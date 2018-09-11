Молло прибыл в расположение «Крыльев Советов»

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что сегодня ночью полузащитник Йоан Молло прибыл в расположение самарского клуба после прохождения медосмотра в Москве.
Напомним, что контракт Молло и «Крыльев Советов» рассчитан на один сезон.
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Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что сегодня ночью полузащитник Йоан Молло прибыл в расположение самарского клуба после прохождения медосмотра в Москве.
Напомним, что контракт Молло и «Крыльев Советов» рассчитан на один сезон.
хз конечно, может с батей, с братом, все ж так делают, лежат голышом, целуют друг друга)))
хз конечно, может с батей, с братом, все ж так делают, лежат голышом, целуют друг друга)))