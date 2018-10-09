Кокорин и Мамаев: удар стулом по репутации

Футболисты сборной России снова с размаху вляпались в грязь. «Соккер.ру» считает, что этот опрометчивый шаг может стать критическим для Кокорина и Мамаева.
Никогда такого не было, и вот опять. Горбатого только могила исправит. Многим в голову пришли эти известные фразы, когда на глаза попалась новость об очередных проделках «Вупсеня» и «Пупсеня» отечественного футбола - Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Что случилось?
Примерно в десять утра 8 октября в одной из московских кофеен появилась шумная компания во главе с Кокориным и Мамаевым. В компании находился также младший брат Александра Кирилл. Если верить некоторым источникам, компания вела себя активно, даже вызывающе, а на замечания персонала не реагировала. Когда же один из посетителей сделал им замечание, на него набросились Александр и Кирилл, позже к ним подключился Мамаев. Завязалась потасовка.
Еще чуть позже в сети появилось видео этой драки, где отчетливо заметно, как Кокорин наносит удар стулом. Как обычно в таких историях, все обрастает дополнительными фактами, слухами, кривотолками. Кто-то утверждает, что игроки «явно находились в состоянии опьянения», кто-то говорит, что они вели себя особенно по-хулигански, начав бросаться в других едой. Хотя, кстати, пол, если судить по видео, чистый.
С другой стороны звучат слова о том, что имела место провокация со стороны пострадавшего мужчины. На видео почему-то запечатлено уже начало потасовки, но не то, что ей предшествовало. Это могло бы кое-что прояснить. Но в любом случае налицо факт того, что не последние российские футболисты, имеющие определенные проблемы с репутацией, снова вляпались. Причем по-крупному.
В чем перчинка?
Особой остроты положению дел добавляет персона пострадавшего. Им оказался не простой дядя, зашедший выпить кофе, а чиновник Минпромторга Денис Пак. Конечно, в идеальном мире любой такой инцидент должен вызывать резонанс, а виновные должны отвечать по закону, но на деле противостояние человека со статусом с «обычным» заканчивается игрой в одни ворота. Тут же обе стороны имеют крепкие тылы, и нас ждет разборка примерно равных на предмет «чье кунг-фу сильнее».
Что грозит игрокам?
В этой истории существуют две плоскости последствий. Первая – чисто юридическая. Денис Пак настроен принципиально, он снял побои (о степени тяжести последствий тоже говорят много разного: от синяков до ушибов и сломанного зуба), отправился в полицию и написал заявление. Дело квалифицировано именно как «Побои», но может быть переведено в «Хулиганство». В обоих случаях разброс наказаний достаточно большой. От исправительных работ и штрафа до лишения свободы на срок до двух и восьми лет в зависимости от статьи.
Вторая плоскость последствий – спортивная. Футболисты – люди публичные, они отвечают не только за пресловутый образ самой игры в стране, но и за то, как выглядят их клубы и сборная в целом со стороны. Именно за нанесение ущерба репутации своим организациям, проектам чаще всего страдают публичные люди: футболисты, актеры, музыканты и так далее. Тут тоже очень большой разброс решений. Если помните, за шампанское в Монако после вылета России с Евро-2016 Кокорин и Мамаев получили порицание, извинились, посидели немного в дублях «Зенита» и «Краснодара». Но тот инцидент был проблемой с точки зрения простой этики. А тут проблемы с законом. И это серьезнее. Здесь сложно отделаться извинениями и ссылкой в дубль. Подключатся и штрафы. А в критическом случае даже расторжение контракта и закрывание дверей в сборную России. Пока в РФС и клубах позиция сдержанная. Там ждут выводов следствия.
Сергей Анохин (вице-президент РФС): «Контракты игроков сборной и РФС предусматривают очень жёсткие санкции, если нарушается режим и наносится урон имиджу футбола. Кокорин и Мамаев не в сборной и сейчас не имеют к ней никакого отношения. Наша команда ведёт подготовку к ближайшим матчам со Швецией и Турцией в здоровой атмосфере. Не могу представить, чтобы люди, дарившие нам праздник на чемпионате мира, позволили себе подобное».
«Зенит»: «Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент – вопиющий».
«Краснодар»: «Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия. Из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка».
