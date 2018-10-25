Голова на рельсах. «Локо» повторил худший для России старт в Лиге чемпионов

25 октября 2018, 15:20

До «Локомотива» только «Спартак» однажды не сумел набрать очков после первого круга группового турнира ЛЧ . «Соккер.ру» напоминает обо всех стартах и выводит закономерности.

1992/1993

ЦСКА – 1 очко («Брюгге» - 0:1; «Глазго Рейнджерс» - 0:1; «Марсель» - 1:1)*

Что было дальше? Второй круг армейцы прошли в том же темпе, сумев отобрать очки у «Глазго» (0:0) и закончили свой путь на четвертом месте в квартете.

*количество набранных очков и результаты матчей первого круга группового турнира.

1993/1994

«Спартак» - 2 очка («Монако» - 1:4; «Галатасарай» - 0:0; «Барселона» - 2:2)

Что было дальше? После ничьей с «Монако» и победы над «Галатасараем» в выездном матче последнего тура «Спартак» опередит турок в турнирной таблице и займет третью строчку.

1994/1995

«Спартак» - 1 очко («Динамо Киев» - 2:3; ПСЖ - 1:2; «Бавария» - 1:1)

Что было дальше? «Спартак» еще раз сыграет вничью с «Баварией» и возьмет верх над «Динамо» в родных стенах, что позволит обойти киевлян в турнирной таблице. Впрочем, речь о распределении третьего и четвертого мест.

1995/1996

«Спартак» - 9 очков («Блэкберн» - 1:0; «Легия» - 2:1; «Русенборг» - 4:2)

Что было дальше? Идеальное прохождение группового этапа Лиги чемпионов: 6 побед в 6 матчах, 18 набранных очков на финише группового этапа. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Спартак» уступит французскому «Нанту».

1998/1999

«Спартак» - 6 очков («Штурм» - 2:0; «Реал» - 2:1; «Интер» - 1:2)

Что было дальше? Во втором круге «Спартак» останется без побед: домашние ничьи со «Штурмом» и «Интером», поражение в Мадриде. В итоге только третье место в группе.

1999/2000

«Спартак» - 4 очка («Виллем II» - 3:1; «Спарта» - 1:1; «Бордо» - 1:2)

Что было дальше? Начав за здравие, «красно-белые» закончат за упокой: еще одно поражение от «Бордо», домашняя ничья со слабенькими голландцами и разгром 2:5 с удалением Тихонова в Праге. Третье место, переход в Кубок УЕФА , где «Спартак» продержится всего один раунд, в котором проиграет «Лидсу».

2000/2001

«Спартак» - 6 очков («Байер» - 2:0; «Реал» - 0:1; «Спортинг» - 3:1)

Что было дальше? «Спартак» удвоит количество очков во втором круге и выйдет во второй групповой этап, где начнет с погрома лондонского «Арсенала», но все-таки финиширует последним.

2001/2002

«Спартак» - 1 очко («Фейеноорд» - 2:2; «Бавария» - 1:3; «Спарта» - 1:2)

«Локомотив» - 1 очко («Андерлехт» - 1:1; «Реал» - 0:4; «Рома» - 1:2)

Что было дальше? Впервые в основной сетке Лиги чемпионов представлены две российские команды. Их судьбы сложатся по-разному. «Спартак» наберет еще одно очко во втором круге и займет последнюю строчку в своей группе, «Локомотив» же, благодаря победам над «Андерлехтом» со счетом 5:1 и «Реалом» в последнем туре, станет третьим и отправится в Кубок УЕФА . Впрочем, оттуда железнодорожники моментально вылетели, уступив «Хапоэлю» из Тель-Авива.

2002/2003

«Спартак» - 0 очков («Базель» - 0:2; «Валенсия» - 0:3; «Ливерпуль» - 0:5)

«Локомотив» - 1 очко («Галатасарай» - 0:2; «Брюгге» - 0:0; «Барселона» - 1:3)

Что было дальше? «Спартак» проиграет и следующие три матча, установит печально известный антирекорд под кодовым названием «1-18» и станет единственным клубом в истории Лиги чемпионов, который на групповой стадии и выигрывал все шесть матчей, и проигрывал все шесть. «Локомотив», в свою очередь, сумеет выправить ситуацию победами в двух последних турах и выйдет во второй групповой этап Лиги чемпионов. Правда, в компании с «Миланом», «Реалом» и дортмундской «Боруссией» железнодорожники оказались неконкурентоспособны – всего лишь одно набранное очко.

