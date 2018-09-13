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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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РФС хочет натурализовать немецкого защитника «Ганновера» Антона

сегодня, 15:30

Сообщается, что РФС заинтересован в натурализации защитника молодежной сборной Германии и «Ганновера» Вальдемара Антона

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже контактировал с 22-летним Антоном. Они встречались летом, еще до начала чемпионата мира.

Антон родился в Узбекистане, его семья переехала в Германию, когда ему было два года. В России продолжают жить родственники футболиста. Ранее в январе он заявлял, что серьезно бы подумал над приглашением в сборную России, если бы оно поступило.

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Все комментарии
loko7
loko7
сегодня в 16:36
Надо бы у Томаса Мюллера или Тони Крооса хорошо поискать корни в России, да попробовать натурализовать, а то натурализовывают кого зря.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:24
Ну если Черчесов сам контактировал с ним и РФС сам заинтересован, то, видимо стоит того.
Mangur
Mangur
сегодня в 16:21
Стоит ли?
Alladins
Alladins
сегодня в 16:14
Терри нужно было натурализовать, что бы он в спартаке реликвией был.
Abverin
Abverin
сегодня в 16:10
Кого ни попадя натурализуют.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:53
если стоящий, то приветствуется
Samuelsen
Samuelsen ответил ДАША Д
сегодня в 15:49
Почему узбеки не хотят?
Узбеки то не отказались бы. А вот он сразу сказал узбекам нет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:46
Почему узбеки не хотят?
Afgdfh Dfhgsh
Afgdfh Dfhgsh
сегодня в 15:42
Лутше Виталий Денисова беритье он тоже из солнечного Узбекистана)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:40
ПУСКАЙ ЭТОТ АНТОН В СПАРТАК ПЕРЕХОДИТ, ТАМ ЕГО ГЛУШАКОВ МИГОМ НАТУРАЛИЗУЕТ !
ВЕДЬ СПАРТАК КОМАНДА АНТОНОВ !
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