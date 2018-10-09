Кокорин и Мамаев: удар стулом по репутации

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 4.2 4.6
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.25 3.4 2.95
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 7 5.3 1.33
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Фортуна 1.65 4 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.55 1.82
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.85 3.5 3.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.5 3.2 2.7
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 3.5 3.7 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.07 10 20
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.7 3.5 4.7
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Хетафе 2.65 2.9 3
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.7 3.5 4.7
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.62 3.55 5.5
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Интер - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
05:45 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.7 3.25 2.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 1.85 3.5 4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.15 7 15
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.26 5.75 8.5
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 2.3 3.75 2.6
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1.16 7.6 11
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 6.7 4.6 1.4
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4 3.4 1.87
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Мариуполь -:-  Шахтер Дн 18 8 1.11
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Монако -:-  Ницца 2.4 3.4 2.9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 3.15 3.25 2.2
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Кокорин и Мамаев: удар стулом по репутации

09 октября 2018, 10:00

Футболисты сборной России снова с размаху вляпались в грязь. «Соккер.ру» считает, что этот опрометчивый шаг может стать критическим для Кокорина и Мамаева.

Никогда такого не было, и вот опять. Горбатого только могила исправит. Многим в голову пришли эти известные фразы, когда на глаза попалась новость об очередных проделках «Вупсеня» и «Пупсеня» отечественного футбола - Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Что случилось?

Примерно в десять утра 8 октября в одной из московских кофеен появилась шумная компания во главе с Кокориным и Мамаевым. В компании находился также младший брат Александра Кирилл. Если верить некоторым источникам, компания вела себя активно, даже вызывающе, а на замечания персонала не реагировала. Когда же один из посетителей сделал им замечание, на него набросились Александр и Кирилл, позже к ним подключился Мамаев. Завязалась потасовка.

Еще чуть позже в сети появилось видео этой драки, где отчетливо заметно, как Кокорин наносит удар стулом. Как обычно в таких историях, все обрастает дополнительными фактами, слухами, кривотолками. Кто-то утверждает, что игроки «явно находились в состоянии опьянения», кто-то говорит, что они вели себя особенно по-хулигански, начав бросаться в других едой. Хотя, кстати, пол, если судить по видео, чистый.

С другой стороны звучат слова о том, что имела место провокация со стороны пострадавшего мужчины. На видео почему-то запечатлено уже начало потасовки, но не то, что ей предшествовало. Это могло бы кое-что прояснить. Но в любом случае налицо факт того, что не последние российские футболисты, имеющие определенные проблемы с репутацией, снова вляпались. Причем по-крупному.

В чем перчинка?

Особой остроты положению дел добавляет персона пострадавшего. Им оказался не простой дядя, зашедший выпить кофе, а чиновник Минпромторга Денис Пак. Конечно, в идеальном мире любой такой инцидент должен вызывать резонанс, а виновные должны отвечать по закону, но на деле противостояние человека со статусом с «обычным» заканчивается игрой в одни ворота. Тут же обе стороны имеют крепкие тылы, и нас ждет разборка примерно равных на предмет «чье кунг-фу сильнее».

Что грозит игрокам?

В этой истории существуют две плоскости последствий. Первая – чисто юридическая. Денис Пак настроен принципиально, он снял побои (о степени тяжести последствий тоже говорят много разного: от синяков до ушибов и сломанного зуба), отправился в полицию и написал заявление. Дело квалифицировано именно как «Побои», но может быть переведено в «Хулиганство». В обоих случаях разброс наказаний достаточно большой. От исправительных работ и штрафа до лишения свободы на срок до двух и восьми лет в зависимости от статьи.

Вторая плоскость последствий – спортивная. Футболисты – люди публичные, они отвечают не только за пресловутый образ самой игры в стране, но и за то, как выглядят их клубы и сборная в целом со стороны. Именно за нанесение ущерба репутации своим организациям, проектам чаще всего страдают публичные люди: футболисты, актеры, музыканты и так далее. Тут тоже очень большой разброс решений. Если помните, за шампанское в Монако после вылета России с Евро-2016 Кокорин и Мамаев получили порицание, извинились, посидели немного в дублях «Зенита» и «Краснодара». Но тот инцидент был проблемой с точки зрения простой этики. А тут проблемы с законом. И это серьезнее. Здесь сложно отделаться извинениями и ссылкой в дубль. Подключатся и штрафы. А в критическом случае даже расторжение контракта и закрывание дверей в сборную России. Пока в РФС и клубах позиция сдержанная. Там ждут выводов следствия.