Оценки сдержанные, и это понятно, поскольку в деле много непонятного, делом всерьез занялась полиция, поэтому преждевременные заявления могут только навредить.
В чем нюансы?
Сразу нужно подчеркнуть, что нет никаких сомнений в противозаконном и хамском поведении Кокорина и Мамаева. Но существуют некоторые эпизоды, которые требуют пояснений. Например, с чего все началось? Что предшествовало тому отрезку, который запечатлен на видео? Как себя вели Кокорин, Мамаев и пострадавший изначально? Почему вообще видео начинается именно отсюда? Представители кофейни, а также сторон конфликта никаких комментариев не дают. А было бы как минимум любопытно для создания полной картины. Пересказы в СМИ от «неназванных источников» не внушают доверия, хотя бы потому, что расходятся. Зачем кто-то со стороны Пака соврал о том, что вторым пострадавшим был генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин? Позднее ведь представители Гайсина опровергли это. А если это на самом деле он, зачем стал отрицать впоследствии? Почему Пак поехал писать заявление не в ближайшее отделение? Не все так очевидно.
Одно совершенно ясно: помимо официального расследования, о деталях которого никто никого публично, конечно, уведомлять не станет, будет проводиться параллельная закулисная работа. Причем с одной и другой стороны. Коса, что называется, нашла на камень. И хотелось бы все же увидеть какие-то версии от участников конфликта, чтобы люди не питались слухами и догадками, поскольку речь идет о публичных персонах.
Как в песне....." а еще в рояль на76и, чудно время провели !"
Опа, опа, Америка-Европа.
Как в песне....." а еще в рояль на76и, чудно время провели !"
Опа, опа, Америка-Европа.
ибо СТЫД И СРАМ!
Стыдно за Кокорина и клуб,который его приютил!
Что кокорин, что белелы ФК Проект, которые швыряются стробоскопами!
Одним словом ПОЗОР!
ибо СТЫД И СРАМ!
Стыдно за Кокорина и клуб,который его приютил!
Что кокорин, что белелы ФК Проект, которые швыряются стробоскопами!
Одним словом ПОЗОР!
СМИ пишут только то что выгодно им. Не ведите себя как стадо. Уже сейчас видно, как легко манипулировать мнением людей.
СМИ пишут только то что выгодно им. Не ведите себя как стадо. Уже сейчас видно, как легко манипулировать мнением людей.
Порыскал в сети, приписывания как Гоголю, так и Карамзину.
Порыскал в сети, приписывания как Гоголю, так и Карамзину.
В Питере, кстати, бывал. Там же встречался с другом, с которым до этого общались лишь по сети. Парень из центра города, хорошо знает местность и историю города. С ним ходить по городу было в разы интересней. Сам он болела Зенита, о чём я хорошо знал. И ничего, нормально общались. Потом в Москву ехал на ББК, у водителя на сидушке роза СБГ. Тоже с ним про футбол поговорили. Факт того, за какую команду я болею в РПЛ, его не смутил. На счёт безкультурия в Питере, не понравился тот факт, что за пару секунд до зелёного водители уже жмут на газ, даже если ещё не все ушли с зебры. В Москве, например, такого нету, даже если пару секунд назад зажёгся зелёный, а ты ещё не дошёл до другого конца зебры. А казалось бы, "в Москве все отбитые, не то что культурная столица...".
В Питере, кстати, бывал. Там же встречался с другом, с которым до этого общались лишь по сети. Парень из центра города, хорошо знает местность и историю города. С ним ходить по городу было в разы интересней. Сам он болела Зенита, о чём я хорошо знал. И ничего, нормально общались. Потом в Москву ехал на ББК, у водителя на сидушке роза СБГ. Тоже с ним про футбол поговорили. Факт того, за какую команду я болею в РПЛ, его не смутил. На счёт безкультурия в Питере, не понравился тот факт, что за пару секунд до зелёного водители уже жмут на газ, даже если ещё не все ушли с зебры. В Москве, например, такого нету, даже если пару секунд назад зажёгся зелёный, а ты ещё не дошёл до другого конца зебры. А казалось бы, "в Москве все отбитые, не то что культурная столица...".