2003/2004

«Локомотив» - 4 очка («Динамо Киев» - 0:2; «Арсенал» - 0:0; «Интер» - 3:0)

Что было дальше? «Локомотив» удвоил набранные очки во втором круге, пробился в 1/8 финала, где досадно уступил будущему финалисту розыгрыша «Монако» под руководством Дидье Дешама.

2004/2005

ЦСКА - 4 очка («Порту» - 0:0; ПСЖ - 2:0; «Челси» - 0:2)

Что было дальше? Впереди еще одна победа над ПСЖ и поражения от «Порту» и «Челси». ЦСКА опередил парижан, с третьей строчки отправился в Кубок УЕФА и завоевал трофей.

2006/2007

ЦСКА - 7 очков («Порту» - 0:0; «Гамбург» - 1:0; «Арсенал» - 1:0)

«Спартак» - 1 очко («Бавария» - 0:4; «Спортинг» - 1:1; «Интер» - 1:2)

Что было дальше? Несмотря на такие разные старты, российские клубы выступят одинаково в этом розыгрыше Лиги чемпионов: и ЦСКА , и «Спартак» пришли к финишу третьими. В Кубке УЕФА тоже синхронно вылетели в 1/16 финала.

2007/2008

ЦСКА - 1 очко ( ПСВ - 1:2; «Фенербахче» - 2:2; «Интер» - 1:2)

Что было дальше? Три поражения во второй половине турнирного пути и последнее место в группе.

2008/2009

«Зенит» - 1 очко («Ювентус» - 0:1; «Реал» - 1:2; БАТЭ - 1:1)

Что было дальше? «Зенит» переиграет БАТЭ на выезде и сыграет 0:0 дома с «Ювентусом». Третье место, переход в Кубок УЕФА , действующим обладателем которого «сине-бело-голубые» на тот момент являлись. Но защита титула провалилась на стадии 1/8 финала, где питерцев остановил «Удинезе».

2009/2010

«Рубин» - 4 очка («Динамо Киев» - 1:3; «Интер» - 1:1; «Барселона» - 2:1)

ЦСКА - 3 очка («Вольфсбург» - 1:3; «Бешикташ» - 2:1; МЮ - 0:1)

Что было дальше? «Рубин» после героической победы над «Барселоной» на «Камп Ноу» не проиграет каталонцам дома (0:0), но этого окажется недостаточно для преодоления группового этапа – только третье место. ЦСКА же во втором круге переиграет «Бешикташ» и «Вольфсбург», сыграет вничью 3:3 на «Олд Траффорд» и выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, где уберет со своего пути «Севилью» в 1/8 финала. Путь ЦСКА завершится в четвертьфинале матчами против будущего победителя турнира – «Интера» имени Моуриньо.

2010/2011

«Рубин» - 2 очка («Копенгаген» - 0:1; «Барселона» - 1:1; «Панатинаикос» - 0:0)

«Спартак» - 6 очков («Марсель» - 1:0; «Жилина» - 3:0; «Челси» - 0:2)

Что было дальше? «Рубин» сумеет опередить в своей группе только «Панатинаикос», «Спартак» - только «Жилину». Два третьих места.

2011/2012

«Зенит» - 4 очка ( АПОЭЛ - 1:2; «Порту» - 3:1; «Шахтер» - 2:2)

ЦСКА - 4 очка («Лилль» - 2:2; «Интер» - 2:3; «Трабзонспор» - 3:0)

Что было дальше? Российские клубы не сбросили темп во второй половине группового этапа и вместе пробились в плей-офф Лиги чемпионов (впервые два клуба в нокаут-стадии ЛЧ в истории российского футбола). Вылетели тоже синхронно в 1/8 финала: «Зенит» уступил «Бенфике», ЦСКА – «Реалу».

2012/2013

«Зенит» - 3 очка («Малага» - 0:3; «Милан» - 2:3; «Андерлехт» - 1:0)

«Спартак» - 3 очка («Барселона» - 2:3; «Селтик» - 2:3; «Бенфика» - 2:1)

Что было дальше? «Спартак» проиграл все три матча второго круга, «Зенит» после домашней ничьей с «Малагой» и выездной победы над «Миланом» сумел опередить «Андерлехт» в борьбе за третье место.

