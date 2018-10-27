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Рубикон для «Зенита». Серьёзные вопросы к тренеру Семаку

27 октября 2018, 10:00

Сергей Богданович поставил на кон репутацию, возглавив «Зенит». О том, что молодому тренеру можно исправить, чтобы остаться героем – на «Соккер.ру». 

Откуда столько провалов в защите?

«Зенит» не играл против соперников уровня финала ЛЧ более четырех лет, со встреч с «Боруссией» Д. Не пересекается с теми, кто умеет выбить защитные зубы ногами. Теперь клуб выше МЮ в рейтинге УЕФА, набрав очки в Лиге Европы. Но «Зенит» не стал «стеной» в обороне, не имея практики реальной защиты с топами. 

«Спартак» и ЦСКА не умеют так, как «Ливерпуль» и «Рома». Но даже без таких соперников при Семаке проиграли четырежды, а пропускали в 12 играх из 19. Причина в новых кадрах? Но ведь вынужденно замененный Маммана ошибался при Манчини. А Набиуллин не привозит момент за моментом лично, хотя и не играет, как Кришито. 

Паникует вся линия защиты. Иванович и Нету не успевают за соперниками. Небрежно работает в защите Смольников. Игорю после лета хорошо бы собраться и не уступать ни Анюкову, ни Фернандесу в желании и концентрации. Но вместо бездельничества, которое фавориту в защите на роду написано, «Зенит» получает неприятности.

После 11 туров при Манчини пропустили трижды, а сейчас уже 9 раз. Совершили столько же результативных ошибок, как «Краснодар» после потери Гранквиста. Иванович и Лунев отчаянно пробуют перекрыть ошибки коллег, но и сами люди – будут и у них ляпы. В обороне неспокойно, после Минска выводы не сделали. 

Что с функциональной готовностью?

Среди игроков «Зенита» есть те, кто неимоверно прибавил именно при Семаке, вроде Кокорина в прошлом году. Пробежавшись по заявке, не найдете ни одного аналога – Ерохин, Дзюба и Паредес играют в рамках возможностей. Первые двое нашли вдохновение в сборной, а Леандро вернулся туда, где был в «Роме». 

Причина может крыться в физической подготовке. Никакой логики в переключении командных скоростей не замечено. «Зенит» неплохо двигался против «Арсенала», а через пять дней его уничтожили в Минске 4:0. Дальше в Казани увидели очень плохое командное движение, как и в ответной игре с белорусским «Динамо», где на характере создали два камбэка за вечер.

Казалось бы, такая победа должна добавить крылья, но функционально с «Мольде» и «Спартаком» были плохи. С «Оренбургом» не бежали, как и во всех последующих матчах до поражения от «Анжи», где снова ползали полем, хотя и держали мяч. Победа над «Славией» из той же оперы, что успех с «Бордо». Дух Дзюбы и класс включили, а к физике вопросы.

Выбивается только матч с «Краснодаром» - пожалуй, самый качественный от команды Семака. Но сразу после него последовал полный провал с «Динамо», когда завелись только после удаления Дриусси. Скорость у «Зенита» включается в хаотичном порядке. Рывки есть, но команда не смотрелась свежей ни на одном из отрезков с начала работы Семака. 

Почему так хромает дисциплина?

В «Уфе» Семак запретил игрокам материться и ввел штрафы за нарушения новых правил. Приобщил к культурному общению. Стратегически верный ход – сразу показал, что не физрук, скрещенный с трудовиком. Верный ход, но в Санкт-Петербурге пока даже запрет на глупые удаления не сработал.

Все три карточки после вторых желтых, каждый раз второй фол случался почти сразу после первого. Кузяеву хватило семи минут, Паредесу – восьми, а Дриусси – девяти. Странная последовательность. А тот факт, что в меньшинстве «Зенит» неизменно прибавлял, не отнимает вопрос о дисциплине, ведь есть и странные решения за полем. 

Для команды, которая в основном атакует, красных карточек многовато. Семаку нужно показать личное отношение к глупейшим удалениям. Необходимой дисциплины в команде до Сергея Богдановича не было, а печальная история бутырского узника служит примером за полем, как удаления – на нем. Пусть футболисты узнают, что Семак не простит неуважение к фанатам «Зенита» и клубу. 

Семак  решит главную проблему?

