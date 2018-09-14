Народное мнение. «Зенит» будет зимним чемпионом! 

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Слом сезонов – отличный момент, чтобы сверить исходы состоявшихся событий с прогнозами и зафиксировать новые показания. «Соккер.ру» обращается к мнению читателей.

Лучшие игроки РПЛ 2017/2018

Привилегия выбора лучших игроков по итогам сезона в чемпионате России уже не первый год принадлежит пользователям «Соккер.ру», которые голосуют за отобранных редакцией кандидатов. Не лишним будет напомнить состав символической сборной РПЛ 2017/2018, определенный вашими голосами.

Вратарь: Игорь Акинфеев ( ЦСКА ).

Защитники: Марио Фернандес ( ЦСКА ), Соломон Кверквелия («Локомотив»), Андреас Гранквист («Краснодар»), Доменико Кришито («Зенит»).

Полузащитники: Александр Головин ( ЦСКА ), Антон Миранчук («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Квинси Промес («Спартак»).

Нападающие: Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Фёдор Смолов («Краснодар»).

Тренер: Юрий Сёмин («Локомотив»).

Символическая сборная РФПЛ -2017/2018 по версии читателей

Не без досады отмечаем, что летом РПЛ покинули четверо футболистов, выбранных вами в качестве лучших по итогам прошлого сезона: Андреас Гранквист, Доменико Кришито, Александр Головин и Квинси Промес. А Федор Смолов сменил «Краснодар» на «Локомотив».

ЧМ -2018. Прогнозы и итоги

За какой результат сборной России на чемпионате мира не будет стыдно? 44% - большинство респондентов, выбрали вариант «Один матч выиграем – уже хорошо». Это многое говорит о вере в команду Станислава Черчесова перед мундиалем. 27% минимальной планкой ставили 1/8 финала, 16% амбициозных пользователей говорили «четвертьфинал и выше». Тогда над ними многие потешались, но теперь все выглядит иначе, зная, что сборная России на ЧМ -2018, по сути, застряла между четвертьфиналом и полуфиналом.

Кто выиграет ЧМ -2018? Вы считали фаворитами сборные Бразилии (25%) и Германии (23%). Франция набрала 17% голосов и была третьей в очереди на престол. Именно эти 17% и оказались правы.

Кто забьет больше голов на ЧМ -2018 – Роналду или Месси? 45% отдали предпочтение Лионелю, 40% проголосовали за Роналду, 6% решили, что аргентинец и португалец отличатся одинаковым количеством голов, а еще 9% ушли от прямого ответа. Как известно, Роналду забил 4 гола, а Месси отличился лишь раз.

Как скажется на сборной Испании увольнение главного тренера Лопетеги за день до старта ЧМ -2018? Этот опрос любопытен тем, что большинство пробили в «молоко». 54% посчитали, что увольнение главного тренера никак не скажется на «Красной Фурии», и она останется в числе фаворитов турнира. Правы были 35%, ответившие, что выход в плей-офф – это максимум, что светит испанцам. Кстати, в победу России над Испанией в 1/8 финала почти никто не верил. 65% прогнозировали поражение команды Черчесова в основное время, а нашу победу в серии пенальти просчитали только 4%.

Какая сборная вас наиболее разочаровала на ЧМ -2018? Вне конкуренции Германия, набравшая 59% голосов. Затем Аргентина – 22%.

Лучший игрок ЧМ -2018. Позиция пользователей «Соккер.ру» совпала с официальным мнением, которое выразило ФИФА : у нас тоже победил Лука Модрич (50% голосов). Килиан Мбаппе набрал 23%, Эден Азар – 19%.

Лучший матч ЧМ -2018. Просили вас помочь и в этом вопросе. Победила игра Испания – Португалия в Сочи, завершившая со счетом 3:3, но Россия – Хорватия, состоявшаяся на том же стадионе «Фишт», набрала всего на 10 голосов меньше.

Сумеет ли сборная России повторить успех ЧМ -2018 на ближайшем чемпионате Европы? Провокационный вопрос. «Да» - 31%, «Нет» - 63%. Почти вдвое больше человек считают ЧМ -2018 обособленной яркой вспышкой, а не началом футбольной эры побед сборной России.

Клубные дела

Переход Криштиану Роналду в «Ювентус» стал главной трансферной темой лета. И сразу же возник резонный вопрос: выиграет ли португалец Лигу чемпионов со «Старой Синьорой»? 51% - абсолютное большинство, уверены в успехе, но 46% сказали «нет».

Кто выиграет чемпионат России 2018/19? В опросе за первое место бились «Спартак» и «Зенит», которые после шести туров идут во главе турнирной таблицы РПЛ . «Красно-белые» набрали 30% голосов, «Зенит» - 28%. В защиту титула «Локомотивом» верят лишь 10% пользователей «Соккер.ру», даже на серьезно обновившийся ЦСКА ставят 17%.

Кто выиграет чемпионат Англии 2018/19? «Ливерпуль» выиграл голосовалку с солидным отрывом – 42% опрошенных отдают свои предпочтения «красным». За «Ман Сити» и Гвардиолу 22%, дальше – меньше. МЮ – 13%, «Челси» - 11%, «Арсенал» - 7%, «Тоттенхэм» - 3%.

Кто выиграет чемпионат Италии 2018/19? Голосование такое же неинтересное, как Серия A в плане борьбы за «золото». 78% ставят на «Ювентус», ближайшим конкурентом назван «Интер», отхвативший себе аж 8% голосов.

Кто выиграет чемпионат Испании 2018/19? «Барселона» набрала 54% голосов, а «Реал» даже не второй! В чемпионство «Королевского клуба» верят 20% опрошенных, в то время как «Атлетико» свои голоса отдали 22% респондентов.

Что принесет Федору Смолову переход в «Локомотив»? Резонансный переход Федора Смолова в «Локомотив» породил массу обсуждений. Нужно сказать, народ в Федю не верит: только 26% пророчат возвращение статуса лучшего нападающего России, 50% предрекают Смолову участь «середнячка», а еще 20% пугают сущим провалом.

Кто будет лидировать в чемпионате России к зимнему перерыву? Прошло несколько туров РПЛ , бодрый старт «Зенита» вас впечатлил, и уже 56% пользователей «Соккер.ру» прогнозирует «Зениту» зимнее чемпионство. За «Спартак» 22%, все остальные клубы прилично отстают.

Кто, по Вашему мнению, наиболее достоин «Золотого мяча» за 2018 год? Итоги опроса подсказывают, что традиции и привычки очень крепки на «Соккер.ру». В голосовании победил Роналду, набравший 30% голосов, Модрич отстал – 28%. Остальные держатся поодаль: Салах (14%), Месси (13%) и Гризманн (11%).

Ваше мнение очень ценно для нас! Не забывайте отвечать на актуальные вопросы, которые всегда можно найти на главной странице «Соккер.ру», и заходите в раздел голосований, чтобы ничего не пропустить. Срез народного мнения позволяет трезво взглянуть на многие вопросы и оценить настроения, бурлящие в обществе.