Сергей Анохин (вице-президент РФС): «Контракты игроков сборной и РФС предусматривают очень жёсткие санкции, если нарушается режим и наносится урон имиджу футбола. Кокорин и Мамаев не в сборной и сейчас не имеют к ней никакого отношения. Наша команда ведёт подготовку к ближайшим матчам со Швецией и Турцией в здоровой атмосфере. Не могу представить, чтобы люди, дарившие нам праздник на чемпионате мира, позволили себе подобное».

«Зенит»: «Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент – вопиющий».

«Краснодар»: «Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия. Из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка».

Оценки сдержанные, и это понятно, поскольку в деле много непонятного, делом всерьез занялась полиция, поэтому преждевременные заявления могут только навредить.

В чем нюансы?

Сразу нужно подчеркнуть, что нет никаких сомнений в противозаконном и хамском поведении Кокорина и Мамаева. Но существуют некоторые эпизоды, которые требуют пояснений. Например, с чего все началось? Что предшествовало тому отрезку, который запечатлен на видео? Как себя вели Кокорин, Мамаев и пострадавший изначально? Почему вообще видео начинается именно отсюда? Представители кофейни, а также сторон конфликта никаких комментариев не дают. А было бы как минимум любопытно для создания полной картины. Пересказы в СМИ от «неназванных источников» не внушают доверия, хотя бы потому, что расходятся. Зачем кто-то со стороны Пака соврал о том, что вторым пострадавшим был генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин? Позднее ведь представители Гайсина опровергли это. А если это на самом деле он, зачем стал отрицать впоследствии? Почему Пак поехал писать заявление не в ближайшее отделение? Не все так очевидно.

Одно совершенно ясно: помимо официального расследования, о деталях которого никто никого публично, конечно, уведомлять не станет, будет проводиться параллельная закулисная работа. Причем с одной и другой стороны. Коса, что называется, нашла на камень. И хотелось бы все же увидеть какие-то версии от участников конфликта, чтобы люди не питались слухами и догадками, поскольку речь идет о публичных персонах.

