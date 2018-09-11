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Молло прибыл в расположение «Крыльев Советов»

сегодня, 09:09

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что сегодня ночью полузащитник Йоан Молло прибыл в расположение самарского клуба после прохождения медосмотра в Москве. 

Напомним, что контракт Молло и «Крыльев Советов» рассчитан на один сезон.

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Все комментарии
ariec93
ariec93 ответил Kumertau
сегодня в 09:40
а что не так?
В гугле введи "молло с голым мужиком".
хз конечно, может с батей, с братом, все ж так делают, лежат голышом, целуют друг друга)))
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 09:33
Удачи .
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:29
Лучше Крыльев не нашел себе команду.
drug01
drug01
сегодня в 09:27
Ждём усиление команды!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил 311
сегодня в 09:26
Видимо в Самаре все терпимые...
Kumertau
Kumertau ответил 311
сегодня в 09:23
Кто-то из фанов ещё в обнимку с ним фоткается. Тьфу, срамота!)
а что не так?
311
311
сегодня в 09:16
Кто-то из фанов ещё в обнимку с ним фоткается. Тьфу, срамота!)
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