Сформулировать коренную футбольную причину, почему «Зенит» не был чемпионом со времен успешного сезона Виллаш-Боаша – на протяжении трех чемпионатов подряд, довольно просто. Команда потеряла умение эффективно атаковать позиционно, когда соперник вяжет игру. Раньше у «Зенита» определенно был стиль, за который отвечали Зырянов, Аршавин, Широков, Халк и Данни. 

Все славились умением расстаться с мячом. А теперь на кого поставить в этом компоненте? У Паредеса за 10 матчей 25 пасов под удар. Реализация его передач – 8 %. Виноват не всегда Семак, но игру ставит тренер. А игры, как говорит Орлов, вправду нет. За Паредесом по пасам по удар идет Дзюба. Есть еще Ерохин, но он раскрывается у чужих ворот. Нобоа получил травму, Маркизио пока не впечатляет в роли Широкова.

Очевидно, что неумение забивать при плотной опеке – ключ ко всему. Даже по поражениям именно от «Анжи» и «Динамо», и по ничьей со «Спартаком», когда 7 точных ударов «Зенита» ничем не завершились, понятна суть давней проблемы. Со времен последнего титула – когда играли «4-2-3-1», используя в тройке атакующих игроков Халка, Данни и Шатова за спиной у Рондона, в РПЛ стало больше закрытых клубов. И «Зенит» не научился против таких играть.  

Какой футбол ставит главный тренер?

«Зенит» - атакующая команда. Первая заповедь партии, и ее выполняют без пререканий, как приказ. Отсюда лидерство по голам? Не совсем. Пять мячей «Локомотиву» и четыре гола «Уралу» обеспечили первое место. Но получается, что в 9 остальных играх РПЛ забили всего 11 раз. Скромно для успешно атакующей команды, не находите? Впрочем, удивляться нечему.

Во-первых, «Зенит» не лидер по ударам. Идет на четвертом месте, уступая не только «Краснодару» и «Спартаку», но теперь и «Динамо». Во-вторых, кризисные «красно-белые» опережают «Зенит» по владению мячом. А «Краснодар» и вовсе оторвался на 6.2 %. В-третьих, без Витселя, Гарая и других игроков, умеющих работать с мячом, «Зенит» - не первый по точности пасов. 

Также фаворит слишком легко допускает удары соперников – 10 место, наравне с «Локомотивом». Команда Семака плоха в работе без мяча. Одиннадцатое место по перехватам, на строчку ниже по отборам. Лениво играют, медленно, но почему тогда первые? Реализовали 31 % ударов – очень много для РПЛ. Получается, структурно «Зенит» не обрел себя, хотя голы «залетали». Пока видим везучую владеющую мячом команду, которая плохо держит удар. Но это описание, а не новый стиль. 

Сергей Богданович купирует кризис?

«Зенит» в кризисе не первый год, причем кризис хронический. Иногда отпускает – тогда видим серии побед. А потом снова накрывают симптомы, идут поражения, часто глупые, но заслуженные. Конечно, странно, что четыре тренера подряд не убрали самую очевидную преграду на пути к титулам – неумение ломать стены так успешно, как делали это раньше усилиями игроков с «вертикальным мышлением». 

В последнем чемпионском сезоне «Зенита» 11 разных футболистов отдавали голевые передачи. И у двоих – Мигеля и Живанилдо, был прекрасный показатель передач под удары за игру – по 2.3, что вылилось в 15 ассистов на двоих. Теперь на классе доминируют отрезками, но не на протяжении всего сезона. И плохо для Семака, что лучшие матчи его команды, за исключением одного – волевые. 

«Зенит» показывал характер, забили больше, чем создали. Отличались без комбинаций – по пасам под удар всего пятые. Команда точно не бежит легко и красиво. Очевидно не хватает слаженности в защите и в центре поля, отстают в развитии фланги, а Дзюба тащит «на сухую», как по маслу ему мяч не доставляют. Лидеры РПЛ тоже бывают проблемными.  
«Зенит»: воля и характер, но без эмоций

«Зенит» не готов к заметному прогрессу?

Самая сложная задача – нащупать новый стиль, ведь ее не решили куда более опытные мастера. После поражения от «Динамо» ждем ответы на поле. «Зенит» до конца ноября сыграет с «Крыльями Советов», дважды с «Ростовом», «Ахматом», «Бордо», «Копенгагеном» и ЦСКА. Календарь сложный, поэтому тренер Сергей Богданович пройдет настоящее крещение огнем.

