«Зенит» и «Локомотив» устроили голевую карусель

вчера, 19:02

Шикарные удары, водопад голов и странные провалы уверенно побеждавшего «Зенита» – «Соккер.ру» резюмирует поражение футбольного чемпиона.

«Зенит» ожил морально – сплотился вокруг зубра Дзюбы, хотя избавиться от плохих привычек сразу не смог. Зато стало заметно, как их увлекла игра, особенно после ответной реакции соперника. Команда Семина еще в Стамбуле вроде бы намекнула, что способна работать чуточку активнее, чем раньше – с ошибками в защите, но выходом в атаки. Поэтому их подборы в опорной зоне и дальние удары вытекают из задач москвичей на сложный выездной матч.

Юрий Павлович снова поставил пятерку в защите, хотя по-прежнему на надежность обороны количество игроков не повлияло. Из-за дисквалификации Крыховяка в опорной зоне появился Баринов, а впереди вышел Смолов, хотя Федор скорее уводил за собой, чем был в центре внимания. Примерно тем же занимался Дзюба, а в центре внимания оказались хавбеки и люди из второй волны атак. Форварды забили, но скорее бросилась в глаза игра без центра поля.

Сумасшедший выстрел Шатова, удачный удар Баринова из-под Кузяева, сложные сэйвы Лунева, крутой удар головой Ерохина после мастерского навеса Паредеса – игра получилась праздничной. Даже без безумия в концовке! А поскольку в этом противостоянии голами балуют не всегда, можно сказать спасибо командам за открытый футбол.

Цифровое измерение матча «Зенит» - «Локомотив»

8 голов за вечер – последний раз больше четырех мячей в этой «низовой» паре забивали в сентябре 2011 года, когда «Локомотив» победил «Зенит» со счетом 4:2. Сегодня был не день вратарей (невзирая на сэйвы Лунева до перерыва, Андрею не повезло в целом), зато матч для бьющих.

27 % брака в передачах – ужасный показатель «Локомотива». Так с мячом не обращаются, если планируют не проиграть разгромно по ходу матча, пропустив много мячей. Команда Семина провалила важный поединок. У «Зенита», к слову, всего 15 % неточных пасов.

10 метких ударов хватило «Зениту», чтобы забить 5 раз. У «Локомотива» было 7 точных ударов, то есть если бы они могли похвастаться реализацией соперника, то забили бы больше двух мячей до того, как пропустили четырежды. Еще два гола придумали, но их оказалось мало. 22:14 по общему количеству ударов подсказывает, чья защита сыграла хуже.

26 перехватов у «Локомотива». Как можно, если соперник столько раз позволяет начать ответную атаку, настолько ужасно сыграть и так странно уступить? У «железнодорожников» колоссальные тактические проблемы. Они попросту не готовы к соперникам, к грамотной игре в защите, к правильному выходу в атаку. Получается – бегут, забивают, не получается – соперники разрывают их оборону в клочья.

Резервист вечера. Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Без красной карточки Крыховяка не было потребности в такой замене. И хотя у Семина были варианты – Юрий Павлович поверил Баринову. Воспитанник «Локомотива» не подвел, вовремя нанес хлесткий низовой удар, с которыми Лунев справиться не смог. И хотя один гол не мог сегодня остановить «Зенит», Баринов сделал всё, что мог, и сыграл другого кандидата на позицию рядом с Денисовым.

Приятность матча. Возвращение Кокорина («Зенит»)

Александр мог стать частью сказочного турнира сборной – глядишь, вышел бы на замену удачнее, чем его соперник по сегодняшней игре Смолов. Но травма перечеркнула детские мечты, и хотя Кокорин активно болел за сборную, был обычным зрителем много месяцев после сложной травмы. Форварда неспешно подводили к возвращению на поле, не рисковали. Вернулся – и славно!

