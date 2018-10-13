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Лига Европы 2018/2019, 5 тур 1 X 2
18:50 сегодня  Астана -:-  Динамо К - - -
18:50 сегодня  Спартак М -:-  Рапид В - - -
20:55 сегодня  Зальцбург -:-  РБ Лейпциг 3.06 3.64 2.36
20:55 сегодня  Краснодар -:-  Акхисар Бел - - -
20:55 сегодня  Бетис -:-  Олимпиакос - - -
20:55 сегодня  Байер -:-  Лудогорец - - -
20:55 сегодня  Милан -:-  Дюделанж 1.085 13.25 35.00
20:55 сегодня  Цюрих -:-  АЕК 1.86 3.72 4.55
20:55 сегодня  Ворскла -:-  Арсенал - - -
20:55 сегодня  Карабах -:-  Спортинг - - -
20:55 сегодня  Фенербахче -:-  Динамо Зб 2.27 3.45 3.38
20:55 сегодня  Андерлехт -:-  Спартак Тр - - -
20:55 сегодня  Бордо -:-  Славия П - - -
20:55 сегодня  Зенит -:-  Копенгаген 1.68 3.92 5.70
20:55 сегодня  Русенборг -:-  Селтик 5.60 4.30 1.63
20:55 сегодня  БАТЭ -:-  Види - - -
23:00 сегодня  Челси -:-  ПАОК 1.34 5.50 10.25
23:00 сегодня  Мальме -:-  Генк 3.62 3.46 2.17
23:00 сегодня  Сарпсборг 08 -:-  Бешикташ 3.02 3.46 2.46
23:00 сегодня  Яблонец -:-  Ренн 2.80 3.28 2.75
23:00 сегодня  Аполлон -:-  Лацио 4.75 4.10 1.75
23:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Марсель 1.66 4.45 5.05
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ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

Хорватия и Англия футбол не завезли

13 октября 2018, 00:53

Многообещающая вывеска и полный пшик на выходе. «Соккер.ру» рассуждает о матче между сборными Хорватии и Англии, который не стоил вашего внимания.

Футбола без зрителей быть не должно. Это совершенно очевидно. Можно считать настоящим позором для бюрократов и чиновников УЕФА, что матч финалиста и полуфиналиста последнего чемпионата мира, который завершился вот только недавно, несколько месяцев назад, проводится без зрителей в атмосфере убогой давящей тишины, которая не способна даже самих футболистов завести. 

Битый час команды не могли понять, что им делать на поле, устраивали возню и показывали скорость, с которой им было бы стыдно соваться даже во вторую лигу чемпионата России. Существует много разных способов наказывать болельщиков, национальные федерации, но проведение игр без зрителей – это совершенная нелепость, демонстрирующая лень и беспомощность правоохранительных органов и чиновников. 

Они вместо того, чтобы наказывать конкретных персонажей среди недофанатов, которые виноваты в неподобающем поведении, наказывают всех подряд, скопом, после чего заявляют о торжестве равенства и справедливости. Это больше похоже на двойные стандарты и попытки пафосными красивыми словами прикрыть собственную неспособность, а точнее даже нежелание разбираться в тех или иных инцидентах, за которые ответственность нести должны поименно нарушители. Коллективная ответственность – это невероятно примитивный пережиток прошлого, от которого все наднациональные спортивные организации от МОК до УЕФА открещиваются, но методы которого с удовольствием применяют, потому что так проще. 

А в итоге матч, который обладает прекрасной вывеской, идет коту под хвост и превращается в фарс с предсказуемым содержанием и исходом. Впрочем, УЕФА глубоко плевать конкретно на атмосферу и билеты, поскольку с них он не получает достаточно доходов. Главное – отломили очередной куш от продажи телевизионных прав на трансляцию этого позорного эпизода невнятного турнира под названием Лиги Наций.

Этот турнир – отдельная история. Когда с вас хотят содрать денег, но не знают, как это обосновать, придумывают подобные турниры. Это и не отборочный цикл полноценный, и не товарищеские матчи. Сами сборные, которые в нем участвуют, не слишком понимают, зачем все это происходит. Всякие сборные Испании, Англии, Хорватии, Франции встречались бы и так в товарищеских поединках, еще параллельно радуя зрителей в условном Люксембурге или Белоруссии своими визитами. 

Формат Лиги Наций запутанный, а многие виды спорта загибались как раз на том, что изобретали какие-то извращенные схемы проведения первенств и турниров. Так что формат «сделаем-ка отбор в отборе помимо отбора, чтобы отбирать команды, которые и так отберутся» вряд ли понятен самим игрокам и вряд ли зайдет. Но УЕФА главное – продать подороже в новой обертке. 

Более того, ранее тренерам хотя бы было понятно, что вот в товарищеских матчах можно экспериментировать, раскрывать молодежь, даже радикально что-то менять, а в отборочных – все по-взрослому. Лига Наций – ни рыба, ни мясо, где вроде все основные, но замученные после чемпионата мира до чертиков, а если кого-то и зовут для разнообразия, то он смотрится инородным телом, все несинхронно. 

Вы спросите, почему половина материала о матче Хорватии и Англии не касается непосредственно самой игры? Потому что каждый из вас мог найти занятие в тысячу раз увлекательнее, чем этот спектакль без зрителей. Команды вообще могли договориться не выходить, чтобы не тратить силы и расписать нулевую ничью.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (3) – 5 (2)

Теперь у тренеров российских клубов есть официальная отсылка к свежайшим мировым трендам. Вы больше не обвините «Рубин» и «Урал» в том, что они играют скучно и без ударов. Они вам покажут, как играли между собой две из четырех лучших команд мира. Один тайм – стояли. Второй тайм – бегали, но боялись друг друга. Со страху, правда, пару раз англичане угодили в перекладину ворот хорватов. И в целом складывалось ощущение, что Англия смотрится основательнее, однако чаще и все же опаснее, если тут вообще это слово применимо, атаковала Хорватия.

Владение мячом (точность передач): 46,3% (79%) - 53,7% (84%)

Удивительно, что при таком медленном и боязливом футболе точность передач у команд не заскакивает выше 90 процентов. Тут проблема в том, что они много и высоко друг друга прессинговали. При этом англичане действовали активнее, поэтому и мячом владели больше, и точнее были. Более цельно и монолитно выглядела команда Гарета Саутгейта, тогда как подопечные Златко Далича продолжают отходить от усталости и похмелья чемпионата мира, о чем не раз и не два говорил несчастный Лука Модрич, выжатый как лимон. Хорваты еще в поиске своей игры после мощного всплеска на чемпионате мира и перезагрузки.

Конечно, будет преувеличением сказать о том, что счет не мог быть иным. Но нулевая ничья – самый справедливый исход. Во втором тайме соперники заметно добавили в скорости, однако страх пропустить был сильнее желания забить. О некоем ступоре говорит хотя бы то, что Саутгейт провел всего одну замену. Он просто не понимал, как гибко изменить систему игры, чтобы переломить ее, но при этом не опростоволоситься и нечаянно не ошибиться. Потому и оставлял все тех же. 

Они могли забить. Не раз. Два попадания в каркас, плюс Рэшфорд загубил как минимум два стопроцентных момента, забыв, что не в «Манчестер Юнайтед». Но и у хорватов были острые вылазки, пусть по-настоящему опасные атаки тех и других можно пересчитать по пальцам одной руки. Это была игра взаимного прессинга, где забитым мячам отдавался приоритет не из числа первых.

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