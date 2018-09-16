Потерянный покер. Роналду забил за «Ювентус»

сегодня, 19:00

Криштиану сделал победный дубль за «бьянконери». «Соккер.ру» объясняет, почему так долго ждали и что будет с результативностью Роналду в Италии.

У Роналду изменилась позиция

Все новое как хорошо забытое старое – Криштиану снова фланговый форвард, который врывается в штрафную площадь, а не ждет мяч в центре. А в последних сезонах за «Реал» Зидана португалец был нападающим (смотрите ниже карту голов за два сезона в чемпионате Испании). В «Ювентусе» новичок лишь формально один из двух нападающих в схеме «4-3-1-2», а по факту часто работает флангами, причем и левым, и правым. Стал чаще бить из-за штрафной площади и пока реже с близкого расстояния:

А поскольку медленно, но верно теряет скорость – возникали проблемы с командами с низкой плотной защитой. Приходится дольше искать легкую ударную позицию. Например, первый гол в ворота «Сассуоло» стал дебютным ударом из вратарской площади за «Ювентус» в карьере Роналду. По карте выстрелов сразу видно, что Криштиану часто бил из не самых удобных позиций, под давлением. Или не попадал. Роналду бывает «мазилой», сегодня вот тоже не попадал, хотя шел на четыре гола в ворота «Сассуоло», а ограничился половиной от покера.

«Ювентус» чуть слабее «Реала»

Мадридской игры «по накатанной» нет. По футболистам уступают, особенно по мастерству тех, кто должен обеспечивать Криштиану самые удобные моменты. Сравните по именам и все поймете. «Реал» играл «4-4-2», нередко использовал «ромб», то есть у Криштиану в группе активной поддержки были Марсело, Иско, Кроос, Модрич, Карвахаль и Бензема. Бэйл всегда помогал, когда был здоров, и Асенсио появлялся.

В «Ювентусе» есть Манджукич, Дибала, Матюиди, Хедира, Сандро и Канселу, где-то рядом Бернардески и Коста. Звезды, крутые футболисты, но не трехкратные обладатели Кубка чемпионов, пусть и два чемпиона мира. «Ювентус» хочет стать «Реалом» в Европе, но единственный раз, когда прошли этого соперника с Роналду, очевидно проиграли «Барселоне» в финале Лиги чемпионов. Позже и «Реалу» тоже уступили, причем 1:4, с дублем Криштиану. Именно португалец должен поднять уровень «Ювентуса» до «Реала» Зидана.

Манджукич точно не Бензема

Карим не всегда радует как бомбардир, но французский форвард слушал Зидана и делал все, чтобы Роналду игралось комфортно. Хорватский эгоист действует иначе, хотя тоже имел опыт игры с оттяжкой на фланге еще в Бундеслиге. Подать и отдать передачу учить не стоит. Но Манджукич не уступает Роналду позиции в штрафной площади, и скорее сам выигрывает от нахождения на одном поле с Криштиану, нежели португалец.

Похожий эффект получили бы от перехода большой звезды в ПСЖ , где Кавани. Или в МЮ , где Лукаку. Хотя каждый в списке умеет уступить, все – центральные форварды, как Манджукич, рядом с которым даже Игуаин изменил подход в прошлом сезоне. А Бензема ограничили, чтобы Роналду был на ударных позициях. Многие не заметили, но у Карима в прошлом сезоне, когда португалец забил 26 мячей в Ла Лиге, было 10 голевых передач, и четыре из них на Роналду. У Манджукича личный рекорд – 8 ассистов за чемпионат, но это было еще в «Вольфсбурге», когда играл на фланге.

Криштиану не хватает Крооса

Дело не в качестве или количестве передач на самого Роналду – у португальца очень много ударов в футболке «Ювентуса» в Серии А на старте сезона, даже больше, чем в среднем за «Реал» за год до этого. Проблема в самой организации игры. У «Мадрида» атаки начинает Кроос, который оттягивается левее и ниже, и благодаря этому выбирается оптимальное направление для будущей резкой атаки.