Гол вечера. Первый удар Олега Шатова («Зенит»)

Довелось увидеть мнение, что Шатов навешивал. Вряд ли, ведь мяч шел не на дальнюю штангу для удара головой, а именно в ворота. Скорее Олег мог не попасть в створ, но мяч идеально обошел опешившего Гильерме. Пожалуй, это ошибка вратаря, который должен прыгать всегда, когда есть риск пропустить под штангу, но лучше похвалим Шатова. Пусть не только Олег стал автором дикой победы, второй гол Олега доказывает – был нацелен на ворота и не случайно добился успеха.

Провал. Дмитрий Тарасов («Локомотив»)

У Дзюбы смешные шутки? Как можно улыбаться, когда вышел на замену, а твоя команда горит в важнейшем поединке? Вот вам и профессиональный российский футболист, дитя лимита, у которого работа намного труднее, чем у каких-то учителей и особенно врачей. Как толпой с друзьями на одного – так все смелые, а как надо остановить соперника по правилам - две желтые за три минуты. Тарасов обеспечил себе мини-отпуск, а ведь ему платят более 2 млн евро за тренировки…

Антигерой вечера. Юрий Семин («Локомотив»)

Ужасно играют все футболисты «Локомотива». Но готовит их к трудным испытаниям Семин, который знает о «синдроме второго сезона» и «чемпионском похмелье». Шатов, Дзюба, Дриусси и Ерохин легко разрывали защиту «Локомотива», и хотя Семин упрямо поставил пять защитников после того, как эта схема не сработала в Стамбуле, его задумки не привели ни к чему хорошему. «Зенит» просто играл в свой футбол, а несогласованность в защите гостей им лишь помогала. Юрий Павлович может быть уволен в ближайшие дни? Посмотрим на реакцию совета директоров «Локомотива».

«Зенит» забрал право на чемпионство?

Так получается, что у ЦСКА соперником был «Ростов» - именно команду Бердыева обошли, когда последний раз выиграли титул. У «Спартака» соперником стал сам ЦСКА , но вы помните, как Васин помог в дерби. Затем чемпионом стал «Локомотив», и снова соседи по Москве вместе с «Зенитом» ему только помогали, а не мешали по пути к «золоту».

Похоже, традиции закрепятся. «Спартак» и «Локомотив», как и выскочивший высоко «Ростов», похожи на клубы, которые в меру сил помогут «Зениту» закрепиться на первом месте. Дальше важно избежать ошибок прошлого сезона – тогда ведь тоже изначально лидировали, а до зимы успели скатиться, использовать козырь Маркизио, не переоценивать себя и развиваться.

У «Зенита» пока есть проблемы с широкой игрой флангами в атаке – отсюда недобор голов и моментов у Дзюбы, который хорошо открывается, но слишком часто вовлечен в черновую работу и вынужден создавать себе голы самостоятельно. Также показательны провалы в опорной зоне. «Зенит» играет без чистого разрушителя, что удобно для РПЛ , но может мешать в будущем в ЛЕ . А до плей-офф этого турнира не испытали тренерский класс Семака.

«Зенит» явно не готов крушить одной левой абсолютно всех, очень важно увидеть их игру против «Краснодара» в начале октября. Но работа с командой продолжается. А вот о «Локомотиве» ничего нового сказать не получится. Игроки в плохом состоянии, тренер ужасно работает, физически хватает только на редкие рывки, трения внутри клуба имеются – Фернандеш играет, словно уже решил, что уйдет.

Но все это не мешает похвалить «Зенит» после веселой игры, ведь менее чем за год перевернули все с ног на голову. При Манчини петербуржцы были теми, кого больно бьют в решающий момент, а теперь внесли в разряд проигравших действующего чемпиона из Москвы. Более 50 тысяч гостей стадиона «Санкт-Петербург» не зря заглянули – увидели безумный реванш и невероятно результативный поединок с восемью голами.

А что важно после этого хоккея? Уверенность вопреки ошибкам. От первого гола Шатова до удара Дриусси не было ощущения, что «Зенит» ждет поражение. Победа по делу и уверенная, пускай по форме кажется, что у «Локомотива» были какие-то шансы на камбэк или хотя бы на ничью. Не было, матч закончился при счете 4:1, еще три гола – песни на бис для болельщиков.