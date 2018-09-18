«Ливерпуль» - ПСЖ. Атака на атаку

сегодня, 10:45

Можно по-разному относиться отдельно к «Ливерпулю» и ПСЖ , но эта пара – самая интригующая на групповом этапе Лиги чемпионов. «Соккер.ру» предвкушает феерию.

Вот она! Долгожданная! Лига чемпионов в своем самом сочном виде – основная сетка. Все квалификации отгремели, жеребьевки проведены, теперь начинается путь к главному трофею Европы. Болельщики сошлись во мнении, что измененная схема квотирования от чемпионатов сделала групповой турнир интереснее, насытив его плотнее сильными командами из топовых лиг. И уже в первый день группового раунда глаза разбегаются от того, какой матч бы выбрать для просмотра. Безусловно, на этом фоне выделяется противостояние «Ливерпуля» и ПСЖ – клубов, которые входят в число претендентов на победу в Лиге чемпионов и обитают в подобии группы смерти, поскольку с ними в квартете еще «Наполи» и несчастная «Црвена Звезда».

Квартет счастливой смерти «Црвены Звезды»

История противостояний

Отношения между «Ливерпулем» и ПСЖ не могут похвастаться насыщенностью, в том числе поэтому данная их встреча особенно интересна. В последний раз эти команды виделись в далеком 1997 году. Это был полуфинал Кубка обладателей кубков. Причем даже то противостояние не дает однозначного ответа на вопрос о том, кто же круче исторически. ПСЖ дома победил со счетом 3:0, а на «Энфилде» проиграл, но 0:2, поэтому вышел в финал. В решающем матче турнира парижане проиграли «Барселоне» со счетом 0:1. У каталонцев тогда с пенальти отличился Роналдо. Вот и вся история. Пишется она, по сути, сейчас.

Текущее состояние

Самое вкусное в нынешнем противостоянии, конечно, то, что и «Ливерпуль», и ПСЖ находятся в потрясающей форме. После пяти туров в своих чемпионатах они имеют по 15 очков, то есть пока не допустили ни одной потери. При этом демонстрируют лихой атакующий футбол. Конечно, ПСЖ с учетом разницы в классе в чемпионате Франции попроще, поэтому парижане и побеждают убедительнее, забивая не менее трех мячей в каждой встрече. «Ливерпулю» приходится встречаться с более жестким сопротивлением, но свои победы он добывает.

Одной из ключевых стала победа в последнем туре над «Тоттенхэмом» на выезде. Этим «красные» о чемпионских амбициях заявляют. Причем если ПСЖ безоговорочно единолично лидирует в Лиге 1, то «Ливерпуль» лишь второй при своей стопроцентной игре. Он по разнице мячей уступает такому же безошибочному «Челси». Совсем другой накал борьбы. И эта игра в том числе должна показать, насколько внутренние чемпионаты адекватно отражают реальную мощь «Ливерпуля» и ПСЖ , которые идут на встречных курсах на полном ходу.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон, Александар-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Кейта, Салах, Фирмино, Мане.

«Ливерпуль» в этой встрече из-за различных травм не сможет рассчитывать на Ловрена, Лаллану, Окслейда-Чемберлена, Ориги и Соланке. В целом, конечно, на игровой облик команды эти потери не сильно скажутся. Разве что в отсутствие Ловрена центр обороны выглядит более сиротливо, чем мог бы. ПСЖ с его классными форвардами способен воспользоваться малейшей слабиной в построениях соперника. Нужно отметить, что еще под вопросом участие в игре Фирмино, поскольку Роберто получил болезненный удар в глаз в игре с «Тоттенхэмом» и пока толком не тренировался перед этим матчем.

Ориентировочный состав ПСЖ (4-2-3-1): Ареоля, Менье, Силва, Кимпембе, Бернат, Рабьо, Маркиньос, Мбаппе, Неймар, Ди Мария, Кавани.

Томас Тухель экспериментирует, доверяет молодежи, но, кажется, более-менее определился с тем, в каком сочетании ему комфортнее всего играть, чтобы использовать все сильнейшие стороны своих подопечных. Накладывает отпечаток то, что не смогут выйти на поле Верратти, Буффон, Алвес и Курзава. Впрочем, страдать можно разве что из-за потери Верратти, который очень здорово регулирует игру команды в центре поля. Ареолая сейчас в потрясающей форме, так что о нехватке Буффона можно забыть, а на флангах защиты есть прекрасная взаимозаменяемость.

Ключевые противостояния

Юрген Клопп против Томаса Тухеля

Болельщики нередко их сравнивают. Особенно удобно это было делать после того, как оба поработали с дортмундской «Боруссией». И некоторое поле для сравнения на самом деле есть. Эти немцы из школы молодых и азартных, которые исповедуют привлекательный и атакующий футбол, местами сумасбродный, слишком романтичный и энергозатратный. Но такой подход привел их в топ-клубы, которые теперь с чемпионскими амбициями сталкиваются лоб в лоб. Чье кунг-фу круче?

Салах и Мане против Неймара и Мбаппе

Столько техничности, искрометного таланта и остроты на одном поле нечасто приходится видеть. Каждое из этих имен обещает настоящий футбольный праздник и наслаждение финтами, прорывами, ударами, нестандартными решениями и опасными действиями. Не позавидуешь защитникам в этой встрече. Добавьте еще Кейта и Фирмино с одной стороны, Ди Марию и Кавани – с другой. Получится адское атакующее столкновение. Глаза разбегаются. При всем уважении к безусловно великолепным линиям полузащиты и обороны именно в противодействии и поиске эффективности атакующих групп будет скрываться секрет успеха той или иной команды.