  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.123 10.25 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
ГлавнаяБлогиТренерская доля

Интригуют! 4 клуба с тренерской неопределённостью

26 октября 2018, 16:56

«Соккер.ру» объединяет под одной обложкой истории «Реала», «Милана», МЮ и «Спартака» - четырех клубов, оказавшихся на грани или за гранью расставания со своими полководцами.

«Спартак»

Тренер: исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо

Что происходит? В начале недели «Спартак» отправил в отставку тренера, который принес «красно-белым» долгожданное чемпионство. Массимо Каррера ушел после трех кряду домашних поражений в РПЛ и на фоне невнятной игры, но итальянца проводили, как героя, под неизменные крики: «А тутти! Аванти! Массимо Каррера!» Бывший главный тренер даже на последней пресс-конференции, организованной независимо от клуба, остался джентльменом, никого не обвинял и ни на кого не жаловался, только благодарил и подчеркивал, что «Спартак» останется в его сердце навсегда. Не сомневаюсь, что так и будет, но команде нужно двигаться вперед без Карреры.

Что впереди? «Спартак» уже провел один матч без Массимо, итог – нулевая ничья в Глазго против «Рейнджерс» в поединке Лиги Европы. С бровки поля командой руководил Рауль Рианчо, помощник Карреры, а теперь исполняющий обязанности главного тренера. Не стоит исключать варианта, при котором испанца утвердят в должности, ведь именно таким путем оказался во главе «Спартака» Каррера, приходивший в команду на должность ассистента Аленичева, ответственного за оборону. Вроде бы Леонид Федун верит, что «Спартак» спасет Станислав Черчесов, который ходит в героях нации после успешного выступления на мундиале, по другим слухам, в Москву спешит Олег Кононов, который как раз и «уволил» Карреру победой во главе тульского «Арсенала» в Москве. Назывались и другие фамилии – Слуцкий, Бердыев, Жардим, но на данный момент у «Спартака» просматриваются именно три обозначенных пути – Рианчо, Черчесов или Кононов.

«Манчестер Юнайтед»

Тренер: Жозе Моуриньо

Что происходит? Моуриньо уже был близок к провалу, по ходу нынешнего сезона, но его спасает огромная неустойка, которую МЮ должен выплатить в случае увольнения, а еще очень помог матч с «Ньюкаслом», по ходу которого «красные дьяволы» смогли вырвать победу, уступая 0:2 к 11-й минуте. Но уже после этой игры была упущенная победа над «Челси», сопровождавшаяся психозом, а потом и поражение от «Ювентуса» в Лиге чемпионов, после которого Жозе безапелляционно заявил: «Мы на разных уровнях, „Юве“ - фаворит Лиги чемпионов». В АПЛ МЮ занимает 10-ю строчку, серьезно отставая от лидирующей группы, Моуриньо конфликтует с игроками и наносит урон имиджу клуба, за что уже получал замечания от владельцев. Жозе не так уж далек от того, чтобы потерять работу.

Что произойдёт в случае отставки Жозе? Помимо названных, есть еще одна причина, которая удерживает Моуриньо на тренерском мостике: у боссов МЮ нет готовой кандидатуры на смену Жозе. В том, что Зидан будет тренировать в Манчестере и вообще в Англии публично сомневается даже его агент. Маурисио Почеттино счастлив в «Тоттенхэме», и отбить его у Дэниела Леви будет проблематично, Массимилиано Аллегри заинтересован, но жаждет сначала покорить вожделенную вершину (Лигу чемпионов) с «Ювентусом». А вот Антонио Конте свободен, теперь – тотально, ведь итальянец расторг контракт с «Челси» и может связать себя узами с другим клубом. Впрочем, как раз его кандидатура, судя по всему, вызывает наибольшие внутренние сомнения у боссов больших клубов, хотя он присутствует в шорт-листах каждого гранда, которому необходим новый тренер.

«Милан»

Тренер: Дженнаро Гаттузо

Что происходит? Запал, который помогал Гаттузо в первые месяцы его работы в «Милане», закончился. Как и ожидалось, у Дженнаро начались проблемы на этапе перехода к каждодневной рутинной работе. Говоря прямо, Рино – недостаточно квалифицированный и опытный тренер для команды с большими амбициями. Результаты оставляют желать лучшего, игра не клеится, поражения от «Интера» в Серии A и «Бетиса» в Лиге Европы пошатнули и без того не самые твердые позиции Гаттузо. 

Что произойдёт в случае отставки Гаттузо? «Россонери» должны назначить тренера, чей класс будет соответствовать амбициям «Милана». Считаю, что нужен действительно топ-специалист, а не очередной «свой человек» или вариант «давайте дадим шанс вот этому талантливому дяденьке, ведь он сделал из вот этого аутсайдера крепкого середняка». Арсен Венгер и Антонио Конте при всех их плюсах и минусах – это правильные кандидатуры, ведь оба знают о том, что значит решать большие задачи. Но включение в этот список Роберто Донадони настораживает, ведь это значит, что руководство заранее стелет соломку и готовится отправиться по пути наименьшего сопротивления, который далеко не всегда позволяет достичь желаемых результатов.

