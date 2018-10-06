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ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Роналду в скандальной мясорубке. Ключевые факты

06 октября 2018, 16:30

Акции «Ювентуса» обвалились, спонсоры стесняются Криштиану. О том, как Роналду стал частью гражданской войны в США и увидел заговор «Реала» – на «Соккер.ру». 

«С семьей и детьми все отлично, с футболом все замечательно», - так Криштиану комментировал дела в Италии во время прямого эфира с фанатами. 

В тот же день Роналду заявил, что обвинения в изнасиловании – фэйк ньюз и пиар на его имени. Разберемся в щекотливом деле, ведь последствия уже серьезнее, чем думал Криштиану. 

События 2009 года

В июне 2009 года Роналду, его кузен и муж сестры отмечали скорый переход форварда в «Реал». Улетели в Лас-Вегас, пошли в ночной клуб. Есть видео, на котором Криштиану общается с Кэтрин Майорга – хостес заведения.

В Лас-Вегасе проституция вне закона, купить компанию на ночь Роналду не мог. Криштиану пригласил Майоргу к себе в номер, а дальше, по версии девушки, изнасиловал после отказа в близком общении. Кэтрин позвонила в полицию и сообщила о предполагаемом преступлении. 

Есть запись о звонке, код на деле, что речь о сексуальном насилии. Имя Роналду не названо, хотя предполагаемая жертва преступления в показаниях отметила, что подозреваемый - известный спортсмен. Провели медицинские процедуры, которые подтвердили, что у девушки была сексуальная связь неестественным путем. 

После чего адвокаты Майорга обратились не в прокуратуру, а к представителям Роналду. Сейчас те переговоры сработают против Криштиану. И не случайно португалец видит в возобновлении дела руку Переса. Флорентино точно знал, что за неразглашение самих обвинений накануне сделки МЮ с «Реалом» девушке было заплачено 375 тысяч долларов. 

Копейки для трансфера за почти 100 млн евро. А новый адвокат Майорги теперь скажет: «Если Роналду не трогал мою клиентку, то почему не подал в суд за клевету, а заплатил?» Аргумент, что боялись сорвать сделку из-за шантажа, вряд ли пройдет. 

Сам документ о неразглашении будут оспаривать в суде как незаконный из-за давления на девушку. Причем Майорга после утечки информации уже давала интервью СМИ, то есть нарушила обязательства. Запущен традиционный для таких случаев процесс дискредитации обвиняемого. 

События 2018 года

Сами слухи, что Роналду могут признать виноватым в изнасиловании, обвалили акции «Ювентуса»  и заставили некоторых спонсоров убрать изображение Криштиану  со своих страниц. А другие якобы даже требуют разрыва соглашений. 

Причем в этом деле есть несколько плохих для португальца деталей. В 2005 году форварда уже задерживали после заявления жертвы насилия в полицию Лондона, но отпустили. Сейчас адвокаты Майорги ищут ту женщину, хотят подать коллективный иск. 

Если в том случае МЮ и Роналду тоже платили за неразглашение, то адвокат стороны обвинения использует подобный факт, чтобы доказать суду и присяжным – есть склонности к насилию и манера откупаться, как делали многие звезды шоу-бизнеса. 

Также сторона обвинения вызовет в качестве свидетеля жрицу любви из Великобритании, которая в 2007 году была участницей оргии с футболистами, и подробно рассказывала о грубости Роналду. Адвокаты португальца не осудили ее за клевету – и это тоже используют в новом суде. 

По версии Кэтрин, после изнасилования Роналду сказал: «На 99 % я хороший, но есть и 1 %». Учитывая, насколько Криштиану косноязычный, афоризм в стиле главного злодея фильма похож на заготовку адвокатов. Но шансы выставить Криштиану жестким выше, чем у защиты представить его целомудренным. 

Найти многочисленных любовниц Роналду не составит труда, а поскольку далеко не каждая модель довольна расставанием с миллионером и многие завидуют невесте футболиста – под присягой расскажут все, что можно и нельзя. 

Что будет дальше и почему влияет ситуация в США?

