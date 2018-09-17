Титан, таланты и греческие страсти. Группа Е

сегодня, 11:10

В группе Е Лиги чемпионов собралась веселая разношерстная компания. «Соккер.ру» оценивает возможности и перспективы участников квартета.

«Бавария» (2-е место в рейтинге УЕФА )

Тренер: Нико Ковач (Хорватия).

Главные летние потери: Видаль, Руди, Бернат. Пожалуй, потерей по-настоящему здесь можно считать только уход Видаля в «Барселону». Но чилийцу нужен был новый вызов, не было смысла игрока удерживать. А Бернату и Руди просто не удалось закрепиться, найти себя в «Баварии» толком.

Главное летнее приобретение: Горецка. «Бавария» относительно скромно провела лето. Не было больших тотальных закупок. Некоторые футболисты вернулись из аренд. А главным приобретением стал переход Горецки из «Шальке» - Леон давно этого хотел. А «Бавария» не отказывается от талантливых ребят из других немецких клубов.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : пятикратный победитель – 1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13.

Лидеры команды: Мюллер, Левандовски, Нойер.

Слабые места: Нико Ковач как тренер не имеет пока опыта работы с таким мощным клубом, как «Бавария», который ставит только максимальные задачи в каждом турнире, в каждом матче. Можно быть в какой угодно степени талантливым специалистом, но в какой-то момент нехватка опыта может сказаться, например, в плей-офф Лиги чемпионов, где важны мельчайшие детали.

Сильные места: «Бавария» сильна во всех линиях на поле. Она имеет одного из лучших вратарей мира, надежную мощную защиту, обладает прекрасным подбором в середине поля и в атаке. Это очень сбалансированная команда игроков мирового уровня.

Оптимальный состав (4-1-4-1): Нойер – Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба – Алькантара – Роббен, Мюллер, Горецка, Рибери – Левандовски.

«Бавария» - вторая команда в клубном рейтинге УЕФА и не может не считаться фаворитом не только в этой группе, но и во всем розыгрыше Лиги чемпионов. Мюнхенцы постоянно в последние годы щеголяют в этом статусе. Но чего-то регулярно не хватало. В новом походе за победой «Бавария» сделала ставку на стабильность при смене главного тренера. Вероятно, новые идеи Ковача как-то должны помочь уже устаканившемуся составу «Баварии» взять новую высоту.

Прогноз «Соккер.ру»: из группы «Бавария» выйдет без труда с первого места досрочно.

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«Бенфика» (22-е место в рейтинге УЕФА )

Тренер: Руй Витория (Португалия).

Главные летние потери: Рауль Хименес. Да, еще ушел казавшийся вечным Элизеу, покинул команду молодой Жоау Карвальо. Но все же именно потерю Хименеса можно считать главной. Остальные не играли так регулярно, чтобы «Бенфика» страдала от их ухода. А мексиканец среди всех игроков атаки провел в прошлом сезоне больше всех матчей, хотя и не был самым результативным.

Главные летние приобретения: Влаходимос, Габриэл, Коршья, Феррейра. «Бенфика» по традиции неплохо так закупилась. Целую компанию игроков приобрела из дальнего зарубежья и из клубов послабее – будет раскрывать, стало быть. Но из всех приобретений стоит отметить этих ребят. Влаходимос уже стал основным вратарем. На Габриэла большие надежды в плане созидания, Коршья закроет фланг обороны, а Факундо Феррейра уже реализует себя в атаке.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : двукратный победитель – 1961, 1962.

Лидеры: Сальвио, Жардел, Пицци.

Слабые места: «Бенфика» находится в режиме смены поколения и пока не может похвастаться стабильной выстроенной игрой. Ей не хватает слаженности местами, взаимопонимания. Со временем этот аспект будет налаживаться, но подобные нюансы могут приводить к осечкам.

Сильные места: все португальские команды очень боевиты, обладают характером и нацелены на атакующий футбол. Можно не сомневаться, что «Бенфика» обеспечит напористый футбол любому сопернику.

Оптимальный состав (4-3-3): Влаходимос – Алмейда, Диаш, Жардел, Гримальдо – Пицци, Фейса, Гедсон Фернандеш – Сальвио, Феррейра, Серви.

Португальские клубы традиционно являются неприятными соперниками в еврокубках и регулярно пробираются до стадии плей-офф за счет своих талантов и настроя. «Бенфика», возможно, сейчас не в лучшем своем состоянии, однако состав группы позволяет успешно бороться за выход в плей-офф, а там все будет зависеть только от удачи в жеребьевке, поскольку в 1/8 финала очень велик разброс рисков.

Прогноз «Соккер.ру»: «Бенфика» будет вести борьбу с «Аяксом» за второе место и выиграет ее.

«Аякс» (29-е место в рейтинге УЕФА )

Тренер: Эрик тен Хаг (Нидерланды).

Главные летние потери: Клюйверт, Виргевер. «Аякс» на удивление не так много игроков растерял за лето, однако Клюйверта все же стоит считать важной потерей. Амстердамцы очень хотели удержать Джастина хотя бы на сезон, но юный форвард слишком сильно желал попасть в топ-клуб и отправился в «Рому».