«Реал»

Тренер: Хулен Лопетеги

Что происходит? «Реал» не мог выиграть в пяти кряду матчах, не забивал в четырех матчах подряд, естественно, что Хулен Лопетеги «подвис» на своем посту. В любом клубе задумались бы о крайней мере, а в «Мадриде» такие результаты и вовсе неприемлемы, особенно в сезоне после ухода Зидана и Роналду – слабость команды на футбольном поле является прямым доказательством того, что Флорентино Перес проиграл. А он очень не любит проигрывать. «Реалу» удалось прервать черную серию победой над «Викторией» в Лиге чемпионов, но Перес все равно хотел уволить Лопетеги, однако его убедили подождать еще немного. Впереди Эль Класико, и это шанс для Хулена сохранить работу. На самом деле, с тренерской позицией в «Реале» все просто и сводится к одной встрече: если «сливочные» победят «Барсу» - Лопетеги останется, нет – будет назначен козлом отпущения и моментально вылетит с работы.

Что произойдёт в случае отставки Лопетеги? Думаю, новое назначение не заставит себя долго ждать, у Переса уже есть договоренности, активировать которые – дело нескольких минут. В качестве преемника Лопетеги называются разные фамилии: от экс-игроков «Реала» Солари и Гути до Мартинеса, Жардима, Блана, Венгера и Моуриньо. Но реальных кандидатур, судя по всему, две. Антонио Конте готов, и это пугает Тибо Куртуа, который думал, что избавился от итальянца, переехав в Мадрид. А вот Маурисио Почеттино, фаворит Переса, застрял в «Тоттенхэме». Аргентинец в приоритете у босса «Мадрида», он предпримет еще одну попытку заполучить Почеттино, а если не выйдет и придется уволить Лопетеги, видимо, команду возглавит Конте.

Поделиться
Другие материалы по теме
Маццарри временно не будет тренировать «Торино»
Вчера, 20:43 Комментарии1
СлухиСол Кэмпбелл может возглавить клуб 4-го дивизиона Англии
23 ноября Комментарии3
Фергюсон довел Моуриньо до слез, когда посоветовал МЮ назначить Мойеса
22 ноября Комментарии23
СлухиЭллардайс претендует на вакантное место тренера сборной Ирландии
22 ноября Комментарии2
Редкая профессия. Тренер форвардов № 1
22 ноябряСтанислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
СлухиМакКарти может снова возглавить Ирландию
21 ноября Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Медив
Медив
   208 / 801
26 октября в 23:32
Вспомнилось:
"Арнольд Шваценнегер, Сильвестер Сталлоне, Дажонни Депп, Том Круз, Дмитрий Харатьян в фильме: "3 тут делает Дмитрий Харатьян?" "
pomor45
pomor45
   100 / 801
26 октября в 22:19
Не слишком ли приличная компания для Спартака?
NOVA
NOVA
   305 / 801
26 октября в 20:37
надеюсь Реал с Лопетеги обыграют барсу и игра пойдет как и в начале сезона!!!
Мясо69
Мясо69 ответил Питeрмeн
26 октября в 18:47
За пупсиков стыдно всей стране
Ой ты мой маленький..
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   468 / 801
26 октября в 18:34
Ман Ю и Реал наверняка поменяют
остальные зависит от результата
Питeрмeн
Питeрмeн
   398 / 801
26 октября в 18:24
За пупсиков стыдно всей стране
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Zimka
   88 / 801
26 октября в 18:17
Благодаря двум победам подряд Ковач, пока, сохраняет свое место
Zimka
Zimka
   168 / 801
26 октября в 17:56
А Бавария?
Dominators
Dominators
   512 / 801
26 октября в 17:48
Тут все ясно Рианчу под зад ,бывшего спартаковца ,- Тихонов , Ледяхов , Шалимов ,Юран ...список большой , назначат .И все останется по прежнему ...,старая гвардия ,- банщик ,арбузник ,татуированный бездарь Ещенко ,лучший защитник всех времен Комбаров ,- в команде .И там их как грязи этих бездарей с претензией на звание футболиста .Плюс в руководстве без перемен, Ген Директора Родионова с места и палкой не выгонишь .
parallels
parallels
   5 / 801
26 октября в 17:30
найдите в списке лишний клуб 😅
Удачи МЮ МС Реалу Барсе и человеческого здоровья
Удачи МЮ МС Реалу Барсе и человеческого здоровья
26 октября в 17:28
Скоро заболотный с парадесом сольют симака
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100