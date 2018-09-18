Опять по шпалам. «Локо» против всех в группе D

сегодня, 19:35

Сегодня стартует Лига чемпионов, и «Локомотив» первым из российских команд ринется в бой. «Соккер.ру» - о шансах «Локо» в группе с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем».

«Порту» (11-е место в рейтинге УЕФА )

Тренер: Сержиу Консейсау (Португалия).

Главные летние потери: Рикарду Перейра и Диого Далот укатили в АПЛ , Иван Маркано и Диего Рейес ушли свободными агентами.

Главные летние приобретения: если говорить о сумме, то Паулиньо из «Портимоненсе», за которого отдали 7 миллионов евро. В 6 миллионов обошелся экс-спартаковец Маджид Уорис. Громких приобретений «драконы» не делали, так что главным станет тот новичок, который «выстрелит».

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : двукратный победитель – 1986/1987 и 2003/2004.

Лидеры команды: Касильяс, Данило, Браими, Эррера.

Слабые места: центр обороны – проблемная зона «Порту».

Сильные места: у «Порту» очень крутые фланги, а главным преимуществом «драконом» над соперниками по группе станет скорость в атаке.

Оптимальный состав (4-4-2): Касильяс – Макси Перейра, Фелипе, Милитао, Теллес – Отавио, Эррера, Данило (Оливер Торрес), Браими – Марега, Абубакар.

«Порту» - лучшая по клубному рейтингу команда этой группы, но при жребии «драконы» размещались во второй корзине, что не помешало им собрать совсем не страшную по именам группу. Думаю, в этом розыгрыше «Порту» будет очень ярким. Так должно быть, потому что у команды явный крен в сторону атаки, и раз баланса нет, нужно играть на своих сильных сторонах. Могут проиграть кому-то тактически, но все соперники «драконам» по плечу. Впрочем, ту же мантру могут повторять все команды в этом квартете. Кстати, проблемы в обороне гарантируют хороший объем работы Касильясу, так что посмотрим, как Икер себя проявит.

Прогноз «Соккер.ру»: выход из группы, преодоление 1/8 финала только в случае удачного жребия. Четвертьфинал – потолок.

«Шальке» (27-е место в рейтинге УЕФА )

Тренер: Доменико Тедеско (Италия).

Главные летние потери: Леон Горецка, Макс Майер и Тило Керрер.

Главные летние приобретения: Себастьян Руди, Суат Сердар, Омар Маскарелл и Салиф Сане.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : полуфинал в сезоне 2010/2011.

Лидеры команды: Ферманн, Арит, Бенталеб.

Слабые места: на старте сезона весь «Шальке» - сплошное слабое место. Три поражения в трех турах Бундеслиги. 33-летний тренер Тедеско вывел «кобальтовых» на второе место в прошлом чемпионате Германии, но сейчас «Шальке» нужен опыт на тренерской скамье.

Сильные места: приличный подбор игроков, сильнейший в группе наравне с «Порту». Вопрос в том, конвертируется ли класс исполнителей в результаты, и удастся ли справиться с потерей ключевого игрока – Леона Горецки.

Оптимальный состав (3-4-3): Ферманн – Сане, Налдо, Настасич – Калиджури, Бенталеб, Руди, Баба – Арит, Ут, Бургшталлер (Эмболо).

В прошлом сезоне «Шальке» действовал прагматично, немного забивая и мало пропуская, команда из Гельзенкирхена стала чемпионом «остальной Германии», ведь первое место в Бундеслиге зарезервировано за «Баварией». У «Шальке» мощный аналитический отдел, так что не приходится сомневаться, что все соперники будут разобраны по косточкам, и основной вопрос сейчас только в том, когда «кобальтовые» наиграют новые связи и вернут эффективность, которая позволила им стать «серебряными» в Бундеслиге. Прогрессивная схема 3-4-3 вряд ли понравится «Порту», «Локомотиву» и «Галатасараю», который просто не играет в своем чемпионате против своих соперников. Ну, и «Шальке» в этом квартете представляет самое сильное первенство, поэтому результаты на внутренней арене не слишком смущают.

Прогноз «Соккер.ру»: «Шальке» придет в себя и выйдет из группы вместе с «Порту», порядковые номера не называем. В плей-офф перспективы те же, что и у «драконов».

«Галатасарай» (67-е место в рейтинге УЕФА )

Тренер: Фатих Терим (Турция).