Пожалуй, тренерская карьера Семака в «Зените» начнется с ноября. До этого были детские шалости с минским «Динамо», желанием выехать на Дзюбе, пока у того не сели батарейки. И постоянной критикой команды со стороны самого Сергея Богдановича без коренных изменений на поле. Спасает настрой, но физика не радует. В команде мало темповых и много аритмичных игроков.

Начинается самое интересное. Но каким будущее «Зенита» в этом сезоне видится вам? Впереди три пути, как у богатыря. Выбор между провалом – любым местом, кроме первого, скрипучим триумфом – когда трудно будет сказать, чего больше, подвигов чемпиона или осечек конкурентов, или реальным прогрессом, без которого новый «Зенит» не создать. 

Можно быть выше МЮ в таблице УЕФА, а оценивать будут по позиции в РПЛ и титулам. В России «Зенит» два года подряд ниже «Спартака», три года без путевки в Лигу чемпионов, где играл «Ростов». Теперь после очередного удачного старта очередной знакомый кризис. Готов ли Семак переписать историю клуба?  

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Все комментарии
Grey33
Grey33
28 октября в 20:18
Стас, пиши лучше про Кокорина или про Глушакова. Семак тебе не по зубам.
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
28 октября в 16:12
Господин Горин после многочисленных пасквилей о Спартаке, плавно перешел к Зениту и Семаку. Судя по статье, Семак не тот тренер, который способен превратить Зенит в топ клуб. Интересен вопрос, разрешит ли криминал этому писателю написать, что либо о ЦСКА, кроме хвалебных од. Допустим, как наш флагман умудряется позорно дважды сдаться в первых же матчах на кубок страны. Почему Рома издевалась над нашей командой из галактики 90 минут В прошлом сезоне все специалисты беспрерывно причитали о короткой скамейке. Ныне, после каждого проигрыша начинается оправдание молодостью команды и необходимостью набраться опыта. Выходит игроки неопытные и ещё учатся, тогда возникает вопрос, почему они получают не как ученики,а как профессионалы.
Roverro1 .
Roverro1 .
28 октября в 09:11
Основная мысль этой дурацкой статьи - Зениту банально везет. Оперирование какими-то малозначительными цифрами позволяет автору "натянуть сову на глобус". Семак вынужден играть такими игроками как например Эрнани, Краневиттер, Набиуллин, Мевля, Чернов, Смольников. Плюс травмы и некондиции некоторых игроков. Надеюсь зимой в трансфер все изменится. Автору двойка за "аналитику".
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил Рoже Милла
   245 / 801
28 октября в 00:41
За деньги и влияние тамбовской опг зенит бы и обыграл Бразилию лучшего своего образца) Чашка уефа была куплена, общеизвестный факт.
Есть факт покупки? Предъяви или так и останешься немила рожа!!!
шемале ты,..
Roger Young
Roger Young
   621 / 801
27 октября в 20:52
Очень правильная статья
Tahiti
Tahiti ответил Так Себе Аналитик
27 октября в 19:45
Не перевариваю "новый дизайн". Тем паче, что я сам всегда за использование современных фреймворков и подходов и не понимаю, как над ними можно так глумиться, как Соккер. Казалось бы, зачем делать "новый дизайн", как ни для того, чтобы адаптировать его для смартфонов, однако у меня на новом Сяоми он открывается в полной версии, а микроскоп для чтения не прилагается) Я даже хотел сам сделать дизайн для Соккера, но времени нет категорически.
Я всегда думал - где сидит этот Руслан? На каком аккаунте? Не на известном всем Роналдиньо или Ножнице, а вот каждый день где он? А истина, как ты знаешь, где-то рядом.
Я потратил полчаса, плюс мне подсказал мой друг (респект, дружище, за находку), и вот что тебе хочу показать. Посмотри на этот скриншот. Я скомпоновал три вырезки из комментов. Верхняя давняя, я там выделил дату, а две нижние - сегодняшние. Человек может на одном акке писать с заглавной буквы, на другом с маленькой - это невелика премудрость. Но вот на точку в конце своих повествований у него соображалки уже не хватает. А с запятой и вовсе прокол детский...
В общем, смотри своими глазами, оно же лучше всего раз увидеть, чем сто раз услышать.

