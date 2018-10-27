Рубикон для «Зенита». Серьёзные вопросы к тренеру Семаку

27 октября 2018, 10:00

Сергей Богданович поставил на кон репутацию, возглавив «Зенит». О том, что молодому тренеру можно исправить, чтобы остаться героем – на «Соккер.ру».

Откуда столько провалов в защите?

«Зенит» не играл против соперников уровня финала ЛЧ более четырех лет, со встреч с «Боруссией» Д. Не пересекается с теми, кто умеет выбить защитные зубы ногами. Теперь клуб выше МЮ в рейтинге УЕФА , набрав очки в Лиге Европы. Но «Зенит» не стал «стеной» в обороне, не имея практики реальной защиты с топами.

«Спартак» и ЦСКА не умеют так, как «Ливерпуль» и «Рома». Но даже без таких соперников при Семаке проиграли четырежды, а пропускали в 12 играх из 19. Причина в новых кадрах? Но ведь вынужденно замененный Маммана ошибался при Манчини. А Набиуллин не привозит момент за моментом лично, хотя и не играет, как Кришито.

Паникует вся линия защиты. Иванович и Нету не успевают за соперниками. Небрежно работает в защите Смольников. Игорю после лета хорошо бы собраться и не уступать ни Анюкову, ни Фернандесу в желании и концентрации. Но вместо бездельничества, которое фавориту в защите на роду написано, «Зенит» получает неприятности.

После 11 туров при Манчини пропустили трижды, а сейчас уже 9 раз. Совершили столько же результативных ошибок, как «Краснодар» после потери Гранквиста. Иванович и Лунев отчаянно пробуют перекрыть ошибки коллег, но и сами люди – будут и у них ляпы. В обороне неспокойно, после Минска выводы не сделали.

Что с функциональной готовностью?

Среди игроков «Зенита» есть те, кто неимоверно прибавил именно при Семаке, вроде Кокорина в прошлом году. Пробежавшись по заявке, не найдете ни одного аналога – Ерохин, Дзюба и Паредес играют в рамках возможностей. Первые двое нашли вдохновение в сборной, а Леандро вернулся туда, где был в «Роме».

Причина может крыться в физической подготовке. Никакой логики в переключении командных скоростей не замечено. «Зенит» неплохо двигался против «Арсенала», а через пять дней его уничтожили в Минске 4:0. Дальше в Казани увидели очень плохое командное движение, как и в ответной игре с белорусским «Динамо», где на характере создали два камбэка за вечер.

Казалось бы, такая победа должна добавить крылья, но функционально с «Мольде» и «Спартаком» были плохи. С «Оренбургом» не бежали, как и во всех последующих матчах до поражения от «Анжи», где снова ползали полем, хотя и держали мяч. Победа над «Славией» из той же оперы, что успех с «Бордо». Дух Дзюбы и класс включили, а к физике вопросы.

Выбивается только матч с «Краснодаром» - пожалуй, самый качественный от команды Семака. Но сразу после него последовал полный провал с «Динамо», когда завелись только после удаления Дриусси. Скорость у «Зенита» включается в хаотичном порядке. Рывки есть, но команда не смотрелась свежей ни на одном из отрезков с начала работы Семака.

Почему так хромает дисциплина?

В «Уфе» Семак запретил игрокам материться и ввел штрафы за нарушения новых правил. Приобщил к культурному общению. Стратегически верный ход – сразу показал, что не физрук, скрещенный с трудовиком. Верный ход, но в Санкт-Петербурге пока даже запрет на глупые удаления не сработал.

Все три карточки после вторых желтых, каждый раз второй фол случался почти сразу после первого. Кузяеву хватило семи минут, Паредесу – восьми, а Дриусси – девяти. Странная последовательность. А тот факт, что в меньшинстве «Зенит» неизменно прибавлял, не отнимает вопрос о дисциплине, ведь есть и странные решения за полем.

Для команды, которая в основном атакует, красных карточек многовато. Семаку нужно показать личное отношение к глупейшим удалениям. Необходимой дисциплины в команде до Сергея Богдановича не было, а печальная история бутырского узника служит примером за полем, как удаления – на нем. Пусть футболисты узнают, что Семак не простит неуважение к фанатам «Зенита» и клубу.

Семак решит главную проблему?

Сформулировать коренную футбольную причину, почему «Зенит» не был чемпионом со времен успешного сезона Виллаш-Боаша – на протяжении трех чемпионатов подряд, довольно просто. Команда потеряла умение эффективно атаковать позиционно, когда соперник вяжет игру. Раньше у «Зенита» определенно был стиль, за который отвечали Зырянов, Аршавин, Широков, Халк и Данни.