Главные летние приобретения: Блинд, Тадич, Лабиад. Потерю Виргевера в некоторой мере компенсировало появление Блинда. Это придало опыта команде, определенного класса в обороне. Вообще, все главные приобретения и были нацелены на наращивание зрелости, опыта. Поскольку и Тадич с Лабиадом тоже взрослые состоявшиеся игроки – таких не хватало юному «Аяксу».

Лучшее достижение в ЛЧ / КЕЧ : четырехкратный победитель – 1971, 1972, 1973, 1995.

Лидеры: Хунтелар, Блинд, Шене, Ф. Де Йонг.

Слабые места: «Аяксу» в еврокубках постоянно не хватает опыта и твердости, некоторой солидности. Эта команда, имеющая очень симпатичный состав и интересных исполнителей, в какой-то момент может начать рассыпаться и совершать нелепые ошибки.

Сильные места: «Аякс» очень силен своими талантами, своей молодежью, которая пока свой потенциал до конца не раскрыла и может это делать прямо по ходу большого турнира. Как это было совсем недавно в Лиге Европы, когда «Аякс» рос на глазах и добрался до финала. Хотя тогда был совсем иной состав.

Оптимальный состав (4-3-3): Онана – Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико – Шене, Нерес, Ф. Де Йонг – Тадич, Хунтелар, Зийех.

От «Аякса» можно ждать чего угодно. Важно отметить, что нынешний сезон будет несколько отличаться от предыдущих. Ранее амстердамцы опирались целиком на молодежь, только на юных талантливых исполнителей, которым очень часто не хватало зрелости при всех дарованиях. Теперь же «Аякс» собрал более-менее сбалансированный состав, в котором нашлось место и настоящим «дядькам» - они смогут придавать той самой солидности, которой не хватало. За этим будет интересно понаблюдать.

Прогноз «Соккер.ру»: «Аяксу» предстоит упорная битва с «Бенфикой» за второе место, но в решающий момент амстердамцы в отличие от лиссабонцев могут недобрать одно-два очка где-нибудь в игре с АЕКом.

АЕК (80-е место в рейтинге УЕФА )

Тренер: Маринос Узунидис (Греция).

Главные летние потери: Враньеш, Шоджаеи. Потерь в составе АЕКа за лето случилось немало, однако значимыми тяжело их назвать. Из футболистов, которые провели очень много матчей, стоит выделить разве что Враньеша, который поиграл и в России. В прошлом сезоне защитник даже забил четыре мяча в составе греков в чемпионате страны.

Главные летние приобретения: Понсе, Ливайя, Алеф. Летом АЕК в основном усиливал атаку. Ливайю сложно назвать новичком, поскольку он и в прошлом сезоне блистал в атаке, но выкупили права на него только минувшим летом. Также стоит отметить появление в нападении 21-летнего Понсе из «Ромы», который уже два мяча в трех матчах чемпионата забил.

Лучшее достижение в ЛЧ / КЕЧ : третье место в групповом раунде – 2002/03, 2006/07.

Лидеры: Ливайя, Чосич, Лопеш, Мандалос.

Слабые места: АЕК на фоне остальных участников группы выделяется тем, что не обладает сколь-нибудь примечательным составом. Это, безусловно, самое слабое место – подбор игроков. По классу уступает даже молодежи «Аякса».

Сильные места: Греция – неприятное место для любых команд, которые имели неосторожность туда заглянуть. Спросите у «Спартака». На своем поле АЕК будет устраивать ад для всех соперников. Даже «Баварии» может достаться. Это особый дух, особая атмосфера.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Баркас – Бакакис, Чигринский, Ламбропулос, Лопеш – Симоеш, Алеф – Бакасетас, Ливайя, Мандалос – Понсе.

Безусловно, АЕК выглядит мальчиком для битья в этой солидной компании бывших победителей Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов. Однако греческий характер способен творить чудеса, особенно в сочетании с отдельными интересными и талантливыми исполнителями, которые могут раскрыться в Лиге чемпионов, где будут играть с утроенной энергией. С нею же АЕК поддержит местная сумасшедшая публика.

Прогноз «Соккер.ру»: АЕК потреплет нервы всем участникам группы, особенно на своем поле. Вероятно, он вклинится в разборку между «Бенфикой» и «Аяксом», сыграв в пользу одного из спорщиков и отобрав у них очки. Но сам вряд ли поднимется выше четвертого места.

Фишки группы

- три из четырех команд выигрывали турнир, причем не по одному разу. Всего у «Баварии», «Бенфики» и «Аякса» на всех 11 титулов – такой россыпи в других группах, пожалуй, не найти;

- групповой этап в этом квартете начнут команды, которые в нынешнем сезоне ни разу не проиграли, даже в квалификациях;

- у АЕКа многое будет впервые, например, встречи с «Аяксом» и «Баварией» - раньше не доводилось;

- вопрос мести наиболее актуален для «Бенфики», которая в 2016 году дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, а там уступила «Баварии» (2:2 и 0:1).