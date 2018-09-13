РФС хочет натурализовать немецкого защитника «Ганновера» Антона

сегодня, 15:30

Сообщается, что РФС заинтересован в натурализации защитника молодежной сборной Германии и «Ганновера» Вальдемара Антона.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже контактировал с 22-летним Антоном. Они встречались летом, еще до начала чемпионата мира.

Антон родился в Узбекистане, его семья переехала в Германию, когда ему было два года. В России продолжают жить родственники футболиста. Ранее в январе он заявлял, что серьезно бы подумал над приглашением в сборную России, если бы оно поступило.