Прокуратура штата Невада возобновила расследование по делу об изнасиловании девятилетней давности. Имена, конечно, не разглашают, но в совпадение никто не верит. Будет повод – против Роналду откроют уголовное дело, помимо иска о моральной компенсации. 

Адвокаты Кэтрин настаивают, что клиентка была близка к непоправимым решениям, у нее возникли проблемы с личной жизнью, поиском работы, а возобновить дело решилась, когда увидела хештег #MeToo («Я тоже»), которым американцы маркируют истории о сексуальных преступлениях. 

Харви Вайнштейн – продюсер многих фильмов Тарантино, Луис Си Кей – известный комик, и актер с «Оскаром» Кевин Спейси уже были в центре похожих скандалов. Во всех случаях их сразу признавали виновными и увольняли. Теперь судья Бретт Кавана – кандидат с Верховный суд США от республиканцев, обвиняется в нападении на однокурсницу в университете. 

Поскольку Кавана отверг обвинения под присягой, если его слова окажутся ложью по результатам расследования – сядет в тюрьму. Как видите, случай Роналду удобно отправился в общую мясорубку в США, фактически будет «она сказала, он сказал». И кому поверят присяжные, заплаканной женщине, или щеголю, который не приедет в США на суд, боясь ареста? 

Момент для Роналду неподходящий, ведь за океаном идет гражданская война. Женщины против богатых мужчин, которые их угнетали и успешно откупались после дел о домогательствах и насилии. Дело серьезнее, чем многим в Европе кажется. Если Криштиану признают виновным в американском  суде - на его деловой репутации поставят крест. 

С ним не захотят связываться мировые компании, которые так или иначе имеют интересы в США – читай, все киты бизнеса. Ни один спонсор большого клуба не одобрит его подписание. Одновременно всем очевидно, что современное правосудие не может отделить случаи вымогательств после половой связи по обоюдному согласию от реальных изнасилований. 

Мы никогда не узнаем правду – и это печально, ее знают только Криштиану и Кэтрин. Если помнят эту самую правду – могли быть пьяными в стельку, могли дружить близко, а могли просто общаться. Роналду встрял в историю, из которой победителем выйти вряд ли сможет. Зато его пример актуален для каждого мужчины, читающего о знаменитом на весь мир скандале. Полезно думать головой. 

Сам Криштиану, по слухам, винит лично Переса – и в красной карточке с «Валенсией», и в том, что Модрич берет индивидуальные призы, и даже в «деле об изнасиловании», а именно в утечке информации. Вряд ли во всех случаях работает одна теория заговора, ведь за Луку голосовали по всему миру, а обвинения совпали с пиком чисто американской истории – тут скорее адвокаты обвиняемой удачно выбрали момент. 

В Европе многие не поверят, что Кэтрин хочет строго справедливости. Но в США, где в прямом эфире всемирно известные жертвы насилия, вроде певицы Леди Гага, говорят, что старались забыть эпизоды и боялись даже заикнуться о случаях десятилетней давности – не думали, что им поверят, такие дела сейчас на потоке. Например, жертв Вайнштейна запугивали, предлагали деньги, фактически все актрисы много лет покрывали насильника. 

Каждый случай уникальный – и Роналду может быть оболган. Но обычно американцы не оправдывают известных мужчин после похожих обвинений. Адвокатам Криштиану не завидуем. В Испании юристы не смогли доказать, что футболист невиновен в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. А в современной Америке в 2019 году будет сложно объяснить, зачем заплатили 375 тысяч долларов некой девушке без малейшего на то повода. 

И не важно, случилось это вчера или девять лет назад. Обвинения очень серьезные, хотя помним о презумпции невиновности. Криштиану невиновен, пока не доказано обратное. 