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giliki
giliki
10 октября в 09:30
Дааа, нормально быдло погуляло.
Как в песне....." а еще в рояль на76и, чудно время провели !"
Опа, опа, Америка-Европа.
ESPANOL
ESPANOL
   499 / 932
10 октября в 09:03
Иногда человека, даже очень спокойного, можно одной фразой вывести из себя и спровоцировать драку. Вспомните Зидана с Маурицио. Чиновники наши отнюдь не пай мальчики и своим хамским поведением и развязанными манерами часто светятся то на самолетах, то на дорогах, то в общественных местах. Просто очень часто это замалчивается. Я не оправдываю поступок Кокорина и Мамаева, тем более с применением предметов мебели, иногда и хорошая пощечина ставит зарвавшегося хама на место. А по этому случаю адвокаты разберутся и заранее метать копья в спортсменов не стоит.
Bastardo
Bastardo ответил pomor45
10 октября в 00:12
Например, что Чехов про две беды России не говорил.
Прочитал. Что-нибудь ещё?
Martini1987
Martini1987
   217 / 932
09 октября в 23:49
Как сказал товарищ Сталин: "расстрелять"...
pomor45
pomor45 ответил Bastardo
   63 / 932
09 октября в 23:12
Что я ещё должен искать в сети? Что лига наций - не турнир-однодневка? Что отечественные сборники не зажираются? Что в перерыве на сборку футболисты не впадают в расслабон? Что по России-1 крутят клубный футбол? Что матчи сборной смотрят люди, которые разбираются в футболе и не подписывают петиции о расформировании сборной?
Например, что Чехов про две беды России не говорил.
Bastardo
Bastardo ответил pomor45
09 октября в 23:08
Так ты сначала порыскай в сети, а потом уж и выступай, чтобы лишний раз недоучкой не казаться. Вообще, по всему видно, что ты из тех, кто сначала говорит (пишет) всё, что в голову взбредёт, а потом уж думает.
Что я ещё должен искать в сети? Что лига наций - не турнир-однодневка? Что отечественные сборники не зажираются? Что в перерыве на сборку футболисты не впадают в расслабон? Что по России-1 крутят клубный футбол? Что матчи сборной смотрят люди, которые разбираются в футболе и не подписывают петиции о расформировании сборной?
pomor45
pomor45 ответил Bastardo
   63 / 932
09 октября в 22:31
И что же в ней безграмотного? Порыскал в сети, приписывания как Гоголю, так и Карамзину.
Так ты сначала порыскай в сети, а потом уж и выступай, чтобы лишний раз недоучкой не казаться. Вообще, по всему видно, что ты из тех, кто сначала говорит (пишет) всё, что в голову взбредёт, а потом уж думает.
MAUS
MAUS ответил parallels
   91 / 932
09 октября в 19:45
вчера писал, и сегодня напишу: на видео чётко видно, что кокорин взял стул с целью культурно присесть. в этот момент какой-то неадекват (возможно, спартач), начал этот стул вырывать. кокорин не глядя дёрнул его обратно, да не рассчитал силы, в следствие чего стул пошёл в прямой контакт с лицом неудачно подвернувшегося коренного москвича. так всё и было, ну)
я бы на месте бакланов сейчас МОЛЧАЛ!
ибо СТЫД И СРАМ!
Стыдно за Кокорина и клуб,который его приютил!
Что кокорин, что белелы ФК Проект, которые швыряются стробоскопами!
Одним словом ПОЗОР!
MAUS
MAUS ответил ПерекатиПоле
   91 / 932
09 октября в 19:42
Ну если откинуть клубные пристрастия, то охеревшая компания мажоров реально кидалась на людей. А если подтвердится, что они реально ещё человека в реанимацию до этого отправили - то совсем финиш. В общем ждём заключения компетентных органов. Можно было бы , конечно, разорвать контракты, но так они уже зимой в спартаке окажутся. Поэтому ссылка в дубль.
СТЫДНО ЗА ЗЕНИТ, СТЫДНО ЗА ПРОЕКТ!
SU_R_
SU_R_
09 октября в 19:11
И это мразьё ещё лицо российского футбола?С таким менталитетом на фиг,на фиг подальше.Толпой на одного,да ещё на публику сыграв,стулом по голове,фу гнусьё грёбаное!ВОЗОМНИВШИЕ ПУПЫ ХРЕНОВЫ!
МапС
МапС
   74 / 932
09 октября в 18:53
Хорошо, что у Краснодара и Зенита есть вторые команды в ФНЛ. Лучшие варианты продолжения карьеры залётчиков.
BarTelona
BarTelona
   543 / 932
09 октября в 18:51
Да ничего им не будет! Этож Российские звёзды! пропиаренные клолуны! ГОРДОСТЬ РОССИИ
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   58 / 932
09 октября в 18:37
Давно пора гнать Кокорина и Мамаева из футбола, огромные деньги и безнаказанность совсем сорвали им башню!
alfranza
alfranza
   39 / 932
09 октября в 18:02
Чую им может и здесь все сойти с рук. "Звезды" же.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   280 / 932
09 октября в 17:54
Если не посадят и не дисквалифицируют пожизненно за неспортивное поведение, пойдут в Спартак - там любят подбирать наркоманов, полюбят и хулиганов))
Detroit_07
Detroit_07
   608 / 932
09 октября в 16:20
Дождитесь официальной оценки.
СМИ пишут только то что выгодно им. Не ведите себя как стадо. Уже сейчас видно, как легко манипулировать мнением людей.
zamsb
zamsb
   663 / 932
09 октября в 16:16
На "зону". Пусть подымают футбол там, а за одно и поработают немного. Глядишь, что то в голове и отложится.
valt134
valt134
   136 / 932
09 октября в 16:06
Великое дело. На Святой Русской ЗЕМЕЛЮШКЕ Корейца отоварили. Это им за всех съеденных РУССКИХ собак!!!
valt134
valt134
   136 / 932
09 октября в 15:51
Ну ударили чиновника пару раз. По мне, так их,Козлов,каждый день надо 61ить.
Bastardo
Bastardo ответил pomor45
09 октября в 15:32
Безграмотная галиматья. Гоголь назвал две беды России, а не Чехов.
И что же в ней безграмотного?

