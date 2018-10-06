Роналду в скандальной мясорубке. Ключевые факты

06 октября 2018, 16:30

Акции «Ювентуса» обвалились, спонсоры стесняются Криштиану. О том, как Роналду стал частью гражданской войны в США и увидел заговор «Реала» – на «Соккер.ру».

«С семьей и детьми все отлично, с футболом все замечательно», - так Криштиану комментировал дела в Италии во время прямого эфира с фанатами.

В тот же день Роналду заявил, что обвинения в изнасиловании – фэйк ньюз и пиар на его имени. Разберемся в щекотливом деле, ведь последствия уже серьезнее, чем думал Криштиану.

События 2009 года

В июне 2009 года Роналду, его кузен и муж сестры отмечали скорый переход форварда в «Реал». Улетели в Лас-Вегас, пошли в ночной клуб. Есть видео, на котором Криштиану общается с Кэтрин Майорга – хостес заведения.

В Лас-Вегасе проституция вне закона, купить компанию на ночь Роналду не мог. Криштиану пригласил Майоргу к себе в номер, а дальше, по версии девушки, изнасиловал после отказа в близком общении. Кэтрин позвонила в полицию и сообщила о предполагаемом преступлении.

Есть запись о звонке, код на деле, что речь о сексуальном насилии. Имя Роналду не названо, хотя предполагаемая жертва преступления в показаниях отметила, что подозреваемый - известный спортсмен. Провели медицинские процедуры, которые подтвердили, что у девушки была сексуальная связь неестественным путем.

После чего адвокаты Майорга обратились не в прокуратуру, а к представителям Роналду. Сейчас те переговоры сработают против Криштиану. И не случайно португалец видит в возобновлении дела руку Переса. Флорентино точно знал, что за неразглашение самих обвинений накануне сделки МЮ с «Реалом» девушке было заплачено 375 тысяч долларов.

Копейки для трансфера за почти 100 млн евро. А новый адвокат Майорги теперь скажет: «Если Роналду не трогал мою клиентку, то почему не подал в суд за клевету, а заплатил?» Аргумент, что боялись сорвать сделку из-за шантажа, вряд ли пройдет.

Сам документ о неразглашении будут оспаривать в суде как незаконный из-за давления на девушку. Причем Майорга после утечки информации уже давала интервью СМИ , то есть нарушила обязательства. Запущен традиционный для таких случаев процесс дискредитации обвиняемого.

События 2018 года

Сами слухи, что Роналду могут признать виноватым в изнасиловании, обвалили акции «Ювентуса» и заставили некоторых спонсоров убрать изображение Криштиану со своих страниц. А другие якобы даже требуют разрыва соглашений.

Причем в этом деле есть несколько плохих для португальца деталей. В 2005 году форварда уже задерживали после заявления жертвы насилия в полицию Лондона, но отпустили. Сейчас адвокаты Майорги ищут ту женщину, хотят подать коллективный иск.

Если в том случае МЮ и Роналду тоже платили за неразглашение, то адвокат стороны обвинения использует подобный факт, чтобы доказать суду и присяжным – есть склонности к насилию и манера откупаться, как делали многие звезды шоу-бизнеса.

Также сторона обвинения вызовет в качестве свидетеля жрицу любви из Великобритании, которая в 2007 году была участницей оргии с футболистами, и подробно рассказывала о грубости Роналду. Адвокаты португальца не осудили ее за клевету – и это тоже используют в новом суде.

По версии Кэтрин, после изнасилования Роналду сказал: «На 99 % я хороший, но есть и 1 %». Учитывая, насколько Криштиану косноязычный, афоризм в стиле главного злодея фильма похож на заготовку адвокатов. Но шансы выставить Криштиану жестким выше, чем у защиты представить его целомудренным.

Найти многочисленных любовниц Роналду не составит труда, а поскольку далеко не каждая модель довольна расставанием с миллионером и многие завидуют невесте футболиста – под присягой расскажут все, что можно и нельзя.

Что будет дальше и почему влияет ситуация в США ?

Прокуратура штата Невада возобновила расследование по делу об изнасиловании девятилетней давности. Имена, конечно, не разглашают, но в совпадение никто не верит. Будет повод – против Роналду откроют уголовное дело, помимо иска о моральной компенсации.

Адвокаты Кэтрин настаивают, что клиентка была близка к непоправимым решениям, у нее возникли проблемы с личной жизнью, поиском работы, а возобновить дело решилась, когда увидела хештег #MeToo («Я тоже»), которым американцы маркируют истории о сексуальных преступлениях.

Харви Вайнштейн – продюсер многих фильмов Тарантино, Луис Си Кей – известный комик, и актер с «Оскаром» Кевин Спейси уже были в центре похожих скандалов. Во всех случаях их сразу признавали виновными и увольняли. Теперь судья Бретт Кавана – кандидат с Верховный суд США от республиканцев, обвиняется в нападении на однокурсницу в университете.

Поскольку Кавана отверг обвинения под присягой, если его слова окажутся ложью по результатам расследования – сядет в тюрьму. Как видите, случай Роналду удобно отправился в общую мясорубку в США , фактически будет «она сказала, он сказал». И кому поверят присяжные, заплаканной женщине, или щеголю, который не приедет в США на суд, боясь ареста?

Момент для Роналду неподходящий, ведь за океаном идет гражданская война. Женщины против богатых мужчин, которые их угнетали и успешно откупались после дел о домогательствах и насилии. Дело серьезнее, чем многим в Европе кажется. Если Криштиану признают виновным в американском суде - на его деловой репутации поставят крест.

С ним не захотят связываться мировые компании, которые так или иначе имеют интересы в США – читай, все киты бизнеса. Ни один спонсор большого клуба не одобрит его подписание. Одновременно всем очевидно, что современное правосудие не может отделить случаи вымогательств после половой связи по обоюдному согласию от реальных изнасилований.

Мы никогда не узнаем правду – и это печально, ее знают только Криштиану и Кэтрин. Если помнят эту самую правду – могли быть пьяными в стельку, могли дружить близко, а могли просто общаться. Роналду встрял в историю, из которой победителем выйти вряд ли сможет. Зато его пример актуален для каждого мужчины, читающего о знаменитом на весь мир скандале. Полезно думать головой.

Сам Криштиану, по слухам, винит лично Переса – и в красной карточке с «Валенсией», и в том, что Модрич берет индивидуальные призы, и даже в «деле об изнасиловании», а именно в утечке информации. Вряд ли во всех случаях работает одна теория заговора, ведь за Луку голосовали по всему миру, а обвинения совпали с пиком чисто американской истории – тут скорее адвокаты обвиняемой удачно выбрали момент.

В Европе многие не поверят, что Кэтрин хочет строго справедливости. Но в США , где в прямом эфире всемирно известные жертвы насилия, вроде певицы Леди Гага, говорят, что старались забыть эпизоды и боялись даже заикнуться о случаях десятилетней давности – не думали, что им поверят, такие дела сейчас на потоке. Например, жертв Вайнштейна запугивали, предлагали деньги, фактически все актрисы много лет покрывали насильника.

Каждый случай уникальный – и Роналду может быть оболган. Но обычно американцы не оправдывают известных мужчин после похожих обвинений. Адвокатам Криштиану не завидуем. В Испании юристы не смогли доказать, что футболист невиновен в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. А в современной Америке в 2019 году будет сложно объяснить, зачем заплатили 375 тысяч долларов некой девушке без малейшего на то повода.

И не важно, случилось это вчера или девять лет назад. Обвинения очень серьезные, хотя помним о презумпции невиновности. Криштиану невиновен, пока не доказано обратное.