https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2018/10/27/c93d6e18e1012cd539bcb1d09a7387c6-full.jpg
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   76 / 801
27 октября в 19:29
В этом году зенит 100% чемпионом станет!
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров
   475 / 801
27 октября в 18:30
Гнать всетаки аргентинцев надо. И работать с молодежью своей, как кони!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   63 / 801
27 октября в 18:28
Все верно, Зенит не играл против соперников уровня финала ЛЧ более четырех лет, все время только средненькие команды уровня Минского Динамо, много вопросов будет к Семаку когда у Дзюбы сядут батарейки, один из первых будет, а план "Б" какой?
Ведь все время надеяться на то, что мяч попадет Дзюбе в голову и отлетит в ворота, это не футбол.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Литейный 4
   216 / 801
27 октября в 18:02
    Kuprin
    Kuprin ответил Литейный 4
       396 / 801
    27 октября в 17:27
    Он сегодня не в охране лесопилки? Уже все угорают от его лайков. Гыгыгы
    Может уже уволили , тут он находит очередную жертву и начнает им вешать на уши очереднгые байки . Многие часто попдаются в его ловушку не подозревая что передл ними волк в овечьей шкуре
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Казанский
       547 / 801
    27 октября в 16:22
    Видел я на трибунах людей,которые получали "удовольствие" на матче Зенита с Бордо.Кто-то зевал,кто-то на телефоне играл,кто-то на часы смотрел в ожидании того,когда домой наконец-то поехать.Нет,я не спорю,может ты и истинный СБГ-фан,но за что людей то мучить,сгоняя их на стадион?)))
    Дело вкуса, дружище! И где же ты увидел, как на стадион сгоняют 45 тыс. зрителей вечером в четверг?
    А вот насчет СБГ-фана ты, казанец, совсем не прав. Сказал бы жестче, да Соккер забанит...
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Kuprin
       4 / 801
    27 октября в 16:07
    у него просто прибомбило от Руслана , поэтому он и скидывает все на него.и переводит стрелки. Под этими акками кое кто другой, точнее другая.. А этот который тебе отвечает, сам круглосуточно на Соккере. Он то за Реал, то за Спартак. То за ЦСКА (Сергей Жердин, он лайканул им топ)), то Зенит.(А. Миронов). Он это делает, чтобы стравить болел. Ему скучно, у него тяжёлая жизнь по всей видимости, раз он сутками пропадает на Соккере. И большмнство клонов - это он. За исключением итальянских клонов,..
    Он сегодня не в охране лесопилки? Уже все угорают от его лайков. Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 801
    27 октября в 16:03
    Богданыч разберется, как Гриться без "сопливых". И не хрюкать. Гыгыгы
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    27 октября в 15:35
    Вопросы заданные в статье, я бы серьёзными не назвал. Серьёзные те, которые труднорешаемые или вовсе не решаемые. Вот манчини эти вопросы не решал, по барабану они ему были. А семак вопросы решает или пытается решить, или думает над ними. У всех команд есть свои вопросы, у кого то больше. У зенита по количеству вопросов и проблем, всё не так критично как у локомотива, спартака и других. Поэтому статью всерьёз не воспринимаю.
    pomor45
    pomor45
       100 / 801
    27 октября в 15:08
    Как же прав Бернард Шоу со своим изречением: "Кто умеет, тот делает; кто не умеет, тот учит (других).
    "
    andre_can
    andre_can
       422 / 801
    27 октября в 14:50
    С.Б.С. обязательно воспользуется мнением ;)
    Аналитик соккера
    Аналитик соккера ответил Tahiti
    27 октября в 14:35
    Если будешь однажды смотреть - обрати внимание на комментарии. Знаешь почему они все бросили старые аккаунты? Именно из-за комментов, потому что долго их чистить, гораздо проще создать новый - минута на аккаунт. А чистить комы и часа не всегда хватит. Манго вот как ты думаешь почему всё своё старьё забросил? По той же причине Барселонажница постоянно обновляет свои аккаунты - проследить её историю вообще не реально. Они все знают на чём могут погореть, вот и прячут концы в воду. Не всё получается утопить, но прятать пытаются всю свою историю.