Порыскал в сети, приписывания как Гоголю, так и Карамзину.
Bastardo
Bastardo ответил pomor45
09 октября в 15:28
Очень рад, что зацепил за самое нутро, но твой пример с Кокориным слишком неудачен для выражения твоей патологической ненависти к Зениту.
Я ненавижу Зенит (и/или Цска)? А почему я только сейчас это узнал? И более того, всяких там стёпок, озёр, теннисисток, лёлек и прочих местых обладателей премии "лишь бы что-то сп******нуть", для которых тут публикуют высказывания червя, я не ненавижу, но отношусь к ним с язвенной иронией. Пост про то, что в Москве 11 из 10 человек - быдло, как раз из этой категории, отсюда такая реакция. Написал бы про то, что в Спб расположение улиц "линейками" лучше, чем московские "зигзаги" - слова бы тебе не сказал. Да, быдла в Москве хватает, быдло при деньгах тут тоже не в избытке, говорю как житель города. Но всё совсем не так, как ты тут описываешь.

В Питере, кстати, бывал. Там же встречался с другом, с которым до этого общались лишь по сети. Парень из центра города, хорошо знает местность и историю города. С ним ходить по городу было в разы интересней. Сам он болела Зенита, о чём я хорошо знал. И ничего, нормально общались. Потом в Москву ехал на ББК, у водителя на сидушке роза СБГ. Тоже с ним про футбол поговорили. Факт того, за какую команду я болею в РПЛ, его не смутил. На счёт безкультурия в Питере, не понравился тот факт, что за пару секунд до зелёного водители уже жмут на газ, даже если ещё не все ушли с зебры. В Москве, например, такого нету, даже если пару секунд назад зажёгся зелёный, а ты ещё не дошёл до другого конца зебры. А казалось бы, "в Москве все отбитые, не то что культурная столица...".
Shamil79
Shamil79
   408 / 932
09 октября в 15:15
если бы не знал фамилий то подумал бы гопники пришли кафе потрошить
weovulf
weovulf ответил spartach n1
09 октября в 15:12
Я этих клоунов не оправдываю, они подставили в первую очередь свои клубы и свох болельщиков. А чинуха скорее всего сам спровацировал.
pomor45
pomor45 ответил Bastardo
   63 / 932
09 октября в 15:07
А теперь серьёзно. Сейчас перерыв на матчи сборок. Игрокам, вероятно, дали выходной. Да и в любом случае, невызванным футболёрам (как Кокорин и Мамаев) на этой неделе играть не нужно. Отсюда расслабон в режиме. А кстати, где там евросборки играют? На турнире-однодневке. Но не суть. Суть в том, что центральные матчи туров по зомбоящику у нас теперь не крутят, зато будут крутить матчи сборки, будь то обычный товарняк или матч с турнира однодневки. Если ты задаёшься вопросом, откуда такое отношение к футболистам, то я задаюсь вопросом, откуда такое отношение к клубам и как нацкоманде. И да, есть некоторая связь между игроками-кандидатами/участниками сборки и их поведением. Тот же Конифей пару лет назад кидался с кулаками на Стевановича прямо во время матча, и покинул поле после финального свистка. Можно было бы забыть, но вот совсем недавно всё тот же Акинфеев на матче с Реалом общался с судьёй без кулаков, но довольно долго, и там ему уже объяснили разницу между ЛЧ и РПЛ. Тарасова тоже можно вспомнить, которого иногда вызывали в сборную, хотя он далёк от стабильно играющего там игрока. Та е потасовка с игроком Торпедо, а потом скандал в Европе с поведением. Так вот, к чему я это... Да, игроки зажрались. Но плюшками они не сами себя кормят. Плюшки летят от таких же чинушей, которые считают футбол сборной выше клубного футбола. А футболисты сборки позже считают себя выше других сограждан и других футболистов (не все конечно). Что делать в случае данного пожара? Ничего, пускай догорает. Стадо как смотрело матчи сборки, так и будет их смотреть, даже если они не знают разницу между форвардом и защитником. Чинушей у нас тоже никто не любит менять, и тут не только про футбол. Потом всей страной вспоминаем Чехова с двумя бедами России. Ну а футболисты... "...И когда рекой течёт вино, то друзей, как правило, полно". Вот только им очень нужен тот, кто включит свет, да увы, вокруг никого нет.
Безграмотная галиматья. Гоголь назвал две беды России, а не Чехов.
Bastardo
Bastardo ответил pomor45
09 октября в 15:06
Да, что там рассуждать, чиновник сам кинулся рожей на стул, которым Кокорин прикрывался от него. Только вот водителя-то пред заходом в кафе за что отметелили?
Тут речь про то, что я не согласен с теорией Лёльки, никакого случайного удара. С другой стороны, как бы там не был прав этот чинушик, я не верю, что не нашлось бы тысячи человек, которые в этот момент не хотели бы оказаться месте Кокорина. Такой вот кармический Кокорин.
🎭🎭🎭
🎭🎭🎭
09 октября в 15:03
Суды и прочее - это всё по-цивилизованному. Но мы же страна нецивилизованная, дать палки в руки тем, кого они били и пусть отдубасят эту компанию как захотят.
А если серьёзно, то эту парочку друзей давно пора депортировать из страны и лишить их паспорта.
Bastardo
Bastardo ответил pomor45
09 октября в 15:03
Всё это имеет значение в первую очередь для уголовного дела. Для клубов первостепенное значение должно иметь то, что оба футболиста основного состава не очень-то и стремятся соблюдать спортивный режим, шатаясь по пивнушкам. Потом удивляемся, что это они пробегая за игру 10-12 км с перерывами на отдых так выдыхаются, что не могут играть через 2-3 дня. Просто при недельном режиме они спокойно могут совмещать гулянки с тренировками. Как привыкли, так и живут. Чуть выдалась свободная минутка, сразу в кабачок с шумной компанией дружков. Надо это ломать железной рукой. Гнать, не взирая ни на какие таланты.
А теперь серьёзно.

