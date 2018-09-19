ЦСКА, за который может болеть вся страна

сегодня, 12:30

Даже фанаты «Спартака» и «Зенита», когда речь о Лиге чемпионов. Хороший тренер и талантливые футболисты – причина поддержать ЦСКА в смертельной группе ЛЧ .

Увлекательная группа

У ЦСКА интересная группа, именитее, чем у «Локомотива» – два полуфиналиста турнира. «Реал» - фаворит, очень редко довольствуется вторым местом в группах, как в прошлом сезоне при уступке Дортмунду. Но для победы над обладателем кубка надо быть командой с самомнением весенней «Ромы», отыгравшей три мяча после погрома в Барселоне. Осенние римляне не такие, так что место «Реала» в квартете читается.

Но чтобы ЦСКА всерьез сразился с молодой «волчицей», необходимо подержать за горло чешскую «Викторию». Первый же выездной матч ЦСКА в Лиге чемпионов во многом определяющий. А дальше в «Лужниках» покажут не только звезд «Реала» и «Ромы», но и себя при поддержке огромного количества болельщиков. В «армейском» случае в четырех играх придут смотреть еще и на соперника, и все шесть матчей определяющие.

- «Рома» и «Реал» играли в полуфинале ЛЧ . Давно у российского клуба двух таких статусных соперников осенью не было, даже МС и «Бавария» не заходили одновременно в полуфиналы до встречи с ЦСКА ;

- «Реал» выиграл 4 сезона ЛЧ из 5 последних. Но после ухода Роналду соперники выстроят новую систему отношений с чемпионом, который перебрал побед по меркам турнира.

Три матча в «Лужниках»

Антураж может быть таким, что грех не поддержать, а при возможности еще и зайти на огонек приятно. Фактор присутствия и атмосфера – вторая причина, почему в стране могут связать игры ЦСКА с эффектом, который оставили матчи сборной на родной земле. Магия «Лужников», если хотите. Было приятно, что российские парни старались при поддержке одного бразильца, ставшего ответственным на поле после получения российского паспорта.

Редкий подобный случай, когда новый россиянин не искал выгоду, а показал уважение. А теперь смотрите на ЦСКА . Там тот же Фернандес, тот же Акинфеев и та же надежда, что Дзагоев выйдет хотя бы на замену и изменит ход игры. Серий пенальти не будет, но снова играть в «Лужниках». Если на все три домашних поединка получится собрать аншлаг – при правильном ценообразовании и рекламе игры с «Викторией» это возможно, то молодое футболисты Ганчаренко не имеют права упустить вдохновение.

- на финал ЧМ -18 легко собралось 78 011 фанатов, на игру хозяев и испанцев пришло столько же людей – аншлаг. Десятки тысяч фанатов переживут свежие эмоции в бою ЦСКА против грандов;

- сам выход в группу значит для ЦСКА получение 15 млн евро призовых. Но ничья теперь оценивается в 900 тысяч евро, а победа в 2.7 млн. Это значит, что если на «Реал» и «Рому» придет под 80 тысяч человек – будет драка еще и за призовые, которые нужны «армейцам» для выживания.

Кончина старой репутации

У старого ЦСКА – в прошлом сезоне в ЛЧ в основе были В. Березуций, Васин и Игнашевич, и всех нет в заявке на нынешний матч, была стойкая репутация команды, которая в главном евротурнире огорчает. Но того состава больше нет. Головин, Натхо, Вернблум и Витиньо ушли. Из основы на ЛЧ прошлого года осталось четыре человека – Акинфеев, Фернандес, Щенников и Чалов.

Ни о какой преемственности, учитывая, что изменился темп игры, говорить нельзя. Сохранилась тактика – «3-5-2», но поменялись концепции и связки совершенно другие. Есть отказ от чистого опорника – за неимением оного. Новое распределение задач в защите. Другой Чалов в поисках идеального напарника. Иначе построенная игра в центре без Головина, но с Влашичем. От команды, которая собрала Акинфееву ту самую серию, нет и следа – начинают с чистого листа.

- летом завершили карьеру или ушли из ЦСКА девять игроков. Редко увидишь такую смену основы за короткий срок. Ушли Игнашевич, Березуцкие, Вернблум, Натхо, Головин, Муса – потеряли тех, кто воевал с «Арсеналом» в ЛЕ ;

- следовательно, совершили 5 покупок, двух игроков взяли свободными агентами, еще двух – в аренду, и эти 9 новичков вместе с Черновым и Хосоновым, а также вернувшимися из аренд Макаровым и Ефремовым, формируют новую команду.