А если серьёзно, то эту парочку друзей давно пора депортировать из страны и лишить их паспорта.
А если серьёзно, то эту парочку друзей давно пора депортировать из страны и лишить их паспорта.
Сейчас перерыв на матчи сборок. Игрокам, вероятно, дали выходной. Да и в любом случае, невызванным футболёрам (как Кокорин и Мамаев) на этой неделе играть не нужно. Отсюда расслабон в режиме. А кстати, где там евросборки играют? На турнире-однодневке. Но не суть. Суть в том, что центральные матчи туров по зомбоящику у нас теперь не крутят, зато будут крутить матчи сборки, будь то обычный товарняк или матч с турнира однодневки. Если ты задаёшься вопросом, откуда такое отношение к футболистам, то я задаюсь вопросом, откуда такое отношение к клубам и как нацкоманде. И да, есть некоторая связь между игроками-кандидатами/участниками сборки и их поведением. Тот же Конифей пару лет назад кидался с кулаками на Стевановича прямо во время матча, и покинул поле после финального свистка. Можно было бы забыть, но вот совсем недавно всё тот же Акинфеев на матче с Реалом общался с судьёй без кулаков, но довольно долго, и там ему уже объяснили разницу между ЛЧ и РПЛ. Тарасова тоже можно вспомнить, которого иногда вызывали в сборную, хотя он далёк от стабильно играющего там игрока. Та е потасовка с игроком Торпедо, а потом скандал в Европе с поведением.
Так вот, к чему я это... Да, игроки зажрались. Но плюшками они не сами себя кормят. Плюшки летят от таких же чинушей, которые считают футбол сборной выше клубного футбола. А футболисты сборки позже считают себя выше других сограждан и других футболистов (не все конечно). Что делать в случае данного пожара? Ничего, пускай догорает. Стадо как смотрело матчи сборки, так и будет их смотреть, даже если они не знают разницу между форвардом и защитником. Чинушей у нас тоже никто не любит менять, и тут не только про футбол. Потом всей страной вспоминаем Чехова с двумя бедами России. Ну а футболисты... "...И когда рекой течёт вино, то друзей, как правило, полно". Вот только им очень нужен тот, кто включит свет, да увы, вокруг никого нет.
Сейчас перерыв на матчи сборок. Игрокам, вероятно, дали выходной. Да и в любом случае, невызванным футболёрам (как Кокорин и Мамаев) на этой неделе играть не нужно. Отсюда расслабон в режиме. А кстати, где там евросборки играют? На турнире-однодневке. Но не суть. Суть в том, что центральные матчи туров по зомбоящику у нас теперь не крутят, зато будут крутить матчи сборки, будь то обычный товарняк или матч с турнира однодневки. Если ты задаёшься вопросом, откуда такое отношение к футболистам, то я задаюсь вопросом, откуда такое отношение к клубам и как нацкоманде. И да, есть некоторая связь между игроками-кандидатами/участниками сборки и их поведением. Тот же Конифей пару лет назад кидался с кулаками на Стевановича прямо во время матча, и покинул поле после финального свистка. Можно было бы забыть, но вот совсем недавно всё тот же Акинфеев на матче с Реалом общался с судьёй без кулаков, но довольно долго, и там ему уже объяснили разницу между ЛЧ и РПЛ. Тарасова тоже можно вспомнить, которого иногда вызывали в сборную, хотя он далёк от стабильно играющего там игрока. Та е потасовка с игроком Торпедо, а потом скандал в Европе с поведением.
Так вот, к чему я это... Да, игроки зажрались. Но плюшками они не сами себя кормят. Плюшки летят от таких же чинушей, которые считают футбол сборной выше клубного футбола. А футболисты сборки позже считают себя выше других сограждан и других футболистов (не все конечно). Что делать в случае данного пожара? Ничего, пускай догорает. Стадо как смотрело матчи сборки, так и будет их смотреть, даже если они не знают разницу между форвардом и защитником. Чинушей у нас тоже никто не любит менять, и тут не только про футбол. Потом всей страной вспоминаем Чехова с двумя бедами России. Ну а футболисты... "...И когда рекой течёт вино, то друзей, как правило, полно". Вот только им очень нужен тот, кто включит свет, да увы, вокруг никого нет.