Кокорин и Мамаев: удар стулом по репутации

09 октября 2018, 10:00

Футболисты сборной России снова с размаху вляпались в грязь. «Соккер.ру» считает, что этот опрометчивый шаг может стать критическим для Кокорина и Мамаева.

Никогда такого не было, и вот опять. Горбатого только могила исправит. Многим в голову пришли эти известные фразы, когда на глаза попалась новость об очередных проделках «Вупсеня» и «Пупсеня» отечественного футбола - Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Что случилось?

Примерно в десять утра 8 октября в одной из московских кофеен появилась шумная компания во главе с Кокориным и Мамаевым. В компании находился также младший брат Александра Кирилл. Если верить некоторым источникам, компания вела себя активно, даже вызывающе, а на замечания персонала не реагировала. Когда же один из посетителей сделал им замечание, на него набросились Александр и Кирилл, позже к ним подключился Мамаев. Завязалась потасовка.

Еще чуть позже в сети появилось видео этой драки, где отчетливо заметно, как Кокорин наносит удар стулом. Как обычно в таких историях, все обрастает дополнительными фактами, слухами, кривотолками. Кто-то утверждает, что игроки «явно находились в состоянии опьянения», кто-то говорит, что они вели себя особенно по-хулигански, начав бросаться в других едой. Хотя, кстати, пол, если судить по видео, чистый.

С другой стороны звучат слова о том, что имела место провокация со стороны пострадавшего мужчины. На видео почему-то запечатлено уже начало потасовки, но не то, что ей предшествовало. Это могло бы кое-что прояснить. Но в любом случае налицо факт того, что не последние российские футболисты, имеющие определенные проблемы с репутацией, снова вляпались. Причем по-крупному.

В чем перчинка?

Особой остроты положению дел добавляет персона пострадавшего. Им оказался не простой дядя, зашедший выпить кофе, а чиновник Минпромторга Денис Пак. Конечно, в идеальном мире любой такой инцидент должен вызывать резонанс, а виновные должны отвечать по закону, но на деле противостояние человека со статусом с «обычным» заканчивается игрой в одни ворота. Тут же обе стороны имеют крепкие тылы, и нас ждет разборка примерно равных на предмет «чье кунг-фу сильнее».

Что грозит игрокам?

В этой истории существуют две плоскости последствий. Первая – чисто юридическая. Денис Пак настроен принципиально, он снял побои (о степени тяжести последствий тоже говорят много разного: от синяков до ушибов и сломанного зуба), отправился в полицию и написал заявление. Дело квалифицировано именно как «Побои», но может быть переведено в «Хулиганство». В обоих случаях разброс наказаний достаточно большой. От исправительных работ и штрафа до лишения свободы на срок до двух и восьми лет в зависимости от статьи.

Вторая плоскость последствий – спортивная. Футболисты – люди публичные, они отвечают не только за пресловутый образ самой игры в стране, но и за то, как выглядят их клубы и сборная в целом со стороны. Именно за нанесение ущерба репутации своим организациям, проектам чаще всего страдают публичные люди: футболисты, актеры, музыканты и так далее. Тут тоже очень большой разброс решений. Если помните, за шампанское в Монако после вылета России с Евро-2016 Кокорин и Мамаев получили порицание, извинились, посидели немного в дублях «Зенита» и «Краснодара». Но тот инцидент был проблемой с точки зрения простой этики. А тут проблемы с законом. И это серьезнее. Здесь сложно отделаться извинениями и ссылкой в дубль. Подключатся и штрафы. А в критическом случае даже расторжение контракта и закрывание дверей в сборную России. Пока в РФС и клубах позиция сдержанная. Там ждут выводов следствия.

Сергей Анохин (вице-президент РФС ): «Контракты игроков сборной и РФС предусматривают очень жёсткие санкции, если нарушается режим и наносится урон имиджу футбола. Кокорин и Мамаев не в сборной и сейчас не имеют к ней никакого отношения. Наша команда ведёт подготовку к ближайшим матчам со Швецией и Турцией в здоровой атмосфере. Не могу представить, чтобы люди, дарившие нам праздник на чемпионате мира, позволили себе подобное».

«Зенит»: «Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент – вопиющий».

«Краснодар»: «Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия. Из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка».

Оценки сдержанные, и это понятно, поскольку в деле много непонятного, делом всерьез занялась полиция, поэтому преждевременные заявления могут только навредить.

В чем нюансы?

Сразу нужно подчеркнуть, что нет никаких сомнений в противозаконном и хамском поведении Кокорина и Мамаева. Но существуют некоторые эпизоды, которые требуют пояснений. Например, с чего все началось? Что предшествовало тому отрезку, который запечатлен на видео? Как себя вели Кокорин, Мамаев и пострадавший изначально? Почему вообще видео начинается именно отсюда? Представители кофейни, а также сторон конфликта никаких комментариев не дают. А было бы как минимум любопытно для создания полной картины. Пересказы в СМИ от «неназванных источников» не внушают доверия, хотя бы потому, что расходятся. Зачем кто-то со стороны Пака соврал о том, что вторым пострадавшим был генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин? Позднее ведь представители Гайсина опровергли это. А если это на самом деле он, зачем стал отрицать впоследствии? Почему Пак поехал писать заявление не в ближайшее отделение? Не все так очевидно.

Одно совершенно ясно: помимо официального расследования, о деталях которого никто никого публично, конечно, уведомлять не станет, будет проводиться параллельная закулисная работа. Причем с одной и другой стороны. Коса, что называется, нашла на камень. И хотелось бы все же увидеть какие-то версии от участников конфликта, чтобы люди не питались слухами и догадками, поскольку речь идет о публичных персонах.