В «Ювентусе» Роналду вынужден сам разгоняться и разгонять команду, а в полузащите объективно нет настолько тонких и думающих игроков, как Кроос или Модрич. Конечно, «Ювентус» не перевезет к себе двух легенд «сливочных» следующим летом. Но поскольку Тони подумывал сменить клуб, то Роналду вправе рассчитывать еще раз сыграть с человеком, чей класс выше, чем у Хедиры, Джана или Матюиди.

«Ювентус» снова перестраивается

Аллегри нужен Дибала, чтобы связывать линии – слова самого тренера. Пауло выпустили против «Сассуоло», но сыграл не намного лучше, чем Бернардески. Роналду не хватает лучшего ассистента «Ювентуса» прошлого сезона? Пожалуй, но Дуглас Коста сегодня выступил, как верблюд. Плюнул в лицо сопернику и получит дисквалификацию. Пьянича – второго ассистента прошлого сезона после Косты, тоже в основе видим не всегда.

Вот и получается, что Криштиану меняется сам и попал в команду, которая только ищет новый футбол без прежних мастеров передач. В прошлом сезоне у Роналду в Ла Лиге только 3 гола с пенальти. Еще три он создал себе сам, но сразу 20 из 26 пришли после передач напарников. А у «Ювентуса» стройных атак на старте попросту нет. У «Реала» было 14 ассистентов, кроме самого Роналду, и только четверо не создавали для португальца голы. Будут пасы от игроков «Ювентуса» - будут голы Роналду.

Роналду ждет свою Лигу чемпионов

В Турине не скрывают, что Криштиану нужен не для побед в Серии А, семь лет без него справлялись, и хотя сегодня выручил – ничья не стала бы трагедией. Криштиану купили, чтобы повысил капитализацию клуба, узнаваемость бренда и помогал в ЛЧ . Причем не осенью, а весной. Роналду является большим специалистом по еврокубковым голам. Все в «Ювентусе» ждут, что в любимом турнире форвард будет, как рыба в воде.

У «Ювентуса» в группе «Валенсия» - удобный соперник, ведь в последних 11 матчах против «Лос Чес» у португальца 15 созданных голов (12 забитых и 3 ассиста). Но есть также не чужой МЮ – Роналду будет рвать и метать против закрытой команды. Да и «Янг Бойз» будут упрямиться. Впрочем, португалец не раз показывал, как четко в голове разделяет разные турниры силой мысли. Кроме того, он эгоист и не упустит возможность оторваться от Месси сильнее, ведь потерял прямую дуэль в Ла Лиге.

Криштиану начал понимать Серию А

В ЛЧ всегда есть шанс увидеть привычного результативного Роналду. Даже когда у него не залетают все удары в чемпионате. Того самого с количеством ударов, как у целых команд, но с эффективностью выше, чем прошлой осенью в Ла Лиге, или сейчас в Серии А. А пока Криштиану дождался первых психологически важных для опытного форварда голов в чемпионате Италии.

Сантуш правильно сделал, что не вызывал Роналду на матчи сборной Португалии. Форвард отдохнул, тренировался, изучил «Сассуоло» и адаптировался в Турине. В «Ювентусе» у него уже 32 удара по чужим воротам. Но это мусорная статистика, лишь сегодня Роналду начали правильно использовать напарники. У него в трех турах xG был 1.34 – мог забить 1-2 мяча, а за один матч поднялся до 3.69, претендуя минимум на три мяча за поединок против «Сассуоло», а по факту на четыре.

«Ювентус» наберет ход, будет реже ошибаться в защите, Роналду привыкнет к особенностям итальянского футбола – разница в прессинге на последней трети поля имеется. Также изучит напарников, дождется, когда они наберут форму, и соберет в Серии А не меньше голов, чем Дибала или Игуаин в последних сезонах. Аллегри оказался прав: в «Ювентусе» Криштиану будет делать то, что всегда – забивать мячи.

Причем сегодня оказалось, что второй мяч Роналду оказался победным и его 400-м в национальных чемпионатах. Без вклада Криштиану «Ювентус» потерял бы очки, а так начал с четырех побед в четырех турах. Мелочь, а приятно – португальская легенда написала первую страницу новой главы.