Молло прибыл в расположение «Крыльев Советов»

сегодня, 09:09

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что сегодня ночью полузащитник Йоан Молло прибыл в расположение самарского клуба после прохождения медосмотра в Москве.

Сегодня ночью французский полузащитник Йоан Молло прибыл в расположение «Крыльев» после прохождения медосмотра в Москве. В аэропорту Курумоч его тепло встретили самарские болельщики.#СердцеСамары pic.twitter.com/ThKoe57BXG — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 11 сентября 2018 г.

Напомним, что контракт Молло и «Крыльев Советов» рассчитан на один сезон.