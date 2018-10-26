Интригуют! 4 клуба с тренерской неопределённостью

26 октября 2018, 16:56

«Соккер.ру» объединяет под одной обложкой истории «Реала», «Милана», МЮ и «Спартака» - четырех клубов, оказавшихся на грани или за гранью расставания со своими полководцами.

«Спартак»

Тренер: исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо

Что происходит? В начале недели «Спартак» отправил в отставку тренера, который принес «красно-белым» долгожданное чемпионство. Массимо Каррера ушел после трех кряду домашних поражений в РПЛ и на фоне невнятной игры, но итальянца проводили, как героя, под неизменные крики: «А тутти! Аванти! Массимо Каррера!» Бывший главный тренер даже на последней пресс-конференции, организованной независимо от клуба, остался джентльменом, никого не обвинял и ни на кого не жаловался, только благодарил и подчеркивал, что «Спартак» останется в его сердце навсегда. Не сомневаюсь, что так и будет, но команде нужно двигаться вперед без Карреры.

Что впереди? «Спартак» уже провел один матч без Массимо, итог – нулевая ничья в Глазго против «Рейнджерс» в поединке Лиги Европы. С бровки поля командой руководил Рауль Рианчо, помощник Карреры, а теперь исполняющий обязанности главного тренера. Не стоит исключать варианта, при котором испанца утвердят в должности, ведь именно таким путем оказался во главе «Спартака» Каррера, приходивший в команду на должность ассистента Аленичева, ответственного за оборону. Вроде бы Леонид Федун верит, что «Спартак» спасет Станислав Черчесов, который ходит в героях нации после успешного выступления на мундиале, по другим слухам, в Москву спешит Олег Кононов, который как раз и «уволил» Карреру победой во главе тульского «Арсенала» в Москве. Назывались и другие фамилии – Слуцкий, Бердыев, Жардим, но на данный момент у «Спартака» просматриваются именно три обозначенных пути – Рианчо, Черчесов или Кононов.

«Манчестер Юнайтед»

Тренер: Жозе Моуриньо

Что происходит? Моуриньо уже был близок к провалу, по ходу нынешнего сезона, но его спасает огромная неустойка, которую МЮ должен выплатить в случае увольнения, а еще очень помог матч с «Ньюкаслом», по ходу которого «красные дьяволы» смогли вырвать победу, уступая 0:2 к 11-й минуте. Но уже после этой игры была упущенная победа над «Челси», сопровождавшаяся психозом, а потом и поражение от «Ювентуса» в Лиге чемпионов, после которого Жозе безапелляционно заявил: «Мы на разных уровнях, „Юве“ - фаворит Лиги чемпионов». В АПЛ МЮ занимает 10-ю строчку, серьезно отставая от лидирующей группы, Моуриньо конфликтует с игроками и наносит урон имиджу клуба, за что уже получал замечания от владельцев. Жозе не так уж далек от того, чтобы потерять работу.

Что произойдёт в случае отставки Жозе? Помимо названных, есть еще одна причина, которая удерживает Моуриньо на тренерском мостике: у боссов МЮ нет готовой кандидатуры на смену Жозе. В том, что Зидан будет тренировать в Манчестере и вообще в Англии публично сомневается даже его агент. Маурисио Почеттино счастлив в «Тоттенхэме», и отбить его у Дэниела Леви будет проблематично, Массимилиано Аллегри заинтересован, но жаждет сначала покорить вожделенную вершину (Лигу чемпионов) с «Ювентусом». А вот Антонио Конте свободен, теперь – тотально, ведь итальянец расторг контракт с «Челси» и может связать себя узами с другим клубом. Впрочем, как раз его кандидатура, судя по всему, вызывает наибольшие внутренние сомнения у боссов больших клубов, хотя он присутствует в шорт-листах каждого гранда, которому необходим новый тренер.

«Милан»

Тренер: Дженнаро Гаттузо

Что происходит? Запал, который помогал Гаттузо в первые месяцы его работы в «Милане», закончился. Как и ожидалось, у Дженнаро начались проблемы на этапе перехода к каждодневной рутинной работе. Говоря прямо, Рино – недостаточно квалифицированный и опытный тренер для команды с большими амбициями. Результаты оставляют желать лучшего, игра не клеится, поражения от «Интера» в Серии A и «Бетиса» в Лиге Европы пошатнули и без того не самые твердые позиции Гаттузо.

Что произойдёт в случае отставки Гаттузо? «Россонери» должны назначить тренера, чей класс будет соответствовать амбициям «Милана». Считаю, что нужен действительно топ-специалист, а не очередной «свой человек» или вариант «давайте дадим шанс вот этому талантливому дяденьке, ведь он сделал из вот этого аутсайдера крепкого середняка». Арсен Венгер и Антонио Конте при всех их плюсах и минусах – это правильные кандидатуры, ведь оба знают о том, что значит решать большие задачи. Но включение в этот список Роберто Донадони настораживает, ведь это значит, что руководство заранее стелет соломку и готовится отправиться по пути наименьшего сопротивления, который далеко не всегда позволяет достичь желаемых результатов.

«Реал»

Тренер: Хулен Лопетеги

Что происходит? «Реал» не мог выиграть в пяти кряду матчах, не забивал в четырех матчах подряд, естественно, что Хулен Лопетеги «подвис» на своем посту. В любом клубе задумались бы о крайней мере, а в «Мадриде» такие результаты и вовсе неприемлемы, особенно в сезоне после ухода Зидана и Роналду – слабость команды на футбольном поле является прямым доказательством того, что Флорентино Перес проиграл. А он очень не любит проигрывать. «Реалу» удалось прервать черную серию победой над «Викторией» в Лиге чемпионов, но Перес все равно хотел уволить Лопетеги, однако его убедили подождать еще немного. Впереди Эль Класико, и это шанс для Хулена сохранить работу. На самом деле, с тренерской позицией в «Реале» все просто и сводится к одной встрече: если «сливочные» победят «Барсу» - Лопетеги останется, нет – будет назначен козлом отпущения и моментально вылетит с работы.

Что произойдёт в случае отставки Лопетеги? Думаю, новое назначение не заставит себя долго ждать, у Переса уже есть договоренности, активировать которые – дело нескольких минут. В качестве преемника Лопетеги называются разные фамилии: от экс-игроков «Реала» Солари и Гути до Мартинеса, Жардима, Блана, Венгера и Моуриньо. Но реальных кандидатур, судя по всему, две. Антонио Конте готов, и это пугает Тибо Куртуа, который думал, что избавился от итальянца, переехав в Мадрид. А вот Маурисио Почеттино, фаворит Переса, застрял в «Тоттенхэме». Аргентинец в приоритете у босса «Мадрида», он предпримет еще одну попытку заполучить Почеттино, а если не выйдет и придется уволить Лопетеги, видимо, команду возглавит Конте.