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kiendjin
kiendjin
   273 / 801
03 ноября в 19:06
Много мы о нем узнали, Гом, Насильник, Не любитЖменяну и Артура, хотя они его беззумнО! Кинул Реал ради бабушки! Убежал от налогов в более мафиозную страну и хранит там левые доходы!
Шишанутый
Шишанутый ответил kachan63
   33 / 801
09 октября в 04:58
"...хотя помним о презумпции невиновности. Криштиану невиновен, пока не доказано обратное." Вот автор насмешил! Какая презумпция невиновности?! Кто о ней сейчас вспоминает, особенно в США? "Хайли лайкли" - вот и вся презумпция, и ТЫ доказываешь, что ты не верблюд, а не наоборот! Короче, дела плохи у Рона. Захотят - посадят.
Как они его посадят если он не живет в США? В худшем случае просто поехать в эту страну не сможет. Не многое потеряет.
vastudio
vastudio ответил egoos
   238 / 801
08 октября в 20:58
Деньги кончились и бл@дь пошла в суд...предварительно посоветовавшись с адвокатами...которые тоже не прочь засветиться на всю планету. Бабы, шляющиеся по ночам в гостиницах в номерах знаменитостей уже достойны того, чтобы их жестко выпороли. Дома нужно сидеть по ночам.
вапщет она там работала))
mashennik
mashennik
08 октября в 11:50
в Лас Вегасе как раз таки проституция законна)))
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил kiendjin
   70 / 801
08 октября в 00:17
так бы и сказал .. аха-ах)
я так и сказал. Барселона главные 18ы. я догадывался что ты по русски не понимаешь. вот повторил. читай еще)
kiendjin
kiendjin ответил BESTjuventus10
   273 / 801
07 октября в 21:05
голубые симулянты не могут уничтожить самих себя. ведь барбса главные 18ы)
так бы и сказал ..

аха-ах)
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил kiendjin
   70 / 801
07 октября в 21:03
Скорее всего Барса уничтожит и тебя и Валенсию и всех голубых Европы морально, психологически, физически, вообщем спать иди завтра понедельник! а-а-ах)
    kiendjin
    kiendjin ответил BESTjuventus10
       273 / 801
    07 октября в 20:37
    Че седня твою 73отиму нагнут как обычно или твой гном вытянет?
    Скорее всего Барса уничтожит и тебя и Валенсию и всех голубых Европы морально, психологически, физически, вообщем спать иди завтра понедельник!

    а-а-ах)
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил kiendjin
       70 / 801
    07 октября в 19:41
    Че седня твою 73отиму нагнут как обычно или твой гном вытянет?
    Болею за наших
    Болею за наших
    07 октября в 18:54
    Автор высосал из пальца факты.
    kiendjin
    kiendjin ответил BESTjuventus10
       273 / 801
    07 октября в 18:40
    обвалили акции «Ювентуса» автор понятия не имеет о чем пишет.
    Ну так напиши в трех экземплярах и выпей на брудершафт.
    аха-ах)
    Hamman
    Hamman
       595 / 801
    07 октября в 17:49
    Мне интересно как это можно не нанеся тяжёлой физической травмы, а если прямо сказать, не порвав там ничего, совершить насильственный противоестественный половой акт?
    Это что за дыра там у девки?
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       554 / 801
    07 октября в 15:25
    наверное у этой 31и деньги закончились, так то поиметь с этой темой вариант как больше, чем Рони заплатить ей))) Да РОн со своими деньгами может кого угодно заказать, 3 еще кого то насиловать?)))
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
       70 / 801
    07 октября в 10:54
    обвалили акции «Ювентуса»

    автор понятия не имеет о чем пишет.
    kachan63
    kachan63
    07 октября в 10:42
    "...хотя помним о презумпции невиновности. Криштиану невиновен, пока не доказано обратное."