Все славились умением расстаться с мячом. А теперь на кого поставить в этом компоненте? У Паредеса за 10 матчей 25 пасов под удар. Реализация его передач – 8 %. Виноват не всегда Семак, но игру ставит тренер. А игры, как говорит Орлов, вправду нет. За Паредесом по пасам по удар идет Дзюба. Есть еще Ерохин, но он раскрывается у чужих ворот. Нобоа получил травму, Маркизио пока не впечатляет в роли Широкова.

Очевидно, что неумение забивать при плотной опеке – ключ ко всему. Даже по поражениям именно от «Анжи» и «Динамо», и по ничьей со «Спартаком», когда 7 точных ударов «Зенита» ничем не завершились, понятна суть давней проблемы. Со времен последнего титула – когда играли «4-2-3-1», используя в тройке атакующих игроков Халка, Данни и Шатова за спиной у Рондона, в РПЛ стало больше закрытых клубов. И «Зенит» не научился против таких играть.

Какой футбол ставит главный тренер?

«Зенит» - атакующая команда. Первая заповедь партии, и ее выполняют без пререканий, как приказ. Отсюда лидерство по голам? Не совсем. Пять мячей «Локомотиву» и четыре гола «Уралу» обеспечили первое место. Но получается, что в 9 остальных играх РПЛ забили всего 11 раз. Скромно для успешно атакующей команды, не находите? Впрочем, удивляться нечему.

Во-первых, «Зенит» не лидер по ударам. Идет на четвертом месте, уступая не только «Краснодару» и «Спартаку», но теперь и «Динамо». Во-вторых, кризисные «красно-белые» опережают «Зенит» по владению мячом. А «Краснодар» и вовсе оторвался на 6.2 %. В-третьих, без Витселя, Гарая и других игроков, умеющих работать с мячом, «Зенит» - не первый по точности пасов.

Также фаворит слишком легко допускает удары соперников – 10 место, наравне с «Локомотивом». Команда Семака плоха в работе без мяча. Одиннадцатое место по перехватам, на строчку ниже по отборам. Лениво играют, медленно, но почему тогда первые? Реализовали 31 % ударов – очень много для РПЛ . Получается, структурно «Зенит» не обрел себя, хотя голы «залетали». Пока видим везучую владеющую мячом команду, которая плохо держит удар. Но это описание, а не новый стиль.

Сергей Богданович купирует кризис?

«Зенит» в кризисе не первый год, причем кризис хронический. Иногда отпускает – тогда видим серии побед. А потом снова накрывают симптомы, идут поражения, часто глупые, но заслуженные. Конечно, странно, что четыре тренера подряд не убрали самую очевидную преграду на пути к титулам – неумение ломать стены так успешно, как делали это раньше усилиями игроков с «вертикальным мышлением».

В последнем чемпионском сезоне «Зенита» 11 разных футболистов отдавали голевые передачи. И у двоих – Мигеля и Живанилдо, был прекрасный показатель передач под удары за игру – по 2.3, что вылилось в 15 ассистов на двоих. Теперь на классе доминируют отрезками, но не на протяжении всего сезона. И плохо для Семака, что лучшие матчи его команды, за исключением одного – волевые.

«Зенит» показывал характер, забили больше, чем создали. Отличались без комбинаций – по пасам под удар всего пятые. Команда точно не бежит легко и красиво. Очевидно не хватает слаженности в защите и в центре поля, отстают в развитии фланги, а Дзюба тащит «на сухую», как по маслу ему мяч не доставляют. Лидеры РПЛ тоже бывают проблемными.

«Зенит»: воля и характер, но без эмоций

«Зенит» не готов к заметному прогрессу?

Самая сложная задача – нащупать новый стиль, ведь ее не решили куда более опытные мастера. После поражения от «Динамо» ждем ответы на поле. «Зенит» до конца ноября сыграет с «Крыльями Советов», дважды с «Ростовом», «Ахматом», «Бордо», «Копенгагеном» и ЦСКА . Календарь сложный, поэтому тренер Сергей Богданович пройдет настоящее крещение огнем.

Пожалуй, тренерская карьера Семака в «Зените» начнется с ноября. До этого были детские шалости с минским «Динамо», желанием выехать на Дзюбе, пока у того не сели батарейки. И постоянной критикой команды со стороны самого Сергея Богдановича без коренных изменений на поле. Спасает настрой, но физика не радует. В команде мало темповых и много аритмичных игроков.

Начинается самое интересное. Но каким будущее «Зенита» в этом сезоне видится вам? Впереди три пути, как у богатыря. Выбор между провалом – любым местом, кроме первого, скрипучим триумфом – когда трудно будет сказать, чего больше, подвигов чемпиона или осечек конкурентов, или реальным прогрессом, без которого новый «Зенит» не создать.