Сейчас перерыв на матчи сборок. Игрокам, вероятно, дали выходной. Да и в любом случае, невызванным футболёрам (как Кокорин и Мамаев) на этой неделе играть не нужно. Отсюда расслабон в режиме. А кстати, где там евросборки играют? На турнире-однодневке. Но не суть. Суть в том, что центральные матчи туров по зомбоящику у нас теперь не крутят, зато будут крутить матчи сборки, будь то обычный товарняк или матч с турнира однодневки. Если ты задаёшься вопросом, откуда такое отношение к футболистам, то я задаюсь вопросом, откуда такое отношение к клубам и как нацкоманде. И да, есть некоторая связь между игроками-кандидатами/участниками сборки и их поведением. Тот же Конифей пару лет назад кидался с кулаками на Стевановича прямо во время матча, и покинул поле после финального свистка. Можно было бы забыть, но вот совсем недавно всё тот же Акинфеев на матче с Реалом общался с судьёй без кулаков, но довольно долго, и там ему уже объяснили разницу между ЛЧ и РПЛ. Тарасова тоже можно вспомнить, которого иногда вызывали в сборную, хотя он далёк от стабильно играющего там игрока. Та е потасовка с игроком Торпедо, а потом скандал в Европе с поведением.

Так вот, к чему я это... Да, игроки зажрались. Но плюшками они не сами себя кормят. Плюшки летят от таких же чинушей, которые считают футбол сборной выше клубного футбола. А футболисты сборки позже считают себя выше других сограждан и других футболистов (не все конечно). Что делать в случае данного пожара? Ничего, пускай догорает. Стадо как смотрело матчи сборки, так и будет их смотреть, даже если они не знают разницу между форвардом и защитником. Чинушей у нас тоже никто не любит менять, и тут не только про футбол. Потом всей страной вспоминаем Чехова с двумя бедами России. Ну а футболисты... "...И когда рекой течёт вино, то друзей, как правило, полно". Вот только им очень нужен тот, кто включит свет, да увы, вокруг никого нет.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
09 октября в 15:01
Взрослые мужики, мозгов как у камушка! Idioten
pomor45
pomor45 ответил Алексей Коротеев
   63 / 932
09 октября в 15:00
Ты о Динамо ? Скорее всего ты прав на все 100% ! ))))))))))))))))))))))))))))))))))
Водитель тоже болельщик Динамо?
pomor45
pomor45 ответил Bastardo
   63 / 932
09 октября в 14:58
...при этом сначала поставил стул вплотную к стене и спинкой к своему лицу, а потом совершил замах с траекторией, нехарактерной для инерции
Да, что там рассуждать, чиновник сам кинулся рожей на стул, которым Кокорин прикрывался от него. Только вот водителя-то пред заходом в кафе за что отметелили?
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