    Вот автор насмешил! Какая презумпция невиновности?! Кто о ней сейчас вспоминает, особенно в США? "Хайли лайкли" - вот и вся презумпция, и ТЫ доказываешь, что ты не верблюд, а не наоборот! Короче, дела плохи у Рона. Захотят - посадят.
    League1
    League1
       99 / 801
    07 октября в 10:22
    Трудные времена настали для Роналду.
    k_p
    k_p
    07 октября в 09:32
    «Я категорически отрицаю обвинения, выдвинутые против меня. Изнасилование является отвратительным преступлением, которое противоречит всему, во что я верю. Я твёрдо намерен очистить своё имя. Отказываюсь предоставлять СМИ зрелищные поводы, а также потакать людям, которые стремятся получить популярность за мой счёт. Чистая совесть позволит мне спокойно ожидать результатов расследования», — написал Роналду на странице в «Твиттере».
    удав
    удав ответил заDOOMчивый
       199 / 801
    07 октября в 07:56
    она взяла деньги и ей были за молчание благодарны, т к произошёл трансфер в Реал,иначе бы был бы скандал и КР7 остался в МЮ, поэтому вполне возможно,что сам клуб оплатил шалости будущей МегаЗвезды.
    про то и речь раз деньги взяла,значит конфликт закрыт, что сейчас строить жертву если свой выбор в пользу денег уже сделала?
    Гром 222
    Гром 222
       506 / 801
    07 октября в 07:11
    Может в Россию приедет
    mouzz
    mouzz ответил egoos
    07 октября в 05:00
    Деньги кончились и бл@дь пошла в суд...предварительно посоветовавшись с адвокатами...которые тоже не прочь засветиться на всю планету. Бабы, шляющиеся по ночам в гостиницах в номерах знаменитостей уже достойны того, чтобы их жестко выпороли. Дома нужно сидеть по ночам.
    Грехи молодости Роналду. Снял бы себе девочку по вызову если так хотелось и проблем бы не было. А теперь спустя столько лет разгребать все это.
    mouzz
    mouzz
    07 октября в 04:58
    Фатальная ошибка было заплатить, фактически тем самым он признал что было это. Возможно ни чего на самом деле не было, и пришлось заплатить что бы не сорвать переход в Реал, там же не будут разбираться было это или не было. Слух есть, дыма без огня не бывает. И все до свиданья трансфер.
    egoos
    egoos
    06 октября в 22:07
    Деньги кончились и бл@дь пошла в суд...предварительно посоветовавшись с адвокатами...которые тоже не прочь засветиться на всю планету. Бабы, шляющиеся по ночам в гостиницах в номерах знаменитостей уже достойны того, чтобы их жестко выпороли. Дома нужно сидеть по ночам.
    Grazm47
    Grazm47
    06 октября в 21:38
    Вам зачем это всё?
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       98 / 801
    06 октября в 21:32
    А ведь Роналду так хотел в Америку доиграть свою карьеру ) теперь вряд ли осталось это желание
    Просто манго
    Просто манго
    06 октября в 21:14
    "Провели медицинские процедуры, которые подтвердили, что у девушки была сексуальная связь неестественным путем."

    неужели она его?
    классный руководитель
    классный руководитель
    06 октября в 20:43
    Роналду нужно брать пример с наших олигархов, которые годами содержат личных проституток и возят их с собой по заграницам.
    Что касается самого скандала, то Роналду грубо говоря пофиг на это всё. Он карьеру свою в футболе практически прошёл до конца. Годом раньше, годом позже заканчивать - не велика разница. А на проблемы рекламодателей ему с высокой колокольни - он не нарушал договорённости, это проблемы рекламодателей и только.
    Можно повесить бутсы на гвоздь, порвать визу США, купить домик в тихом месте на португальском побережье и жить, посматривая по телевизору американские сериалы.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил удав
       454 / 801
    06 октября в 18:21
    чмокнул ее роналду или нет, сути не меняет. баба эта крайне мерзкая и подлая.взяла бабки -рот закрой,хочешь правды-не бери деньги.
    она взяла деньги и ей были за молчание благодарны, т к произошёл трансфер в Реал,иначе бы был бы скандал и КР7 остался в МЮ, поэтому вполне возможно,что сам клуб оплатил шалости будущей МегаЗвезды.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       76 / 801
    06 октября в 18:07
    Чушь собачья всё это!
    neverwin
    neverwin
       628 / 801
    06 октября в 17:29
    Рыбку съела и дров срубила)))
    Ну а так скажу нечего свой сувать туда - куда собака нос не сует! Или в Вегасе профессионалок мало?
    barcelonistas
    barcelonistas
       702 / 801
    06 октября в 16:52
    Даже показания потерпевшей в этой истории о многом говорят. "Ну да, смеялись и обжимались в клубе, и чо. Ну да, потом я пошла к нему домой, пососалась с ним ванной, а потом он мне засадил. Арестуйте насильника". Шурыгину напомнило, тоже известная жертва изнасилования.
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