Ганчаренко и молодые таланты

Во-первых, Виктор Михайлович – толковый тренер, его тоже логично поддерживать. Во-вторых, в Чехию отправилось 20 футболистов. Два вратаря, всего пять номинальных защитников в команде с пятеркой беков, много молодежи из центра и четыре форварда, хотя Нисимура и Жиронкин полноценными дублерами молодых Чалова (20 лет) и Жамалетдинова (21) не являются. Дефицит налицо, но он является причиной поболеть за своих – травм много. Хорошо, что Дзагоев и Щенников оправились после повреждений.

Но Бистрович, Васин, Магнуссон, Кучаев, Эрнандес и Хосонов могли бороться за выход в основе или на замену, но получили повреждения, как и Макаров. Ганчаренко не позавидуешь, но его отважные студенты могут удивить вопреки всему. Бекао оказался крутым защитником, Влашич – хитрый и с пасом. Чернов, Гордюшенко, Обляков, Ефремов, Жамалетдинов и Чалов хотят в сборную России в будущем. Для них услышать гимн ЛЧ – осуществление детской мечты. Старому ЦСКА отчасти не хватало новизны подхода, а у этих ребят и талант, и желание.

- средний возраст состава ЦСКА в РПЛ – 23.74 года, самая молодая команда чемпионата России, что не совсем удивительно. Остальные далеко позади, ведь «Ахмат» и «Арсенал» располагает основами со средним возрастом ближе к 27 годам;

- Бийолу всего 19 лет, Облякову, Хосонову, Чалову, Ахметову и Влашичу – на год больше. Бистровичу столько же, жаль, что его сегодня не будет на поле. Жамалетдинову, Гордюшенко – по 21 году, Бекао, Чернов и Ефремеов «старики» – они на год-два старше. Ганчаренко тренирует настолько молодых людей, что при вылете в Чехию в аэропорту можно было подумать, что куда-то летит команда студентов.

Общие интересы клубов РПЛ

Наконец, есть эгоистичная причина. «Спартак» и «Локомотив» в таком состоянии, что могут набрать поражений в ЛЕ и ЛЧ , а очки РПЛ нужны. И тут есть две концепции. Приверженцы первой принципиально не поддерживают внутренних врагов своих клубов – в случае с ЦСКА речь о фанатах «Спартака» и «Зенита», самых многочисленных армиях. Радуются неудачам российского клуба в Европе, хотя у самих нередко полный ПАОК и тотальный «Андерлехт».

Вторая же группа фанатов разных клубов смотрит на российских представителей в Европе, как на общую команду. Огорчается, если «Локомотив» не реализовал моменты и пропустил три мяча от «Галатасарая». Им не стоит объяснять, почему молодой ЦСКА хорошего тренера нужно поддерживать. Обычно, когда почти полностью меняется состав, в России это означает быстрое закрытие клуба. «Армейцы» пытаются стать фениксом, и хотя проблемы им гарантируются, «Виктория» - идеальный соперник для старта за неимением лучшего.



- по оценкам чешский клуб – самый малоценный по составу в ЛЧ . Но надо учитывать их опыт, ведь по коэффициенту УЕФА опережают семь команд, тот же «Галатасарай» в том числе. А вот ЦСКА между «Аяксом» и ПСВ по добытым в копилку очкам;

- даже потеря португальцами двух команд из пяти (Россия недосчиталась только «Уфы») не позволяет российским клубам расслабляться. Пока трем путевкам в ЛЧ из РПЛ ничего не угрожает, Украина отстает на 10 пунктов, а Португалия на пять. Но отрыв сократился – пора набирать очки!

Новый ЦСКА объективно симпатичнее старого для постороннего болельщика, поскольку в постоянном поиске, работают рывками, но веселее. В силу слабой сыгранности, но при этом талантливости, у них может случиться как шикарный матч, так и ужасный. Никогда не знаешь – интрига и напряжение, как в фильмах Скорсезе.

Зато проще ответить на вопрос, стоит ли их поддерживать в группе, где точно есть шансы на третье место? Вопрос дискуссионный, но разве летом кто-то делил игру Фернандеса, Дзюбы и Зобнина? Порой важно забывать о вражде для общей цели. А если новая «Рома» вдруг сдаст позиции – нужно верить в чудеса. В дальнейшем же все, как и в случае со сборной, зависит от отдачи и результатов.