    Не раз и не два проверял аккаунты по сайту, сделал небольшую аналитику все что Вы тут пишите касается именно Вас самого а Вы все манго , Сланов , Барселонаноженица и все такое, которые по сравнению с Вашими более 300-х аккаунтами просто ягодки. Все время пытаетесь задеть их. "Верная" у Вас тактика все чем сами страдаете спихнуть на других.
    Tahiti
    Tahiti ответил Так Себе Аналитик
    27 октября в 14:10
    Не перевариваю "новый дизайн". Тем паче, что я сам всегда за использование современных фреймворков и подходов и не понимаю, как над ними можно так глумиться, как Соккер. Казалось бы, зачем делать "новый дизайн", как ни для того, чтобы адаптировать его для смартфонов, однако у меня на новом Сяоми он открывается в полной версии, а микроскоп для чтения не прилагается) Я даже хотел сам сделать дизайн для Соккера, но времени нет категорически.
    Если будешь однажды смотреть - обрати внимание на комментарии. Знаешь почему они все бросили старые аккаунты? Именно из-за комментов, потому что долго их чистить, гораздо проще создать новый - минута на аккаунт. А чистить комы и часа не всегда хватит. Манго вот как ты думаешь почему всё своё старьё забросил? По той же причине Барселонажница постоянно обновляет свои аккаунты - проследить её историю вообще не реально. Они все знают на чём могут погореть, вот и прячут концы в воду. Не всё получается утопить, но прятать пытаются всю свою историю.
    Danila Selin
    Danila Selin ответил Казанский
    27 октября в 14:04
    Так я разве же написал,что людей ловят на улицах и в магазинах и под дубинками ОМОНа сгоняют на Крестовский?))Нет,но о распространении билетов в ВУЗах и на работах знают все и судя по лицам болел на трибунах им это не очень нравиться,но поддержать имидж "самого популярного клуба" Восточной Европы нужно,это указание сверху
    Не знаю, ни разу знакомые в вузе ни те кто работают (даже те кто в гос учреждениях) не говорили о подобном. всё что есть — билеты со скидкой продавали для студентов, но опять же, это не значит что кого-то обязывают идти на стадион.
    Kuprin
    Kuprin ответил Так Себе Аналитик
       396 / 801
    27 октября в 14:03
    Я думал, это чисто болельщик "Ливерпуля", ТТХ и Маноло он неплохо троллил, пока не заметил, что он и Князя и других опытных троллей лайкает часто своими ботнетами))
    у него просто прибомбило от Руслана , поэтому он и скидывает все на него.и переводит стрелки. Под этими акками кое кто другой, точнее другая.. А этот который тебе отвечает, сам круглосуточно на Соккере. Он то за Реал, то за Спартак. То за ЦСКА (Сергей Жердин, он лайканул им топ)), то Зенит.(А. Миронов). Он это делает, чтобы стравить болел. Ему скучно, у него тяжёлая жизнь по всей видимости, раз он сутками пропадает на Соккере. И большмнство клонов - это он. За исключением итальянских клонов,..
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Tahiti
       147 / 801
    27 октября в 13:55
    В новом дизайне Соккера можно посмотреть у любого аккаунта подписчиков. Я тебе советую посмотреть на подписки манговских клонов, на подписки киэнджин и барс-ф (настоящего, а не нынешнего, на котором тот же Руслан сидит). Посмотри у Феррари подписки. Я бы сказал ещё у кого, но понятно станет, могут всё почистить, как почистил киэнджин, когда я ДобряКу про это говорил в своё время, - думаю ты сообразишь. пробегись по подпискам, тебе многое явно станет.
    Не перевариваю "новый дизайн". Тем паче, что я сам всегда за использование современных фреймворков и подходов и не понимаю, как над ними можно так глумиться, как Соккер. Казалось бы, зачем делать "новый дизайн", как ни для того, чтобы адаптировать его для смартфонов, однако у меня на новом Сяоми он открывается в полной версии, а микроскоп для чтения не прилагается) Я даже хотел сам сделать дизайн для Соккера, но времени нет категорически.
    Страстная руководительница
    Страстная руководительница ответил Tahiti
    27 октября в 13:55
    В новом дизайне Соккера можно посмотреть у любого аккаунта подписчиков. Я тебе советую посмотреть на подписки манговских клонов, на подписки киэнджин и барс-ф (настоящего, а не нынешнего, на котором тот же Руслан сидит). Посмотри у Феррари подписки. Я бы сказал ещё у кого, но понятно станет, могут всё почистить, как почистил киэнджин, когда я ДобряКу про это говорил в своё время, - думаю ты сообразишь. пробегись по подпискам, тебе многое явно станет.
