группа, где можно финишировать на любом месте: с первого по последнее. Но можно сузить. На выезде железнодорожники ни разу не выиграют и наберут максимум 2 очка, так что все будет зависеть от домашних встреч. Одну победу «Локо» добудет в играх против «Галатасарая» или «Порту», если получится выиграть у обоих – просто замечательно, но пугает старт со Стамбула и домашней игры против «Шальке», можно вполне встретить двухраундовую дуэль с «Порту» с нулем очков. А догонять будет сложно. Лучшие шансы набрать очки у команды Семина в турах с третьего по пятый.

Прогноз «Соккер.ру»: 5-6 очков и третье место в группе.

ЦСКА

Соперники в Лиге чемпионов: «Реал», «Рома», «Виктория Пльзень».

1 тур. «Виктория» - ЦСКА

2 тур. ЦСКА - «Реал»

3 тур. «Рома» - ЦСКА

4 тур. ЦСКА – «Рома»

5 тур. ЦСКА - «Виктория»

6 тур. «Реал» - ЦСКА

ЦСКА нужно обязательно стартовать с победы в Чехии, где несколько лет назад армейцы трагично проиграли с двумя удалениями и упустили путевку в Лигу Европы. По большому счету, со спортивной точки зрения армейцы в этой группе борются с «Викторией» за третью строчку, поэтому стартовый матч очень важный. «Реал» и «Рома» далеко впереди по возможностям, поэтому оптимистичный и пессимистичный сценарии рядом: третье место и Лига Европы или четвертое место и завершение еврокубковой кампании. Календарь не то чтобы в пользу ЦСКА , ведь заканчивать придется на «Сантьяго Бернабеу», в то время как «Виктория» будет принимать, возможно, немотивированную «Рому» на своем поле. В общем, надо решать все вопросы в очных схватках с чехами, а если удастся набрать хотя бы очко в четырех поединках против «Реала» и «Ромы» - будет за счастье.

Прогноз «Соккер.ру»: 6 очков и третье место в группе. Две победы над «Викторией» и поражения во всех остальных матчах.

«Зенит»

Соперники в Лиге Европы: «Копенгаген», «Славия», «Бордо».

1 тур. «Копенгаген» - «Зенит»

2 тур. «Зенит» - «Славия»

3 тур. «Зенит» - «Бордо»

4 тур. «Бордо» - «Зенит»

5 тур. «Зенит» - «Копенгаген»

6 тур. «Славия» - «Зенит»

«Зенит» - фаворит своей группы, в каком порядке ни играй против этих соперников, это утверждение останется неизменным. Кого тут бояться? «Копенгаген» из Дании и «Славию» из Чехии? Может быть, «Бордо», который занимает 19-е место из 20-ти в чемпионате Франции? Да, французы провели только четыре тура, но три поражения не скрасить даже случайной победой над «Монако», да и в клубе раздор и шатания. У «Зенита» есть давняя фобия относительно выездных еврокубковых встреч, которая снова проявилась в квалификации этой Лиги Европы, здесь тоже могут случиться осечки в Дании и Франции, не стал бы их исключать, но дома нужно брать 100 % очков, а против «Славии» играть по-хозяйски и на выезде.

Прогноз «Соккер.ру»: 13-14 очков и первое место в группе.

«Краснодар»

Соперники в Лиге Европы: «Севилья», «Акхисар», «Стандард».

1 тур. «Акхисар» - «Краснодар»

2 тур. «Краснодар» - «Севилья»

3 тур. «Стандард» - «Краснодар»

4 тур. «Краснодар» - «Стандард»

5 тур. «Краснодар» - «Акхисар»

6 тур. «Севилья» - «Краснодар»

У «Краснодара» трудная группа, в которой «Севилья» почти наверняка будет первой, а три оставшиеся команды поведут борьбу за вторую путевку в плей-офф. Календарь не в пользу «быков»: тут и старт в Турции, как у «Локомотива», и завершение в Испании, как у ЦСКА . После оглушительного выезда в гости к «Акхисару» можно попасть под «Севилью» на своем поле, и не факт, что потом удастся выправить ситуацию по итогам спаренных матчей против «Стандарда», учитывая, что в последнем туре играть с «Севильей» уже на выезде. Думаю, «Краснодар» выведут дальше только 9 очков в середине турнирной дистанции: в двух матчах против бельгийцев и в домашней игре против турок нужно побеждать. Если перед последним туром путевка в плей-офф не будет оформлена, считай, что она пропала.

Прогноз «Соккер.ру»: 7-9 очков. Это может быть как второе место, так и третье.

«Спартак»

Соперники в Лиге Европы: «Вильярреал», «Рапид Вена», «Рейнджерс».

1 тур. «Рапид» - «Спартак»

2 тур. «Спартак» - «Вильярреал»

3 тур. «Рейнджерс» - «Спартак»

4 тур. «Спартак» - «Рейнджерс»

5 тур. «Спартак» - «Рапид»

6 тур. «Вильярреал» - «Спартак»

«Вильярреал» - фаворит этого квартета. Не слишком здорово играть с испанцами на выезде в последнем туре, впрочем, к этому моменту можно решить все турнирные задачи и сгонять матч за первое место или просто в свое удовольствие. Зато, считаю, удачно, что противостояние с «Глазго» выпало на серединку. Шотландцы могут быть сколько угодно боевитыми и неуступчивыми, но с ними надо брать шесть очков, ведь мы все видели класс команды Стивен Джеррарда в противостоянии с «Уфой». Так уж получается, что ключевой противник «Спартака» - австрийский «Рапид», поэтому желательно начать путь в группе не с поражения, а уж дома нужно переигрывать гостей из Вены и снимать все вопросы. «На бумаге» шансы неплохие, но вы помните, когда в последний раз «Спартак» выходил из группы, занимая одно из двух первых мест? «Проваливания» в Лигу Европы из Лиги чемпионов с третьего места не в счет.

Прогноз «Соккер.ру»: 10-11 очков и второе место.