Главные летние потери: Бафетимби Гомис отправился на заработки, ушел Каванда.

Главные летние приобретения: Эмре Акбаба, арендованные у клубов АПЛ Оньекуру и Н’Диайе.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : полуфинал 1988/1989.

Лидеры команды: Муслера, Майкон, Фернандо, Беланда.

Слабые места: нет ярко выраженного завершителя атак, какими раньше были Хакан Шюкюр и Бурак Йилмаз, а эпизодически Дрогба и Гомис.

Сильные места: традиционно – поддержка родных трибун, «Галатасарай» дома будет играть «в большинстве», многоопытный тренер Фатих Терим.

Оптимальный состав (4-3-3): Муслера – Мариано, Майкон, Азиз, Нагатомо – Фернандо, Беланда, Н’Диайе – Родригес (Оньекуру), Гюмюш, Дердийок.

Фатих Терим – это Юрий Семин «Галатасарая», только даже более успешный, ведь выиграл для «львов» семь чемпионств и Кубок УЕФА , не считая еще с полдесятка кубков местного разлива. Пожалуй, именно тренер – главное достояние турецкого клуба в рамках Лиги чемпионов, ведь игроками «Галатасарай» не удивит даже «Локомотив», у которого в составе чемпион и вице-чемпион мира. Впрочем, Беланда, Муслера, Фернандо – это качественные исполнители, а есть еще парочка арендованных ребят, Фегули, Дердийок, Нагатомо, и все вместе они могут выдать парочку отличных матчей. И этого может хватить, чтобы продолжить еврокубковую кампанию.

Прогноз «Соккер.ру»: борьба с «Локомотивом» за третье место в группе. Многое решат результаты очных встреч, первая из них уже сегодня.

«Локомотив» (47-е место в рейтинге УЕФА )

Тренер: Юрий Сёмин (Россия).

Главные летние потери: Неманья Пейчинович. Очень легко расстались с сербом из чемпионского состава. Не факт, что Хеведес окажется полезнее.

Главные летние приобретения: Гжегош Крыховяк, Федор Смолов, Бенедикт Хеведес. По именам – мощно!

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 1/8 финала в сезоне 2003/2004.

Лидеры команды: Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Денисов, Фернандеш.

Слабые места: игра в созидании. Причем проблемы начались еще в концовке чемпионского сезона, и продолжаются они до сих пор. Не спасает даже приглашение Федора Смолова.

Сильные места: качественная центральная ось. Чорлука/Кверквелия – Денисов/Крыховяк – Фернандеш – Смолов. Такому несущему каркасу могут позавидовать многие команды.

Оптимальный состав (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус – Денисов, Крыховяк – Фернандеш, Алексей Миранчук, Антон Миранчук – Смолов.

«Локомотив» выиграл чемпионат, но, как и «Спартак» год назад, испытывает серьезные трудности на старте новой кампании. Между главным тренером и генеральным директором туда-сюда бегает черная кошка, контракт с лидером не продлен, футболисты с российским паспортом находятся в прострации после чемпионата мира, а Гильерме не всегда спасает. «Локо» стартует в Лиге чемпионов не в лучшем состоянии, однако, возможно, именно престижнейший турнир Старого Света поможет команде сплотиться, обрести мотивацию и переломить неудачное начало сезона.

Прогноз «Соккер.ру»: максимум «Локомотива» в этой группе – третье место. Но даже его будет достичь непросто. Сейчас кажется, что железнодорожники ближе к замыкающей позиции.

Фишки группы

- 14 лет назад «Локомотив» и «Галатасарай» играли в группе Лиги чемпионов, а тренерами, как и сейчас, были Юрий Семин и Фатих Терим. О том, как закончились те встречи, в истории противостояния с «Галатасараем».

- только «Порту» из участников квартета D может похвастаться Кубком чемпионов, причем «драконы» брали трофей дважды.

- «Порту», «Шальке» и «Галатасарай» выигрывали Кубок УЕФА .

- Форвард «Порту» Венсан Абубакар в сезоне 2016/2017 выступал на правах аренды за стамбульский «Бешикташ» и выиграл в составе врага «Галатасарая» чемпионат Турции. К слову, Мануэл Фернандеш тоже играл за «Бешикташ».

- Хеведес, ныне игрок «Локомотива», встретится с «Шальке». Бенедикт провел в клубе из Гельзенкирхена 16 лет. Джефферсон Фарфан – тоже экс-футболист «Шальке».