    Дорогая , зачем стрелки переводить, давай на твои клоны посомтрим, тем более часть из них уже в топчик вывела двух спартачей, а то все Русланы дв манго да ферари расскажи про себя народу
    Tahiti
    Tahiti ответил Так Себе Аналитик
    27 октября в 13:42
    Я думал, это чисто болельщик "Ливерпуля", ТТХ и Маноло он неплохо троллил, пока не заметил, что он и Князя и других опытных троллей лайкает часто своими ботнетами))
    В новом дизайне Соккера можно посмотреть у любого аккаунта подписчиков. Я тебе советую посмотреть на подписки манговских клонов, на подписки киэнджин и барс-ф (настоящего, а не нынешнего, на котором тот же Руслан сидит). Посмотри у Феррари подписки. Я бы сказал ещё у кого, но понятно станет, могут всё почистить, как почистил киэнджин, когда я ДобряКу про это говорил в своё время, - думаю ты сообразишь. пробегись по подпискам, тебе многое явно станет.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Tahiti
       147 / 801
    27 октября в 13:31
    Он выдаёт себя за женщину. За Барселонажницу. На самом деле это парень. По типу Славнова - круглосуточно на Соккере. Он то за Реал, то за Барселону. То за ЦСКА, то Зенит. Ему скучно, у него тяжёлая жизнь по всей видимости, раз он сутками пропадает на Соккере. И все эти клоны - это он. За исключением итальянских клонов, там другой человек.
    Я думал, это чисто болельщик "Ливерпуля", ТТХ и Маноло он неплохо троллил, пока не заметил, что он и Князя и других опытных троллей лайкает часто своими ботнетами))
    Tahiti
    Tahiti ответил Рoже Милла
    27 октября в 13:17
    Читал селекцию 2012 от бомжей? Такие клоуны) О каких то моральных качествах пишут а у самих игроки людей в больницу пьяные отправляют. По поводу черных игроков, отсутствием которых они так неимоверно гордятся, но в силу чухонской тупости считают Хулька, Шницеля, и прочих Рондонов белыми XD Сейчас Эрнани бегает, тот ещё уголёк) Селекционеры, бугагагага
    Да, ты прав. И мне, как и всей стране, за них очень стыдно. Был в Ленинграде хороший футбольный клуб - Зенит. А теперь сборище всего самого худшего из этой эпохи.
    Tahiti
    Tahiti ответил Так Себе Аналитик
    27 октября в 13:14
    Если ты такой спец, то, может, скажешь, кто владелец всяких "Пархатых Тоттенхемов", "Орехов Арсена" и "Медведей за Ливерпуль"?)
    Он выдаёт себя за женщину. За Барселонажницу. На самом деле это парень. По типу Славнова - круглосуточно на Соккере. Он то за Реал, то за Барселону. То за ЦСКА, то Зенит. Ему скучно, у него тяжёлая жизнь по всей видимости, раз он сутками пропадает на Соккере. И все эти клоны - это он. За исключением итальянских клонов, там другой человек.
    Рoже Милла
    Рoже Милла
       71 / 801
    27 октября в 13:14
    За деньги и влияние тамбовской опг зенит бы и обыграл Бразилию лучшего своего образца) Чашка уефа была куплена, общеизвестный факт.
    Рoже Милла
    Рoже Милла ответил Tahiti
       71 / 801
    27 октября в 13:12
    Ты слишком эмоционален, друг мой. Я имел ввиду исключительно дела на этом сайте. Свои реальные дела я в интернет не выкладываю. Двух людей взял я работу - это небезызвестные тебе Манго и Феррари. Благодаря мне они открыли сыскное агенство и занялись сходу бурной деятельностью. Видишь как бывает, а ты сразу: вруны-вруны...Нехорошо как-то, друг мой.
    Читал селекцию 2012 от бомжей? Такие клоуны) О каких то моральных качествах пишут а у самих игроки людей в больницу пьяные отправляют. По поводу черных игроков, отсутствием которых они так неимоверно гордятся, но в силу чухонской тупости считают Хулька, Шницеля, и прочих Рондонов белыми XD Сейчас Эрнани бегает, тот ещё уголёк) Селекционеры, бугагагага
    plusnindimon
    plusnindimon ответил Tahiti
    27 октября в 13:09
    Забавляет меня, когда кто-то прикрывается трофеями, цена которых крайне мала. Одно дело обыгрывать Спортинги и Рейнджерсы, и совсем другое Марадону, например. Спартак делал последнее, а Зенит с ЦСКА нет - вот и вся разница.
    Кстати Зенит и МЮ и Баварию обыгрывал, ой что это я, за них же Марадона не играл, извиняюсь... Спартак даже с Глазго не смог недавно справиться.
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