2013/2014

ЦСКА - 3 очка («Бавария» - 0:3; «Виктория» - 3:2; «Манчестер Сити» - 1:2)

«Зенит» - 4 очка («Атлетико» - 1:3; «Аустрия» - 0:0; «Порту» - 1:0)

Что было дальше? Оба клуба, по сути, провалили второй круг, но как же по-разному сложились их судьбы! ЦСКА не набрал больше ни единого очка и остался последним, а «Зенит» сумел позволить себе ничьи 1:1 с «Атлетико» и «Порту» и этого хватило для выхода в плей-офф, несмотря на разгромное поражение от «Аустрии» в последнем туре. Никто, кроме «Зенита», не преодолевал групповой раунд с шестью очками в активе. В 1/8 финала «сине-бело-голубые» уступили дортмундской «Боруссии».

2014/2015

ЦСКА - 1 очко («Рома» - 1:5; «Бавария» - 0:1; «Манчестер Сити» - 2:2)

«Зенит» - 4 очка («Бенфика» - 2:0; «Монако» - 0:0; «Байер» - 0:2)

Что было дальше? ЦСКА героически обыграет «Манчестер Сити» на выезде и вырвет ничью в концовке встречи с «Ромой», но все равно останется на последнем месте при равенстве очков с римлянами (личные встречи на стороне «волков»). У «Зенита» будет домашняя победа над «Бенфикой», но «Монако» и «Байер» нанесут питерцам поражения, так что только третье место в группе.

2015/2016

«Зенит» - 9 очков («Валенсия» - 3:2; «Гент» - 2:1; «Лион» - 3:1)

ЦСКА - 4 очка («Вольфсбург» - 0:1; ПСВ - 3:2; «Манчестер Сити» - 1:1)

Что было дальше? ЦСКА проиграл все матчи второго круга и по уже сложившейся традиции финишировал на последнем месте, а вот «Зенит» остановился в шаге от повторения достижения «Спартака». Команда Андре Виллаш-Боаша выиграла пять матчей, а в шестом уступила «Генту» на выезде, что, впрочем, не пошатнуло позиций во главе группы. Но 1/8 финала снова стала камнем преткновения для «Зенита», и снова помешала пробиться в четвертьфинал «Бенфика», как и за четыре года до этого.

2016/2017

ЦСКА - 2 очка («Байер» - 2:2; «Тоттенхэм» - 0:1; «Монако» - 1:1)

«Ростов» - 1 очко («Бавария» - 0:5; ПСВ - 2:2; «Атлетико» - 0:1)

Что было дальше? ЦСКА во втором круге еще раз сыграл вничью и остался последним, а вот «Ростов» преподнес суперсенсацию, переиграв на «Олимпе-2» саму «Баварию». В последнем туре ростовчане под руководством Бердыева не уступили ПСВ и пробились в весеннюю стадию Лиги Европы с третьего места в лигочемпионской группе.

2017/2018

«Спартак» - 5 очков («Марибор» - 1:1; «Ливерпуль» - 1:1; «Севилья» - 5:1)

ЦСКА - 3 очка («Бенфика» - 2:0; МЮ - 1:4; «Базель» - 0:2)

Что было дальше? «Спартак» провел второй круг гораздо хуже, уступил «Севилье» на выезде и сгорел в Ливерпуле 0:7, а также снова не сумел переиграть «Марибор». ЦСКА , напротив, прибавил и набрал шесть очков в ответных матчах с «Базелем» и «Бенфикой», но этого хватило лишь для третьей строчки. Ровно так же финишировал «Спартак».

2018/2019

«Локомотив» - 0 очков («Галатасарай» - 0:3; «Шальке» - 0:1; «Порту» - 1:3)

ЦСКА - 4 очка («Виктория» - 2:2; «Реал» - 1:0; «Рома» - 0:3)

Что будет дальше? Для ЦСКА определяющим будет следующий матч с «Ромой» в «Лужниках»: если удастся выиграть, то выход в плей-офф станет не мечтой, а задачей. «Локомотив» при самом благоприятном раскладе может рассчитывать только на третье место, выйти из группы с нулем после трех туров нереально, а вообще железнодорожникам желаем не остаться с «баранкой». Впрочем, может быть, увидим волю «Локо», как было в сезоне 2002/2003? Только команде Семина удавалось при старте с одним очком в трех стартовых турах Лиги чемпионов перевернуть ситуацию и добиться выхода в следующий раунд турнира.

Касильяс победил. «Локомотив» сам накликал беду